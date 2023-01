–

January 26, 2023

Presentaci贸n del libro Tras la geoingenier铆a: tragedia clim谩tica, reparaci贸n y restauraci贸n (Barlebooth, 2022). Con Alejandro Rivero-Vadillo, traductor, y Gemma Barricarte.

Considerada opuesta al decrecimiento, las energi虂as renovables y la justicia clima虂tica, la geoingenieri虂a es entendida como una solucio虂n temporal y radical para la eliminacio虂n del carbono en la atmo虂sfera. Pero, 驴hay otros futuros posibles ante y tras ella? 驴Co虂mo pensar un proyecto de intervencio虂n radical y transformador en el clima que sea democra虂tico, participativo y descentralizado? A lo largo de estas pa虂ginas, Holly Jean Buck recorre tecnologi虂as, propuestas, expertxs, y proyectos en marcha a lo largo del mundo que esta虂n enfrentando los retos del cambio clima虂tico, el aumento de las temperaturas y las emisiones de CO2 en la atmo虂sfera, abordando escenarios futuro y sus problema虂ticas te虂cnicas, poli虂ticas y sociales. A la vez cri虂tico y especulativo, a caballo entre la documentacio虂n ma虂s exhaustiva y la ficcio虂n ma虂s vibrante, el texto explora posibles futuros tras la geoingenieri虂a, futuros nacidos de la transformacio虂n social y la justicia para enfrentar las complejidades de la actual emergencia planetaria.

鈥淭ras la geoingenieri虂a no es un cata虂logo de estrategias terraformadoras para que el capital elija de que虂 manera le conviene adaptarse para sobrevivir. Ma虂s bien, es un texto que proporciona tanto ideas te虂cnicas con las que navegar la crisis clima虂tica, como propuestas sociales a trave虂s de las cuales reparar y restaurar no solo el clima sino la forma en la que la humanidad y las otras especies no humanas habitan la Tierra鈥

Alejandro Rivero-Vadillo, traductor y autor del pro虂logo

鈥淓sta es una gui虂a para el futuro. No existe nada ma虂s aterrador que la geoingenieri虂a y cada vez esta虂 ma虂s cerca: cada di虂a que pasa arrojando CO2 a la atomo虂sfera, ma虂s. Ya no podemos desear que desaparezca y, por suerte, tenemos a Holly Jean Buck para explicar co虂mo seri虂a y co虂mo podri虂amos sobrevivir a ella, incluso co虂mo usarla para el bien del planeta. Escrito en una prosa elegante, que combina la ciencia ma虂s reciente co la bola de cristal de un autor de ciencia ficcio虂n, este libro es brillante. Cualquiera que este虂 preocupado por lo que esta虂 por llegar deberi虂a leerlo鈥

Andreas Malm, autor de Co虂mo dinamitar un oleoducto

Holly Jean Buck es ge贸grafa y cient铆fica social medioambiental. Estudia los futuros rurales, la pol铆tica de plataformas y c贸mo las tecnolog铆as emergentes pueden abordar los desaf铆os medioambientales. Es Profesora Asistente de Medioambiente y Sostenibilidad en la Universidad de Buffalo, Nueva York, y es Doctora en Sociolog铆a del Desarrollo por la Universidad de Cornell. Adem谩s de Tras la geoingenier铆a, es autora de Ending Fossil Fuels: Why Net Zero Is Not Enough (Verso, 2021).