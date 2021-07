–

Treinta y uno de diciembre de 2019. La noche anterior al a帽o nuevo. Momento de grandes expectativas, de grandes cambios y grandes incertidumbres. Pocos pod铆an sospechar que est谩bamos ante los cambios m谩s grandes de los 煤ltimos 350 a帽os. A mediados de marzo de 2020, se hizo evidente que est谩bamos ante un momento clave de la historia del mundo. Con la pandemia de COVID -19 la diplomacia se termin贸, y la realidad y los riesgos de una crisis sist茅mica mundial se situaron en el centro de atenci贸n inmediato e inevitable de un mundo que ha elegido, en su mayor铆a, no saber lo que est谩 en juego. Por ahora, esta guerra no se librar谩 con balas y bombas. Es una guerra econ贸mica, una guerra de recursos humanos, una guerra entre naciones y sus suced谩neos, una guerra entre sociedades secretas y la humanidad. Nosotros contra ellos. Casi 8 000 millones de personas contra un pu帽ado de individuos, los m谩s poderosos y despiadados del mundo. Mientras tanto, nuestra civilizaci贸n ha llegado a un punto de no retorno. Y al cruzar esas puertas, la pandemia de COVID -19 conjuntamente con el descalabro econ贸mico, pol铆tico y social ha creado la tormenta perfecta, cuyos estragos son visibles hasta en el 煤ltimo rinc贸n del planeta.

Lo que estamos viendo en los Estados Unidos y lo que ya hemos visto en todos los rincones del planeta Tierra no es el fin de una fase delirante. Ni siquiera es el principio. Es la antesala del principio. El mundo ha entrado en una recesi贸n de proporciones inimaginables desde marzo del 2020, y muchos de los cincuenta y ocho millones de estadounidenses que perdieron su empleo como consecuencia de la COVID -19 nunca recuperar谩n sus puestos. Lo que hemos visto en estos meses en las grandes ciudades de Estados Unidos 鈥 incendios, destrozos鈥, pronto va a multiplicarse y a convertirse en tierra arrasada cuando la gente no tenga ni para comer ni para vivir. Cero ingresos significa miseria, enfermedad y eventualmente millones de personas muriendo por el uso descontrolado de drogas, alcohol; suicidios, depresi贸n. Cuando desapareci贸 la Uni贸n Sovi茅tica, 25 millones de sus ciudadanos murieron por las causas mencionadas arriba. La Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT ) informa que 1 600 millones de empleos est谩n en riesgo en la econom铆a global. Se trata de la mitad de la fuerza laboral global de 3 300 millones de individuos. En esencia, no tenemos un sistema de orientaci贸n para el futuro ni tampoco la hoja de ruta de c贸mo crear un nuevo mundo. Si creemos que podemos volver a la globalizaci贸n y al mundo de antes en los pr贸ximos meses, les aseguro que aquel mundo no volver谩 nunca m谩s. El globalismo es la libre circulaci贸n de personas, productos, finanzas y servicios. Pero hoy ya no existe. El mundo sin fronteras est谩 muerto. El colapso significa la p茅rdida de riqueza, propiedad, dinero, acciones, bonos, cualquier tipo de inversi贸n. Por primera vez en m谩s de tres siglos, desde el XVII , no tenemos un sistema de coordenadas para reemplazar nuestro sistema econ贸mico, que hoy est谩 en su lecho de muerte. El capitalismo es finito, aunque necesita expansi贸n perpetua. En el mundo capitalista, el costo de la innovaci贸n est谩 incluido en el costo del producto. En otras palabras, el consumidor de hoy tiene que pagar por la innovaci贸n que se va a crear y vender en el futuro. Por esta raz贸n, el capitalismo necesita la expansi贸n de los mercados. Y los mercados son finitos. Hoy en d铆a, hemos llegado al l铆mite de crecimiento. Ya no podemos expandirnos m谩s. As铆 que aqu铆 estamos a finales del 2020 con deudas, pasivos no financiados y derivados de alrededor de entre dos y tres mil billones de d贸lares. Es una suma que es imposible de comprender, pero si decimos que es casi 50 veces el PIB mundial, nos da una idea aproximada con lo que el mundo y los bancos centrales tendr谩n que lidiar en los pr贸ximos a帽os. Lo que pocas personas entienden, incluidos los llamados expertos, es que no habr谩 recuperaci贸n en absoluto ni reinicio alguno econ贸mico a corto o mediano plazo. Un declive extremadamente r谩pido de la econom铆a mundial acaba de comenzar y ser谩 devastador en los pr贸ximos 6 a 12 meses. Las burbujas de activos solo pueden terminar de una de dos maneras: implosi贸n o explosi贸n. 驴Cu谩l es el escenario m谩s probable? Una explosi贸n violenta. Las principales burbujas de las que estamos hablando aqu铆 son el sistema financiero, los mercados de valores, los mercados de bonos y los bienes inmuebles. El riesgo de un final explosivo es muy alto. Lo m谩s probable es que implique problemas agudos en el sistema bancario que conduzcan a una quiebra bancaria importante, por ejemplo la del Deutsche Bank. Esto se extender铆a por todo el sistema bancario como un incendio forestal y obviamente tambi茅n afectar铆a la burbuja de derivados de m谩s de 1.5 billones de d贸lares. Ocurrir铆a de forma tan vertiginosa que los bancos centrales no podr铆an imprimir dinero lo suficientemente r谩pido como para detenerlo. En cualquier caso, todo el mundo financiero sabr铆a en ese momento que cualquier dinero reci茅n impreso tendr铆a un valor cero y, por lo tanto, un efecto cero. Una explosi贸n de la burbuja claramente ser铆a un cataclismo para el mundo. Conducir铆a a una depresi贸n deflacionaria global de una magnitud nunca antes vista. Tambi茅n llevar铆a la vida a un nivel de devastaci贸n y privaci贸n que ser铆a inimaginable hoy en d铆a. 驴Cu谩l es el problema?

