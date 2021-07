Travesía por la Vida del EZLN: bienvenidas en el Estado Español

13 jul 2021

En el pa铆s de la muerte so帽aron un planeta vivo. Y para contagiar a mucha gente de ganas de habitarlo de nuevo, pues optaron por compartir ese sue帽o, as铆 que desde el cementerio gigante en que se ha convertido M茅xico, desde su esquina m谩s olvidada por lo que sea que signifique la justicia, dise帽aron una traves铆a por la vida. Se reunieron durante meses para sacar acuerdo en lenguas diversas, en asambleas de gente libre que se ha procurado un buen gobierno. Conscientes de la profundidad del dolor que nos inflama las venas, las comunidades rebeldes aut贸nomas de Chiapas eligieron a quienes llevar铆an la voz, la escucha y la fuerza del zapatismo a diversas partes del mundo.

Y lleg贸 a buen puerto el sue帽o. Un escuadr贸n de siete personas fue el primero en cruzar el Oc茅ano Atl谩ntico para desembarcar en Vigo, Galiza, el 22 de junio pasado, y renombrar Europa como Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p: 鈥淭ierra Insumisa鈥, o 鈥淭ierra que no se Resigna, que no Desmaya鈥. Carolina, Bernal, Ximena, Marijose, Yuli, Lupita y Dar铆o (Escuadr贸n 421 del EZLN) navegaron siete semanas con el capit谩n Ludwig y su tripulaci贸n aventurera. Otras personas llegar谩n por aire. Comenzar谩 entonces esta traves铆a por la vida, dise帽ada en medio de una pandemia que, aqu铆 en M茅xico, ha dejado centenares de miles de muertes y de familias rotas por la negligencia criminal de un gobierno in煤til que ha estimulado la violencia, ha militarizado el pa铆s como nunca, ha paralizado el sistema de salud p煤blica, ha desde帽ado la dignidad de todas nuestras luchas y ha facilitado la consolidaci贸n de la hegemon铆a econ贸mica y pol铆tica del narcotr谩fico.

En espera de sus compas que llegar谩n por aire y de camino hacia Par铆s, Francia, el Escuadr贸n 421 comenz贸 a fines de junio un recorrido por comunidades aut贸nomas del Estado Espa帽ol que les han dado la bienvenida en actividades p煤blicas diversas. Como si fueran olas que empapan y golpean la tierra firme, la colectividad zapatista y su obstinaci贸n por la vida est谩n alborotando a muchos grupos que llevan tiempo organiz谩ndose, trabajando y so帽ando tambi茅n con el planeta vivo que merecemos habitar. La diversidad de luchas, cantos, poemas, danzas, pinturas, aplausos o gritos que han recibido al zapatismo tras su llegada a Galiza, han hecho vibrar calles, museos, teatros, ramblas, puertos y plazas con el mensaje articulado de rebeld铆as y resistencias organizadas que, desde muchas lenguas y distintas expresiones corporales, no dejar谩n morir la flor de la palabra. He aqu铆 una peque帽a ventana para asomarnos a esas entra帽ables bienvenidas.

M茅rida

Hay cuatro M茅ridas en el mundo. Esta M茅rida de la provincia de Badajoz, Comunidad Aut贸noma de Extremadura, Estado Espa帽ol, lleva en su nombre la huella de la colonizaci贸n romana. Las otras -en M茅xico, en Filipinas, en Venezuela鈥 se nombraron a partir de ella, de la Em茅rita Augusta que naci贸 como s铆mbolo de la presencia militar romana en el a帽o 25 a.C., para luego repartirse por los continentes como s铆mbolo de la colonizaci贸n espa帽ola. Ese enclave ubicado a unos 500 km del puerto de Vigo, donde pisara tierra el Escuadr贸n 421 del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional hace dos semanas, preserva un espectacular Teatro Romano que sigue vivo como espacio para representaciones. El 30 de junio llegaron hasta 茅l Yuli, Lupita, Ximena, Carolina, Marijose, Dar铆o y Bernal. Les acompa帽贸 el Caracol Extremadura (la articulaci贸n que se conform贸 para recibirles en Europa) con visita guiada del lugar y su historia, fotograf铆as sobre el escenario y buen 谩nimo, como el que us贸 un compa del caracol para hablar de una 鈥渋nvasi贸n a la inversa鈥, y luego afirmar: 鈥渁qu铆 es donde vendremos a celebrar la ca铆da del imperio鈥.

