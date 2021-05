Desde la Asociaci贸n DesperTRANS nos vemos en la obligaci贸n de denunciar y condenar en茅rgicamente los hechos ocurridos al inicio de la concentraci贸n del lunes 17 de mayo en Iru帽ea en conmemoraci贸n del d铆a contra la LGTBIfobia, cuando tres personas en nombre de la Plataforma 28J, organizadora del acto, trataron de expulsar a nuestra presidenta Edurne LH con frases como 鈥淣o eres bienvenida鈥, 鈥淣o puedo echarte porque no soy polic铆a, pero queremos que te vayas鈥. La organizaci贸n trat贸 de expulsar a una mujer trans, presidenta de una Asociaci贸n Trans y una de las personas que llev贸 a cabo la huelga de hambre en marzo para luchar por una ley trans integral.

Las razones esgrimidas por estas personas se basan en falsas acusaciones, que ya hace tiempo un grupo de personas puso en marcha comenzando una aut茅ntica campa帽a de acoso y difamaci贸n contra la compa帽era. Varias de estas personas forman parte de la Plataforma 28J. Se da la circunstancia de que las acusaciones han sido ya desmentidas varias veces p煤blicamente y con pruebas, y que dichas pruebas demuestran, no s贸lo la falsedad de las acusaciones, sino que prueban que nuestra compa帽era fue objeto de un caso de maltrato psicol贸gico por parte de la persona cuya versi贸n defienden estas personas. Dichas personas tampoco se han pronunciado en todo este tiempo sobre estas pruebas, encubriendo as铆 un claro caso de maltrato psicol贸gico.

No es la primera vez que miembros de la Plataforma 28J tratan de expulsar a nuestra compa帽era, ya que el pasado 28 de junio de 2020 protagonizaron una pol茅mica similar. La firme determinaci贸n y la conciencia tranquila de nuestra compa帽era no decayeron, y frente a las amenazas y las provocaciones particip贸 en la movilizaci贸n hasta el final, igual que ocurri贸 ayer. Desde otro colectivo en el que participa la compa帽era pidieron una reuni贸n con la Plataforma para aclarar el tema, pero la Plataforma se neg贸 a dicha reuni贸n.

Este episodio encierra, por un lado, un intolerable acto de discriminaci贸n y transfobia donde a nuestra compa帽era no se la escucha y se deslegitiman sus pruebas dada su condici贸n de persona trans, mientras a la otra parte, pese a no tener prueba ninguna y ni siquiera haber concretado ninguna acusaci贸n se le da toda la legitimidad 鈥減orque es una mujer de verdad鈥. Tambi茅n creemos que la Plataforma 28J est谩 actuando y tomando decisiones en base a cuchicheos y amiguismos, que un grupo de personas de manera elitista est谩n decidiendo qui茅n puede y qui茅n no formar parte de las luchas LGTBI+ o movilizarse en fechas como el Orgullo o el 17M. Y sobre todo denunciamos que ante un caso probado de maltrato psicol贸gico se est谩n posicionando con la parte agresora, criminalizando a la parte agredida y mirando deliberadamente hacia otro lado frente a pruebas objetivas.

En cualquier caso, emplazamos a estas personas a que, si van a seguir difundiendo graves acusaciones contra la compa帽era, cursen una denuncia en los tribunales. En el caso de que en el plazo de un mes esta denuncia no se haya hecho efectiva nos estar谩n confirmando que todas estas acusaciones han sido falsas y malintencionadas desde el principio. Y recordamos que difundir mentiras y acusaciones falsas contra una persona es un delito de injurias y calumnias tipificado en el C贸digo Penal.

Desde nuestra Asociaci贸n expresamos nuestra m谩s en茅rgica repulsa por la agresi贸n llevada a cabo el lunes por miembros de la Plataforma 28J, denunciamos la discriminaci贸n vivida por nuestra compa帽era y condenamos la existencia dentro de los movimientos sociales de personas que encubren y apoyan malos tratos. Reivindicamos espacios seguros en las movilizaciones LGTBI+, tambi茅n para las mujeres trans.

隆Fuera encubridorxs de malos tratos de los movimientos sociales!

Erasorik ez erantzunik gabe!

隆STOP Transfobia!

Asociaci贸n DesperTRANS