鈥 A los bancos centrales no les quedan herramientas para salvar el sistema. Lo gastaron todo en la crisis de 2008. Las tasas ya est谩n en cero y hacerlas negativas significa que tendr铆an que pagar por prestar dinero a un prestatario en quiebra.

鈥 Las empresas, grandes y peque帽as, est谩n quebradas o a punto de quebrar. Se est谩n hundiendo miles de empresas en todos los sectores. Las p茅rdidas totales rondar谩n f谩cilmente los trillones de d贸lares.

鈥 Antes de finales del a帽o 2020, cientos de miles de empresas, grandes y peque帽as, solicitar谩n la protecci贸n por bancarrota.

鈥 Los pr茅stamos incobrables aumentan a medida que las empresas y los individuos no pueden permitirse pagar intereses o cuotas. Se estima que en los Estados Unidos no se han realizado pagos por m谩s de 100 millones de pr茅stamos.

鈥 Las imprentas globales trabajan las 24 horas, los 7 d铆as de la semana, para salvar al mundo de la perdici贸n. Desde que comenz贸 la COVID -19, el est铆mulo fiscal y monetario total hasta el momento ha sido de 18 billones de d贸lares, que equivale al 22.5% del PIB mundial.

驴Y d贸nde queda en este discurso el coronavirus? La COVID -19 es una excusa conveniente pero no la causa de los problemas actuales. La actual pandemia fue un catalizador, pero la verdadera crisis esta vez comenz贸 en agosto-septiembre de 2019 con el p谩nico de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo.

