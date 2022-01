–

De parte de Nodo50 January 16, 2022 95 puntos de vista

Cuando se lucha, hay organizaci贸n y se logra el apoyo solidario se puede mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Es una de las lecciones de la huelga de los barrenderos y basureros de la empresa FCC Medio Ambiente de Salt (Girona). Han aguantado 22 d铆as de huelga, han sufrido la presi贸n y los intentos para enfrentar a la poblaci贸n contra ellos por la basura acumulada en las calles, pero, al final, tras una maratoniana reuni贸n en la madrugada del s谩bado d铆a 15, se firm贸 un acuerdo muy satisfactorio para las exigencias de los huelguistas. A las 6:30 de esa misma madrugada la asamblea de trabajadores aprob贸 por unanimidad el acuerdo.

Los puntos acordados son: se ampl铆a la plantilla fija en un 8%. Un 20% de la plantilla mejora su categor铆a laboral. Se mejoran toda una serie de condiciones de trabajo: en la calidad de las botas, gorra de invierno y mochila para llevar instrumentos y equipos de protecci贸n. Los veh铆culos se limpiar谩n dos veces por semana. Habr谩 un local para desayunar con mesa, sillas, nevera y microondas. Se mejoran los complementos por baja laboral. Se ampl铆a la bolsa de trabajo y de conductores. El convenio durar谩 hasta que se firme el siguiente (se incorpora en el convenio el mantenimiento de la ultraactividad). La empresa no podr谩 hacer despidos improcedentes. El convenio durar谩 hasta 2025 y se ha establecido un sistema de aumentos salariales para minimizar la p茅rdida de poder adquisitivo que se concentrar谩 en los 煤ltimos tres a帽os de convenio en forma de ampliar en tres pagas extras al 100%. Pasan de tener congelado el salario durante los tres 煤ltimos a帽os a recuperar poder adquisitivo al final del convenio.

Pocas horas antes de este acuerdo mantuvimos una entrevista con Xavier Vives, delegado de CCOO, que reproducimos a continuaci贸n. 脡l mismo nos transmite la valoraci贸n positiva del acuerdo y lo que queda pendiente de mejorar, la frecuencia de recogida de basuras y los canales de comunicaci贸n con el Ayuntamiento. Pide que haya un reconocimiento del trabajo que hacen, 鈥渓os residuos que se generan no desaparecen solos -nos dice- un peque帽o grupo de trabajadoras y trabajadores limpiamos cada d铆a nuestra ciudad. Llueva o haga sol, haga fr铆o o calor鈥. Y, especialmente, quiere dar 鈥渕uchas, muchas gracias, a todos los que nos han apoyado. En luchas tan duras, recibir la solidaridad es imprescindible para mantener el calor y el 谩nimo de lucha鈥. SP

驴Por qu茅 est谩is en huelga?

Las condiciones de trabajo se han ido deteriorando a marchas forzadas en los 煤ltimos 2-3 a帽os y m谩s desde que se inici贸 la pandemia. Adem谩s, hace 7 meses que la empresa ha empezado a contratar en fraude a los eventuales, les dan de alta y de baja cada semana, con lo cual se evitan cotizaciones a la Seguridad Social. Reclamamos negociar el convenio, caducado desde el 31 de diciembre de 2020, en este 2022 acumulamos cuatro a帽os de salario congelado, trabajar en condiciones dignas y no seguir perdiendo poder adquisitivo.

驴Qu茅 ped铆s?

Ampliar la plantilla para evitar el sobreesfuerzo y sobretrabajo y poder mejorar el servicio de recogida. Actualmente en Salt se recoge la basura org谩nica solo tres d铆as a la semana, esto es insostenible, pedimos que se recoja diariamente y reforzar la recogida de restos porque no damos abasto en condiciones normales. Actualizar el plan de riesgos laborales que tenemos caducado y obsoleto, que haya vestuarios para mujeres, se habla mucho de igualdad, pero si no hay un vestuario para mujeres no se pueden contratar. Tener un espacio para desayunar en condiciones y no hacerlo en medio de los camiones, tener un calendario de limpieza de veh铆culos, en fin, cuestiones como la ropa, en teor铆a deb铆an entregarla en octubre y a fecha de hoy todav铆a no nos han dado la ropa de invierno. Queremos poder trabajar en condiciones dignas y dejar de perder poder adquisitivo. No parece nada exagerado, 驴no? Llevamos tiempo soportando el chantaje emocional de que hay otra gente que est谩 peor, nos negamos a acabar tambi茅n nosotros en precario para empezar a levantar la voz.

