January 12, 2023

Si desde ya piensas que este escrito es una teor铆a conspiran贸ika, te dir茅 ke has ka铆do en la misma l贸gika ke usa el sistenma de dominaci贸n para rotular o humillar o deslegitimizar a lxs ke le hacen frente, y tambi茅n te dir茅 ke est谩 en t铆 buskar informaci贸n al respekto komo el por k茅 existe universidades transhumanistas komo la Universidad de la Singularidad, el MIT (Instituto Teknol贸giko de Masachutek) ke kolabora kon esos avances, Instituto de Extrapol铆tica y Transhumanismo en Per煤, El Centro para la Cuarta Revoluci贸n Industrial en Medell铆n, Institutos de virolog铆a en todo el mundo komo el Oswaldo Cruz en Brasil, o empresas bioteknol贸gikas komo Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont etc komo Oxitec ke lanz贸 una prueba de kampo de sus insektxs transg茅nikos en Florida el 2021, 鈥 , y hasta partidos pol铆tikos transhumanistas komo los de Reino Unido, USA y Espa帽a.

El Partido Transhumanista aspira a dise帽ar una sociedad igualitaria. 鈥淟os ricos se permitir谩n la tecnolog铆a transhumanista primero, as铆 que los pa铆ses tendr谩n que asegurarse que los programas est谩n en su lugar para que la tecnolog铆a est茅 al alcance de todas las personas, ricos y pobres鈥, defiende Istvan.

Lo mismo dec铆an de la alimentaci贸n a nivel mundial y de la salud kuando empez贸 la 1era, 2da, 3era y ahora 4ta Revoluci贸n Industrial.

El transhumanismo es adem谩s de un movimiento filos贸fiko, un movimiento cient铆fiko, pero adem谩s es una etapa transitoria al Posthumanismo ke tiene komo motor la mejora del kuerpo y tiene komo meta prolongar la vida de animales humanxs (ke puedan pagar x ello) o intentar llegar a la inmortalidad sea kon la mano de a nano-bio-ingenier铆a gen茅tika o mediante la deskarga de las memoria (konsciencia le llaman ahora) de una persona hacia un ordenador y kolokarlo esa memoria en un kuerpo no org谩niko komo una m谩kina o un ordenador. Parecido al kap铆tulo 芦San Jun铆pero禄 de la serie 芦Black Mirror禄.

驴Y d贸nde ser铆a el espacio ideal para ke se desarrolle esta nueva etapa?

Desde luego ke en las ciudades, aunke desean ampliarlo al kampo pero les tomar铆a m谩s tiempo, por eso se empez贸 ya hace a帽os las konstrucciones de las Smart City (Ciudades Inteligentes dicen) y toda la megainfraestruktura ke lo har谩 funcionar. Desde el Internet de las kosas (IOT) siendo el smartphone su kabayo de troya, la poderosa red de internet 5G o 6G seg煤n vaya avanzando y sus antenas y repetidores, o tambi茅n se buska rellenar el per铆metro del planeta kon sat茅lites para lograr interkonectar las ciudades y lo rural kon la internet satelital, la rob贸tika, la geoingenier铆a, la ingenier铆a gen茅tika, los koches aut贸nomos ke no funcionar谩n hasta ke no se tenga el n煤mero adekuado de repetidores instalados en la Smart City y hasta ke no todos los koches tengan su geolokalizador y todx animal humanx y no humanx porte un smartphone u otro aparato kon geolokalizaci贸n kon internet siempre para tener un panorama kompleto de lxs ke se mueven en pistas y veredas鈥 y desde luego lo kultural porke k贸mo podr铆a imponerse una nueva forma de vida sino se propaga kon konceptos manipulados ni kon lo bello ke podr铆a ser aunke sea solo para algunxs mientras otrxs pagan kon sus vidas o su tiempo de trabajo x esos lujos. Ver谩n ke ya hay artistas transhumanistas en varias ramas del arte esparciendo esa nueva etapa, kual evangelistas y de otras religiones de puerta en puerta. Las redes sociales han kontribuido mucho a ese ideal.