驴Qu茅 es la COVID -19 y de d贸nde viene? No s茅 de d贸nde viene. Los 煤nicos que lo podr铆an saber son las agencias de inteligencia y los principales gobiernos del mundo. De hecho, para dibujar la imagen del futuro y entender la direcci贸n de la crisis, no hace falta saber de d贸nde viene la COVID -19. Vamos a aplicar la inteligencia conceptual para navegar por los acontecimientos. La COVID -19 es un elemento vital en el cambio de un paradigma tecnol贸gico a otro. Uno de los elementos clave para entender el coronavirus es comprender las fuerzas que lo promueven y las razones de por qu茅 ha destruido el mundo. Una de estas razones tiene que ver con el cambio de un paradigma tecnol贸gico a otro. Hemos ido del cuarto paradigma 鈥攍a econom铆a industrial鈥 al quinto paradigma 鈥攍a econom铆a postindustrial, la tecnolog铆a de servicios financieros, IT , telecomunicaciones, entretenimiento鈥. Con el cambio del cuarto al quinto paradigma, los ingenieros y arquitectos fueron reemplazados por financieros de cuello blanco, banqueros y especuladores. Ahora, entre 2024-2030, llegar谩 el sexto paradigma tecnol贸gico: la econom铆a transindustrial 鈥攍a rob贸tica, la Inteligencia Artificial, la realidad virtual, las tecnolog铆as aditivas 3D鈥. Entre 2040-2050 llegar谩 el s茅ptimo paradigma tecnol贸gico 鈥擭BIC (nano-bio-info-cogno), convergencia, transhumanismo, fusi贸n fr铆a, las bases en la luna鈥. Hasta ahora, todos los cambios tecnol贸gicos han sucedido de manera natural. El cambio actual, del quinto al sexto paradigma tecnol贸gico, va a producir un cataclismo social. La globalizaci贸n era adecuada dentro de los par谩metros del quinto paradigma tecnol贸gico, pero es absolutamente inadecuada para el mundo que se nos viene encima.

驴Qu茅 significa un paradigma tecnol贸gico y qu茅 relaci贸n tiene con la COVID -19 y la crisis sist茅mica que estamos viendo a nuestro alrededor?

1.掳 Paradigma pre-tecnol贸gico : Agricultura, animales, econom铆a agraria.

2.掳 Paradigma tecnol贸gico : Industria textil (hace 300 a帽os). Comenz贸 aproximadamente en 1772. Cada paradigma tecnol贸gico posterior se volvi贸 m谩s efectivo y vital para el progreso y el desarrollo humano como especie.

3.掳 Paradigma tecnol贸gico : Vapor, trenes. Aproximadamente en 1825.

4.掳 Paradigma tecnol贸gico : Maquinaria pesada, factor铆as grandes, cadenas de montaje.

5.掳 Paradigma tecnol贸gico : Industrial: petr贸leo, autom贸viles, producci贸n en masa.

6.掳 Paradigma tecnol贸gico : Post-industrial: electr贸nica, inform谩tica, telecomunicaciones.

Un paradigma tecnol贸gico no es un punto en el que se inventa una nueva tecnolog铆a. M谩s bien, hablamos de tecnolog铆as dominantes en el momento en que se convierten en la base del nuevo avance tecnol贸gico, social, pol铆tico y econ贸mico. El cambio de paradigma es tambi茅n un cambio social dentro de la sociedad. Cuanto m谩s avanzado es el desarrollo tecnol贸gico, menos necesidad hay de los humanos. 驴C贸mo se aplica esto a nosotros? La pol铆tica siempre va detr谩s del desarrollo tecnol贸gico. La tecnolog铆a es exponencial. La pol铆tica y la econom铆a son lineales. Como sociedad, no podemos resolver los problemas pol铆ticos sin resolver los problemas econ贸micos y no podemos resolver los problemas econ贸micos sin primero resolver los problemas sociales. Adem谩s, el progreso es imposible sin la modernizaci贸n y la modernizaci贸n es imposible sin una visi贸n clara del futuro. El colapso moral de una naci贸n ocurre no por p茅rdidas materiales sino por la falta de visi贸n de un futuro mejor. 驴En qu茅 consiste el sexto paradigma tecnol贸gico? Estamos hablando de cambios fundamentales en la relaci贸n del ser humano y la automatizaci贸n a escala masiva planetaria. Por ejemplo, los elementos clave del sexto paradigma son:

1. Educaci贸n a distancia (eliminaci贸n de universidades como espacios f铆sicos).

2. La rob贸tica, Inteligencia Artificial (IA ), estructuras econ贸micas que no dependen del trabajo humano. En el sexto paradigma tecnol贸gico, la IA tiene un papel clave en todos los aspectos de nuestras vidas. No se trata solamente de drones o robots, sino de una nueva filosof铆a para crear un ambiente que no dependa de las personas. Para que los seres humanos sigamos siendo relevantes, tendremos que definir nuestro papel en el mundo robotizado.

