De parte de Terraindomite October 20, 2021 45 puntos de vista

El globalista Klaus Schwab dejó claro que el transhumanismo forma parte de “El Gran Reinicio” cuando afirmó que la cuarta revolución industrial “llevará a una fusión de nuestra identidad física, digital y biológica”, que según afirma en su libro son chips implantables que pueden leer tu mente.

“El Gran Reinicio” atrae un aluvión de nueva atención tras la pandemia de coronavirus, que según el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, es “una oportunidad para un reinicio”.

El programa se basa principalmente en el desmantelamiento del actual sistema capitalista en favor de un régimen tecnocrático más centralizado que conducirá a un nivel de vida más bajo, un menor consumo de combustible, menos libertades civiles y una automatización acelerada de los puestos de trabajo.

Sin embargo, otro aspecto clave del “Great Reset”, o de la “cuarta revolución industrial”, como la llama Schwab, es la fusión del hombre con la máquina.

“Lo que la cuarta revolución industrial propiciará es la fusión de nuestra identidad física, digital y biológica”, dijo Schwab en el Chicago Council on Global Affairs.

Schwab continuó explicando cómo su libro, “Shaping the Future of The Fourth Industrial Revolution”, ha sido especialmente popular en China, Corea del Sur y Japón, y sólo el ejército surcoreano ha comprado 16.000 ejemplares.

En su libro, Schwab explica con entusiasmo cómo la tecnología del futuro permitirá a las autoridades “inmiscuirse en el espacio hasta ahora privado de nuestras mentes, leyendo nuestros pensamientos e influyendo en nuestro comportamiento”.

Además, predice que esto animará a las fuerzas del orden a poner en marcha programas de prevención de la delincuencia al estilo de Minority Report.

“A medida que mejoren las capacidades en este ámbito, aumentará la tentación de las fuerzas del orden y los tribunales de utilizar técnicas para determinar la probabilidad de una actividad delictiva, evaluar la culpabilidad o incluso recuperar potencialmente los recuerdos directamente del cerebro de las personas”, escribió Schwab. “Incluso el hecho de cruzar una frontera nacional podría implicar algún día un escáner cerebral detallado para evaluar el riesgo de seguridad de un individuo.

Schwab también se expresa con mucho lirismo sobre el sueño utópico transhumanista compartido por todos los elitistas, que en última instancia conducirá a la creación de ciborgs humanos.

“De hecho, algunos de nosotros tienen ya el sentimiento que nuestros smartphones se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Los dispositivos externos actuales, desde los ordenadores portátiles hasta los auriculares de realidad virtual, se convertirán casi con toda seguridad en implantables en nuestros cuerpos y cerebros.”

Schwab también aprueba abiertamente algo que los medios de comunicación todavía pretenden que es sólo un tema de conversación para los teóricos de la conspiración, a saber, “microchips implantables activos que rompen la barrera cutánea de nuestro cuerpo”.

El Globalista celebra la llegada de “dispositivos implantados (que) probablemente también ayudarán a comunicar los pensamientos que normalmente se expresan verbalmente a través de un teléfono inteligente ‘incrustado’, y los pensamientos o estados de ánimo potencialmente no expresados a través de la lectura de las ondas cerebrales y otras señales”.

En otras palabras, la “fusión de nuestra identidad física, digital y biológica” está vinculada a la singularidad transhumanista y a un futuro en el que cada movimiento y pensamiento será rastreado por un microchip implantado.

Schwab, como es bien sabido es el director del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial no solo está estrechamente vinculado al Desarrollo Sostenible, también conocido como Tecnocracia, sino también al Transhumanismo que conduce a la convergencia biodigital. Todo se basa en el cientificismo y el culto a la ciencia como única fuente de verdad para el futuro de la humanidad.

La pandemia de COVID ha marcado el comienzo de una nueva era de convergencia biodigital, una que ha estado en proceso durante décadas, pero que ahora se está acelerando en nombre de la salud pública y una nueva normalidad. La mayor libertad en esta nueva era se otorgará a quienes estén vacunados.

Tony Blair, ex primer ministro de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, afirmó: “Es importante distinguir entre los vacunados y los no vacunados. Dar a los vacunados la mayor cantidad de libertades “.

