Desde la pol铆tica hasta en los anuncios televisivos se pregonan sin cesar las proclamas de 鈥渆nerg铆a verde鈥, 鈥渄escarbonizaci贸n鈥, 鈥渆misiones zero鈥 y 鈥渘eutralidad clim谩tica鈥. Las placas solares, los molinos y los coches el茅ctricos son las estrellas de la tan celebrada como ficticia 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥. A la lista de esta ret贸rica de confusi贸n se han a帽adido las demandas de grandes subvenciones p煤blicas para la sexy pero muy incierta promesa salvadora del 鈥渉idr贸geno verde鈥.

驴Pero acaso hay alguna realidad de hecho en la susodicha “transici贸n energ茅tica” hacia una tierra prometida 鈥渓impia鈥 en la que simplemente nos desenchufamos de los combustibles f贸siles y enchufemos a las energ铆as renovables sin cuestionar nuestra alegre vida consumista?

La perseverancia pol铆tica y medi谩tica centrada casi exclusivamente en el incremento de la producci贸n centralizada y privatizada de electricidad renovable como si fuera una verdadera 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 o, incluso una 鈥渢ransici贸n verde鈥, constituye un enga帽o orquestado de alto riesgo. Desv铆a la atenci贸n de las imprescindibles pol铆ticas orientadas a la reducci贸n del uso de combustibles f贸siles y de la extracci贸n de recursos materiales en general para frenar en lo posible el deterioro acelerado de los ecosistemas de los que dependemos. Al igual que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos tampoco podemos desarrollar t茅cnicamente la enorme tortilla de la 鈥渢ransici贸n verde鈥 sin hacer reducciones consumistas de productos hechos con la quema de carb贸n y gas. La adaptaci贸n y mitigaci贸n de la crisis ecol贸gica exige una reducci贸n de nuestra huella material que es la 煤nica puerta de salida ante la tragedia del 鈥渙ver-shoot鈥 (extralimitaci贸n material de los impactos humanos sobre un planeta finito, exhausto, desestabilizado y cada vez m谩s empobrecido).

Es evidente que ante el actual drama ecol贸gico civilizatorio las energ铆as renovables, solar y e贸lica, han de crecer y suplantar a las energ铆as f贸siles contaminantes, escasas y agotables. Esto es bien diferente a sumar energ铆as renovables sin que a la vez se reduzca globalmente el consumo de los combustibles f贸siles y de otros materiales. Necesitamos una agenda de responsabilidad y honestidad, sea la de los gestores p煤blicos, de las empresas o de los sindicatos. Hoy por hoy las energ铆as renovables solo representan un 3% del consumo energ茅tico mundial, y en el 2050 siguiendo las tendencias actuales, probablemente no ser谩n mucho m谩s del 10% de la energ铆a total consumida globalmente. Lo que se quiere esconder mediante el discurso clim谩tico de la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 es que 茅sta solo se refiere a la producci贸n de electricidad, no afecta a las muchas actividades y consumo alimentados con la quema del carb贸n, el gas y el petr贸leo. Lo prioritario no solo es hacer cosas ecol贸gicamente buenas sino abandonar a las m谩s nocivas. El 煤nico camino entre la poblaci贸n mundial m谩s pudiente para reaccionar a tiempo y mitigar el caos clim谩tico y la destrucci贸n ambiental en curso es una gran reducci贸n de consumo energ茅tico mediante reformas ecol贸gicas estructurales y justas en la alimentaci贸n, el transporte, la industria, el turismo y la digitalizaci贸n, entre otros sectores de actividades econ贸micas.

