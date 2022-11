Por eso es que todos ellos, sin demeritar los datos emp铆ricos y las descripciones anal铆ticas que aportaron, al momento de sus conclusiones coinciden en lo que, desde sus respectivos programas ideol贸gico-pol铆ticos de izquierda, la historia “hubiera” podido ser o “deber铆a” haber sido (desde el 鈥渃ar谩cter semi-feudal de la econom铆a ecuatoriana鈥 hasta la 鈥渇alta de independencia y conciencia de clase, de partido, de programa y de armamento por parte de los obreros鈥, etc., o sea un supuesto d茅ficit de la misma realidad), y no explican mediante categor铆as te贸ricas adecuadas por qu茅 los hechos fueron tales como fueron y no de otra manera. De tal modo, la casi totalidad de los historiadores del movimiento obrero ecuatoriano abandonan la concepci贸n materialista de la historia y, como dice Camatte:

La nueva lectura o interpretaci贸n hist贸rico-materialista de Noviembre de 1922 que aqu铆 estamos planteando, cuyo eje es la transici贸n de la subsunci贸n o dominaci贸n formal a la subsunci贸n o dominaci贸n real del capital sobre el trabajo entendidas como 芦sendas fases hist贸ricas del desarrollo capitalista禄 (Camatte), sin duda constituye una ruptura paradigm谩tica o un parteaguas con toda o casi toda la historiograf铆a izquierdista del movimiento obrero ecuatoriano (con la excepci贸n quiz谩s del interesante aunque limitado trabajo de Leonardo Ogaz, del cual hablaremos en una pr贸xima publicaci贸n), ya que sus autores principales elaboraron sus relatos o narrativas ya sea desde su sesgo ideol贸gico anarcosindicalista (P谩ez, Pazmi帽o, el mismo Alejo Capelo, etc.) ya sea desde su sesgo ideol贸gico socialista (Ycaza, Aguirre, Albornoz, etc.). Adem谩s, con cierto dejo de nostalgia, romantizaci贸n y culto a la personalidad de sus m谩rtires, as铆 como tambi茅n con ciertos prejuicios antimarxistas, en el caso de los mencionados historiadores anarcosindicalistas.

Por lo tanto, y asimismo basados en Marx (ver Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850 ), podemos afirmar que lo que no pudo hacer la burgues铆a ascendente durante su 鈥渞evoluci贸n liberal鈥 en Junio de 1895 lo hizo el naciente proletariado durante su primera huelga general y 鈥渂autizo de sangre鈥 en Noviembre de 1922. Porque, al fin y al cabo, la mayor铆a de los obreros, semiproletarios y artesanos que instituyeron el Soviet de Guayaquil (bajo el nombre de Gran Asamblea de Trabajadores鈭GAT) no lucharon ni sacrificaron sus vidas por la abolici贸n de la esclavitud asalariada y la dictadura burguesa encubierta llamada democracia, sino m谩s bien por la reducci贸n de la jornada de trabajo, el aumento del salario, y m谩s derechos y libertades democr谩ticas鈥 y lo lograron, pero a帽os despu茅s, Estado capitalista mediante.

Todo esto, mediante la crisis y la lucha de clases, entendidas como din谩micas del propio modo de producci贸n capitalista para su reestructuraci贸n y sobrevivencia. En tal sentido, la burgues铆a, entendida como la personificaci贸n social de las relaciones capitalistas, se asusta pero no le huye a las crisis ni a las luchas de clases: al contrario, siempre y cuando tenga el sart茅n por el mango, cueste lo que cueste; en este caso concreto, hacer uso del terrorismo de Estado para aplastar una rebeli贸n local de la clase trabajadora en un periodo hist贸rico-mundial de crisis capitalista, guerra imperialista y revoluci贸n proletaria, y luego absorber y regurgitar el impulso y las demandas de 茅sta para su autorreproducci贸n y hegemon铆a. La revoluci贸n proletaria, cuando no triunfa, produce su propia contrarrevoluci贸n burguesa, que no es s贸lo pol铆tico-militar, sino principalmente social, econ贸mica, legal y cultural.