Tambi茅n propon茅is medidas para mejorar la recogida de basura.

Por supuesto. Tambi茅n somos vecinos. Muchas veces se habla de los trabajadores como una especie de marcianos que aterrizan para hacer la jornada laboral y luego desaparecen. Somos trabajadores y vecinos de Salt. Ya en 2017 hicimos alegaciones al pliego de condiciones para la recogida de basuras que no fueron atendidas. De hecho, el Ayuntamiento tuvo que hacer una modificaci贸n del contrato con Fomento para ampliar parte de la recogida que era del todo insuficiente y a煤n y as铆 se quedaron cortos. Pedimos que antes de lanzar un pliego de condiciones se escuche a los trabajadores que estamos en la calle y conocemos las necesidades de servicios tiene el pueblo.

En la campa帽a contra la huelga se dice que cobr谩is unos sueldos extraordinarios.

El convenio es p煤blico, est谩 publicado en el Bolet铆n Oficial de la Generalitat, por lo tanto, no tenemos nada que ocultar. Lo curioso es que se habla del salario de los trabajadores cuando conviene, pero nunca de los beneficios multimillonarios de la multinacional. Estamos hablando de un servicio p煤blico que en la mayor铆a de ciudades y pueblos est谩 privatizado y en manos de las grandes empresas constructoras del IBEX. Estas empresas no son ONG. Vienen a hacer un negocio, que es muy lucrativo. En este sector cada localidad tiene su convenio, y muchos ni siquiera lo tienen. En Salt no nos consideramos precarios, pero no queremos que nos precaricen. Tenemos unas condiciones que se van precarizando poco a poco, el foco se debe poner en c贸mo puede ser que un servicio b谩sico como la recogida de basuras y su tratamiento est茅 en manos de unas pocas multinacionales. Deber铆a de abrirse un debate para que hubiera una pol铆tica de pa铆s sobre este problema, sobre lo que es la recogida, el tratamiento y la eliminaci贸n de residuos y no este reino de taifas en que cada municipio lo resuelve como puede con la empresa privada que tiene.

Hemos escuchado decir: 鈥淓stos no tienen derecho a quejarse, a煤n deber铆an dar gracias de tener un trabajo鈥. Llevamos tanto tiempo agachando la cabeza y asumiendo este perverso discurso, que nos ofende cualquier lucha obrera que busque mejoras laborales y no perder derechos. 脡sta es la terrible y demoledora conclusi贸n que nos han inculcado y con la que tenemos que romper.

Para romper la huelga se han enviado trabajadores de otras localidades 驴est谩is teniendo apoyo y solidaridad de la gente de vuestro sector?

Si, la mayor铆a de los comit茅s de empresa, no solo de CCOO sino de otros sindicatos, est谩n haciendo llamamientos para que ning煤n trabajador secunde el esquirolaje fomentado por la empresa y el Ayuntamiento. Lo hemos denunciado a la Inspecci贸n de Trabajo como una vulneraci贸n del derecho de huelga. Es muy triste que tras m谩s de 20 d铆as de huelga haya habido solo tres reuniones de mediaci贸n, solo tres. Esto demuestra el poco inter茅s de la empresa y el Ayuntamiento. Su 煤nica hoja de ruta es la negaci贸n del di谩logo social y su 煤nico objetivo es romper la huelga por la v铆a de la vulneraci贸n de derechos fundamentales y no por la v铆a de la negociaci贸n. El Ayuntamiento se centra estrictamente en las consecuencias de la huelga, evidentemente una huelga de limpieza comporta molestias a los vecinos, pero en ning煤n caso quiere hablar de la soluci贸n y de las razones por las que hemos llegado a esta situaci贸n. Queremos poner el foco en cuales son las causas del conflicto y cu谩les ser铆an las soluciones.

Hay un c铆rculo maldito en el que el Ayuntamiento paga, la multinacional se lava las manos y quiere cargar sobre el municipio la responsabilidad 驴c贸mo manej谩is esta situaci贸n?