S铆, puede ser cierto que la e贸lica y la solar puedan subir del 17 a 46%, o incluso m谩s, de la producci贸n el茅ctrica global en el 2050, seg煤n los datos de la Asociaci贸n Internacional de la Energ铆a pero probablemente esta subida seguir谩 siendo solo una parte muy peque帽a del consumo energ茅tico, entre el 10% y el 15%. La energ铆a el茅ctrica s贸lo representa una parte del conjunto de energ铆a, alrededor de una quinta parte del consumo energ茅tico total, s贸lo el 19% de la energ铆a consumida globalmente. Las distintas proyecciones oficiales solo preven un aumento de su participaci贸n en el consumo energ茅tico total hasta entre el 22% y el 28% de la energ铆a consumida para el 2050. Adem谩s, la electrificaci贸n de muchos sectores industriales claves de la econom铆a es muy lenta, muy costosa econ贸mica y ambientalmente y, en muchos casos, dif铆cilmente viable. Resulta cansino insistir en un hecho tan obvio: la luz es s贸lo una peque帽a parte de la energ铆a que usamos.

Hay que decirlo fuerte y claro: aunque el crecimiento de las energ铆as renovables aumente su participaci贸n en el conjunto del mix energ茅tico global, no est谩n reemplazando a los combustibles f贸siles sino est谩n incrementando el volumen total de energ铆a producida. M谩s renovables no ha significado menos energ铆as f贸siles extra铆das del subsuelo de la Tierra. De hecho, lejos de 鈥渄escarbonizar鈥 el consumo global de carb贸n y petr贸leo est谩n en m谩ximos hist贸ricos. Esto se disfraza en los pa铆ses ricos y consumistas como Espa帽a con una contabilidad clim谩tica amputada que descuenta gran parte de las emisiones asociadas a los productos que importamos de China y otros pa铆ses. Por ejemplo, el Global Carbon Project estima que alrededor de 60% de las emisiones clim谩ticas de Suecia est谩n en sus importaciones y sin embargo estas no se cuentan en los indicadores y las cifras oficiales.

Incluso la suma de la energ铆a el茅ctrica renovable y sus infraestructuras a las existentes est谩 aumentando globalmente el consumo de minerales y materiales extra铆dos, procesados y fabricados casi exclusivamente con combustibles f贸siles. Algunos expertos en materiales se refieren a los coches el茅ctricos como 鈥渕inas con ruedas鈥 por la explosi贸n exponencial de miner铆a que suponen. Recordemos que el impacto ambiental no se mide en porcentajes ni en impacto por cada unidad sino por los vol煤menes totales de emisiones, materiales y residuos que supera la capacidad de carga de los ecosistemas y da帽a su bioregeneraci贸n. Tampoco se debe reducir todo a CO2.

Para mantener el nivel actual del metabolismo material de la globalizaci贸n econ贸mica la clase pol铆tica y econ贸mica se ve obligada a aumentar la deuda financiera y hacer malabarismos financieros para comprar m谩s energ铆a y materiales como sea. La enorme brecha entre una creciente escasez biof铆sica con el grave deterioro de los ecosistemas por un lado y una bulimia monetaria artificial por otro, crea una peligrosa ilusi贸n de abundancia que alimenta a煤n m谩s la presi贸n destructiva sobre la capacidad de carga de los ecosistemas planetarios.

Cada vez aumenta m谩s el gasto energ茅tico y econ贸mico para sacar una misma cantidad de energ铆a, de ello resulta que decrece la energ铆a neta disponible para las sociedades humanas. Mientras la energ铆a neta baja por gastar m谩s en sacarla y en extraer energ铆a de menos intensidad energ茅tica resulta que no baja el crecimiento econ贸mico a causa del aumento de la deuda y de una econom铆a financiera desconectada de las realidades f铆sicas y energ茅ticas y de los l铆mites biof铆sicos. Es un hecho de que estamos en los comienzos de un largo descenso energ茅tico, no porque se seca el pozo sino porque el “agua del pozo鈥 cada vez est谩 en un nivel m谩s profundo, es de peor calidad y necesita m谩s tratamientos tecnol贸gicos de depuraci贸n. Aunque haya menos energ铆a neta disponible por m谩s actividad econ贸mica necesaria para sacar la energ铆a bruta y transportarla, este esfuerzo a帽adido acaba aumentando el crecimiento monetario que a su vez mueve la noria de m谩s destrucci贸n ambiental al engordar el metabolismo material global.