3. Mundo virtual: mundo de compatibilidad. No va a ser necesario trasladarse de manera f铆sica del espacio 1 al espacio 2 (de hecho, el cierre de fronteras es un ejemplo del mundo virtual en funcionamiento).

4. Criptomonedas controladas por los gobiernos, dinero digital, desaparici贸n de bancos como instituciones financieras.

Antes dije que la COVID -19 es un elemento clave en el cambio de un paradigma tecnol贸gico a otro. 驴Qu茅 significa eso? Primero, la COVID -19 es un golpe contra la clase media. Con el reajuste del sistema planetario, llegar谩 el cambio en el sistema pol铆tico. La clase media siempre ha sido una garant铆a de estabilidad y formas democr谩ticas de gobierno. Salvo que en el sexto paradigma tecnol贸gico y con la quiebra del sistema econ贸mico mundial, la clase media sobra. La destrucci贸n de la clase media conducir谩 a la quiebra de las instituciones de gobierno, especialmente en Occidente. La crisis de la democracia ser谩 el estado permanente de caos a partir de ahora.

NUEVO RESETEO ECON脫MICO

Para aquellos que no est谩n familiarizados con la frase 鈥渞eseteo econ贸mico global鈥, deber铆a decirse que ha sido utilizada cada vez m谩s por las 茅lites en el mundo bancario durante varios a帽os. Fue mencionada por primera vez en 2014 por la directora del FMI de esa 茅poca, Christine Lagarde. Con frecuencia se hace referencia al 鈥渞eseteo鈥, en la misma l铆nea que el 鈥渘uevo car谩cter multilateral鈥, el 鈥渙rden mundial multipolar鈥 o el 鈥渘uevo mundo鈥. De hecho, todas estas frases significan lo mismo. El reseteo avanza como una soluci贸n a la crisis econ贸mica en curso que se desencaden贸 en 2008. Desde entonces, el desastre financiero no ha desaparecido. La crisis de hoy simplemente es la fase terminal de lo que empez贸 en 2008. Pero ahora, despu茅s de una d茅cada de imprimir dinero por parte de los bancos centrales y crear una enorme deuda, la burbuja ha llegado a l铆mites insostenibles. Muchos economistas alternativos a menudo describen err贸neamente las acciones de la Reserva Federal como 鈥渁rrogantes鈥 o 鈥渋gnorantes鈥. Piensan que la Reserva Federal quiere salvar el sistema financiero, pero ese no es ni nunca ha sido el caso. La verdad es que la Reserva Federal es un saboteador que est谩 listo para destruirse a s铆 mismo como instituci贸n para hacer estallar la econom铆a de los Estados Unidos y abrir el camino para un nuevo sistema mundial centralizado y unificado. De aqu铆 proviene el t茅rmino 鈥渞eseteo global鈥. Ya en 2015, hablaban de que el 鈥渞eseteo global鈥 no se fija el objetivo de detener el colapso en curso. Por el contrario, el colapso es un instrumento o base para crear un zigurat globalista o una estructura/edificaci贸n globalista. Un desastre econ贸mico sirve a los intereses de la 茅lite. Ahora, en 2020, vemos que el plan globalista se est谩 implementando, y las 茅lites est谩n revelando sus intenciones de restablecer todo el orden mundial en 2021. Seg煤n el FMI , el reseteo es el siguiente paso en la formaci贸n de un sistema econ贸mico mundial 煤nico y un posible gobierno global. Esto parece ser consistente con las soluciones propuestas durante la simulaci贸n de la pandemia del 鈥淓vento 201鈥 (simulaci贸n de la pandemia del coronavirus), que fue realizada por la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates y el Foro Econ贸mico Mundial solo dos meses antes del inicio de la corona-histeria en 2020. Los eventos que tuvieron lugar mostraron que los arquitectos del reseteo nos llevan a la necesidad de una decisi贸n importante: la creaci贸n de una autoridad econ贸mica global centralizada que pueda manejar la respuesta financiera al virus. Obviamente, los acontecimientos actuales coinciden exactamente con el modelo del 鈥淓vento 201鈥 de Bill y Melinda Gates, as铆 como