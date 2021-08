–

De parte de ANRed August 12, 2021

Hace algunas semanas Netflix se vio obligada a eliminar la serie Australiana “Pine Gap” de su catálogo para Vietnam por enfurecer a las autoridades del país asiático al mostrar un mapa del Mar del Sur de China con la “línea de los nueve puntos”. Se trata de un trazado del gobierno de la República Popular China que avanza sobre el territorio marítimo e insular en disputa por Vietnam y otros países vecinos. Debajo de este dato de color hay una feroz disputa estratégica en la que participan los Estados Unidos y aliados occidentales en una zona por la que circula un tercio del comercio mundial. ¿Qué es lo que pasa en el Mar del Sur de China? ¿Cuál es la disputa geoestratégica? Consultamos a Juliana González Jáuregui, Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO) e investigadora especializada en China. Por Matías Cervilla, para ANRed.

Hace algunas semanas la serie australiana “Pine Gap” desató un escándalo en Vietnam. Por pedido del gobierno del país asiático la empresa estadounidense Netflix debió remover la serie de la versión vietnamita de la plataforma. La serie muestra dos veces un mapa con la “línea de los nueve puntos”, un trazado fronterizo que difunde el gobierno de la República Popular China en una zona del llamado Mar del Sur de China que es disputada por muchos de sus vecinos, entre ellos Brunei, Filipinas, Malasia, Taiwan y Vietnam, cuyos gobiernos ven en la difusión del mapa un ataque a sus respectivas soberanías.

En este contexto el Ministerio de Información y Comunicación vietnamita por medio de la Autoridad de Radiodifusión e Información Electrónica emitió un comunicado que afirmó que «Las violaciones de Netflix enfurecieron e hirieron los sentimientos de todo el pueblo de Vietnam».

La empresa norteamericana afirmó que “Tras una demanda legal del regulador de contenido de vietnamita, hemos eliminado la serie con licencia Pine Gap de la plataforma Netflix en Vietnam para cumplir con lo que dispone la ley local”.

Pero tras el reclamo vietnamita hay una larga serie de disputas estratégicas por el control de una región marítima de creciente importancia.

El mar del Sur de China es una de las zonas más calientes de Asia. La importancia estratégica de esta extensión de más de 3.5 millones de kilómetros cuadrados de mar radica en que por ahí circula anualmente un tercio de los envíos mundiales que se estiman en un valor de 11.300 millones de dólares.

“Es una vía de paso clave entre el océano pacífico y el océano índico, y a eso se suma que se estima que existen importantes reservas de gas y de petróleo. Y una gran riqueza en torno a los recursos pesqueros.”, le cuenta a este medio Juliana González Jáuregui, Doctora en Ciencias Sociales, investigadora y docente en FLACSO Argentina y especialista en China.

Durante décadas ha habido reclamos entre los países circundantes como China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwan acerca de quien controla los dos grandes grupos de islas en la región, las Islas Paracelso y las islas Spratly (Xisha y Nansha, según son llamadas por China).

Imagen: Mapa sobre disputas territoriales en el sudeste asiático. Fuente: El orden Mundial

En cuanto al reclamo de China que ronda en torno al 90% del territorio, está señalizado en lo que se denomina la “línea de los nueve puntos”.

“El argumento de la República Popular China es que la historia sustenta ese reclamo, porque antes de 1930, de hecho durante toda la etapa dinástica de China, ningún país disputaba soberanía sobre sus territorios. Según China sus derechos se remontan a varios siglos atrás y formaban parte integral de su territorio” afirma González Jáuregui.

En 1947 la entonces República de China publicó un mapa que demarcaba once puntos y que, tras distintas variaciones durante el tiempo, pasó a conocerse como “la línea de los nueve puntos”. “Es allí donde delimita los intereses en la zona e incluye esos dos grandes grupos de islas”, aclara González Jáuregui. Por su parte Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwan, sostienen que parte de los territorios sobre el Mar Sur de China les pertenecen.

“Durante las últimas seis décadas China, Filipinas, Malasia y Vietnam han ocupado Islas en el Mar del Sur de China, reclamando tierras pero también construyendo bases militares para asegurar la soberanía. Los avances de China en ese sentido han sido los más agresivos, de acuerdo con los Estados Unidos. Desde 2014 China reclama 3.000 hectáreas en las islas Spratly o Nansha”, comenta González Jáuregui.