Y ak铆 viene Per煤, komo muchos otros territorios de los kuales extraer谩n las materias primas y el grueso laboral ya ke kon tanta krisis armada por el sistema de dominaci贸n la poblaci贸n no va a tener de otra ke adiestrarse en esasnuevas teknolog铆as y prestar su servicio a esas empresas chikas y grandes ke ladrillo a ladrillo edifiken nuestras nuevas k谩rceles inteligentes de las ke poko o nada podremos disfrutar a diferencia de las 茅lites de distinta ideolog铆a pol铆tika. Ya China es un ejemplo viviente del kontrol de la video vigilancia y del sistema de kr茅dito social en la mayor铆a de sus zonas, Italia en Pandemia fu茅 el segundo territorio en adoptar ese Sistema de kr茅dito Social a lo Black Mirror en su kap铆tulo 芦Nosedive禄

Y no es ke solo base mis argumentos en la serie Black mirror y muchas otras series y pel铆kulas m谩s de ese tipo y similares, ya ke de hecho esos trabajos cinematogr谩fikos tienen un estudio de fondo as铆 komo el konocimiento en esas nuevas teknolog铆as en las formas en ke se apliken o puedan aplikarse (sucedi贸 lo mismo kon la obra 芦Un Mundo Fel铆z禄 de Aldous Huxley kuya familia estaba metida en lo ke es bioteknolog铆a y uno de sus familiares aku帽o el t茅rmino 芦Transhumanismo禄), y adem谩s esas series pel铆kulas y obras etc son para irnos akostumbrando a esa nueva normalidad a trav茅s de la pantalla. As铆 komo normalizamos a portar el celular en todo lado hasta en el ba帽o.

Regresando a lo ke sucede en Per煤, sabemos ke el Sistema de dominaci贸n (no solo el kapitalismo) muta o se retroalimenta de las krisis y konfliktos sobre todo de las grandes (komo la REvoluci贸n Francesa para abri paso a la Rep煤blika, komo la gran depresi贸n en USA鈥 o komo la implantaci贸n de la Operaci贸n Condor para implantar el neoliberalismo, o komo el kovid para impulsar y rendirle kulto a las bioteknolog铆as), y esa gran krisis no s贸lo es la elecci贸n de unx nuevx opresorx/presidentx ya ke eso s贸lo es la distracci贸n ke el Sistema nos muestra. El asunto de fondo es el enfrentamiento mortal (ll谩mese guerra civil o guerra interna etc) entre 2 ideolog铆as opresoras pero mostradas komo salvadoras y necesarias para nuestras vidas, me refiero al enfrentamiento mortal entre la derecha y la izkierda, desde luego s贸lo de sus seguidorxs ke se estankan solo en eso: en seguir.

Esxs seguidorxs son lxs tontos 煤tiles del Estado (y su para铆so social x la izkierda) y el Kapital (y su para铆so del Libre Merkado x la derecha), ya ke en kada gobierno ganado x su respektiva ideolog铆a, solo gozan de las ganancias lxs de klase alta o klase media. Pero as铆 芦todxs禄 gozen de las ganancias, siempre kedar谩n otrxs ke se perjudiken komo lo es la flora la fauna y el mismo planeta.

Lxs de klase media para abajo (klase media emergente y dem谩s) s贸lo les kedar谩 seguir trabajando duro (ll谩mense emprendedorxs u obrerxs o aut贸nomxs etc) y doble o triple, para kumplir sus sue帽os ke a la final son kasi los mismos ke lxs de su bando kontrinkante: La familia, la kasa, la profesi贸n y su smart tv y smartphone.

No, no te ekivokes, para darle lucha a la derecha y su nefasta forma de gobierno y ekonom铆a, no es necesario ser de izkierda pues la izkierda es la otra cara de la misma moneda: la gobernabilidad y la perpetuidad de la ekonom铆a.

Y para darle lucha a la izkierda y su kada vez m谩s notoria hipokres铆a, no es necesario volverte de derecha pues aunke kieran negarlo la derecha tambi茅n es hip贸krita porke habla de akabar kon la pobreza mediante el kapitalismo y lo ke hace es akabar kon lxs pobres o usarles para sus fines y para salvaguardar sus propiedades o enviarles tambi茅n a protestas a vandalizar ya ke lxs se帽orones de derecha no tienen las agallas de vandalizar un muro a menos ke salgan kon sus armas o kon su seguridad privada o su seguridad p煤blika (y estatal) ke son la polic铆a y/o militares komo se ha demostrado en Per煤 en las llamadas 芦Marchas por la Paz禄. No ke muy liberales 芦anti-estado禄. J谩.