Con los grupos visitantes y locales sentados en la 鈥榗avea鈥 (nombre en lat铆n para las gradas del teatro) hubo m谩s explicaciones hist贸ricas, aplausos y las infaltables consignas libertarias, seguidas por una visita al Museo Nacional de Arte Romano que alberga el famoso mosaico en cuyas teselas se ilustra el origen del nombre de este continente. All铆 pudo ver el Escuadr贸n 421 la imagen del 鈥淩apto de Europa鈥, la hermosa princesa fenicia secuestrada por Zeus, ese dios que se ocult贸 en la figura de un toro blanco para llevar a la joven Europa hasta la isla de Creta, donde pudo violentarla.

Extremadura como comunidad aut贸noma, con sus dos provincias de C谩ceres y Badajoz, se encuentra al centro-sur del Estado Espa帽ol y tiene su propio estilo para hablar el 鈥渃astilla鈥. Ese estilo propio recibi贸 a la representaci贸n zapatista el mi茅rcoles 30 de junio en la estaci贸n de trenes de M茅rida con una 鈥榤archa reivindicativa y pasacalles l煤dico鈥 hasta la plaza de Santa Mar铆a. Portando mantas que resum铆an luchas: 鈥淧or un mundo donde quepan muchos mundos. Caracol Extremadura鈥, 鈥淣o al tren maya. No al A.V.E. S铆 al tren que une a los pueblos鈥. Durante la marcha retumbaron fuerte por las calles de M茅rida varias consignas: 隆Anti-anti-anticapitalistas!, 隆NO a la mina, S铆 a la vida!, 隆Que vivan las luchas de las mujeres!, 隆Ninguna persona es ilegal!, 隆Zapata vive, la lucha sigue!, 隆De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste!, 隆EZLN!鈥

A la llegada a la plaza hubo rap feminista, lectura de poemas y palabras del Caracol Extremadura y sus luchas desde varias plataformas colectivas, antifascistas, ecologistas y de mujeres, refugiadas de las dos provincias de C谩ceres y Badajoz.

(https://www.algranoextremadura.org/caracolextremadura)

Para el Caracol Extremadura, 鈥渆sto es un regalo鈥 pues 鈥渘os comenzamos a juntar las invisibilizadas, las ecologistas, las feministas, las anticapitalistas. Invitamos a todoas a que se junten. Somos varios colectivos, no todos han podido venir.鈥

El Caracol M茅rida tom贸 la palabra y se帽al贸 que 鈥渢oda la gente que estamos en esta plaza somos de luchas desde abajo. Damos la bienvenida a vosotras, vosotros y a Marijose. Pero sobretodo que veng谩is a traernos agua fresca de all谩 de este M茅xico lindo que no es tan lindo pero que su lucha es grande. Bienvenidas todas las luchas, porque si no estamos organizadas nos vencer谩 el capital que tiene nombre y apellidos y lugar de residencia.鈥

La CNT de Extremadura celebr贸 que haya tantas mujeres reunidas y agradeci贸 al EZLN 鈥渟us a帽os de resistencia鈥, su 鈥渆star aqu铆鈥 y 鈥渉aber sido tanto tiempo una luz鈥. Luego agregaron: 鈥渃ompartimos con ustedes el rojo y el negro. Es la primera vez que vemos una convocatoria con tantas mujeres.鈥

En el mismo tono de reconocimiento a la lucha de las comunidades zapatistas hablaron el CSOA de la Algarroba Negra, Mujeres Sembrando, el Frente Sur Andal煤, el Ateneo Libertario M茅rida, Ecologistas en Acci贸n, el Colectivo de la Vera, la Red Solidaridad, el Campamento Dignidad as铆 como muchas compa帽eras y compa帽eros a t铆tulo personal.

Sus participaciones han coincidido en celebrar la presencia zapatista como un impulso para la reciprocidad organizativa en la que se escuchan frases como 鈥渜ueremos aprender de ustedes鈥 y entregar todo 鈥渓o que podamos aportar鈥, 鈥渟u llegada es una inspiraci贸n muy grande para juntar esfuerzos鈥, 鈥渆speramos hacer un mundo mejor鈥, 鈥渓es recibimos con ilusi贸n鈥, 鈥渉ab茅is empezado una revoluci贸n porque se est谩n juntando los colectivos y aunando los esfuerzos, 鈥渓a defensa de la vida nos la jugamos tambi茅n aqu铆鈥, 鈥渆l capitalismo no es compatible con la vida鈥, 鈥渦stedes nos inspiran鈥, 鈥渆stamos en la lucha del pueblo鈥, 鈥済racias por haber venido鈥.