En el 1999 el 5% del consumo energ茅tico se dedicaba para extraer, procesar y transportar la misma energ铆a. Ahora es m谩s de 10%. y va subiendo hacia un 15% de la energ铆a, que ir谩 al propio sector energ茅tico. De esta manera queda menos energ铆a sobrante que revierta a la sociedad. Esta es la paradoja: crece la econom铆a pero decrece la energ铆a disponible para las actividades sociales. Mientras crecen los impactos ecol贸gicos tremendos de sacar energ铆a y materiales cada vez m谩s escasos o menos puros. La contaminaci贸n de la energ铆a crece mientras la cantidad neta 煤til de la energ铆a baja. Esto se disfraza en los datos oficiales porque se utiliza una sesgada metodolog铆a de contabilidad energ茅tica que no lo refleja porque junta sin distinci贸n tipos de energ铆a de diferentes niveles de intensidad.

Nos consolamos con la fantas铆a de que la eficiencia t茅cnica arreglar谩 todo cuando los datos muestran todo lo contrario. En las 煤ltimas tres d茅cadas, desde 1990, a pesar de aumentar la eficiencia energ茅tica en un 36% el consumo energ茅tico ha aumentado el 63%%, es un ejemplo pr谩ctico de la Paradoja de Jevons. Cada avance tecnol贸gico que se ha vendido como un 鈥渁horro鈥, como ha ocurrido con la digitalizaci贸n, a la vez ha incrementado la voracidad del consumo exponencial de recursos de todo tipo,, local y globalmente. Tampoco es una panacea energ茅tica como se presenta la 鈥渆conom铆a circular鈥 puesto que s贸lo se recicla un rid铆culo porcentaje del 8% de lo que compramos y cada vez es menos a causa de la complejidad de los productos que compramos como los electr贸nicos. Es f谩cil mezclar diferentes materiales para fabricar un producto nuevo pero muy dif铆cil o inviable separarlos para re-utilizarlos despu茅s. As铆 reciclamos menos del 1% de los minerales escasos y tierras raras presentes en nuestro aparatos y coches el茅ctricos.

Es un secreto a voces de que se acaba el banquete energ茅tico de los 煤ltimos cien a帽os. A las 煤ltimas tres o cuatro generaciones nos ha tocado la loter铆a de la energ铆a abundante, barata y accesible que no volver谩 a repetirse. En las 煤ltimas d茅cadas el consumo energ茅tico de ha disparado mediante una subida exponencial que suele denominarse 鈥渓a Gran Aceleraci贸n鈥. Hemos tenido un acceso casi ilimitado a una cuenta bancaria f贸sil 煤nica en la historia humana que hemos dilapidado con frenes铆 y alegr铆a sin pensar en su escasez ni en las graves consecuencias ambientales para el porvenir.

Ahora el saldo bancario se reduce sin parar y se erosiona por la inflaci贸n. En lugar de apreciar esta suerte 煤nica, autocontenernos y moderar el consumo de esta herencia acumulada de energ铆a intensa no renovable hemos inventado unos mitos narcisistas que perciben que toda esta riqueza y crecimiento del 煤ltimo siglo ha sido gracias al gran genio y la inteligencia humana. Nos enga帽amos con la esperanza m谩gica de que con m谩s innovaci贸n tecnol贸gica y dinero podremos reponer un menguante saldo bancario de energ铆a, materiales y servicios ecosist茅micos. Ahora el realismo y la cordura aconsejan no esperar m谩s para iniciar una transici贸n hacia una vida digna e igualitaria m谩s lenta, a una austeridad energ茅tica y a una localizaci贸n del comercio.

Sin este regalo 煤nico de una gran bater铆a cargada de los combustibles f贸siles no habr铆an hoy 8 mil millones de personas en el planeta. Ahora resulta que nuestra bater铆a f贸sil est谩 bastante descargada y en general, no es una bater铆a recargable y la antigua bonanza energ茅tica se ha esfumado.

Los minerales de alta calidad y los dep贸sitos de energ铆a f谩cilmente accesibles ahora son en su mayor铆a cosas del pasado. Aunque queda mucho, es de menor calidad y m谩s costoso y ecol贸gicamente destructivo para extraer. En la naturaleza, hay innumerables ejemplos donde la energ铆a existe, pero el esfuerzo para obtenerla es tan grande que est谩 efectivamente fuera del nuestro alcance. A lo largo del resto de nuestras vidas, la sociedad tendr谩 que redirigir cantidades cada vez mayores de nuestro excedente de energ铆a f贸sil acumulada hacia la obtenci贸n del excedente en s铆 mismo, dejando la energ铆a menos asequible para apoyar muchas de nuestras actividades econ贸micas actuales. Llegar谩 un d铆a en que la energ铆a para extraer energ铆a y minerales claves ser谩 tan grande que no tendr谩 ning煤n sentido hacerlo aunque queden recursos en el subsuelo. El paulatino agotamiento de energ铆a y minerales accesibles de calidad actuar谩 como un lastre creciente sobre el bienestar de las sociedades humanas.

Uno de los corrosivos mitos econ贸micos afirma que con m谩s dinero y tecnolog铆a podemos crear m谩s de todo y de forma m谩s 鈥渓impia鈥. Sin embargo, la 煤nica verdad est谩 en que no somos capaces de crear energ铆a ni minerales que han tardado millones de a帽os en formarse en el suelo. Los hechos y datos muestran que al imprimir m谩s dinero y al utilizar unas tecnolog铆as m谩s eficientes quemamos a煤n m谩s carb贸n y extraemos m谩s minerales y recursos de la naturaleza. Al crear m谩s dinero no creamos m谩s recursos sino simplemente los consumimos m谩s de prisa. Ignoramos que la base de nuestro sistema econ贸mico es el capital natural, no el cremat铆stico. Al contrario de los cuentos de hadas dominantes no hay ning煤n desacoplamiento en t茅rminos absolutos entre el crecimiento econ贸mico y el consumo de energ铆a y materiales sino todo el contrario.

En general las nuevas tecnolog铆as nos permiten consumir m谩s volumen de recursos de forma m谩s eficiente pero m谩s r谩pidamente por ser m谩s econ贸micos por unidad o volumen. Cuanto m谩s complejos son la creciente cantidad de nuevos aparatos dom茅sticos y digitales m谩s energ铆a necesitan, m谩s miner铆a extractiva global de minerales necesitan y m谩s dif铆ciles o viables son para reciclar. Incluso las tecnolog铆as renovables como la solar y la e贸lica aumentan el consumo material total globalmente porque dependen de grandes cantidades de minerales o de tierras raras cada vez m谩s escasos. Hasta ahora la nuevas energ铆as renovables no han reducido las emisiones contaminantes. Todos nuestras cifras oficiales sobre bajadas nacionales de emisiones est谩n muy infladas y sesgadas: no cuentan las emisiones a la sombra que subcontratamos sobretodo a Asia, cuya econom铆a se mueve con el carb贸n. Nuestras endulzadas cifras de CO2 nacionales ignoran la mayor铆a de nuestros productos de consumo importados y el transporte internacional. En una econom铆a muy globalizada utilizamos un nacionalismo metodol贸gico contable para pintar de verde nuestro gigantesco hinterland. El reduccionismo energ茅tico tambi茅n ignora en nuestros c贸mputos nacionalistas la econom铆a extractivista global de materiales que mueve la industria, la construcci贸n y el comercio, cuyas actividades se hacen casi exclusivamente con combustibles f贸siles. Seg煤n la ONU la econom铆a extractivista global genera casi la mitad de las emisiones globales y es responsable del 90% de la p茅rdida de biodiversidad.

Se nos vende la idea de que hay que 鈥渋r m谩s de prisa鈥 con las renovables centralizadas para frenar el cambio clim谩tico cuando lo cierto y real es que el boom especulativo de macroproyectos para producir electricidad renovable poco o nada tiene que ver con la reducci贸n del consumo de combustibles f贸siles (que no sucede) y en cambio s铆 tiene mucho que ver con degradar a煤n m谩s precisamente los ecosistemas vitales que mejor pueden amortiguar los inevitables embates del sobrecalentamiento global. El hito de la incoherencia de nuestra clase pol铆tica que pregona la 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥 es que al mismo tiempo va 鈥渕uy de prisa鈥 en ampliar aeropuertos, ensanchar autov铆as, aumentar el alojamiento tur铆stico, construir nuevas urbanizaciones, permitir macro-granjas, extender los regad铆os intensivos y un sinfin de otras apuestas desarrollistas profundamente fosilistas. Hablan en 鈥渧erde鈥 mientras echan m谩s sal y m谩s gasolina en las heridas clim谩ticas y ambientales con sus pol铆ticas de hormig贸n gris.

Las personas que se oponen a los grandes desarrollos de renovables en zonas rurales y monta帽osas son tachadas de 鈥渞etardistas鈥 por los promotores del “m谩s renovables como sea y donde sea”, aunque sea en espacios naturales protegidos, paisajes valiosos o en tierras agr铆colas f茅rtiles. Muchos de los grandes proyectos de renovables con capital especulativo, que se aprovechan de unas generosas subvenciones p煤blicas, son te贸ricamente para intentar apuntalar mediante el arriesgado y dif铆cilmente viable 鈥渉idr贸geno verde鈥 para unas industrias pesadas que son muy intensivas en consumo f贸sil, como es la qu铆mica, la cer谩mica, el cemento, la siderugia, fertilizantes qu铆micos, 鈥 En lugar de plantear reducir y reconvertir a las industrias m谩s adictas de combustibles f贸siles y el extraccionismo global, miles de millones de fondos p煤blicos revierten hacia las industrias ecol贸gicamente m谩s destructivas que aceleran la destrucci贸n de la biodiversidad y agricultura local mediante los macroparques 鈥渞enovables鈥 de unas finanzas poco transparentes..

Esta opera bufa que llaman la “transici贸n energ茅tica鈥 exige grandes zonas de sacrificio colectivo para reflotar la viabilidad de unas cuantas grandes empresas como Porcelanosa, Fertiberia y Cemex, que no pueden pagar el altor precio del gas natural y competir en el mercado mundial. Todo un pacto f谩ustico con las empresas “nacionales” campeonas.

Los verdaderos 鈥渞etardistas鈥 y quienes ponen 鈥減alos en las ruedas鈥 de una transici贸n energ茅tica real y, sobretodo, de una imprescindible transici贸n ecol贸gica con menos huella destructiva sobre el planeta, son los predicadores tecno-ut贸picos aliados con las grandes multinacionales 鈥渟ostenibles鈥 que suplantan una agenda urgente de cambios por los cantos de sirena monotem谩ticos de 鈥渕谩s renovables鈥 a cualquier coste con el objetivo de alargar los plazos de unas industrias insaciables que ya tienen fecha de caducidad.

En definitiva, para alcanzar el muy incierto abaratamiento del gasto energ茅tico de unas empresas y actividades industriales aqu铆 y en Alemania se apuesta por un tren descarrilado sin estaci贸n de llegada que emite 鈥渕enos CO2鈥 que perpet煤a globalmente una explosi贸n de miner铆a, la explotaci贸n social extrema y un cataclismo de la biodiversidad, sobretodo en el Sur Global.

No es l贸gico ni 茅tico da帽ar a煤n m谩s ecosistemas locales y globales para que en el mundo rico haya precios un poco m谩s asequibles para m谩s consumo de cemento, agrot贸xicos, fertilizantes nitrogenados, cer谩mica, coches, etc., cuando la misma carest铆a y ayudas p煤blicas pueden ser los motores para para la reducci贸n del consumo de recursos materiales, de m谩s reutilizaci贸n, de m谩s reparaci贸n y de nuevos modelos de producci贸n industrial y agr铆cola. Al apostar todo a la carta de los milagros tecnol贸gicos y la fantas铆a del 100% renovables obviamos y desechamos los cambios ecosociales posibles dentro de los l铆mites biof铆sicos del planeta.