Tampoko es necesario volverte de Centro ni de las otras mutaciones centro izkierda centro derecha etc ke se miden en el Test Pol铆tiko de Nolan, ya ke todas tienen el mismo objetivo de la gobernabilidad y la ekonom铆a. Ambas kosas innecesarias para una verdadera vida en libertad, pero s铆 necesarias para una vida de miseria komo la ke tenemos mucho ahora en la kual dan komo perpetuxs poseedorxs a unas 茅lites ke hablan mucho del trabajo y lo gratifikante ke es y no se lo kedan para ellxs s贸lxs ya ke tanto dicen ke es 芦bueno禄, al kontrario se vuelven 芦socialistas禄 del trabajo y lo reparten a todxs.

De tanto trabajo en la historia delx animal humanx civilizadx, hemos edifikado nuestras propias k谩rceles (fronteras, edificios, penitenciar铆as, komisar铆as, eskuelas, templos, centros laborales, centro siki谩trikos, hospitales, redes sociales, internet, 鈥 ciudades) y a estas alturas resulta dificil (pero no imposible) romper esos barrotes.

En Per煤 komo en muchos territorios de Latinoam茅rika, tenemos muchos elementos a煤n no explotados ke la mentalidad civilizada/antropocentrista llama 芦Materia prima禄 o 芦Rekursos禄. Rekursos minerales, rekursos h铆drikos, rekursos animales, rekursos vegetales, rekursos humanxs, rekurso laboral, etc.

Es por eso ke m谩s o menos desde la kreaci贸n de la 芦Marca Per煤禄, se le hizo kreer a la gente de este territorio ke el mundo (sobre todo ekon贸miko o el llamado Merkado mundial) por fin les ve铆a kon buenos ojos y les sakaba de ese t铆tulo de 芦tercer mundo禄 por sus logros profesionales alrededor del mundo, pero s贸lo fu茅 una adulaci贸n para hacerles sentirse 芦mejores禄 y sean m谩s serviles a lo ke se ven铆a. Komo dice un konocido refr谩n especista 芦No es amor al chancho, sino al chicharr贸n禄, ya ke no aman al chancho por ser unx animal sino aman a la karne ke se komer谩n del chancho kuando despu茅s de enkarcelarle le asesinen y lo despedazen para comerse sus restos.

Lo mismo pensaba y hac铆a el merkado mundial kon este territorio kon su gente kon sus elementos (芦rekursos minerales, etc禄), kon su flora, su fauna y los ekosistemas a trav茅s de los tratados de Libre Komercio y otros m谩s ke masifik贸 las exportaciones el turismo 鈥 y el extraktivismo (mineral, vegetal y animal).

No es nada nuevo esas aktividades ekon贸mikas en el Per煤, lo ke es nuevo es el baj贸n de la resistencia (tanto en n煤mero komo en radikalidad) ante estas aktividades y el subid贸n en el apoyo o la aceptaci贸n de estas aktividades.

Muchas agrupaciones sociales y hasta ambientalistas han terminado por aceptar estas aktividades, talv茅z enga帽adxs por las kabezas de la izkierda y dem谩s personajes ke les han dicho ke el Progreso es lo mejor ke nos puede pasar siempre y kuando se haga kon responsabilidad. Es ah铆 ke se dividen los bandos kuando una aktividad de estas, termina por kontaminar una zona, se manifiestan lxs afektadxs ke viven en esos territorios o en zonas aleda帽as y sufren el impakto direkto e indirketo, pero tambi茅n se manifiestan lxs ke terminan beneficiadxs por estas aktividades entre ellxs lxs ke a帽oran vivir ya en una Smart City, lxs gamers ke no son un grupito lxs empresarixs en teknolog铆as lxs programadorxs etc ke si por ah铆 hay de lxs kr铆tikxs apelan a un extraktivismo 芦sostenible禄 o a las energ铆as verdes. Eso est谩 sucediendo en varios lugares y komo ejemplo tenemos las e贸likas puestas en Chiapas. En la web de AvispaMedia podr谩n enkontrar info.

Las agrupaciones ke se resisten a estas aktividades extraktivistas y explotadoras en general, han sido tambi茅n domestikadas por la legalidad y las buenas formas de protestar: Pasakalles, firmas, tuitazos, kacelorasos, Nuevas elecciones, Asambleas Konstituyentes, Democracia Direkta, etc

Mientras las agrupaciones ke defienden estas aktividades son el empresariado del grande y del peke帽o emergente ke sue帽a kon ser grande, aunek kon algunas fricciones ya ke muchas veces el extraktivismo y el turismo no pueden koexistir, pero kon dinero y planifikaci贸n finalmente podr谩n koexistir. Nada ke la ekonom铆a no pueda lograr.