Al interés geoestratégico de China se oponen los paises vecinos, respaldados por los Estados Unidos y otros países aliados. En los últimos años con el crecimiento exponencial chino, su proyección internacional, su presencia militar y su enfrentamiento con los Estados Unidos, estas tensiones se agudizaron, incluso llevando a disputas directas entre la armada filipina y pesqueros chinos, por citar un ejemplo.

En 2013 Filipinas, sustentándose en el Derecho internacional del Mar, presentó una denuncia ante en la Corte Internacional de La Haya. Las autoridades denunciantes consideraban que China ocupaba territorios que pertenecían a la zona económica exclusiva filipina, entre otras las islas Spratly y el atolón de Scarborough, pero China se negó a formar parte de ese arbitraje. En 2016 finalmente la Corte Internacional de La Haya le da la razón a Filipinas y afirmó que China no tenía una base legal para reclamar derechos históricos.

China rechazó esta sentencia, fortaleció su presencia militar en las islas y aceleró la construcción de islas artificiales, proceso intensificado ya dese la llegada de Xi Jinping al poder en 2013. “Esto va contra la normativa internacional que prohíbe la construcción de islas artificiales en un territorio en disputa. Lo que antes eran arrecifes o rocas ahora son ciudades, instalaciones turísticas y claramente bases militares”, afirma González Jáuregui.

“De todos modos China no es la única que está construyendo en la región. Filipinas y Vietnam también han estado construyendo sobre islas que están en disputa, pero no con el despliegue que viene haciendo China”, Sostiene la investigadora, y agrega: «Si vemos imágenes satelitales del arrecife de Fiery Cross en la Dangerous Ground en las Islas Spratly del Mar de China Meridional, en 2014 eso era un banco de arena, para 2016 se había transformado en un puerto con pista de aterrizaje».

Imagen: Evolución del arrecife de las Fiery Cross. Fuente: https://www.researchgate.net/

Por el lado de Vietnam, el conflicto con China es de larga data. Otrora aliados, pese a que ambos países tienen una forma de gobierno de república socialista y están gobernados por Partidos Comunistas, las relaciones entre China y Vietnam están caracterizadas por momentos de tensión desde hace siglos.

China viene controlando de manera efectiva las islas Paracelso desde 1974, cuando en plena Guerra de Vietnam aprovechó el conflicto para invadirlas, derrotar a la guarnición de Vietnam del Sur y reclamar su soberanía. Esta no fue aceptada por la República Socialista de Vietnam, que mantiene su reclamo desde entonces. Pese a las solicitudes de Vietnam sobre la soberanía sobre ese territorio, China no cesa en la construcción de instalaciones militares e infraestructura urbana en las islas Paracelso y últimamente China afirma que las va a abrir al turismo. “Lo que está haciendo China es asegurar su soberanía, algo que le molesta mucho a Vietnam. Cuando las relaciones empeoran se reúnen a nivel de partido y partido, luego entre los funcionarios y muestran un relajamiento aparente” cuenta González Jáuregui. No obstante, las tensiones regionales entre ambos gobiernos son tales que dieron lugar al acercamiento de Vietnam a su histórico rival: Los Estados Unidos. Así la república Socialista de Vietnam intenta hacer uso del balance de poder de las superpotencias en busca de protección respecto de su amenazante vecino.

En los últimos años la presencia estadounidense como actor externo a la región se acrecentó y en consecuencia aumentaron las tensiones con China. Por su parte, la superpotencia norteamericana, que de hecho también cuenta con otros aliados históricos en la región, acusa a China de estar militarizando las islas.

“En respuesta, lo que empezó a hacer los Estados Unidos fue sobrevolar las islas con jets de su fuerza aérea, pero también navegar la zona con sus buques de guerra, argumentando que son ejercicios de libre navegación en aguas internacionales, y que lo que hace los Estados Unidos es defender esa libertad”, afirma la doctora en Ciencias Sociales de FLACSO.

Desde China afirman que los ejercicios militares de la Armada del Ejército Popular de Liberación chino en el Mar del Sur de China son “Medidas necesarias para salvaguardar resueltamente la soberanía y la seguridad nacionales”.

