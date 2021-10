Albino Prada, Consejo Cient铆fico de Attac. Publicado originalmente para infoLibre.

Evitar el gorroneo en los ingresos es la clave de b贸veda para el equilibrio financiero de un sistema p煤blico que pague unas pensiones iniciales y m铆nimas dignas (ahora no lo son) y que evite su devaluaci贸n a lo largo del tiempo.

Para as铆 no empecinarse en recortes en la duraci贸n, o en la cuant铆a inicial, de las pensiones. Recortes que da帽an las probabilidades de empleo de unos y empobrecen a otros. Dos medidas que se nombran como 鈥渇actor de sostenibilidad鈥 o 鈥equidad intergeneracional鈥 cuando lo que hacen es trasladar la l贸gica de un sistema de capitalizaci贸n privado a uno p煤blico de reparto. Trucos neoliberales para no enfrentar una redistribuci贸n inclusiva de nuestra actual y creciente riqueza nacional.

驴C贸mo habr铆a que enfrentar esa redistribuci贸n?

Para contestar a esta cuesti贸n conviene saber que con datos desagregados del INE para el a帽o 2018 el esfuerzo de cotizaciones sobre los salarios en el conjunto de la econom铆a espa帽ola ascend铆a a un 28,2%, en su mayor parte ingresado por las empresas. Sin embargo para evitar un corrosivo gorroneo en el conjunto del sistema podr铆a ser muy conveniente no dejar al margen de las cotizaciones el resto del valor a帽adido (que no sean salarios) generados en cada actividad. Porque la aplicaci贸n de la maquinaria y la tecnolog铆a en muchas de ellas, al tiempo que ahorra tiempo de trabajo, empleo y salarios, est谩 ampliando dicho valor a帽adido total.

Cambio de modelo de cotizaci贸n

En la simulaci贸n que resumo en el siguiente recuadro se aplican (y coloreo) dos modificaciones al sistema actual de cotizaciones para el conjunto de Espa帽a en 2018. Por un lado se reduce la carga sobre la masa salarial en diez puntos (del 28,2% al 18,2%) y, por otro, se incorpora un 10% de cotizaci贸n sobre el resto del valor a帽adido (la parte que no son salarios) en cada actividad.

Cambio de modelo de cotizaci贸n a la Seguridad Social. | Elaboraci贸n propia con datos del CNE del INE

La rebaja sobre salarios permitir铆a no penalizar a aquellas actividades m谩s intensivas en empleo (algo que no debi茅ramos penalizar en los tiempos que corren), mientras su traslado al resto del valor a帽adido permitir铆a que las m谩s automatizadas no se inhiban de aportar a nuestro sistema de protecci贸n social. Ni unos costaleros, ni otros gorrones. Esto se apreciar谩 a煤n mejor en un ejemplo concreto que pondr茅 a continuaci贸n.

Cierto que, siendo ambas cosas muy importantes no lo es menos que el sistema pasar铆a de unos ingresos del 11% al 13,2% del PIB. Porque lo que dejamos de recaudar como cotizaciones sobre salarios (que pasan de 120.000 millones a 77.000) lo compensar铆an con creces las cotizaciones sobre el resto del valor a帽adido (66.500 millones). Son dos puntos y dos d茅cimas de mejora en la recaudaci贸n que permitir铆a no incurrir en d茅ficit a nuestra Seguridad Social aquel a帽o. Un d茅ficit que el Gobierno estimaba en punto y medio del PIB.

Siendo adem谩s un cambio que a帽o tras a帽o mejorar铆a la recaudaci贸n del sistema de Seguridad Social en paralelo a la digitalizaci贸n y automatizaci贸n de muchas actividades. Un cambio de modelo en los ingresos que evitar铆a el actual 贸rdago de recortar gastos en la duraci贸n y cuant铆a de las prestaciones. O, a煤n peor, plantearlo a cara de perro como un conflicto intergeneracional.