con los planes del FMI y el Foro Econ贸mico Mundial para una aprobaci贸n global. En relaci贸n con los disturbios civiles que los globalistas buscan propagar en todas las partes del mundo, incluido Estados Unidos, y la segunda ola de la pandemia programada para agosto-septiembre, la econom铆a mundial se est谩 acercando al colapso. El objetivo de los globalistas es obvio: asustar a la poblaci贸n con pobreza, conflictos internos y rupturas de la cadena de suministro. Despu茅s, se propondr谩 una 鈥渟oluci贸n鈥, basada en la tiran铆a m茅dica con la introducci贸n de pasaportes de inmunidad, ley marcial y un sistema econ贸mico global basado en una sociedad digital sin efectivo con la destrucci贸n de la confidencialidad. Al mismo tiempo, se formar谩 un gobierno global multilateral impersonal que har谩 lo que le plazca, pero no ser谩 controlado ni responsable ante nadie. Hoy, muchos ya entienden que el Nuevo Orden Mundial a trav茅s de un reseteo global es un esquema a largo plazo de centralizaci贸n del poder, que debe mantenerse durante siglos. Las 茅lites saben que un solo poder no es suficiente para establecer una gobernanza global; ya que tal intento solo conducir谩 a la resistencia y la confrontaci贸n eterna. Quieren que el mismo p煤blico exija una gobernanza global como una forma de deshacerse de los horrores del caos mundial, y que sea econ贸mico, pol铆tico, financiero, social, ideol贸gico, etc茅tera. Entonces los arquitectos del Nuevo Orden Mundial tendr谩n la oportunidad de evitar una rebeli贸n de la poblaci贸n contra su poder. De acuerdo con este esquema, este plan insidioso y profundamente conspirado se lleva a cabo creando un problema, desarrollando una reacci贸n por parte de la poblaci贸n y finalmente llevando a la poblaci贸n a una soluci贸n. Con respecto a Estados Unidos, debe entenderse que la 茅lite no acabar谩 con la pandemia, sino por el contrario, se reanudar谩n los bloqueos, las medidas draconianas y los controles de la poblaci贸n. Con las nuevas restricciones, la econom铆a estadounidense desaparecer谩 de manera segura, y con ella se planea quebrar al mundo entero. Las peque帽as y medianas empresas est谩n destinadas a morir, habr谩 desempleo a gran escala planetaria con miles de millones de personas con nada que hacer. En las condiciones de este caos creado artificialmente, las corporaciones transnacionales (propiedad de los globalistas) saldr谩n ganando. 驴Hay salida? S铆. Los planes siniestros de la 茅lite pueden romperse por la gente com煤n. La soluci贸n real es crear comunidades m谩s independientes y libres de la econom铆a principal. La soluci贸n real deber铆a ser la descentralizaci贸n y la independencia, no la centralizaci贸n y la esclavitud. Los globalistas buscar谩n intervenir cualquier intento de salir de su programa. Sin embargo, esa 茅lite no podr谩 hacer mucho si millones de personas al mismo tiempo hacen esfuerzos para, en vez de globalizarse, fortalecerse localmente. Este principio funciona de la siguiente manera: si las personas no dependen del sistema, entonces no pueden ser controladas por 茅l. Por supuesto, la verdadera prueba ser谩 el colapso final de la econom铆a existente. La estanflaci贸n ganar谩 a煤n m谩s impulso. Los precios de los productos esenciales se duplicar谩n o triplicar谩n, y el desempleo aumentar谩 a niveles nunca antes vistos. En estas condiciones, hay una sola pregunta a la que es dif铆cil encontrar una respuesta: 驴cu谩ntas personas o pa铆ses construir谩n sus propios sistemas independientes del poder centralizado y cu谩ntos globalistas pedir谩n eliminar el caos mediante el establecimiento de una dictadura? 驴Cu谩ntas personas se inclinar谩n ante las 茅lites y cu谩ntas estar谩n dispuestas a luchar contra ellas?

BILL GATES, VACUNAS, MICROCHIPS, BIG DATA

驴Qu茅 viene?