Una modesta multitud muy combativa acompa帽贸 con palmas las intervenciones de cierre, cuando varias compa帽eras leyeron poemas, danzaron y taconearon, cuando rapearon como mujeres que luchan.

Ve y escucha la transmisi贸n del evento el 30 de junio de 2021 en M茅rida a trav茅s de https://fb.watch/6smJdbnwTE/ por Caracol Extremadura o tambi茅n desde el enlace https://fb.watch/v/5uWEWU74y/ por Guilhotina.info.

Madrid

鈥淕racias por traer vuestro mundo a nuestro mundo鈥, dijo uno de los ni帽os que cargaban un gran barco de cart贸n con una estrella roja, un caracol, la bandera zapatista y la palabra 鈥淓uropa鈥 en grandes letras. Enseguida, otros ni帽os entregaron, a lxs visiblemente emocionadxs miembrxs del Escuadr贸n 421, dibujos de la traves铆a mar铆tima, seguidos por una ni帽a con una bandera negra con las 12 estrellas de la rebautizada Uni贸n Europea, con las palabras 鈥淪lumil K鈥檃jxemk鈥檕p鈥 escritas en el centro: Tierra Insumisa.

Era el 3 de julio de 2021, y la delegaci贸n mar铆tima zapatista se acababa de presentar, a su llegada a la capital del Estado Espa帽ol despu茅s de su paso por Extremadura. La bienvenida era en el Teatro del Barrio, en el barrio de Lavapi茅s, en el centro de Madrid. No es casual que estuvieran all铆, en ese teatro y en ese barrio. Lavapi茅s ha sido y es barrio y barriada o, como dir铆an los tepite帽os del otro lado del charco, barrio bravo, barrio macabr贸n. Barrio obrero, de migrantes y contracultural, 鈥榩erif茅rico鈥 en pleno centro, donde en otros tiempos proliferaron las 鈥渃orralas鈥, el equivalente de las vecindades mexicanas, paup茅rrimas estructuras habitacionales pero llenas de vida y convivencia vecinal. Durante la Guerra Civil el franquismo mantuvo al barrio en completo abandono. Pero la decadencia y el abandono de muchos inmuebles dio lugar, en la d茅cada de 1990, al surgimiento de okupas libertarias, asociaciones y movimientos vecinales, haciendo de ese barrio uno de los m谩s combativos de Madrid. Hoy Lavapi茅s enfrenta y resiste las pol铆ticas gentrificadoras que intentan desplazar a sus habitantes para convertirlo en centro inofensivo para consumo tur铆stico. Lavapi茅s, sin embargo, resiste.

Uno de los focos de resistencia y reexistencia es justamente el Teatro del Barrio. Fundado en 2013 como forma de combatir 鈥渓a ignorancia, el miedo y la apat铆a鈥, el Teatro del Barrio se organiza como cooperativa y se autodefine como 鈥渁samblea permanente鈥. Adem谩s de la programaci贸n de teatro, m煤sica, poes铆a y baile, el proyecto incluye talleres de formaci贸n art铆stica, una Universidad del Barrio (espacio de encuentro, debate y difusi贸n de cultura hist贸rica, econ贸mica, pol铆tica y art铆stica) y los Martes Ciudadanos (donde colectivos, organizaciones y grupos de personas realizan proyecciones, debates, mesas redondas, coloquios, presentaciones de libros y m谩s).

鈥淥s damos la bienvenida desde la reci茅n bautizada por vosotras Tierra Insumisa. No m谩s Europa, no m谩s La Europa fortaleza. Nos hab茅is dado un regalo, porque renombrar las cosas nos permite nuevos imaginarios, nuevos mundos, nuevos marcos para pensar鈥, dijo la activista antirracista M贸nica Gortayre, quien condujo el acto de bienvenida, y a帽adi贸: 鈥淢adrid os recibe en lucha鈥, antes de dar un breve resumen del contexto en el que en Madrid reciben a lxs zapatistas.

