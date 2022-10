–

De parte de Nodo50 October 18, 2022 170 puntos de vista

TRANQUILAMENTE, LAS

脡LITES NOS CONDUCEN A OTRA CARNICER脥A.

Las 茅lites -cuyo

incontestable poder es prueba de la antidemocracia radical en la que vivimos-

van preparando tranquilamente, paso a paso, un escenario internacional de

carnicer铆a sin precedentes. Lo hacen despacio por un motivo: necesitan un poco

de tiempo para convencer a las grandes masas de que, aunque parezca parad贸jico,

sacrificar decenas de millones de seres humanos y degradar el medio ambiente

hasta l铆mites desconocidos es necesario. Es decir, est谩n fabricando el consenso

necesario para proceder a un holocausto m谩s. Sin esta etapa previa de

fabricaci贸n/obtenci贸n de consenso no se atrever铆an a usar armas de destrucci贸n

masiva. La coartada para atacar 鈥渄efensivamente鈥 los primeros y vencer, al

coste que sea, es imprescindible para luego justificar las decenas de millones

de muertos y el colapso medioambiental consecuente. La modernizaci贸n de los

arsenales nucleares es una realidad que venimos observando desde la ca铆da del

muro de Berl铆n hasta nuestros d铆as.

Pero nada de lo que

ocurre alrededor de Ucrania y la criminal agresi贸n de Rusia a un pa铆s soberano

es nuevo. Viene de antiguo y se llama Guerra Fr铆a. Es una vieja din谩mica de

mutuas y permanentes agresiones lo que ahora est谩 escalando hacia una situaci贸n

m谩s all谩 del v茅rtigo. Las agresiones pol铆tico-militares de la OTAN avanzando

sus fronteras operativas hacia el Este lo dicen todo. Putin, que ha cercenado

cualquier atisbo de actividad pol铆tica democr谩tica en Rusia, es un producto

meticulosamente construido por Occidente y la OTAN. Su petromonarqu铆a autocr谩tica

ha dado mucho juego no solo a cierta oligarqu铆a aut贸ctona, sino tambi茅n a otros

intereses energ茅ticos del capital europeo.

Pero, 驴y Espa帽a?, 驴qu茅

est谩 haciendo Espa帽a en este contexto internacional viejo y violento?. Pues la

respuesta es sencill铆sima y la conocemos todos: obedecer las directrices del

Pent谩gono. Es decir, nada nuevo, nada que no venga haciendo desde que Franco

firmara los acuerdos de apoyo pol铆tico a cambio de las bases en los a帽os 50.

Pero adem谩s, Espa帽a: a)

tiene desplegados miles de militares en m谩s de 15 conflictos internacionales,

b) aumenta su presupuesto militar mucho m谩s all谩 del m谩ximo, c) pacta con

Estados Unidos la ampliaci贸n t茅cnica militar de las bases de Rota y Mor贸n

(aumento de 4 a 6 destructores en la base de Rota), d) no firma el tratado de

prohibici贸n de armas nucleares, e) exporta una flota de guerra a Arabia Saud铆,

f) da cuerda a los espasmos gorilescos de Borrell, g) se embarca en un

armamentismo brutal (desfiles militares continuos, base militar de C贸rdoba,

ejercicios, industria militar recrecida, acuerdos con la banca para sufragar

armas de guerra鈥), h) desarrolla una pol铆tica exterior donde los DDHH no importan (venta del Sahara a Marruecos), i)

activa una propaganda de guerra sin precedentes (鈥渓a guerra es la paz鈥 todos

los d铆as en el telediario), j) organiza la reciente cumbre de la OTAN en

Madrid鈥

Espa帽a est谩, desde hace

tiempo, 鈥渆n modo guerra鈥. La 煤ltima muy exitosa operaci贸n del estado espa帽ol (el

m谩s sonado 茅xito de Margarita Robles) ha sido convertir el NO A LA GUERRA en

solamente un apoyo a las v铆ctimas de Ucrania… Ha segado toda oposici贸n social

cr铆tica a la guerra manipulando limpiamente el NO A LA GUERRA y convirti茅ndolo

por la cara en un TODO POR UCRANIA, machacando o demonizando como cobardes o

quintacolumnistas a todos cuantos se han atrevido a a帽adir que el env铆o de

armas a Ucrania y el apoyo a la OTAN no conducen m谩s que a una Tercera Guerra

Mundial (que es la situaci贸n en la que estamos). La situaci贸n de Podemos como

socios de gobierno del PSOE ha debilitado mucho la respuesta social contra la

guerra. En 2003 el PSOE se volc贸 contra la guerra del Golfo promovida por Aznar

y el abrazo de la Azores, pero ahora se lanza a la guerra a favor de Zelenski y

la OTAN. Las consecuencias de todo esto son obvias: nula capacidad de las

organizaciones sociales de izquierda para articular un potente movimiento de NO

A LA GUERRA. La televisi贸n y los medios pro sistema hacen, perfectamente, el

resto. Por su parte, el movimiento antimilitarista propiamente dicho no puede

hacer nada, y de hecho no lo est谩 logrando, contra ese muro.

Pero las organizaciones

de izquierda, me refiero a las que no dependen pol铆ticamente del PSOE, est谩n en

la obligaci贸n -y tienen en estos momentos en sus manos- una inmensa

responsabilidad: convocar inmediatamente movilizaciones ciudadanas en favor del

NO A LA GUERRA. Si no convocan estas urgentes movilizaciones su cr茅dito pol铆tico

ser谩 absolutamente cero. Aunque el movimiento antimilitarista y pacifista tiene

sobrada raz贸n (el env铆o de armas a Ucrania por parte de Espa帽a es un grav铆simo

error), se necesita que otras grandes organizaciones de izquierda se impliquen ahora

mismo en la contestaci贸n a la guerra.

El endemoniado contexto

internacional de capitalismo globalizado, la galopante degradaci贸n

medioambiental, la l贸gica militarista de las armas nucleares, el crecimiento de

la pobreza y la desigualdad en el mundo, el colapso energ茅tico, etc., todo

apunta a un cataclismo monumental, b茅lico, si no somos capaces de parar esta

guerra ahora. Las frases apocal铆pticas de Borrell (hemos de dejar de ser

herv铆boros para pasar a ser carn铆voros鈥 ) apuntan, con claridad, a que la 茅lite

de la UE se ha entregado al militarismo m谩s atroz. Si se produce el biocidio de

un holocausto nuclear, toda esa pol铆tica militarista del estado espa帽ol ser谩

recordada por nosotros y nosotras y les ser谩n exigidas responsabilidades a

estas 茅lites tan salvajemente irresponsables.

Kenzaburo O茅 escribi贸: “Era un tiempo de muerte. Igual que

un prolongado diluvio, la guerra descargaba su locura colectiva, que tras

invadir el cielo, los bosques y las calles, hab铆a penetrado en las personas

para inundar hasta los m谩s rec贸nditos recovecos de sus sentimientos” (en 鈥淎rrancad

las semillas, fusilad a los ni帽os鈥, 1958). S铆, que quede claro lo que

quiero decir con este escrito: para nuestras 茅lites, Auschwitz fue un simple

juego de ni帽os. Con absoluta tranquilidad, preparan lo peor, incluida su

impunidad.