La libertad, sin embargo, no es algo que las autoridades puedan conceder a cambio de obediencia, pero en esta realidad alterada la segregación entre vacunados y no vacunados está aumentando.

Aquellos que cumplan recuperarán su libertad, estableciendo la mentalidad de que al vacunarse y seguir el proceso industrial del gobierno se está mejorando, mientras que si no lo hace, está frenando a la sociedad, no cumple y puede ser una amenaza para los demás. Como cubre James Corbett en The Corbett Report, estamos en medio de:

“… La implementación de un sistema de ley marcial médico presidido por autoridades de salud pública no designadas, no elegidas e irresponsables que ahora tienen un control literal sobre sus movimientos cotidianos, que están construyendo una red de vigilancia total que conlleva la perspectiva no solo de pasaportes de vacuna La salud pasa en general, que se utilizará para restringir su capacidad de acceder a la vida pública y que será culpable hasta que se demuestre su inocencia de infección bajo este nuevo paradigma que se está instalando ”.

Este es sólo el comienzo. El siguiente paso no se trata solo de la libertad, sino de la mejora sintética que redefinirá lo que significa ser humano. Con toda probabilidad, optar por la convergencia biodigital vendrá con recompensas, mientras que resistir o rechazar vendrá con sanciones.

‘Su guía para la gran convergencia’

Advertí sobre la pandemia de COVID que marca el comienzo de la Gran reinicio y la Cuarta Revolución Industrial, que ha estado en discusión desde al menos 2016 y, como afirma Schwab, “se caracteriza por una fusión de tecnologías que está difuminando las líneas entre las esferas física, digital y biológica”.

La agenda a largo plazo no se trata de COVID-19 o incluso de la implementación de un estado de bioseguridad, sino que, como señaló Corbett, se utilizará para la extinción del homo sapiens, el fin de la humanidad tal como la conoce.

Esto no es una conjetura. La noción de transhumanismo se está investigando y explorando activamente. En un artículo titulado “Mirando hacia el fin de la humanidad”, The Wall Street Journal señaló que COVID-19 “ha puesto de relieve la promesa y el peligro del ‘transhumanismo’, la idea de utilizar la tecnología para superar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte”.

Habla de la necesidad de “protección tecnológica” para proteger a nuestra especie de ser aniquilada por una guerra nuclear, colisión de asteroides, un accidente tecnológico o un pandemia. El problema es que, al hacerlo, los humanos ya no son “humanos”, al menos, no de la forma en que se los considera ahora. Según The Wall Street Journal:

“En última instancia, sin embargo, la esperanza es que no solo usemos computadoras, nos convertiremos en ellas. Hoy en día, los científicos cognitivos suelen comparar el cerebro con el hardware y la mente con el software que se ejecuta en él. Pero un programa de software es solo información y, en principio, no hay ninguna razón por la que la información de la conciencia deba estar codificada en neuronas.

El Proyecto Conectoma Humano, lanzado en 2009 por los Institutos Nacionales de Salud, se describe a sí mismo como “un esfuerzo ambicioso para mapear las vías neuronales que subyacen a la función del cerebro humano”. Si esas rutas pudieran mapearse por completo y traducirse a 0 y 1 digitales, los datos podrían cargarse en una computadora, donde podrían sobrevivir indefinidamente “.

La metáfora humano / computadora también fue utilizada en una charla TED de 2017 por el Dr. Tal Zaks, director médico de Moderna, quien se refirió a la tecnología de ARNm como “el software de la vida”. Moderna, que se fundó en el concepto de poder modificar la función biológica humana a través de la ingeniería genética, pasó a desarrollar una de las vacunas de ARNm COVID-19 que se están impulsando en la campaña de vacunación masiva.

La modificación potencialmente permanente de los humanos es una amenaza existencial para la especie humana, según Corbett, pero casi nadie habla de ello.

‘Explorando la convergencia biodigital’

Para tener una idea de lo que hay en el horizonte, no busque más allá de “Explorando la convergencia biodigital”, un informe aterrador de Policy Horizons Canada, que explora en detalle “lo que sucede cuando la biología y la tecnología digital se fusionan”. Policy Horizons Canada es una organización del gobierno canadiense, cuyo director general es Kristel Van der Elst, ex-jefa de prospectiva estratégica de la Foro Económico Mundial (WEF).

