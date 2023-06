–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena June 10, 2023 371 puntos de vista

Ljudstvom Mehike in sveta,

Posameznicam vseh spolov, kolektivitetam in ljudstvom, ki branijo 啪ivljenje

Vsem, ki zaradi plamenov na jugovzhodu Mehike 膷utijo, da morajo ukrepati

Danes, ta trenutek se Mehika nahaja na robu, na tistem robu, ki se vedno zdi dale膷, dokler krogla od zgoraj ne detonira besa Mehike od spodaj. Zapatisti膷ni tovari拧 Jorge L贸pez Sant铆z je na robu med 啪ivljenjem in smrtjo zaradi paravoja拧kega napada Regionalne organizacije pridelovalcev kave v Ocosingu (ORCAO je kratica imena te organizacije v 拧panskem jeziku), iste organizacije, ki 啪e dolgo napada in nadleguje zapatisti膷ne skupnosti. Chiapas je na pragu dr啪avljanske vojne med paravoja拧kimi enotami, oboro啪enimi 膷lani razli膷nih kartelov, ki se borijo za ozemlje in med skupinami lokalne samoobrambe. Aktivna ali pasivna odgovornost za to stanje stvari le啪i na ple膷ih dr啪avnih in zveznih oblasti pod vodstvom Rutilia Escand贸na Cadenasa in Andr茅sa Manuela L贸peza Obradorja.

Zapatisti膷no vojsko narodne osvoboditve (EZLN), ki 鈥 tako kot v preteklosti 鈥 ohranja mir in na svojih ozemljih razvija svoj avtonomni projekt ter se posku拧a izogibati nasilnim spopadom s paravoja拧kimi in drugimi oboro啪enimi silami mehi拧ke dr啪ave, nenehno nadlegujejo, napadajo in izzivajo. Od konca 20. stoletja do danes je bila EZLN zavezana politi膷nemu boju z uporabo civilnih in mirnih sredstev, pa 膷eprav so zapatisti膷ne skupnosti tar膷a strelskih napadov, po啪iganja njihovih pridelkov in zastrupljanja 啪ivine. Kljub temu, da je svoje napore namesto v vojno vlagala v gradnjo bolni拧nic, 拧ol in avtonomnih vlad, ki so izbolj拧ale 啪ivljenja tako zapatistom kot ne-zapatistom, so jo

vlade od Carlosa Salinasa do L贸peza Obradorja posku拧ale izolirati, delegitimizirati in iztrebiti. Danes, nekaj mesecev pred 40. obletnico ustanovitve EZLN, je zaradi paravoja拧kega napada ORCAO 啪ivljenje enega 膷loveka obviselo na nitki, isti nitki, ki visi nad izbruhom Mehike spodaj, ki ne more ve膷 prena拧ati pritiskov na svoje dostojanstvo ali vojne proti svojim skupnostim in ozemljem.

Napad na ORCAO ni spor med skupnostmi, kot ga je v preteklosti ozna膷il Carlos Salinas in kot ga bo zagotovo posku拧al ozna膷iti L贸pez Obrador. Za napad sta neposredno odgovorni vlada zvezne dr啪ave Chiapas in zvezna vlada. Prva zato, ker kriminalnim zdru啪bam, ki so Chiapas od relativnega miru pripeljale v rde膷e 啪ari拧膷e nasilja, krije hrbet pri njihovi rasti. Druga, ker je ostala tiho in pasivna spri膷o o膷itnih razmer na jugovzhodu dr啪ave. Zakaj ORCAO napada zapatisti膷ne skupnosti? Ker lahko. Zakaj vlada Rutilia Escand贸na to dopu拧膷a? Ker v Chiapasu oblasti vladanje pomeni kopanje v krvi domorodcev. Zakaj L贸pez Obrador mol膷i? Ker je guverner Chiapasa svak njegovega ljubljenega notranjega ministra Ad谩na Augusta L贸peza, ker tako kot njegovi predhodniki ne prenese, da je uporni拧ka skupina referen膷na to膷ka za upanje in dostojanstvo, ker mora upravi膷iti voja拧ko akcijo, da bi 芦o膷istil禄 jugovzhod in kon膷no lahko uveljavil svoje megaprojekte.