鈥淓l Covid nos pill贸 de sorpresa pero reaccionamos r谩pido. Nos organizamos en redes vecinales de apoyo, en cajas de resistencia, comida, ropa y medicinas, pero sobre todo calor humano鈥, dijo. Y es que Madrid es la ciudad en donde la pandemia se ha cobrado m谩s vidas en el pa铆s mientras la derecha, que gobierna Madrid y la Comunidad Aut贸noma del mismo nombre, la ha utilizado como instrumento pol铆tico, extenuando y precarizando su sistema de salud, manipulando su incidencia y relajando medidas de seguridad para fomentar la llegada del turismo supeditando la salud a la econom铆a. Las esperp茅nticas manifestaciones en contra de las restricciones pand茅micas en los barrios m谩s acaudalados y privilegiados de la ciudad en sus autos de lujo con banderas espa帽olas y franquistas clamando 鈥榣ibertad鈥 constrastaron con la dignidad de los barrios populares y de clase trabajadora que se auto organizaron para construir redes de cuidados comunitarios:

鈥淒efendemos cada centro de salud de cada calle en cada barrio鈥, dijo M贸nica. 鈥淟uchamos para evitar los desalojos y los desahucios, contra la destrucci贸n de barrios y del tejido asociativo, defendiendo la educaci贸n, contra las fronteras, que causan muerte cada d铆a en el mar, contra el racismo y el machismo y todas sus violencias.鈥

La intenci贸n de la traves铆a zapatista por la vida en Europa tiene como objetivo compartir experiencias y enlazar luchas, para enfrentar el sistema global de muerte. Los testimonios que escuchamos en Madrid dan cuenta de que esto ya est谩 sucediendo, de hecho desde antes de la llegada del Escuadr贸n 421. El proceso de organizaci贸n para recibir a la delegaci贸n zapatista dio lugar a debates, charlas, exposiciones, murales colectivos. 鈥淰ivimos un 1 de Mayo interseccional maravilloso, como no se hab铆a visto en Madrid hace mucho tiempo. Est谩bamos unidas en la inmensa diversidad, al mandato que nos dijisteis cuando ven铆as: organ铆cense.鈥

De la comisi贸n jur铆dica, Ar谩nzazu repas贸 la lucha zapatista y su resonancia en Slumil K鈥檃jxemk鈥檕p. 鈥淟a revoluci贸n zapatista nos despert贸 para recordar que lo pol铆tico no est谩 arriba, sino con los de abajo. Vuestra lucha tambi茅n es nuestra.鈥

Entrelazando luchas, Nuria 脕lvarez, del colectivo Acci贸n Po茅tica Revolucionaria, en una de las tres intervenciones po茅ticas del d铆a, cre贸 un puente entre Ayotzinapa y la lucha colombiana actual, con los poemas 鈥淎yotzinapa a un a帽o鈥 y 鈥淟os desaparecidos de Colombia鈥.

Pablo Mayoral, miembro de la Comuna de presos y presas represaliados por el franquismo, reconoci贸 que la traves铆a zapatista los motiv贸 a volverse a encontrar y a continuar la lucha por la memoria hist贸rica y contra la dictadura franquista, que 鈥渉oy vuelve a estar presente en nuestras instituciones pol铆ticas鈥.

Tati, de la Plataforma de Encuentros Bolleros, un 鈥渆spacio de mujeres y otroas que se identifican como lesbianas鈥 fundado hace tres a帽os, dijo que 鈥渓a lucha zapatista ha sido rayo de luz que nos va guiando con su hacer, con los siete principios y, para nosotras, especialmente con la Ley revolucionaria de mujeres. Eso nos ha cambiado la vida.鈥 Y Mirayes, del Movimiento Marika, dijo: 鈥淓l eco rebelde de vuestras palabras influye en lo que nosotras hoy somos. (鈥) Sus palabras nos resuenan tanto que nos hacen pensar, reflexionar, mirarnos de frente para reconocer qui茅nes somos y c贸mo nos gustar铆a ser鈥.

Rafaela Pimentel, de Territorio Dom茅stico, una organizaci贸n de trabajadoras del hogar fundada en 2006, insisti贸 en que todas las luchas son para todos y todas. La osad铆a zapatista de atravesar el Atl谩ntico y cruzar fronteras resuena con los miles de migrantes que cruzan las fronteras todos los d铆as, arriesgando (y muchas veces entregando) sus vidas, enfrentando racismo, explotaci贸n y violencia, como buena parte de las trabajadoras del hogar.