Dentro de esos grupos est谩 tambi茅n las personas ke sin tener privilegios de klase se han kre铆do el kuento del Libre Merkado y suelen llamar vagos a lxs ke se manifiestan en kontra de estas aktividades, la mayor铆a de esa gente est谩 ideologizada kon la derecha pero ah铆 nace lo ke tambi茅n se konoce komo derecha popular o fascismo popular en unos kasos, ya ke las acciones radikales vendr谩n de parte de la gente de klase baja ke v茅 a la gente 芦de su klase禄 komo estorbos para ke ellxs krezkan. Y ese pensamiento krece y krece al punto de pedir una especie de purga a kienes konsideran un estorbo ke adem谩s meten a migrantes y gente sin techo en esa denominaci贸n xq les konsideran kompetencia o gente ke se roba su dinero mediante los impuestos ke estxs so帽adorxs pagan komo buenxs ciudadanxs. Y lxs ke reniegan de pagar impuestos al Estado pero ke est谩n de akuerdo de pagarle una especie de impuestos al privado mediante la espekulaci贸n de precios y merkader铆as, tambi茅n son parte de este grupo defensor de esas aktividades extraktivistas y de turismo y dem谩s ke muevan la ekonom铆a y de m谩s privilegios y ganancias a su entorno o al entorno del kual no pertenecen pero desean formar parte.

Es as铆 komo esos grupos han estado enfrent谩ndose tanto f铆sikamente komo digitalmente e ideol贸gikamente, mientras las 茅lites de ambas iddeolog铆as se kodean entre ellxs entre abrazos kontratos 鈥 y fiestas privadas.

La repetida presencia de la embajadora de USA en klaro apoyo a la nueva presidencia de Dina Boluarte, no es solo una muestra de lo ke el gobierno de ese territorio kiere para sus inter茅ses, sino tambi茅n es un rekordatorio a kien gobierne este territorio ke los akuerdos firmados hace 1 par de a帽os kon la Agenda 2030 y sus ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible, se tienen ke kumplir pase lo ke pase. Esa agenda de sostenible s贸lo tiene lo ekon贸miko, y es una agenda paktada por grupos empresariales ke hacen krecer su poder mediante los nuevos avances bioteknol贸gikos y por los gobiernos o blokes de gobiernos ke ven en ello una nueva forma de konvivencia en el Poder ya ke es financiamiento seguro para sus karreras pol铆tikas. El papel de Per煤 en estos akuerdos es la de ceder territorios para el extractivismo y el turismo, y otros beneficios m谩s para esos grupos de Poder. Busken de ke trata esos akuerdos firmados y ver谩n de ke hablo, hasta m谩s.

Y no, no es mi intenci贸n reivindikar lo del proletariado ni la lucha de klases, pero ten铆a ke mencionar esta realidad ya ke kon el fin de las klases a煤n kedar铆an otras opresiones y desigualdades por tumbar. Tampoko kiero desmerecer a lxs ke buskan tumbarse las klases, m谩s les aliento a no minimizar ni menospreciar otras luchas a las kuales llaman luchas sekundarias o kreadas por el postmodernismo o progresismo.

El especismo no es una lucha postmoderna ni progresista, por m谩s ke esos grupos o movimientos hallan kerido apropiarse de esta lucha, y por m谩s ke usen ese koncepto para no inkluirse en esta lucha por no deshacerse de los privilegios de especie.

El especismo es una lucha real dentro de la lucha por la liberaci贸n animal (y de la tierra) en la kual tambi茅n pertenecemos como animales ke somos. La distinci贸n de animal racional, es un koncepto antropocentrista ke avala y perpet煤a la supremac铆a de especie.

La lucha kontra el patriarkado desde los feminismos, anarkxfeminismo, transfeminismo, kuir, marikas, disidentxs, bisexualidad, travesti, etc no es una lucha aparte ni sekundaria ni postmoderna etc. Es una lucha real.

La lucha kontra el kolonialismo tiene ke ser necesariamente una lucha kontra el Estado kontra la patria kontra el nacionalismo kontra la xenofobia 鈥 , y no solo una lucha kontra el hispanismo y la derecha. El Estado es fascista, digi茅relo reku茅rdalo y div煤lgalo.

La lucha kontra el kapitalismo, tiene ke ser tambi茅n una lucha kontra la ekonom铆a en s铆 y kontra el trabajo tambi茅n. Muchxs kreen ke el kapitalismo s贸lo es por parte del privado, pues se ekivokan (konciente o inkoncientemente) porke el kapitalismo puede ser y es tambi茅n estatal, China es un klar铆simo ejemplo, Venezuela tambi茅n etc.