Existe esta particularidad perversa porque la empresa privada cobra el dinero del Ayuntamiento, gestiona el servicio y obtiene el beneficio, y cuando hay problemas intenta lavarse las manos. El negocio siempre lo hacen los mismos, las multinacionales, en algunos casos de capital extranjero, aunque tengo que decir que las empresas locales act煤an de forma similar. Por eso decimos que m谩s all谩 de este conflicto tiene que haber un debate serio sobre el sector. Tiene que haber un servicio digno para la ciudadan铆a y para el tratamiento de los residuos y los trabajadores deben tener unas condiciones dignas. Todo funcionar铆a mejor, todos ganar铆amos si el beneficio no se lo llevaran las empresas privadas. Nos encontramos en municipios en los que los trabajadores tienen el convenio m铆nimo, en el de al lado otro diferente y en el de m谩s all谩 otro distinto. Es un desprop贸sito. Luego, en funci贸n de quien gobierne en el municipio, unos quieren que se recoja con carga trasera, otros con carga lateral, otros de otra manera. Creemos que tiene que haber una pol铆tica m谩s seria y m谩s global, m谩s teniendo en cuenta todos los problemas relacionados con el cambio clim谩tico. Se habla mucho de reciclaje, pero hay m谩s propaganda que medidas concretas y generales.

El Ayuntamiento, con mayor铆a de ERC, no est谩 mediando para resolver el conflicto.

No, lamentablemente y no sabemos si por actitud propia o intoxicaci贸n de la empresa. Tiene una actitud nefasta, no solo negando el conflicto laboral sino poni茅ndose del lado de los intereses de la multinacional. Todo el esquirolaje est谩 siendo patrocinado no solo por Fomento y por el Ayuntamiento sino tambi茅n por la Generalitat. Viene escoltados por un ej茅rcito de mossos d鈥檈squadra y nos gustar铆a que la Generalitat nos dijera si es responsabilidad de los mossos colaborar en la vulneraci贸n de derechos fundamentales. Exigimos al Ayuntamiento que se siente de verdad a negociar, que escuche el origen del conflicto, cuales son las situaciones que nos encontramos y nuestras propuestas de soluci贸n.

Lo que nunca hubi茅ramos esperado es que algunos miembros del equipo de gobierno de nuestro Ayuntamiento estuvieran alimentando con su actitud este peligroso c贸ctel. Si a esto sumamos la xenofobia, el clasismo y los prejuicios sociales…, tenemos un terreno abonado para los discursos incendiarios, para el discurso neoliberal y el de extrema derecha, buscando 煤nicamente la confrontaci贸n entre vecinos y trabajadores de un servicio p煤blico privatizado. Un colectivo al que se nos quiere hacer pasar por indignos y desagradecidos, y todo porque hemos tenido la imperdonable osad铆a de luchar para no perder derechos ni poder adquisitivo. Un pecado imperdonable en tiempo de sumisi贸n.

No parece que haya una salida inmediata.

Como dec铆a, no tienen intenci贸n de negociar, solo pretenden derrotar nuestra huelga. Por eso solo hablan de servicios m铆nimos, de salubridad, miran de romper la huelga, pero de momento seguimos fuertes y decididos. Utilizan infinidad de recursos para lograrlo, porque todos los esquiroles que traen de fuera, los mossos, la polic铆a local鈥 todo esto vale dinero, no es gratis. Si en vez de este dispendio lo hubieran dedicado a llegar a un acuerdo con nosotros ya se hubiera resuelto el conflicto.

Salt es una localidad con mucha inmigraci贸n y la plantilla es un reflejo de la nueva composici贸n de la clase trabajadora, inmigrantes de otros pa铆ses y otros continentes, tradiciones y costumbres distintas. 驴C贸mo afecta esto a la huelga?

Somos como una peque帽a familia. Somos trabajadores de or铆genes muy diversos, como el mismo municipio de Salt, en el que, seg煤n se dice, se hablan 90 lenguas. En ning煤n caso esto ha sido un problema, tenemos hasta dos barbacoas para los diferentes tipos de comida. No hemos tenido ning煤n problema, como en general no lo hay en Salt por las diferencias de procedencia. Los problemas surgen por los problemas econ贸micos de una gran parte de la poblaci贸n. Este es el drama, no la procedencia. Si de vecino tienes a Messi o a Benzema no tienes ning煤n problema, en cambio si tienes como vecinos a gente con problemas econ贸micos tienes un problema, que es la pobreza. Si vienen a Marbella en yates se les llama 谩rabes, si vienen en patera les llamamos moros. En nuestra plantilla este problema no existe y aunque haya gente que quiere crear un conflicto por esto, nosotros no vamos a entrar en ese juego.