Proletarios Hartos De Serlo

Quito, 15 de Noviembre de 1922

鈽呪槄鈽

芦En este art铆culo, Gianni

Collu y Jacques Camatte retoman los conceptos de dominaci贸n (o subsunci贸n)

formal y dominaci贸n real del capital, tratados originalmente por Marx en el Cap铆tulo

VI in茅dito del tomo I de El Capital, referida a la reconfiguraci贸n de la

actividad productiva sobre los designios del valor en proceso. Publicado en Invariance,

a帽o 2, serie I, n潞 8, 1969. [鈥

La cr铆tica de la sociedad

existente del capital tiene que tomar como punto de partida la reafirmaci贸n de

los conceptos de dominaci贸n formal y dominaci贸n real, como sendas fases

hist贸ricas del desarrollo capitalista. Todas las dem谩s periodizaciones del

proceso de autonomizaci贸n del valor, tales como capitalismo competitivo,

monop贸lico, de monopolio de Estado, burocr谩tico, etc., abandonan el campo de la

teor铆a del proletariado, esto es, la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica, asumiendo

en cambio el vocabulario ejercido por la ideolog铆a socialdem贸crata o

鈥渓eninista鈥 codificada por el estalinismo.

Toda la fraseolog铆a

con que algunos pretenden explicar 鈥渘uevos鈥 fen贸menos, no hace sino

mistificar el advenimiento de la completa autonom铆a del valor; esto es, la

objetivaci贸n bajo la forma de una comunidad concreta de la abstracci贸n

cuantitativa en proceso. [鈥

Tal como sucedi贸 con el

paso de la plusval铆a absoluta a la relativa, el capital (en su movimiento

constante hacia la expropiaci贸n total) ha roto todas las conexiones t茅cnicas y

sociales del proceso de trabajo previamente existentes, con tal de reunificarlas

luego como poderes intelectuales de la autovalorizaci贸n del capital; as铆 hoy en

d铆a, al convertirse el capital en un poder social total, 茅ste propicia la

desintegraci贸n completa del tejido social y de sus conexiones mentales con el

pasado, fomentando a la vez su recomposici贸n en una unidad delirante,

organizada por las metamorfosis c铆clicas cada vez m谩s aceleradas del capital;

proceso en el cual todo se reduce a ingredientes degradados de la

extraordinaria s铆ntesis del valor que es la autovalorizaci贸n.

La dominaci贸n real del

capital significa adem谩s que al proletariado no s贸lo le son expropiados su

tiempo de vida y su capacidad mental, sino que el tiempo de la circulaci贸n

ahora prevalece sobre el de la producci贸n (a un nivel espacial). La sociedad

del capital crea una poblaci贸n 鈥渋mproductiva鈥 a gran escala, crea su propia

鈥渧ida鈥 en funci贸n de su propia necesidad: fijarlos a la esfera de la

circulaci贸n y a las metamorfosis de la plusval铆a acumulada. [鈥

Las teor铆as del

movimiento obrero se han ocupado de este proceso s贸lo para mistificarlo. Para

dar un solo ejemplo: la absoluta subordinaci贸n del Estado y su inserci贸n en el

proceso de valorizaci贸n como uno de sus momentos particulares es presentado

como exactamente lo contrario, es decir, como un 鈥渃apitalismo de Estado鈥, con

lo cual el capital no aparece como un modo social de producci贸n y de vida, como

un modo de gesti贸n burocr谩tica, democr谩tica, etc. Una vez que arriban a este

punto de vista, conciben la revoluci贸n no como la abolici贸n de una 鈥渆xistencia鈥

y la afirmaci贸n de otra, sino como un proceso pol铆tico estatista en el cual la

鈥渙rganizaci贸n鈥 aparece como el problema principal, o m谩s a煤n, como la panacea

que lo resuelve todo. Aqu铆 encontramos de nuevo la concepci贸n degradada de la

revoluci贸n, que ya no es vista como una relaci贸n mundial de poder entre el

proletariado y el capital, sino que inmediatamente como una cuesti贸n de

鈥渇ormas鈥 o 鈥渕odelos鈥 de organizaci贸n: el paso es muy corto.

No se puede explicar de

otra forma la preponderancia de tales categor铆as en el movimiento obrero

(capitalismo de Estado, burocr谩tico, etc.), categor铆as que s贸lo ponen entre

par茅ntesis el ser real del capital, afirmando la centralidad de uno de sus

epifen贸menos el cual es teorizado como su fase superior, su 煤ltima fase, etc.

