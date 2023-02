–

La guerra imperialista y criminal lanzada por la autocracia putinista contra Ucrania lleva ya un a帽o destruyendo el pa铆s y sembrando muerte y sufrimiento, generando una espiral belicista y reaccionaria mundial, alimentando el caos econ贸mico internacional y eclipsando las tareas centrales de la lucha de clases de nuestro tiempo: la transici贸n ecosocialista para evitar el colapso clim谩tico, la lucha contra la explotaci贸n y las opresiones, y el combate contra la ultraderecha y el neofascismo. Desde Anticapitalistas nos oponemos a esta guerra, luchamos por una paz sin anexiones y la retirada de las tropas rusas, as铆 como la libre determinaci贸n de Ucrania y su no-alineamiento entre bloques imperialistas, y apoyamos la desobediencia contra la guerra.

No obstante, es necesario evitar la simplificaci贸n de esta guerra en uno y otro sentido, y sostenemos que, si bien el responsable de la invasi贸n es gobierno de Putin, no es menos cierto que el conflicto armado interno desencadenado en Ucrania oriental desde 2014 (con innegable origen end贸geno a pesar de la r谩pida interferencia de las potencias extranjeras para asistir a uno y otro bando) y, sobre todo, la disputa geopol铆tica y geoecon贸mica insomne entre el imperialismo ruso y occidental (Norteamericano y tambi茅n europeo) por el control sobre dicho pa铆s, as铆 como la extensi贸n de la OTAN hacia Europa del Este, nos dicen que la responsabilidad por haber dinamitado la paz en la regi贸n es compartida y viene de mucho m谩s lejos.

Tras un a帽o de guerra es obvio que no puede haber una salida exclusivamente militar al conflicto por una serie de razones:

La ocupaci贸n militar de Ucrania por la Federaci贸n rusa es imposible por motivos pol铆ticos y militares obvios: la mayor铆a de la ciudadan铆a ucraniana rechaza la invasi贸n y est谩 decidida a resistir. Una constante desde la Revoluci贸n francesa es que, si bien se puede destruir un ej茅rcito enemigo inferior, no se puede aplastar indefinidamente a un pueblo determinado a no ser ocupado. Salvo que desaparezca la figura de Putin (bien por motivos de salud o bien por un, por el momento poco probable, golpe de Estado), es dif铆cilmente imaginable una completa derrota rusa dadas las dimensiones del pa铆s y al hecho incontestable de que su r茅gimen ha unido su suerte al resultado de la guerra. A su vez, el gobierno ucraniano no puede derrotar completamente a Rusia (sobre todo si se plantea recuperar Crimea) sin el riesgo muy alto de arrastrar a la OTAN a un choque frontal contra Rusia, algo que llevan buscando, no s贸lo Zelensky, sino tambi茅n los gobiernos ultraderechistas de Polonia y Lituania desde el principio de la invasi贸n. Romper este equilibrio por la v铆a del suministro de armas pesadas (tanques) y quiz谩s en breve de aviones de combate y misiles de largo alcance por parte de la OTAN a Ucrania dispara la escalada del conflicto, las represalias de Putin contra la poblaci贸n civil y la destrucci贸n de las infraestructuras b谩sicas del pa铆s y el riesgo, creciente conforme pasan los meses, de que esto desemboque en una guerra interimperialista a mayor escala. Como dicen expl铆citamente muchos de sus responsables pol铆ticos, la guerra por procuraci贸n de la OTAN contra Rusia (que es el 煤nico objetivo al que se reduce su supuesto inter茅s por la 鈥渄emocracia鈥 y 鈥渓a libertad鈥) instrumentaliza el rechazo legitimo de la poblaci贸n ucraniana a la invasi贸n rusa. Del mismo modo que la OTAN, y sobre todo Estados Unidos y Reino Unido, est谩n dispuestos a aprovechar la guerra para debilitar a fondo a Rusia, tampoco es descartable que China, principal adversario global de Washington, decida hacer lo propio armando a Rusia con la l贸gica sim茅trica de no dejar caer a su aliado, algo que, de darse, nos acercar铆a decididamente a una tercera guerra mundial.

No solamente las graves amenazas de Putin de recurrir a armamento nuclear deben ser tomadas muy seriamente, tambi茅n conviene recordar que amenazas semejantes han sido pronunciadas por Biden incluso antes de la invasi贸n y que -como Macron recientemente- no pocos mandatarios de la OTAN est谩n frivolizando el peligro enorme que entra帽a el recurso a dicho tipo de armamento (sobre todo en lo que se refiere a las armas nucleares 鈥渢谩cticas鈥).