La mayor铆a de derecha reniega del globalismo, pero bien ke adoran el globalismo del hispanismo y de otras korrientes kolonizadoras. As铆 komo adoran el globalismo de la ekonom铆a y de su libre merkado. Otra hipokres铆a m谩s de esa gente, y lo saben por eso por ah铆 est谩n sakando algunas otras korrientes mutaciones del globalismo ke no tenga tantas kontradicciones, pero ke tampoko les kite privilegios.

Hay liberales ke adoran la monark铆a, y liberales ke odian la monark铆a, y hay liberales ke reivindikan las monark铆as 芦justas禄. Ke se sigan peleando entre ellxs, pero ninguno de esos grupos son aliadxs de la libertad as铆 tengan de su lado al liberal Julian Assange (el mismo en un par de entrevistas se ha reivindikado komo tal, 驴o no les parece raro ke no haya sakado informe alguno kontra Rafael Correa ke le di贸 asilo pol铆tico en su embajada, o no se akuerdan lo ke pas贸 kon el Yasun铆? ) y lo reivindiken komo alguien ke ha luchado por la justicia y la libertad de expresi贸n. Lo siento por lxs ke le dan el apa帽e ante su enkarcelamiento por parte del imperio yanki (otro imperio m谩s de los tantos ke hay ke se han beneficiado kon sus wikiliks) normalizando y romatizando la participaci贸n de soldados agentes komo (bradley) chelsea manning, snowden y otros agentes m谩s de esas entidades ke gustan de kontrolar el mundo.

Hay konservadorxs no s贸lo de derecha, sino tambi茅n de izkierda y gran parte de ellxs andan de profetas en la Plaza San Mart铆n el kual las kabezas de esos grupos le han llamado Espacio de Resistencia y al kual muchxs 芦antifas禄 est谩n apoyando o normalizando por estrategia.

驴Ke pasar铆a si entra al gobierno Antauro Humala o alguno de sus disc铆pulos que al menos hay uno ke se le esta rebelando y es parte de esos grupos en Plaza San Mart铆n ke reivindika a las fuerzas armadas y a la polic铆a no s贸lo por su pasado sino porke es su ideolog铆a del Poder ke rekiere a esos grupos armados, y krean m谩s leyes certeras para seguir reprimir a homosexuales, trans, bisexuales,鈥 y trabajadorxs sexuales?

驴Kreen ke esos grupos konservadores de izkierda no van a apoyar esas pol铆tikas represivas?

Los konservadorxs de derecha son tambi茅n peligrosxs, lo han demostrado en el Kapitolio y en Brasil, y no por su gente 芦de a pi茅禄 en s铆, sino por sus lazos cerkanos kon gente en el Poder privado y estatal kon sus fuerzas armadas de altos rangos porke los de bajos rangos son en su mayor铆a de izkierda. S铆, en las milicias tambi茅n hay cierto klasismo y racismo y se refleja mucho en los rangos ke tienen ah铆 y en las eskuelas de formaci贸n asesinas ke aumentan peligrosamente.

Hoy un personaje del Estado ha dicho ke va a volver a las (j)aulas el kurso de Edukaci贸n Civika, ke es patriotismo. konservadurismo y ciudadanismo puro y duro.

Dentro de las protestas hay gente ke a煤n sigue kreyendo ke no les van a disparar porke van kon la konsigna pacifista (y son la mayor铆a), mientras por otro lado hay gente ke se prepara (unxs pokxs ke hasta han sido kriminalizadxs por la mass media por su nivel de organizaci贸n) para apagar las bombas lakrim贸genas o para devolverlas y para darle una rociada a la kara de lxs manifestantes kon agua preparada para kontrarrestar los efektos nocivos de las bombas lakrim贸genas, y otrxs preparadxs para atender heridas de bala de plomo y de perdigones de goma o de kanika. Otrxs ke portan eskudos para evitar los impaktos de balas y bombas lakrim贸genas. Y algunxs pokxs ke llevan dulces y fuerza para atakar a la polic铆a, mientras otrxs dejan su mensaje y su arte en los muros ke buenxs ciudadanxs enfadadxs luego los borran o exigen a las autoridades para ke los borren y detengan a lxs ke vandalizaron esos muros ke malogran el paisaje maximizado en konkreto de su askerosa ciudad k谩rcel.