En el prólogo del informe, Van der Elst es muy abierto en cuanto a que, en los próximos años, las tecnologías biodigitales pueden integrarse en la vida cotidiana como lo están ahora las tecnologías digitales. Afirma muy claramente que esto redefinirá lo que significa ser “humano”: “Más que un cambio tecnológico, esta convergencia biodigital puede transformar la forma en que nos entendemos a nosotros mismos y hacer que redefinamos lo que consideramos humano o natural”.

Y hay mas. El informe describe las formas en que está surgiendo la convergencia biodigital y el desarrollo de nuevas formas de:

Cambiar el cuerpo, la mente y el comportamiento de los seres humanos Cambiar o crear otros organismos Alterar ecosistemas Detectar, almacenar, procesar y transmitir información Gestionar la innovación biológica Estructurar y gestionar cadenas de producción y suministro.

Difuminar lo que se considera natural, digital o diseñado

En la convergencia biodigital, las entidades biológicas y digitales se integran por completo, “creando nuevas formas híbridas de vida y tecnología, cada una de las cuales funciona en el mundo tangible, a menudo con capacidades mejoradas”. Policy Horizons Canada hace que parezca que esto no es gran cosa, ya que “los robots con cerebros biológicos y cuerpos biológicos con cerebros digitales ya existen, al igual que las interfaces humano-computadora y cerebro-máquina”.

Pero literalmente están hablando de “aprovechar el sistema nervioso y manipular las neuronas” para agregar tecnología a los organismos con la intención de alterar “su función y propósito”. ¿Qué podría salir mal? Por solo un ejemplo de cómo el uso de la tecnología puede ser contraproducente rápidamente, extractos espeluznantes de la reunión del Foro Económico Mundial de 2016 detallan la investigación en curso para decodificar sus pensamientos, leer su mente e incluso usar sus propios pensamientos en su contra en un tribunal de justicia.

En última instancia, el plan es para una coevolución de tecnologías biológicas y digitales, de modo que, “También hay una confusión entre lo que se considera natural u orgánico y lo que es digital, diseñado o sintético”. La sección del informe titulada “Buenos días, biodigital” es quizás la más inquietante de todas:

“Mientras me lavo los dientes, Jamie, mi IA personal, me pregunta si me gustaría que un dron de reparto venga a recoger el diente de leche de mi hija, que se cayó hace dos días. Los marcadores epigenéticos en los dientes de los niños deben analizarse y catalogarse en nuestra cadena de bloques genética familiar para calificar para el reembolso de salud abierto, por lo que necesito que se haga hoy.

Reemplazo la pegatina inteligente que monitorea la química sanguínea, el sistema linfático y la función de mis órganos en tiempo real. Es difícil imaginar los costos y el sufrimiento que las personas deben haber soportado antes de que la medicina preventiva personalizada se hiciera común.

Además, admito que suena asqueroso, pero es bueno que el municipio muestree nuestra materia fecal de las tuberías de alcantarillado. Es parte de la plataforma para analizar datos sobre la diversidad nutricional, las bacterias intestinales y el uso de antibióticos, para ayudar con los exámenes de salud pública y combatir las cepas de infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos “.

Genobilidad: creación de una clase superior de personas

La tecnología portátil y la neurotecnología están sobre nosotros, con interfaces cerebro-computadora y electrodos en desarrollo que mejorarían neurológicamente a los humanos. Actualmente, estas interfaces están dirigidas a personas con discapacidades, pero probablemente progresarían hacia otras “mejoras”, como superinteligencia o rasgos físicos preferidos.

El diagnóstico genético preimplantacional ya se utiliza para identificar embriones sin defectos genéticos, con afirmaciones de que pronto podrá detectar embriones con el coeficiente intelectual más alto. Tecnología de edición de genes CRISPR-Cas9 también se ha utilizado para alterar el ADN en embriones humanos de una manera que eliminaría o corregiría los genes que causan ciertas enfermedades hereditarias.

Ya no es una “teoría de la conspiración” cuando te dicen abiertamente lo que quieren hacer.

Fuentes

verdadypaciencia

Dr. Mercola