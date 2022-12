–

De parte de A Las Barricadas December 11, 2022 182 puntos de vista

En el a帽o 2010 y en esta misma p谩gina de Alasbarricadas , realic茅 una valoraci贸n del X Congreso de C贸rdoba de la CNT. Muy resumidamente ven铆a a decir que C贸rdoba hab铆a supuesto el cambio de tendencia de la Organizaci贸n, en franco declive desde los a帽os 80, y que ese cambio de tendencia deb铆a venir acompa帽ado de unos acuerdos que se帽alaran el camino a seguir en la defensa de nuestro modelo sindical. Y as铆 fue.

Cierto es que los primeros a帽os las cosas no fueron f谩ciles, los peque帽os sindicatos que llevaban en la par谩lisis sindical casi absoluta desde hac铆a d茅cadas, no pusieron las cosas sencillas. Algunos abandonaron pronto, otros obstaculizaron todo cuanto pudieron el desarrollo de la Organizaci贸n. Con argumentos basados en falsas defensas de una tradici贸n anarcosindicalista que a su entender se perd铆an, no fueron capaces de reconocer que la gran mayor铆a de sindicatos de la Confederaci贸n exig铆an un cambio de rumbo.

Ese cambio se plasm贸 en el Congreso de Zaragoza del a帽o 2015. Menos presencia de agrupaciones s铆, pero las que participaron representaban m谩s trabajadoras/es asociados y con una pr谩ctica sindical que empezaba a tener sus primeros frutos. Era la primera vez en mis a帽os de militante (que no son pocos) en donde la CNT acud铆a con m谩s cotizantes que el Congreso anterior y con m谩s Secciones Sindicales implantadas. Zaragoza supuso sin duda un pelda帽o evolutivo importante. Los acuerdos de acci贸n sindical empezaban por fin a desarrollarse.

Y llegamos al 2022. Siete a帽os despu茅s acudo a un Congreso Confederal en Canovelles (Catalunya) en la que la CNT triplica su afiliaci贸n. Con Secciones Sindicales y Conflictos de cientos de trabajadoras implicadas. No toda la Confederaci贸n avanza a la misma velocidad es cierto, pero ahora tenemos modelos. Modelos que seguir, modelos que discutir, modelos que aplaudir o que repudiar. Pero modelos. Praxis y reflexi贸n basada en la experimentaci贸n. Lejos quedan ya aquellas teor铆as basadas en falsos mitos que no respond铆an a ninguna realidad, y que nos condenaron a la marginalidad m谩s absurda en una Organizaci贸n que al tiempo que practicaba un sectarismo elitista se reclamaba de masas.

Ni un 谩pice, por mucho que nos critiquen algunos, nos hemos separado de nuestros principios y modelo sindical. Secciones Sindicales frente a Comit茅s de Empresa, Autogesti贸n frente a modelo de subvenci贸n, federalismo frente a las pr谩cticas centralistas鈥. La CNT avanza, compa帽eras, y en su avanzar y abandono de sectarismos insanos, busca entendimientos con la clase trabajadora organizada, sea donde sea. Y busca sobre todo organizar bajo nuestros postulados a la inmensa mayor铆a que se encuentra hoy desorganizada y abandonada.

Y esto puede aplicarse en el 谩mbito local, en el Confederal y en el Internacional con nuestra integraci贸n en la CIT.

En el plano personal, y despu茅s de algunos a帽os de 鈥渁bandono militante鈥 regreso junto a mi delegaci贸n con renovadas energ铆as. Si en C贸rdoba represent谩bamos a poco m谩s de un centenar de afiliados, hoy llev谩bamos la responsabilidad de defender los acuerdos de casi un millar.

El Congreso de casi 5 d铆as se hace cansado. Encima para nosotros supone 1000 km de distancia. Bien organizado por la Comarcal del Vall茅s, decenas de compa帽eras de trabajo voluntario para que todo fuese bien. Un pueblo que agradec铆a nuestra presencia. Buen recibimiento. Quiero pensar que el trabajo sindical all铆 tiene estas recompensas.

Es complicado poner a andar el engranaje de 300 delegadas/os. Cientos de ponencias y contra ponencias. Encendidos debates. Desacuerdos. Votaciones. Alusiones. Emociones.

Todo ello para terminar de la mejor manera posible. Refundiciones de acuerdos que permitan que la mayor parte de las delegaciones las aprueben. Creo sinceramente que nadie ha salido descontento de este Congreso. Por encima de las diferencias se percibe un sentimiento com煤n. Se quiere hacer progresar esta Organizaci贸n. Creo que todos los sindicatos tenemos claro que al pr贸ximo Congreso queremos volver todav铆a mucho m谩s fuertes e implantados sindical y socialmente.

Despu茅s de tantos a帽os, encuentro sin dudas un relevo generacional que nos supera en inteligencia y buen hacer. Dejo paso a nuevas compa帽eras que continuar谩n el trabajo. Adem谩s, se perfila en breve tiempo, el regreso a la CNT del sindicato de la ciudad que me vio nacer. No pudo ser en este, pero en el pr贸ximo Congreso tendr谩 su propia delegaci贸n. No puedo por tanto ocultar que salgo emocionado de este comicio. Y no tanto por las delegaciones o compa帽eros con los que estuve de acuerdo en las votaciones, si no precisamente con aquellos con los que m谩s discrep茅, pues me han demostrado que son sin duda mis compa帽eras/os de la cabeza a los pies.

No es tarea de este peque帽o escrito, analizar los acuerdos tomados en sus detalles. La CNT es transparente y todo lo acordado ser谩 publicado. Ser谩 entonces cuando se los podr谩 valorar o criticar. Pero son nuestros Acuerdos. Los acuerdos del XII Congreso de la CNT.

Fdo: Suso Garc铆a. Militante y delegado al XII Congreso de la CNT