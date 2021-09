–

Transcom WorldWide en Espa帽a es una de las empresas hist贸ricas que forma parte la patronal del sector. D铆as despu茅s de anunciar a sus [email protected] que hab铆a triplicado sus beneficios en el a帽o 2020 gracias entre otras cosas a una significativa disminuci贸n de sus gastos salariales, Transcom quiere seguir engrosando su beneficio anual a costa de los derechos de su plantilla, y el m谩s elemental, no nos cansaremos de decirlo, es el puesto de trabajo.

El 3 de septiembre de 2021, ha reunido a la Representaci贸n Legal de [email protected] [email protected] de Madrid y Le贸n para anunciar un salvaje despido colectivo de, seg煤n sus estimaciones preliminares, unas 380 personas, el 7% de su plantilla, en los centros de Pozuelo y San Fernando en Madrid, m谩s el de Le贸n. Al parecer se van a ver afectadas las campa帽as de Orange (una demolici贸n por etapas), Jazztel, varias de Santander y todas las que finalizaron en los 煤ltimos meses tras las que reubicaron al personal, principalmente traslad谩ndolo al centro de la C/ Isla Sicilia en Madrid, pese a que la campa帽a de BBVA no se va a ver afectada.

Una verdadera tropel铆a sin m谩s nombre que la avaricia sin l铆mites de una multinacional que el pr贸ximo mes de octubre querr谩 cantarnos sus maravillas en una reuni贸n a nivel europeo, en la que el tanto tiempo mandam谩s Juan Brun, hasta hace poco CEO en Espa帽a y layan, abandon贸 el barco hace pocas semanas, no sabemos si huyendo como ciertos roedores o m谩s bien invitado a irse.

En las pr贸ximas semanas se constituir谩 la comisi贸n negociadora y a mediados de septiembre se celebrar谩 la reuni贸n preliminar del per铆odo de consultas que en principio durar谩 un mes, en el que CGT solo tiene un objetivo: impedir este atropello y salvaguardar los puestos de trabajo. No nos valen excusas como la reforma laboral, que sin duda deber铆a estar ya abolida, ni otras de semejante estilo para avalar el proceso de destrucci贸n de empleo de Transcom. De todo ello, por supuesto, os iremos informando con transparencia y sin tapujos.

LOS PUESTOS DE TRABAJO NO SE VENDEN, SE DEFIENDEN. NO AL ERE DE TRANSCOM