Al respecto es notable la habilidad diplomática para mostrarse al mismo tiempo como superpotencia mundial y como país oprimido en el fomento de la cooperación del sur global.

Joe Biden declaró al asumir iba a apoyar a sus aliados en la zona. En los hechos hace tiempo que los Estados Unidos trabajan en el marco del QUAD (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) junto con Australia, Japón e India, para contrarrestar la presencia China, y realizan ejercicios militares conjuntos con los países de la región enfrentados a China. La superpotencia asiática acusó a los EEUU de contribuir a la escalada de tensión.

https://www.youtube.com/watch?v=ts2zUJ0WsMw

Después de todo este tiempo la disputa sobre quién tiene soberanía sobre este territorio y sus ricos recursos naturales permanece irresuelta. A los reclamos de soberanía por parte de Brunei, Filipinas, Malasia, Taiwan y Vietnam, se suma la injerencia externa de los Estados Unidos, que usa la cuestión del Mar del Sur de China como cuña de penetración regional y eje de disputa contra China.

Según un análisis de The Economist, muchos de estos países que dependen comercialmente de China y militarmente de Estados Unidos, en una improbable escalada entre ambas potencias, de verse obligados a tomar un bando, es posible que terminen escogiendo a China.

Al acercarse lo que antes se mostraba lejano, es decir el incesante crecimiento económico, militar y político de China, las formas en las que reacciona el gobierno de los Estados Unidos para mantener su hegemonía tienden a recrudecer. Para darse esta tarea, además de los ejercicios militares y otras demostraciones de fuerza, también es necesario, y muy necesario, el consenso que brinda legitimidad. Por eso tanto China como los EEUU hacen enormes esfuerzos por construirlo. Esta hegemonía política, diplomática y cultural estadounidense le da la capacidad no sólo para crear enemigos, sino también de exportarlos y convertirlos en enemigos globales. La pregunta de si logrará hacerlo con China permanece abierta. Pero es claro que la construcción discursiva acerca de China como amenaza global ha logrado imponerse incluso en nuestras latitudes.

Por otro lado, Estados Unidos usa el conflicto con China como un nuevo Pearl Harbor para su política interna. El alto grado de polarización política expresado en las elecciones que dieron por vencedor a Biden y las posteriores denuncias de fraude por parte de Trump encuentra en la amenaza China un punto nodal de unificación. La administración Trump tomó la iniciativa al declarar la guerra comercial que promovió restricciones a productos chinos. El caso emblemático es el lobby contra Huawei y el 5G, que incluyó el bloqueo de las aplicaciones de Google, fabricante del sistema operativo Android, en esos teléfonos chinos. Por su parte, Joe Biden continuó y profundizó estas políticas, sin ir más lejos uno de los temas tratados en la visita a Argentina de Jake Sullivan, director de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue el rechazo a la presencia de China en las posibles licitaciones de 5G en la Argentina. El gran temor estadounidense es que China ocupe su lugar en el monopolio del acceso y transito de la información y que mediante el uso del 5G haya una gran transferencia de información secreta de todo el mundo hacia el Estado chino, tal como hoy sucede hacia Estados Unidos, sede de Amazon, Apple, Facebook, Google, Nvidia, Paypal, Verizon, Cisco, Intel, IBM, Oracle, Visa, Mastercard, Zoom y una larga serie de compañías a través de las cuales pasa gran parte de los datos del mundo, con probados vínculos de cooperación con las agencias de inteligencia del estado norteamericano, el mismo pecado del que se acusa a China.

De esta manera, para preservar su hegemonía, los Estados Unidos dan una clásica “patada a la escalera”, critican lo que lo hizo subir. Si para ascender al rango de gran potencia fue necesario que violen sistemáticamente los derechos humanos, critican que sus rivales (y sólo que sus rivales) cometan violaciones de los derechos humanos, si fue necesario que fueran proteccionistas critican a los países proteccionistas (aunque ahora los EEUU estén volviendo abiertamente a serlo), si fue necesario que invadieran a sus vecinos (y México puede dar cuenta de esto), critican que sus rivales intimiden a sus vecinos y China no es la excepción.