1. Vacunaci贸n forzada (el Estado es parte principal del gobierno en la sombra). Microchips como 鈥渟istemas de alerta temprana鈥 (seg煤n la 茅lite) para prevenir la pr贸xima ola de virus mortales. 2. Big Data/nuevo pasaporte electr贸nico de vacunaci贸n (ser谩 obligatorio tener pruebas de estar vacunado para poder comprar alimentos, viajar, comprar casa, pedir pr茅stamos bancarios, tener permiso de conducir, etc茅tera).

3. Control total. Es sorprendente c贸mo en semanas hemos renunciado a nuestras libertades a cambio de nada (nos encerraron en casa y nos obligaron a poner el bozal).

Quiero que entiendas que las vacunas no tienen nada que ver con la salud ni con el coronavirus. El primer y m谩s importante objetivo es reemplazar el sistema del d贸lar estadounidense utilizado por la poblaci贸n en general por un sistema de transacci贸n digital que se puede combinar con identificaci贸n digital y seguimiento electr贸nico. El objetivo es poner fin a las monedas tal como las conocemos y reemplazarlas con un sistema de tarjeta de cr茅dito que puede integrarse con varias formas de control, entre ellos el control mental. La 鈥渄esdolarizaci贸n鈥 amenaza el sistema global del d贸lar como la unidad de reserva planetaria. 驴Por qu茅 no hay hiperinflaci贸n si la masa monetaria (lo que se llama M1 y M2) ha aumentado en dobles d铆gitos a lo largo del 煤ltimo a帽o como resultado de una nueva ronda de flexibilizaci贸n cuantitativa por parte de la Reserva Federal? La raz贸n por la que no hemos entrado en hiperinflaci贸n se debe a la dram谩tica y veloz ca铆da del valor del dinero. 驴C贸mo lo han hecho?

El COVID -19 llev贸 a un cierre organizado de la actividad econ贸mica significativa y la bancarrota de millones de peque帽as y medianas empresas. Los administradores del sistema del d贸lar est谩n bajo presi贸n urgente para usar nuevas tecnolog铆as para centralizar los flujos econ贸micos y preservar su control del sistema financiero. As铆 como Gates instal贸 un sistema operativo en nuestras computadoras con Microsoft, ahora el proyecto es instalar un sistema operativo en nuestros cuerpos y usar un 鈥渧irus鈥 para ordenar una instalaci贸n inicial seguida de actualizaciones regulares. 驴Por qu茅 Gates y sus colegas quieren llamar a estas tecnolog铆as 鈥渧acunas鈥? Si pueden persuadir a la burocracia pol铆tica de que las tarjetas de cr茅dito inyectables o los rastreadores de vigilancia inyectables o las nanotecnolog铆as inyectables de la interfaz cerebro-m谩quina son 鈥渧acunas鈥, y no los 鈥渆lementos de la dictadura electr贸nica鈥, entonces pueden disfrutar de la protecci贸n de decisiones legales y de leyes que respalden sus esfuerzos para ordenar lo que ellos quieran hacer. Adem谩s, pueden insistir en que los contribuyentes estadounidenses lo financien a trav茅s del Programa Nacional de Compensaci贸n de Lesiones por Vacunas, as铆 quedar铆an libres por los da帽os que de otra manera ser铆an responsables como resultado de sus experimentos y violaciones del C贸digo de Nuremberg, y numerosas leyes civiles y penales sobre poblaci贸n general.

