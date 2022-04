Prueba a prenderle fuego a tu cortina. Espera, mejor no lo hagas. Pero si lo intentases, lo más probable es que no fuese tan fácil que la tela sucumbiese pasto de las llamas. La mayoría de tejidos que usamos en el día a día, desde los pantalones vaqueros hasta el tapizado del sofá, tienen un tratamiento ignífugo. Están impregnados de sustancias que retardan la propagación del fuego. Pero, aunque su misión sea esa, su historia en el planeta no suele terminar en nuestra casa.

Entre las sustancias ignífugas más habituales están los llamados compuestos organofosforados. Esta familia de químicos también es muy útil como pesticida e insecticida y como aditivo del plástico. Cada año se producen varios millones de toneladas de estos compuestos. Cuando el uso que le damos llega a su fin, sea tras rociar una plantación o al tirar un pantalón a la basura, estos compuestos se liberan en el medioambiente. Se volatilizan, pasan a la atmósfera y, desde allí, llegan a cualquier rincón del mundo. Incluso a la Antártida.

Hasta allí los ha seguido un equipo de investigadores liderado por el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), del que también forma parte el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), el Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC) y la Universidade de Vigo. Durante varias semanas, a bordo del Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides, han muestreado las aguas del océano Austral para entender cómo llegan los contaminantes hasta allí y qué pasa con ellos una vez en el agua.

Jordi (@dachs_jordi) and Gemma Casas (@gemmacasasp) are responsible for the Surface Microlayer (SML) sampling. The SML has a great importance for its role in the exchange of compounds and biological matter between the ocean and the atmosphere. 📏🚤 pic.twitter.com/6AvFK2uIIp