Desde luego, la fiesta y la alegr铆a no pod铆an faltar, con la m煤sica de los grupos Puerto Vaiv茅n y Calle Siete.

M谩s tarde, el Escuadr贸n 421, acompa帽ado de lxs organizadores y dem谩s presentes, se dirigieron a la Plaza Arturo Barea, mejor conocida como Plaza Agust铆n Lara, en el mismo barrio de Lavapi茅s, para una breve pero emotiva despedida.

All铆, un mensaje de los colectivos de apoyo a Kurdist谩n y a la revoluci贸n de Rojava, justamente en ese 3 de julio, d铆a de acci贸n global por la defensa de Kurdist谩n:

鈥淒amos la bienvenida a La Monta帽a. Deseamos que vuestro viaje por la Europa de abajo y a la izquierda traiga la brisa limpia de la Selva Lacandona a esta vieja Europa enferma de ego铆smo y soberbia. Muy al oriente de aqu铆, all谩 donde Europa se junta con Asia, se encuentran las altas monta帽as de Kurdist谩n. En esas monta帽as y en las planicies que la rodean se expandi贸 la revoluci贸n neol铆tica hace 10 mil a帽os. Y desde hace 40 se gesta una nueva revoluci贸n, hermana de la revoluci贸n zapatista. La democracia de base, la liberaci贸n de g茅nero y la defensa de la tierra son los pilares de la revoluci贸n de Rojava, que hoy se encuentra en peligro inminente a causa de la invasi贸n de Turqu铆a y sus hordas yijadistas.鈥

Finalizando la jornada, Marijose, a nombre del Escuadr贸n 421, comparti贸 unas palabras de despedida, recordando que, aunque el Escuadr贸n part铆a, ellas u otra delegaci贸n zapatista regresar谩n en los pr贸ximos meses.

Pa铆s Valenci脿

La gran Plaza de la Virgen (Pla莽a de la Mare de D茅u) reson贸 con vivas y aplausos de cientos de personas cuando lleg贸 el Escuadr贸n 421, este 5 de julio, resguardado por el equipo de seguridad como medida sanitaria ante la pandemia.

Fotograf铆a de Ra煤l Ruiz

La Plaza de la Virgen es punto neur谩lgico de la vida social de la ciudad de Valencia, provincia que junto con la de Alicante y Castell贸n configuran la Comunidad Aut贸noma Valenciana. La Plaza es punto en donde confluye y se entrecruza la historia citadina desde la 茅poca romana en el siglo II A.C., con importantes emblemas como su Catedral y la Plaza de L鈥橝lmoina, herencia de 2 mil a帽os de historia. Al igual que otros barrios como el de Benimaclet, Russafa o el mar铆timo de El Cabanyal, el centro hist贸rico al que pertenece la plaza ha sido afectado por la gentrificaci贸n y la turistificaci贸n.

No fueron pocos los esfuerzos previos para hacer posible no s贸lo esta bienvenida, sino tambi茅n los encuentros posteriores cuando la Traves铆a por la Vida zapatista regrese, despu茅s de la llegada de la delegaci贸n a茅rea del EZLN, Congreso Nacional Ind铆gena y el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.

Desde hace muchos meses se conform贸 en el Pa铆s Valenci脿 la Xarxa Solid脿ria Gira per la Vida (Red Solidaria Gira por la Vida), un espacio donde se encuentran m谩s de 40 colectivos, asambleas, organizaciones y personas, aglutinando luchas en defensa del territorio y la vivienda, por la soberan铆a alimentaria, migrantes y antirracistas, feministas, ecologistas, de solidaridad internacionalista, de econom铆a social, centros sociales ocupados y autogestionados y m谩s.

Como en las dem谩s geograf铆as por donde ha pasado hasta ahora la delegaci贸n zapatista, el eje fundamental de la lucha por la vida es la convergencia en la divergencia, la politizaci贸n de la diferencia. 鈥淰ertebrarnos desde la diversidad de las luchas, re-conocernos y fortalecernos desde las diferencias de todo aquello que nos hace iguales鈥, as铆 lo expresaron cuando se present贸 la Xarxa en la Plaza Poeta Miguel Hern谩ndez en Valencia el pasado 2 de mayo, el mismo d铆a en que el nav铆o La Monta帽a zarp贸 rumbo a Europa llevando consigo al Escuadr贸n 421.

