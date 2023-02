–

De parte de Centro De Medios Libres February 23, 2023 44 puntos de vista

¡JUSTICIA PARA SICUICHO!

A las comunidades y Pueblos Originarios

A los medios de comunicaci├│n

Al gobierno de la rep├║blica

Al gobierno de Michoacán

Al pueblo de Michoacán

Comunidades pÔÇÖurh├ępecha, a 22 de febrero de 2023.- K┬┤eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Ind├şgena de Michoac├ín #CSIM; Consejo libre y aut├│nomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos pol├şticos y ├│rdenes religiosas; Asamblea general autoridades ind├şgenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

El d├şa de ayer 21 de febrero en el #D├şaInternacionalDeLaLenguaMaterna, aproximadamente a las 21:00 horas, fue cobardemente asesinado el compa├▒ero, defensor de los bosques, promotor de la autonom├şa y autoridad comunal de Sicuicho, Alfredo Cisneros Madrigal, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, por un comando paramilitar cuando arribaba a su domicilio en la comunidad pÔÇÖurh├ępecha de Sicuicho.

Alfredo Cisneros Madrigal fue un defensor incansable de los bosques, del territorio y de los derechos colectivos de Sicuicho, denunci├│ ante la Secretar├şa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y ante Gobierno del Estado de Michoac├ín, la tala clandestina de los bosques de pino y combati├│ el cambio de uso de suelo que se promueve para la siembra inmoderada de aguacate.

Denunciamos categ├│ricamente que en Michoac├ín, en las ├║ltimas d├ęcadas, m├ís de 60 activistas sociales, defensores de los bosques, autoridades comunales y ambientalistas, han sido asesinados o desaparecidos por defender la vida, los recursos naturales y luchar en contra de las injusticias sociales, sin que hasta la fecha, se haya resuelto un solo caso, esto a pesar de que se presentaron las denuncias correspondientes. En Michoac├ín impera la inseguridad y la impunidad.

As├ş mismo, hacemos conocimiento a la opini├│n p├║blica, que desde el d├şa de ayer, a trav├ęs de las autoridades civiles, comunales y tradicionales de Sicuicho, se solicit├│ la presencia de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, pero a m├ís de 14 horas, ninguna instituci├│n de seguridad se ha presentado en la comunidad.

En este contexto de inseguridad, inoperatividad y omisi├│n de la Secretaria de Seguridad P├║blica, exigimos la renuncia de su Secretario Jos├ę Alfredo Ortega Reyes, por no cumplir con el convenio firmado por el Gobernador de Michoac├ín con las Rondas Comunales, donde se compromet├şan a enviar un destacamento de la Guardia Civil a las comunidades aut├│nomas, en lo que las Rondas Comunales continuaban con su capacitaci├│n y certificaci├│n, por no responder en tiempo y forma a los llamados de auxilio de las comunidades ind├şgenas, por reprimir a los pueblos originarios y por no cumplir con su obligaci├│n constitucional de otorgar seguridad para el pueblo de Michoac├ín.

Finalmente, emplazamos al Gobierno de la Rep├║blica y al Gobierno de Michoac├ín, a instaurar una Mesa de Justicia para las comunidades ind├şgenas, de lo contrario, no nos dejar├ín otro camino que movilizarnos en todos nuestros territorios, para exigir justicia por los defensores de las comunidades desaparecidos o asesinados. ┬íExigimos en├ęrgica y colectivamente al Estado mexicano, justicia para el compa├▒ero Alfredo Cisneros Madrigal y seguridad para la comunidad de Sicuicho.

CONSEJO SUPREMO IND├ŹGENA DE MICHOAC├üN

#CSIM

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…