Qu茅 se puede hacer para apoyar y mostrar solidaridad.

Sobre todo, mostrar apoyo de cualquier forma que se pueda, comunicados, redes sociales, se ha creado una caja de resistencia (Se pueden hacer ingresos solidarios en esta cuenta corriente ES14 0182 2771 3802 0161 8452) para el lunes 17 est谩 convocada una concentraci贸n de protesta en Girona. Extender el debate de que llevamos demasiado tiempo callando y dejando perder derechos y ya es hora de que los trabajadores que estamos organizados sindicalmente y las propias organizaciones sindicales demos un paso adelante para exigir esos derechos, para reclamar las cl谩usulas de revisi贸n salarial para no perder poder adquisitivo, dejar de tener miedo y reclamar derechos y, sobre todo, no perderlos. Hay que dejar de temer que nos digan que somos privilegiados. Los privilegiados son quienes tienen medios para vivir sin trabajar. Nosotros somos trabajadores con derechos y queremos seguir defendi茅ndolos.

Con tanta basura acumulada 驴C贸mo est谩 la relaci贸n entre la plantilla y la poblaci贸n?

Probablemente no haya un vecino que est茅 contento, todo el mundo est谩 cabreado, nosotros tambi茅n, 隆eh! Creo que la mayor铆a responsabilizan en primer lugar al Ayuntamiento de forma clara y a la empresa. Seguro que hay vecinos que nos culpabilizan a nosotros y otro que no, pero se han hecho muchos esfuerzos para envenenar el ambiente con medias verdades, con mentiras sobre nuestros sueldos, etc. Al final cuando la gente tiene un problema lo que quiere es que se resuelva, al margen de quien lo haga. Normalmente cuando los conflictos suceden en otro lugar es m谩s f谩cil generar simpat铆a por esas causas, pero cuando nos perjudica enseguida nos sale esa alma conservadora de 鈥渁 m铆 que no me molesten鈥. Con nosotros no hay problema, pero eso no evita la tensi贸n en el municipio porque el comercio local y los vecinos est谩n sufriendo esta acumulaci贸n de residuos. Tambi茅n habr铆a que hablar de por qu茅 grandes superficies, grandes supermercados que hay en Salt o en el pol铆gono, no pagan la tasa de basuras al Ayuntamiento ya que tienen sus propios sistemas en muchos casos con empresas piratas o trabajadores sin convenio y no aportan a las arcas municipales para que haya un servicio global. Estar铆a bien un debate sobre por qu茅 quienes m谩s tienen no aportan y lo tengan que hacer los vecinos y el peque帽o comercio.

Hay tambi茅n hipocres铆a respecto a este problema y un punto de clasismo, de considerar a los barrenderos como trabajadores inferiores. Resultan sorprendentes actitudes de ese tipo. No hace tanto tiempo tuvimos importantes movilizaciones en Catalu帽a por la emancipaci贸n nacional, en las que yo tambi茅n particip茅, y con alguna gente que ahora nos critica est谩bamos haciendo cortes, y cuando lo hac铆amos tambi茅n molest谩bamos a alguien. Si no molestamos -dec铆an algunos- no nos escucha nadie. Pero cuando ahora se sienten molestados, se indignan. Hay que aceptar que las reclamaciones y las luchas causan molestias, y hay que entender que sin tales molestias no hubi茅ramos avanzado como sociedad. Peor molestia es la pobreza, la vulneraci贸n de derechos, la falta de vivienda, del trabajo precario鈥 todo esto es lo que nos deber铆a molestar. En estos tiempos dif铆ciles hay que saber mantenerse firme y no ceder ante las amenazas, los chantajes y la p茅rdida de derechos. Como vecinos y vecinas y como personas trabajadoras.

[Entrevista realizada por Miguel Salas, miembro del comit茅 de redacci贸n de Sinpermiso]