Hay que reconocer que el esquema es bastante inteligente. Hacer que la poblaci贸n general acepte la definici贸n de sus nuevos brebajes inyectables de alta tecnolog铆a como 鈥渧acunas鈥, y que puedan centralizarlo a trav茅s de la ONU , la OMS y el gobierno estadounidense. No hay necesidad de preocuparse por la enfermedad y la muerte que resultar谩n de algo tan antinatural como la inyecci贸n de estas 鈥渧acunas鈥 en el cuerpo humano. La libertad de responsabilidad garantizada por la ley a trav茅s de la declaraci贸n de emergencia, y la capacidad de mantener la emergencia a trav茅s del rastreo de contactos, puede protegerlos de la responsabilidad por miles, sino millones, de muertes y discapacidades que ser铆an la consecuencia directa de tal experimentaci贸n en humanos. Pero esto no es todo. Gates y las industrias farmac茅utica y biotecnol贸gica est谩n literalmente buscando crear una red de control global al instalar componentes de interfaz digital y conectarnos a la nueva nube JEDI con un valor de 10 mil millones de d贸lares, perteneciente a Microsoft en el Departamento de Defensa, as铆 como al contrato multimillonario de nube de Amazon con la CIA . Estos proyectos se comparten con todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Recuerda, el ganador de la carrera de la Inteligencia Artificial de las superpotencias ser谩 el sistema de IA que tenga acceso a la mayor cantidad de datos. Acceder a tu cuerpo las 24 horas del d铆a, los siete d铆as de la semana, genera muchos datos. Si los chinos lo hacen, los estadounidenses tambi茅n querr谩n hacerlo. De hecho, el despliegue de los 鈥渟istemas operativos鈥 humanos puede ser una de las razones por las cuales la competencia en torno a Huawei y las telecomunicaciones 5G se ha vuelto tan fren茅tica.

DINERO DIGITAL PLANETARIO

Otro elemento clave en el cambio al sexto paradigma tecnol贸gico, es la introducci贸n del dinero digital. El dinero f铆sico tiene los d铆as contados. China lleva mucho tiempo ejecutando planes para hacer del yuan una moneda mundial, como primer paso, y ser l铆der en el uso de moneda digital, como segundo paso. Con la ayuda del renminbi digital, Beijing espera desdolarizar la econom铆a y las relaciones econ贸micas exteriores. La tarea de emancipar a China del d贸lar estadounidense se ha vuelto particularmente relevante debido al hecho de que Washington comenz贸 a imponer sanciones econ贸micas contra Beijing en relaci贸n con los acontecimientos en Hong Kong. Hasta ahora, las sanciones se expresan en la lista negra de funcionarios chinos, pero no hay garant铆a de que en un futuro Washington no bloquear谩 las operaciones de pago y liquidaci贸n de bancos y empresas chinas a trav茅s del sistema SWIFT . Para China, el factor tiempo es muy importante en la implementaci贸n del proyecto del renminbi digital. Beijing busca ser la primera naci贸n en introducir una moneda digital oficial, y con ello sus operaciones ser谩n invisibles para la inteligencia financiera de Estados Unidos. Este proyecto presta mucha atenci贸n a las tecnolog铆as blockchain (un registro distribuido de protocolos de transacci贸n), que se utilizaron originalmente en proyectos privados de criptomonedas (bitcoin, ethereum, etc茅tera). El economista ruso Valentin Katasonov comenta que en los proyectos privados las tecnolog铆as blockchain sirven a las relaciones horizontales de todos los participantes, garantiz谩ndoles el anonimato, mientras que esta tecnolog铆a deber铆a permitir al Banco Central de China ver todo lo que sucede en el mundo del renminbi digital en dimensiones verticales y horizontales. La transici贸n a la moneda digital fortalecer谩 dram谩ticamente la posici贸n del Estado en el mundo del dinero. Y con la introducci贸n de la moneda digital, estar铆amos entrando de lleno en el mundo del sexto paradigma tecnol贸gico. Los bancos, para realizar transacciones con la moneda digital oficial, ser谩n innecesarios. Las cuentas para los titulares de moneda digital se abrir谩n directamente en los bancos centrales, y las transacciones entre los titulares de cuentas en moneda digital ser谩n m谩s r谩pidas que antes. Y se excluir谩 la posibilidad de la malversaci贸n del dinero. La gigantesca infraestructura de monitoreo y evaluaci贸n que ha surgido alrededor de los bancos privados ser谩 innecesaria: agencias de calificaci贸n, firmas de auditor铆a, supervisi贸n bancaria, monitoreo financiero. China est谩 m谩s preparada para introducir una moneda digital oficial que la mayor铆a de los otros pa铆ses del mundo, incluidos Estados Unidos, Alemania, Francia y Gran Breta帽a. En China, un programa de desarrollo tecnol贸gico ha estado funcionando durante ya varios a帽os, cuyo objetivo es hacer de China una superpotencia en el campo de las tecnolog铆as avanzadas para el a帽o 2025. La rob贸tica, la Inteligencia Artificial, la tecnolog铆a blockchain son parte de las 谩reas donde Beijing quiere dominar. Y hay otra raz贸n por la cual China puede adelantarse a otros pa铆ses en la introducci贸n de la moneda digital. Los chinos lograron romper el h谩bito del uso de dinero en efectivo. Los pagos electr贸nicos son comunes para la poblaci贸n china. No solo en las ciudades, sino tambi茅n en las zonas rurales, los residentes casi nunca usan papel moneda, hacen pagos con sus tel茅fonos m贸viles a trav茅s de los sistemas de pago Alipay o WeChat Pay. El Banco Central de China ha declarado expresamente que el renminbi digital est谩 destinado a reemplazar el renminbi en efectivo.

