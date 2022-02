Hoy se cumple un a帽o desde que el Estado me encarcel贸 por denunciar sus atrocidades sobradamente probadas. Esa era la 煤nica condena firme por la que me secuestraban, pero los medios mercenarios de manipulaci贸n inventaron que era por otras causas para que no se evidenciara m谩s la falta de libertad de expresi贸n. El encarcelamiento provoc贸 numerosas y masivas manifestaciones, adem谩s de un esc谩ndalo internacional. Preocupados ante tama帽a respuesta, intentaron frenarla con todo tipo de intoxicaci贸n medi谩tica contra los manifestantes y contra m铆, con un potente terror policial que lleg贸 a mutilar el ojo a una manifestante, con numerosas detenciones y encarcelamientos y con las falsas promesas de Unidas Podemos que aseguraban que derogar铆an los delitos de expresi贸n y me liberar铆an. Pero pese a todo, la fuerte ola de solidaridad indignada se extendi贸 entre amplios sectores, conscientes de que era un grave e intolerable ataque a las libertades colectivas.

No solo se reivindicaba la libertad de expresi贸n en muchas cosas, tambi茅n se denunciaba la vulneraci贸n sistem谩tica de derechos fundamentales como la vivienda y el trabajo dignos, el de manifestaci贸n, el de autodeterminaci贸n, etc. Adem谩s de estar muy presente la consigna de la Amnist铆a Total, es decir, la demanda de libertad para todos los presos pol铆ticos. En definitiva, en las protestas se se帽al贸 al r茅gimen entero como culpable de negar vidas dignas y encima reprimir al luchar por estas. Si los estallidos de rabia 鈥 que en Catalunya llegaron a durar dos semanas con gran combatividad 鈥 no se prolongaron m谩s, fue por la falta de m谩s organizaci贸n. De lo contrario, se podr铆an haber conquistado m谩s cosas, pero no fue poco que se lograra desenmascarar m谩s su fascismo encubierto, que hubiera mucha movilizaci贸n en una 茅poca de gran desmovilizaci贸n o que se reivindicara tanto lo citado anteriormente. Fue muy positivo que no solo se luchara por la libertad de expresi贸n. Decid铆 no exiliarme para favorecerlo m谩s, pero no hubiera sido posible sin el valios铆simo trabajo diario de organizaciones que defienden tenazmente esas reivindicaciones. Organizaciones a las que 鈥 como a tantas personas m谩s 鈥 quiero agradecer sus muestras solidarias que tambi茅n ayudan a afrontar mejor el encarcelamiento. Organizaci贸n imprescindible, porque frente a un opresor tan bien organizado para agredirnos, solo podemos defendernos bien organizados.

Recientemente me han sumado otra condena de m谩s de 2 a帽os, tambi茅n por denunciar la brutalidad policial y sus montajes y juicios-farsa para imponerla impunes. Quieren a帽adirme otras por manifestarme o dar un concierto. Es un constante ensa帽amiento para castigarme por no doblegarme y aterrorizar a otros. La represi贸n no deja de aumentar con el mal llamado 鈥淕obierno progresista鈥 que no solo no ha derogado todas las leyes represivas que prometi贸, sino que adem谩s las ha ampliado. Demostrando que no hace falta que llegue VOX al Gobierno para tal fin. Ante esta profundizaci贸n en el recorte de libertades, necesitamos unirnos para oponer resistencia al margen de la complicidad que la legitima. Desde sus instituciones no van a solucionarnos nada ni a ceder por voluntad propia, por ello urge llevar la movilizaci贸n a las calles. Es importante difundir las movilizaciones programadas para este fin de semana y acudir a estas. De la lucha depende nuestro futuro.

Un a帽o despu茅s, puedo decir que me he fortalecido y reafirmado a煤n m谩s. Algo que tambi茅n ha sido posible gracias al ejemplo de resistencia de numerosos presos pol铆ticos que llevan muchos a帽os secuestrados por luchar por nuestros derechos y libertades. A quienes hay que dar a conocer, a quienes el Estado trata de invisibilizar y exterminar en sus prisiones. La represi贸n puede tornarse contra quienes la ejercen, as铆 ha sido con numerosos reg铆menes antipopulares que han sido derribados. Est谩 en nuestra mano poner fin a tanta opresi贸n. Por mi parte me comprometo a seguir luchando constantemente desde esta trinchera.

隆VIVA LA LUCHA!

隆AMNIST脥A TOTAL!

Pablo Has茅l

Centre Penitenciari de Ponent