As铆, la bienvenida en la Plaza de la Virgen fue punto de encuentro de una gran diversidad de luchas. La migraci贸n y la lucha antirracista estuvieron de nuevo presentes con las participaciones de la Caravana Abriendo Fronteras (Obrint Fronteres) y Regularizaci贸n Ya. Emilia, de la Caravana Abriendo Fronteras, hizo hincapi茅 en la criminal hipocres铆a de los Estados europeos, que, mientras explotan los recursos y riquezas de otros pa铆ses, reprimen a los migrantes que huyen de esa misma devastaci贸n, causando 鈥渓a muerte de miles de personas en el mar, en el desierto, en los bosques, de fr铆o, de hambre, ahogada鈥.

鈥淗oy les recibimos con dolor y con rabia鈥, saludaron las compa帽eras de Regularizaci贸n Ya, un movimiento de trabajadoras y trabajadores, jornaleros, del hogar y cuidados, sexuales, manteras y manteros y activistas antirracistas. Denunciaron que el pasado 31 de diciembre de 2020 Espa帽a se abstuvo de la resoluci贸n de la ONU por la lucha contra el racismo, posicion谩ndose as铆 del lado de la opresi贸n y el racismo institucional, 鈥渆n este pa铆s donde los migrantes mueren privados de asistencia m茅dica de urgencia, donde la polic铆a mata por el color de piel, donde no se respetan los protocolos para el derecho al asilo y al refugio鈥.

La migraci贸n tambi茅n estuvo presente con dos miembros senegaleses de la comunidad Baay Faal en Valencia, que encontraron un paralelo entre su traves铆a de un mes en el mar para llegar al Estado Espa帽ol y la traves铆a zapatista a bordo de La Monta帽a. Entre cantos religiosos, explicaron el sentido del culto Baay Faal, una de las tres grandes hermandades isl谩micas de Senegal, derivada del muridismo.

El v铆nculo entre la migraci贸n y la lucha feminista encontr贸 voz con la colectiva Mujeres, Voces y Resistencia, 鈥渜ue acoge diversas expresiones feministas y antirracistas y que busca denunciar las violencias (鈥) que atraviesan las vidas y procesos de las mujeres migrantes racializadas en el territorio espa帽ol鈥. En el acto, las compa帽eras leyeron un extracto de la obra 鈥淟a isla de los lobos鈥 de Constanza Carlesi. Tambi茅n presente estuvo la Assemblea Feminista Val猫ncia, que naci贸 a partir de la organizaci贸n de la Huelga Feminista de 2018 y mantiene una lucha anticapitalista, antirracista y decolonial desde un enfoque feminista.

La lucha por la soberan铆a alimentaria estuvo representada por Ecollaures, un colectivo de proyectos agroecol贸gicos organizados en asamblea alrededor de Valencia.

Tambi茅n estuvo presente La Verduler铆a, un centro social autogestionado donde se re煤nen varios colectivos: un colectivo transfeminista, un grupo de consumo solidario, una biblioteca, un fondo de resistencia y, m谩s recientemente, un grupo transfeminista de apoyo a la gira por la vida.

La Koordinadora de Kolectivos del Parke es un proyecto comunitario establecido desde 1985 para enfrentar la pobreza y defender los derechos de los m谩s vulnerables en el barrio perif茅rico de Parque Alcosa, al sur de Valencia. 鈥淯n barrio abandonado por las instituciones, pero con mucha organizaci贸n vecinal ante problem谩ticas sist茅micas: desempleo, exclusi贸n, empobrecimiento, vivienda, prisi贸n y represi贸n.鈥

El Centro Social Ocupado Anarquista L鈥橦orta es una casa del pueblo que resiste la urbanizaci贸n en el barrio de Benimaclet y que incluye biblioteca, patrimonio restaurado, zona agr铆cola, talleres comunitarios, reuniones y educaci贸n.

Luchando tambi茅n por la vida digna en Valencia, EntreBarris es una red de colectivos y asociaciones vecinales de varios barrios que luchan contra la turistificaci贸n de la ciudad.

La Comissi贸 Ciutat-Port, conformada por asociaciones ecologistas, vecinales y de defensa del territorio, lucha contra la ampliaci贸n del puerto de Valencia, 鈥渃omo icono de una actividad completamente destructora del territorio鈥.