Por el contrario, hay que

permanecer en el terreno de la cr铆tica de la econom铆a pol铆tica (cr铆tica de la

existencia del capital y afirmaci贸n del comunismo) para entender la totalidad

de la vida social en el per铆odo de su reducci贸n a un simple medio del proceso

de desarrollo de las fuerzas productivas autonomizadas. [鈥

Hay que reanudar y

aplicar a la base del tejido social el estudio riguroso de la 鈥渆xternalizaci贸n

de la relaci贸n del capital en la forma de capital que genera inter茅s鈥 y el

consiguiente desarrollo del capital ficticio: de ah铆 se comprende que los

鈥渃uerpos de administraci贸n鈥 en la f谩brica y el Estado, o bien los 鈥減ol铆ticos鈥,

hayan asumido cada vez m谩s la forma de mafias/grup煤sculos [rackets]. [鈥

Sobre este trasfondo

emerge un tejido social basado en la competencia entre 鈥渙rganizaciones鈥 rivales

(mafias).

Ahora los diversos

鈥済rup煤sculos鈥 no son m谩s que pandillas que compiten, que s贸lo tienen en com煤n

la divinizaci贸n de la miseria del proletariado, su equivalente general. 芦Tal

como los dem贸cratas han hecho de la palabra pueblo (demos) algo sagrado,

ustedes han sacralizado la palabra proletariado禄 (Marx). [鈥

Hay que decir que la

existencia del proletariado, cuando 茅ste se manifiesta como clase, presenta un

aspecto inmediatamente destructivo, como negaci贸n positiva de la comunidad

material y de todas las formas de organizaci贸n. Tal es la afirmaci贸n concreta

del comunismo y la realizaci贸n de su teor铆a.

Podemos ver esta

comunidad de acci贸n no pre-establecida en las acciones del proletariado negro

de EE.UU. 脡stas se constituyeron en base a la necesidad vital de desbordarse y

celebrar, y en la conciencia inmediata de la identidad de objetivos:

unificaci贸n, en una palabra, del movimiento real de la clase.

En consecuencia, apoyamos

la producci贸n de esas condiciones que Marx, al momento de formarse la

Asociaci贸n Internacional de Trabajadores, hab铆a ya descrito como momentos

cruciales en la formaci贸n del partido comunista mundial, como producto

hist贸rico necesario de las contradicciones de la sociedad del capital.

El momento m谩s importante

en la manifestaci贸n pr谩ctica del comunismo lo constituye el desbordamiento de

la democracia, esto es, el rechazo de los proletarios, cuando elevan sus

propias necesidades materiales al m谩s alto nivel, a aceptar cualquier

separaci贸n entre decisi贸n y acci贸n, entre ellas la separaci贸n entre ser y

pensamiento sobre la cual, en el pasado, se edific贸 la posibilidad de un

鈥渓iderazgo pol铆tico鈥 basado en los mecanismos de la democracia directa o

indirecta (soviets-consejos o centralismo democr谩tico); o, m谩s generalmente,

sobre la que se funda el mecanismo de la representaci贸n democr谩tica-desp贸tica

en tanto viejo arte de organizar la sociedad: la pol铆tica. [鈥

La teor铆a del

partido/teor铆a del proletariado no se puede extraer de los denominados textos

鈥減ol铆ticos鈥 de Marx y Engels por s铆 solos, tales como el Manifiesto, las

resoluciones de la AIT, etc., porque esos textos consideran al proletariado

especialmente en su realidad inmediata y se refieren sobre todo el partido formal

de ese per铆odo como un dato ya dado.

El proletariado a煤n ten铆a

que generalizar su existencia hasta abarcar el conjunto de la sociedad, pujando

por el desarrollo del capital y, si tomaba el poder y se constitu铆a a s铆 mismo

como clase dominante (1871, 1905, 1917), todav铆a ten铆a que realizar tareas que,

con la contrarrevoluci贸n, fueron posteriormente asumidas y completadas por el

capital.

Hoy en d铆a el partido es

posible en su sentido hist贸rico (ver la carta de Marx a Freiligrath, 1860).

Toda organizaci贸n formal no puede sino ser r谩pidamente reabsorbida en forma de

mafia. Lo mismo pasa con los otros grupos, estructurados o no, que se imponen

trabajar por la reconstrucci贸n del partido o la creaci贸n de consejos.

El partido hist贸rico s贸lo

puede ser realizado por el movimiento global del proletariado que se constituye

como clase, haciendo as铆 posible la reunificaci贸n de la especie humana,

posibilidad que existe desde los tiempos de la AIT. [鈥禄

Leer texto completo en PDF

———————————————————————————————————————————————————————–

Relacionados: