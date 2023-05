–

No paro de escuchar, entre el vulgo, que hay que enterrar el pasado. Nunca mejor dicho, ya que contin煤an multitud de asesinados por el franquismo bajo las cunetas y sin una reparaci贸n hist贸rica decente. No puede entenderse la historia de este inefable pa铆s, ni su presente, sin condenar tajantemente el golpe fascista del 36, entendiendo la guerra que desencaden贸 como fundamentalmente entre clases, y la posterior dictadura criminal de cuatro d茅cadas. Tras la muerte del dictador, en la cama, se nos ha estado insistiendo en un cuento edulcorado sobre la posterior transici贸n a esto que denominan democracia. Urge, por supuesto, la deconstrucci贸n de ese relato seg煤n el cual unos prohombres, de izquierdas y de derechas, decidieron otorgar la 芦libertad禄 al pueblo espa帽ol sin que este hiciera mucho por merecerla. En primer lugar, uno de los factores que se suelen pasar por alto es la profunda depresi贸n econ贸mica provocada por la inutilidad de los 煤ltimos gobiernos del franquismo, en un contexto de crisis internacional por el alza de los precios del petr贸leo, en un clima de lucha obrera ante la perspectiva de un posible cambio pol铆tico. No puede entenderse el proceso sin ese factor de combatividad de los trabajadores, por lo que el franquismo necesitaba anularlo para salvar todo lo posible sus privilegios, producirse cierto maquillaje pol铆tico y que hubiera una continuidad econ贸mica.

Uno de los indudables protagonistas de la versi贸n rosa de la Transici贸n es el coronado Juan Carlos I, hoy evidenciado como un vulgar sinverg眉enza, que en 1969 hab铆a jurado lealtad al dictador y a los principios del movimiento. Puede decirse que uno de los golpes de suerte para el Borb贸n, que pasar铆a como uno de los art铆fices de la reforma 芦democr谩tica禄, ser铆a el asesinato del continuista Carrero Blanco; se dice que otro factor ser铆a la muerte del propio Franco, que se produjo pocos d铆as antes de una m谩s que posible permanencia institucional del franquismo puro y duro seg煤n las propias leyes del r茅gimen. No obstante, tambi茅n hay abundante literatura que demuestra que la necesidad del cambio estaba presente hasta entre los m谩s reaccionarios dentro del franquismo. Muerto el dictador, se form贸 un nuevo gobierno con un puzle monstruoso formado por reformistas conservadores, algunos cercanos al rey y franquistas de avanzada edad y dureza. El propio Fraga, que forma parte de aquel ejecutivo, ten铆a un proyecto de reforma que dejaba intactas las v铆as participativas del franquismo: familia, sindicato y municipio. Como es sabido, la propia legalidad franquista, a pesar de la ilusi贸n rupturista de algunas fuerzas de izquierda, sirvi贸 para aprobar una ley de reforma pol铆tica en la que se impuso la visi贸n de Adolfo Su谩rez. Este, tuvo que sacarse de la manga un partido, Uni贸n de Centro Democr谩tico, para convocar unas elecciones a su medida y ganarlas para convertirse en presidente del Gobierno.

Se dice que, en esas elecciones, el inicuo Felipe Gonz谩lez, futuro presidente de diversos ejecutivos, permiti贸 que el Partido Comunista continuara en la ilegalidad. La ley electoral que sali贸 adelante, que favorec铆a a las regiones menos pobladas y m谩s conservadoras del Reino, fue mantenida posteriormente por el PSOE, protagonista de varios gobiernos supuestamente progresitas que llevaron a cabo las pol铆ticas m谩s duras de reconversi贸n industrial, al que conven铆a mantener el bipartidismo. El siguiente paso, tras los primeros comicios, ser铆a la legalizaci贸n del PCE, que el maquiav茅lico Carrillo permiti贸 gracias a bajarse los pantalones aceptando la bandera rojigualda, la monarqu铆a y la unidad de este inefable pa铆s llamado Espa帽a. Hay quien sostiene que los Estados Unidos estaban detr谩s de toda esta reforma, para anular cualquier prurito verdadaremente transformador y homologar Espa帽a con el resto de democracias occidentales, y es cierto que Kissinger era muy amigo de Su谩rez. A este, le conven铆a meter a los comunistas en el juego democr谩tico, para contener a gran parte del movimiento obrero, teniendo en cuenta la delicada situaci贸n econ贸mica y la conflictividad social. Hay que insistir en que todos los acuerdos de la Transici贸n, mejor llamada transacci贸n, fueron entre dirigentes de los diversos partidos y tuvieron el colof贸n en los llamados Pactos de la Moncloa, que supon铆a la contenci贸n salarial y la anulaci贸n de lo m谩s combativo entre la clase trabajadora. Si, finalmente, los sindicatos que se convertir铆an en oficiales dentro del Estado, la UGT y CC.OO., aceptaron entrar en los acuerdos, la CNT y los anarquistas nunca pasaron por el aro; para anular el incipiente auge libertario fue necesario tirar de infitraciones y criminalizaciones diversas a las que se unieron las propias disputas internas. El resto, como se dice, es historia y seguiremos esforz谩ndonos en recordarla.

Juan C谩spar