Ejemplo sectorial de este cambio de modelo

El sector de la energ铆a ocupa en Espa帽a a unas cuarenta mil personas de forma directa y es sin duda uno de los que menos empleo genera por volumen de facturaci贸n o de valor a帽adido generado. En el extremo contrario tenemos el sector de productos met谩licos que ocupa casi a 250.000 personas. En un nuevo recuadro resumo la situaci贸n actual (a帽o 2018) y la derivada de las dos reformas en el sistema que ya nos son conocidas.

Cambio de modelo de cotizaci贸n a la Seguridad Social. | Elaboraci贸n propia con datos del CNE del INE

En la situaci贸n actual de cotizaciones exclusivas sobre los salarios, el sector m谩s intensivo en empleo sale penalizado tanto en t茅rminos absolutos como relativos. Pero donde la discriminaci贸n se hace escandalosa es cuando la financiaci贸n a la Seguridad Social se pone en relaci贸n sobre el valor a帽adido en cada actividad. Energ铆a no llega al 2%, mientras que productos met谩licos aporta casi un 17%. Nueve veces m谩s. Cabe recordar que la media de nuestra econom铆a est谩 en el 11%. Un sector nueve puntos por debajo y el otro seis puntos por encima. Gorrones y costaleros.

Sin embargo, con la simulaci贸n de la propuesta planteada no solo conseguimos una mejora global recaudatoria para el conjunto de la econom铆a como ya qued贸 cuantificado. Ahora observamos que esa horquilla del 2% al 17% se reduce al 10,7% y 14,2% (en relaci贸n a una media del 13,2%). Unos dejan de ser gorrones y otros, en buena medida, costaleros.

Contemplado desde este nuevo punto de vista, las cotizaciones de los aut贸nomos (que seg煤n nuestra Contabilidad Nacional son 15 de cada 100 empleos) debiera converger a ese 13% sobre su valor a帽adido. Y no hacia un modelo que solo toma la referencia salarial de los trabajadores por cuenta ajena, tal como asum铆a en un an谩lisis anterior donde razonaba que la reforma de cotizaci贸n a la Seguridad Social de nuestros aut贸nomos debiera, entre otros objetivos de equidad interna y de progresividad, igualar el porcentaje de cotizaci贸n de los trabajadores asalariados. Para no incentivar a煤n m谩s procesos de desalarizaci贸n ya en marcha y un gorroneo en la financiaci贸n de nuestra Seguridad Social.

Final

Cambiar una perspectiva que viene del siglo pasado tiene, reitero, tres ventajas nada despreciables. Primero, permite no incurrir en d茅ficit al sistema y evita enfrentar a unas generaciones con otras. Segundo, no penaliza a aquellas actividades que m谩s empleo humano directo soportan. Y tercero, incorpora como sustento de nuestra Seguridad Social a las fuerzas de la tecnolog铆a y de la ciencia que nos permiten generar m谩s riqueza con menos trabajo humano directo. Fuerzas que no dejar谩n de ser a cada paso m谩s determinantes en este siglo.

Es 茅sta una propuesta que tiene, adem谩s, una doble virtud en relaci贸n a mejorar las probabilidades de empleo de nuestros j贸venes. Por un lado porque evita focalizar la consecuci贸n del equilibrio financiero del sistema de pensiones en medidas que frenen el crecimiento del gasto, como la de diferir la edad efectiva de jubilaci贸n m谩s all谩 de los 65 a帽os (hasta los 75 para el ministro Escriv谩). Algo que sin duda no ayuda a reemplazar esos empleos de los m谩s mayores por j贸venes. Y, por otro, porque no penaliza por el lado de los ingresos las actividades m谩s intensivas en empleo.

En suma, se trata de poner la econom铆a al servicio de los ciudadanos, y no a los ciudadanos como sufridores del crecimiento econ贸mico. Estamos ante una gran oportunidad: separar trabajo de seguridad social. 驴Trabajar m谩s a帽os en un mundo cada vez m谩s automatizado? No, gracias.