Ahora krecer谩n grupos de manifestantes ke akt煤en komo polic铆as para kuidar ke nadie se atreva a vandalizar la askerosa propiedad privada (o a grabarles y/o detenerles) y propiedad 芦p煤blika禄 ke tan p煤blika no es porke reprimen sistem谩tikamente a lxs ambulantes migrantes varadxs y gente sin techo y en esta nueva gesti贸n de la alkald铆a de Lima le est谩n kortando o prohibiendo los espacios art铆stikos a los varios grupos ke se dan cita sobre todo los fines de semana donde bailan y hacen otras aktividades deportivas y art铆stikas muchas veces desde la informalidad y prekariedad. S铆, es un klaro tinte konservador y klasista y empresarial y estatal porke van a obligar a esos grupos art铆stikos a alkilar lokales o a inskribirse en los talleres del estado o municipales de arte y deporte. Adem谩s de un disgusto a la kultura otaku a lo ke konservadorxs ven komo 芦peligro de desviaci贸n sexual y de g茅nero禄.

El turismo no puede detenerse ni malograrse dicen lxs empresarixs ke se benefician del turismo y la mass media ke lo hace ver komo una aktividad escencial ke beneficia a toda la poblaci贸n, pero no aceptan ke el turismo es kosifikador de ekosistemas de la flora y de lxs animales humanxs y no humanxs ke habitan en esas zonas tur铆stikas.

El turismo separa a lxs 芦buenxs禄 migrantes (turistas) de lxs 芦malxs禄 migrantes (mochilerxs, gente despojada de sus territorios por konflictos y krisis, etc).

El turismo normaliza la trata de personas, al punto de ke hasta hay turismo sexual infantil.

El turismo beneficia a empresarixs sobre todo metidxs en pol铆tika o cerkanxs a gente metida en pol铆tika. Ejemplos Rafael L贸pez Aliaga hoy Alcalde de Lima ke luego de llamar terroristas a la gente ke vino de Ayacucho a akampar en Plaza Manco Capac luego de ser hostigadxs y kriminalizadxs kuando estuvieron en lokales de partidos pol铆tkos y de una entidad ind铆gena, fueron desalojadxs por la polic铆a en konjunto kon fuerzas del orden de la alkald铆a de La Viktoria.

En pokas palabras, el turismo es mierda.

Entonces atakar al turismo est谩 justifikado y hasta necesario.

La represi贸n y los asesinatos ( as铆 hubiera sido s贸lo uno, o as铆 no hubieran asesinatos y s铆 otras formas de represi贸n, o el s贸lo hecho de existencia y presencia de polic铆as y militares) no deben tener ni perd贸n ni olvido (esa frase se suele decir pero ya poko se hace valer), ni deben ser normalizados por kienes luchan en las kalles y en diversos espacios. Ke lo normalizen lxs zombies ciudadanxs es ya otra kosa, pero nosotrxs no, nos podr谩n infektar kon su indiferencia por eso debemos tener fuerte nuestro sistema inmune anti-indiferencia anti-sumisi贸n ingobernables e indomestikables.

Un escenario de guerra civil, no kontra el Poder, sino entre 2 bandos ke buskan el Poder, s贸lo beneficiar铆a al intervencionismo desde el exterior. Traer铆an sus milicias 芦por la paz禄, sus ONGs de ayuda humanitaria para aceptar as铆 nuestra derrota y recibir su paternalismo, sus empresas para reaktivar la ekonom铆a y kon ello m谩s extraktivismo, m谩s turismo, m谩s kampos de koncentraci贸n (investigaci贸n) bioteknol贸gika kon animales humanxs y no humanxs de 芦voluntarixs禄 o asalariadxs para sus viejas y nuevas vakunas, m谩s Centros de energ铆as nukleares o 芦verdes禄 para exportaci贸n, m谩s kampos de kultivos transg茅nikos o a poko kreen ke en Per煤 no hay por la famosa Ley de Moratoria, etc etc etc

Debemos estar preparadxs para eso y m谩s, en todos los aspektos, ya ke las molos no ser谩n suficientes para despu茅s de.

Y no esperen ke analize la mentalidad de lxs askerosxs kongresistas, empresarixs, la nueva presidenta ni del ex presidente y su familia, eso se lo dejo a kienes kreen en el Poder y sus 芦buenos禄 deseos hacia sus esklavxs.

10 de enero del 2023

Por una vida (y muerte) enkaminada a la liberaci贸n total.

Algunxs animales anarkistas no konservadorxs de la regi贸n.