Podobno razumemo tudi, da je ta napad posledica socialne politike sedanje vlade, ki razdvaja in razkraja ter uni膷uje socialno tkivo skupnosti in ljudstev v na拧i dr啪avi, zlasti v Chiapasu. Z zaskrbljenostjo opa啪amo, da programi, kot je 芦Sembrado Vida禄 (芦Zasejano 啪ivljenje禄) 鈥 za katerega je zna膷ilno, da ima prakti膷no enak prora膷un kot zvezno ministrstvo za kmetijstvo 鈥 in drugi podobni programi spodbujajo konfrontacijo med skupnostmi, ki so bile v preteklosti oropane zemlje in pravic. Uporabljani so kot mehanizmi politi膷nega nadzora in kot pogajalske karte za organizacije, kot je ORCAO, ki bi preko njega dobia dostop do domnevnih koristi, ki jih ti programi prina拧ajo, a na na膷in prevzema nadzora nad trenutno avtonomnim zapatisti膷nim ozemljem. Nam je jasno, da ne

gre za spore med ljudmi; gre za protiuporni拧ko akcijo, katere cilj je ljudi uni膷iti, uni膷iti EZLN ter vse skupnosti in ljudstva, ki se 拧e naprej borijo za 啪ivljenje v dostojanstvu.

Tisti, ki podpisujemo to pismo, s tem pozivamo sebe in tiste, ki verjamejo, da se morata

dostojanstvo in beseda dvigniti, da bi ustavili pokol, ki se obeta. Pozivamo tiste, ki podpirajo sedanjo vlado, da odprejo svoja srca za krivice, ki preplavljajo sedanjost te dr啪ave, ne glede na njihovo politi膷no pripadnost ali simpatije, da se lahko najdemo v potrebi po skupnem delovanju za ustavitev tega grozodejstva.

To pismo podpisujemo, ker se zavedamo, da je paravoja拧ko nasilje v Chiapasu potrebno nujno ustaviti, saj neuspeh v tem pomeni, da se bo Mehika 拧e bolj pogreznila v neskon膷no vojno, ki jo trga na ko拧膷ke.

Zahtevamo pravico za Jorgeja L贸peza Sant铆za.

Zahtevamo popolno razpustitev ORCAO.

Zahtevamo temeljito preiskavo vlade Rutilia Escand贸na.

Zahtevamo, da L贸pez Obrador s svojim molkom preneha biti sostorilec nasilja v Chiapasu.

V skladu z zahtevami, ki jih je predstavil Nacionalni staroselski kongres, zahtevamo tudi:

1. Garancijo za zdravje tovari拧a Jorgeja ter zagotovitev vse potrebne zdravstvene oskrbe za ves 膷as, ki jo potrebuje.

2. Ustavitev oboro啪enega napada na skupnost Mois茅s Gandi in spo拧tovanje njenega avtonomnega ozemlja.

3. Kaznovanje materialnih in intelektualnih avtorjev teh paravoja拧kih napadov.

4. Razpustitev oboro啪enih skupin, preko katerih poteka vse mo膷nej拧a vojna proti zapatisti膷nim skupnostim.

Zahtevamo tudi takoj拧njo izpustitev Manuela G贸meza, podporne baze EZLN, 膷igar krivi膷nega zadr啪evanja v zaporu nismo pozabili.

Skupaj s CNI opozarjamo, da nas vojna, ki so jo napovedali prvotnim ljudstvom, varuhom matere Zemlje, zavezuje k organiziranemu delovanju, da bi ustavili nara拧膷ajo膷e nasilje ter ponovno vzpostavili na拧o povezanost in skrb za 啪ivljenje.

Pozivamo vas, da demonstrirate na ulicah, veleposlani拧tvih in konzulatih, v 拧tudijskih sredi拧膷ih in na delovnih mestih, na socialnih omre啪jih, povsod, kjer je to mogo膷e in nujno, proti voja拧kemu in paravoja拧kemu nasilju ter nasilju organiziranega kriminala in v obrambo 啪ivljenja. Pozivamo vas, da zdru啪imo mo膷i in od 27. maja do 10. junija pripravimo dneve dislociranih akcij z usklajeno nacionalno in mednarodno akcijo 8. junija.

Ustavite vojno proti zapatisti膷nim ljudstvom!

膶e se dotaknejo enega, se dotaknejo vseh nas!