Me re煤no con tres personas de gran experiencia y visi贸n ante lo que se nos viene encima y hablamos de c贸mo escapar de la peor parte con acci贸n decisiva de urgencia. Las soluciones individuales no servir谩n de nada. Pero hay respuestas colectivas que podremos aprender, haciendo. Partimos de un diagn贸stico de como nos condicionan los grandes factores de nuestro tiempo, desde el calentamiento global hasta el descenso vertiginoso del petr贸leo antes de 2025, pasando por el estado de los suelos, el agua y el 鈥渇actor humano鈥 de la pol铆tica tradicional. 驴Por qu茅 estamos en esta situaci贸n? El coche el茅ctrico es una quimera del capitalismo verde 驴que tipos de transporte quedan realmente? 驴Como podemos mantener una sociedad compleja con tan poca energ铆a? 驴Que proyectos deber铆amos priorizar y cuales abandonar (5陋 generaci贸n de Internet鈥)? 驴Por qu茅 necesitamos renovables no el茅ctricas y cu谩les podr铆an ser? 驴El capitalismo y el comunismo permiten esquivar el colapso o lo crean? 驴Que sistemas econ贸micos podr铆an ser 贸ptimos? 驴Como organizar el decrecimiento tanto a nivel estatal como municipal? 驴Habr谩 emergencia alimentaria en un futuro pr贸ximo? 驴Que es la permacultura y como es pertinente para asegurar soberan铆a alimentaria y mitigar el caos clim谩tico? 驴Que hacemos con la dimensi贸n psicol贸gica y emocional del derrumbe de esta civilizaci贸n?

鈥 INTERSECCI脫N DE CRISIS: FIN DE UNA ERA

00:00 驴C贸mo nos condicionan las diferentes crisis que nos azotan? Emergencia clim谩tica y aniquilaci贸n de biodiversidad (Ana Huertas) Energ铆as y recursos necesarios en el sistema alimentario (Antonio Turiel) Suelos y Agua (Sergi Caballero) El factor humano: pol铆tica (Esteban Goode)

鈥 DESCENSO VERTIGINOSO ENERG脥A (Antonio Turiel):

20:52 Adios a la globalizaci贸n econ贸mica, al comercio (y abastecimiento) por largas distancias, al turismo y la automoci贸n鈥 驴Por qu茅? 28:44 Tipos de transporte: los coches el茅ctricos estar谩n reservados a una peque帽a minor铆a. 驴Que sistemas de transporte nos quedan con las renovables realmente?

34:55 驴Podemos mantener una sociedad compleja con tan poca energ铆a? 驴y un sistema de sanidad?

42:05 Con el tiempo de petr贸leo que nos queda 驴Que deber铆amos priorizar de urgencia? 驴Hay sectores en los que conviene reducir la inversion (Red 5G de Internet)?

49:43 Hay energ铆as renovables no el茅ctricas que ofrecen mejor rendimiento que su conversi贸n en electricidad 驴Cu谩les son? 驴Podr谩 haber en cualquier parte?

鈥 OTRO SISTEMA ECON脫MICO (Antonio Turiel):

57:35 Explicas como capitalismo y comunismo son inviables frente a esta situaci贸n 驴Por qu茅 el ahorro de energ铆a y la eficiencia energ茅tica no sirven de nada en el capitalismo?

58:58 驴Por qu茅 el capitalismo necesita del crecimiento de la poblaci贸n?

1:00:13 驴Por qu茅 el capitalismo condiciona negativamente la elecci贸n del tipo de Renovables?

1:01:30 驴Que otros sistemas econ贸micos podr铆an ser 贸ptimos?

鈥 POL脥TICA: ORGANIZAR EL DECRECIMIENTO. SALIDAS DEMOCR脕TICAS CON INTELIGENCIA COLECTIVA

1:03:35 Asambleas Ciudadanas por el Clima (Esteban Goode)

1:07:20 Movimiento de Transici贸n, Municipios en Transici贸n y Sociocracia (Ana Huertas)

鈥 RE LOCALIZACI脫N, SEGURIDAD ALIMENTARIA, PERMACULTURA (Sergi Caballero):

1:29:41 驴Entramos en Emergencia alimentaria ? 驴Cuanto tarda un proceso de relocalizaci贸n alimentaria? 驴Cuanta gente necesita?

1:38:51 驴Que es la Permacultura y por qu茅 es pertinente ahora mismo? 驴Frente al cambio clim谩tico que aporta ?

鈥 PSICOLOG脥A Y EMOCIONES ANTE TODO ESTO (Ana Huertas)

1:44:11 El Movimiento de transici贸n contempla esta dimensi贸n 驴C贸mo? 驴Que puede hacerse en situaciones de polarizaci贸n y antagonismo?

鈥 VISI脫N DE CIERRE

1:55:36 Antonio Turiel: Licenciado en F铆sicas, Matem谩tica y Doctor en F铆sica Te贸rica, es investigador cient铆fico en del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, CSIC. Experto en cuesti贸n de energ铆as y recursos naturales, en su blog 鈥淭he Oil Crash鈥 divulga los problemas de sostenibilidad de nuestra sociedad.

Ana Huertas: Facilitadora de procesos de transici贸n ecosocial. T茅cnica de cooperaci贸n internacional al desarrollo y formada en agricultura sostenible por CEDEM y las universidades de Plymouth y Montpellier. Coordinadora del proyecto internacional Municipios en Transici贸n. Formadora oficial de Transici贸n, miembro y ex-vicepresidenta de ECOLISE y coordinadora de Red de Transici贸n.

Sergi Caballero Agricultor, Permacultor, y formado en Ingenieria Multimedia. Integrante de la cooperativa Mas Les Vinyes.