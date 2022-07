Transnacionalización rampante: la globocolonización y el despeñadero planetario

por Luis E. Sabini Fern谩ndez

21/06/2022

Cualquiera de esos episodios, llam茅mosle avanzadas del centro planetario mundial sobre la periferia, esbozos de un gobierno transnacional mundializado, revelan el desplazamiento de las soberan铆as nacionales, por definici贸n locales y limitadas. Mencion茅 apenas un par de ejemplos que conozco sobradamente pero me consta que no son exclusivos de la regi贸n platense. Lo mismo, con el denominador com煤n de estas 鈥渧erg眉enzas鈥 locales; el idioma ingl茅s.

Tal vez, resumiendo, el rasgo m谩s caracter铆stico, estructuralmente necesario, para la rentabilidad verificable en este 煤ltimo medio milenio, sea el de la tendencia sostenida al aumento de escala para la producci贸n junto con la expansi贸n de los mercados; ambivalente situaci贸n, porque el aumento de escala deteriora calidad, pero la expansi贸n mercantil permite el acceso a m谩s seres humanos. Se trata de una expansi贸n no lineal sino progresiva, que va expandiendo no s贸lo la producci贸n, los mercados y sus modalidades, sino tambi茅n el ritmo con que se produce la misma expansi贸n.

Sus t茅cnicas de arrastre son tan 鈥減erfectas鈥 como para no dejar intocado los fondos marinos. Que son, precisamente, la base nutricia de much铆simos circuitos vitales. Las redes son tan rendidoras que no perdonan ni siquiera a los m谩s peque帽os peces, puesto que los barcos engullen los peces grandes para comida humana y los peque帽os como masa nutricia para animales criados o cultivados por el hombre, peces en estanque incluidos.

Si revis谩ramos la actividad av铆cola o suina, ver铆amos el mismo cuadro, desolador; pollos o cerdos agigantados que no pueden tenerse sobre sus patas; las deyecciones gigantescas de establecimientos av铆colas con millones de cabezas no permiten ya incorporarlas como abono y 鈥揼ran fest铆n para laboratorios que suministrar谩n 鈥渆l fertilizante鈥濃 se depositan en lagos que apestan kil贸metros a la redonda.

T茅cnicos entonces de la era precristiana no aceptaron el plomo para las ca帽er铆as de agua.[2] Una situaci贸n no lineal, ciertamente. Otra gran ciudad de la 茅poca, como Mohenjo-Daro, en el actual Paquist谩n, us贸 para el tendido de las redes de agua potable barro cocido, cer谩mica, madera, cemento, roca, plomo, bronce鈥

Pero no hab铆a pasado ni otro siglo, con el agua caliente 鈥減erfectamente instalada鈥, que la realidad empez贸 a descargarse sobre la sociedad, sus habitantes. El agua caliente 鈥渟e come鈥 el plomo, y es f谩cil imaginar qui茅n 鈥渃ome鈥 realmente el plomo de ca帽er铆as perdiendo grosor. Pensemos que esa agua, 鈥渆n casa鈥 se usa como ingrediente alimentario. La insensatez hab铆a tomado dimensiones demenciales. Nunca se sabr谩, y los sistemas m茅dicos se cuidan mucho de investigarlo, si una serie de dolencias, como atrasos madurativos, dolores de cabeza, d茅ficit intelectuales, calambres, atrofias musculares, no son sino manifestaciones de la temida plombemia. Que Vitruvio evit贸 a propietarios romanos.

Pero antes de incursionar en la problem谩tica sanitaria y los posibles efectos adversos de semejante met谩stasis, sobreviene una pregunta previa: 驴c贸mo pudo concebirse y aprobarse la 鈥渃onstrucci贸n鈥 de sustancias no biodegradables? Porque no es un descubrimiento, es una invenci贸n ante la cual ni el idioma tiene una palabra para describirlas: no biodegradables. 驴C贸mo no darse cuenta que construyendo tal tipo de sustancia corromp铆amos la naturaleza, gener谩bamos una dificultad irresoluble? 驴Qu茅 imaginaban ser los cient铆ficos, t茅cnicos, gerentes de los grandes laboratorios invent谩ndolo? 驴Dioses? Se podr铆a replicar: 驴Qui茅n no conoce una formidable aplicaci贸n del material pl谩stico? Claro que las hay, y muchas. Pero su peculiar 鈥渘aturaleza鈥, que no es tal, nos deber铆a haber advertido y ser cautos. Pero, otra vez, como jugando a ser dioses, si algo hemos expandido fuera de control en todo el planeta ha sido, precisamente, el material pl谩stico.