En estos tiempos nos vemos en la necesidad de recordar obviedades como la siguiente: ninguno de los imperialismos (ni el de Rusia, ni el de Estados Unidos, ni el de China, ni el de la UE) respeta el derecho de autodeterminaci贸n de los pueblos. Tan s贸lo velan por los 鈥渄erechos humanos鈥 cuando son pisoteados por sus enemigos, s贸lo buscan juzgar los cr铆menes de guerra de sus adversarios. El imperialismo nunca defiende 鈥渧alores鈥, lo que defiende son intereses. En palabras de un primer ministro victoriano del Imperio brit谩nico, Lord Palmerston, 鈥淣o tenemos aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestra obligaci贸n es vigilarlos鈥.

Por todo ello creemos que la izquierda anticapitalista e internacionalista no puede ceder a la tentaci贸n de elegir entre los bloques en disputa y debe mantener una posici贸n antiimperialista independiente y centrarse en el rechazo a la guerra, la solidaridad con el pueblo ucraniano que la sufre y el apoyo a la oposici贸n anti-guerra en Rusia, y el combate contra el militarismo y los gobiernos capitalistas. Esto nos obliga a luchar contra la pol铆tica de nuestros propios gobiernos en esta crisis: contra los intereses imperialistas de las clases dirigentes de nuestros pa铆ses, contra el aumento de los presupuestos militares y la expansi贸n de la OTAN, contra la inflaci贸n, la carest铆a de la vida y las pol铆ticas de austeridad y contra el alimento de la industria de la muerte aprovechando el shock y la conmoci贸n provocada por la guerra.

La guerra por procuraci贸n de la OTAN, con la que Washington ha azuzado e instrumentalizado la guerra en curso, se est谩 combinando con 鈥渟anciones econ贸micas鈥 contra Rusia -que, por lo dem谩s, se han revelado totalmente in煤tiles para detener el conflicto-, que repercuten en las condiciones de vida de las clases populares rusas y en las del resto del mundo (y muy particularmente en las de los pueblos del Sur) y con una guerra econ贸mica contra la UE (y en particular contra Alemania) con la que pretende recuperar competitividad para la econom铆a norteamericana e incentivar deslocalizaciones (ya cunde el p谩nico en Par铆s y Berl铆n al respecto) para, no s贸lo quebrar irremisiblemente la colaboraci贸n econ贸mica entre Europa y Rusia (鈥渟i hay invasi贸n ya no habr谩 Nord Stream鈥, en palabras de Biden a Sholz), sino tambi茅n para reforzar la subordinaci贸n pol铆tica de la UE a los intereses de Washington. Los bloques imperialistas se cohesionan y se preparan para una etapa de choques a diferentes niveles. .

Pues bien, nos ha tocado vivir un contexto internacional parecido al de los 鈥渁帽os de la seguridad鈥 que precedieron a la Primera Guerra Mundial, en los que el movimiento obrero se planteaba c贸mo impedir una gran guerra por todos los medios. Ayer como hoy el peligro es ver el 谩rbol y no el bosque y que la izquierda se adapte a la denuncia de las atrocidades de las potencias rivales sin luchar contra las de la propia, de olvidar, en suma, una de las frases prof茅ticas del l铆der revolucionario alem谩n Karl Liebknecht: 鈥渆l enemigo est谩 en casa鈥.

Si no se detiene pronto la guerra en curso es muy probable que lo que venga despu茅s suponga un salto hacia la barbarie infinitamente mayor y todav铆a m谩s irreversible. Por eso hay que detener la guerra antes de que sea demasiado tarde, pero es imposible sino hay una toma de conciencia y un paso adelante en la acci贸n pol铆tica independiente por parte de las clases trabajadoras, para as铆 afrontar el grave peligro que corremos, no solo en Ucrania, sino tambi茅n en Rusia, Europa y el mundo entero.

Por la Retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania.

Por la libre determinaci贸n del pueblo ucraniano defendiendo su neutralidad y no alineamiento ante todos los imperialismos.

Por el derecho de autodeterminaci贸n para el Donbass bajo la supervisi贸n de pa铆ses no alineados en el conflicto.

Por la cancelaci贸n de la deuda externa a Ucrania y el fin de las sanciones a escala global.

Por el alto el fuego. Por la desmilitarizaci贸n y desnuclearizaci贸n de las fronteras. Fin del env铆o de armas por parte de pa铆ses imperialistas.

Guerra a la guerra: por el internacionalismo y la solidaridad entre las clases trabajadoras del mundo.