SISTEMAS DE CONTROL

Lo importante que debes saber es que el sistema de gobierno que describo opera y controla por la fuerza. La fuerza es el principio y el fin de c贸mo controla. La fuerza es la roca madre. Tenemos que aclarar eso, ya sea que estemos hablando de Bitcoin, drogas o mercados financieros. La fuerza es el 煤ltimo mecanismo de control. Las personas que controlan, lo hacen porque pueden matar con impunidad. Eso significa que pueden matar sin tener en cuenta la ley. En el mundo occidental, la fuerza bruta rara vez muestra su rostro. Siempre es mejor usar sistemas financieros, legales y pol铆ticos para hacer el trabajo sucio. Una de mis citas favoritas es de Samuel Huntington, quien dijo: 鈥淥ccidente gan贸 el mundo no por la superioridad de sus ideas o valores o religi贸n, a la que se convirtieron algunos miembros de otras civilizaciones, sino por su superioridad en la aplicaci贸n de la violencia organizada. Los occidentales a menudo olvidan este hecho; los no occidentales nunca lo hacen.鈥 El control comienza con el hardware, no con el software. Hemos vivido en un mundo donde la gente piensa que el poder proviene del software. Hemos estado en un mundo basado en el software. Creemos que el control son las computadoras. No. El control se basa en la capacidad de matar y regular nuestro mundo f铆sico con la fuerza bruta. Por ejemplo, la moneda de reserva global, uno de los mayores controles jam谩s creados, es controlada por las personas que dominan los flujos f铆sicos de informaci贸n y comercio anal贸gico, no digital. Controlan los cielos y los cables en el fondo del oc茅ano. Controlan los sat茅lites y los drones que vuelan sobre ellos. Controlan los medios para producir la fuerza f铆sica necesaria para proteger y mantener estos activos duros. Este control les da la posibilidad de aplicar sanciones financieras a los pa铆ses que dependen del acceso a esos flujos comerciales. Dije que el control se basa en la fuerza f铆sica, pero la fuerza f铆sica no es una t茅cnica de control efectiva. La fuerza es cara, asusta a la manada e inspira venganza. El sistema de control m谩s efectivo y econ贸mico es el control mental. Si t煤 eres capaz de pensar de manera independiente, puedes navegar caminos sinuosos. Si no controlas tu propia mente, si crees todo lo que te rodea en los medios de comunicaci贸n, en el entorno empresarial, a nivel pol铆tico, estar谩s en una grave desventaja y te aseguro que estar谩s trabajando para el Estado profundo. Me encanta la escena en The Matrix donde Morpheus dice: 鈥淟a Matrix es un sistema, Neo. El sistema es nuestro enemigo. Pero cuando est谩s dentro, miras a tu alrededor y 驴qu茅 ves? Empresarios, maestros, abogados, carpinteros: las mentes de las personas que estamos tratando de salvar. Pero hasta que lo hagamos, estas personas siguen siendo parte de ese sistema, y eso las convierte en nuestro enemigo. Debes entender que la mayor铆a de estas personas no est谩n listas para desconectarse, y muchas de ellas est谩n tan inseguras, tan desesperadamente dependientes del sistema, que luchar谩n para protegerlo.鈥 Eres el 煤nico que puede ser libre y liberarse a s铆 mismo de las ataduras que nos rodean. Hazlo

Daniel Estulin

(Introducci贸n del libro Metapol铆tica: Transformaciones globales y guerra de potencias. 2020)