Desde 2012, la Plataforma para la Defensa y Protecci贸n de Les Moles de Paterna, ha luchado contra la construcci贸n de un gran centro comercial en un territorio lleno de vida. Despu茅s de casi 10 a帽os de lucha, dos semanas antes de este encuentro, los esfuerzos se vieron coronados con la cancelaci贸n del proyecto.

Frenem la Contaminaci贸 del Grau de Castell贸, es una organizaci贸n vecinal que lucha contra la contaminaci贸n por parte de un gran complejo petroqu铆mico industrial.

Tambi茅n estuvo presente la reci茅n creada Plataforma contra la ampliaci贸n del by-pass (No a l鈥檃mpliaci贸 del by-pass) de Valencia (un tramo de la autov铆a A-7 que rodea la ciudad), un proyecto de 144 millones de euros con graves efectos ecol贸gicos.

Los medios libres tambi茅n dieron su palabra: Radio Malva, radio libre y feminista de Valencia; La Directa, medio libre de investigaci贸n, independiente, asamble铆sta, autogestionado y feminista en catal谩n; la Coordinadora Obrera Sindical de clase y feminista de los pa铆ses catalanes y la CGT (Confederaci贸n General del Trabajo).

La lucha internacionalista estuvo presente con varias organizaciones de solidaridad con la lucha zapatista como la Asamblea de Solidaridad con M茅xico PV y otras luchas en el mundo, incluyendo al Grupo autogestionado de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) a Israel del Pa铆s Valenci脿 o la Xarxa Internacionalista Valenciana que trabaja 鈥渄esde perspectivas anticolonialistas, feministas, anticapitalistas y de defensa del territorio鈥. Las expresiones de apoyo resonaron fuerte: 鈥溌ahara Zapatista! 隆Kurdist谩n Zapatista! 隆Palestina Zapatista! 隆Pa铆s Valenci脿 Zapatista!鈥 Otras organizaciones internacionalistas incluyeron la Coordinadora AMANDLA, CEDSALA, EntrePobles PV, Pau i Solidaritat, la Intersindical de Dones y Perif猫ries del M貌n.

Como siempre, la m煤sica y la poes铆a no pod铆an estar ausentes, con las participaciones de La Postissa, la rapera Tesa, el m煤sico Xavi Sarri脿, Los Chatarreros y el poeta Enrique Falc贸n. Al final del evento, Marijose dio unas palabras de agradecimiento a nombre del Escuadr贸n 421.

Barcelona

Ha habido un alegre alboroto en las ramblas. El Escuadr贸n 421 del Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional, que representa a miles de personas que habitan las comunidades en lucha de Chiapas, M茅xico, fue recibido y acompa帽ado en el puerto de Barcelona por las plataformas organizadas en Catalunya. Se dieron cita el 6 de julio bajo la enorme estatua dedicada a Crist贸bal Col贸n, 57 metros de altura que simbolizan el alcance de vista de la ocupaci贸n que lleva su apellido. Fue bajo este monumento, que mira hacia las tierras colonizadas, que reson贸 el 鈥榶o vengo a ofrecer mi coraz贸n鈥 (de Fito P谩ez ft. Mercedes Sosa鈥), cantado al un铆sono por luchas e historias diversas.

Tras el canto, a unos metros de la playa que ba帽a el Mediterr谩neo, parti贸 una bicifestaci贸n por las ramblas hacia la Plaza de Catalunya, una rodada de m谩s de un kil贸metro, mientras se escuchaba de fondo el himno zapatista. Bajo un cielo nublado, se march贸 respetando protocolos por la pandemia de Covid-19. El Escuadr贸n 421, de camino hacia Par铆s, march贸 en cord贸n de seguridad, levantando todo el tiempo sus pu帽os en un coro de 鈥渧ivas鈥 y seguido por una gran manta de EZLN abrigada por el canto de V铆ctor Jara: 鈥淓l derecho de vivir en paz鈥. Estas famos铆simas ramblas de Barcelona suelen estar llenas de turistas, pero tambi茅n hay en ellas migrantes, gente haciendo magia, m煤sica y malabares para subsistir en un entorno de extremos y contrastes. Fue aqu铆 donde se reprimi贸 la voz del voto independentista en el referendo de 2017.

Tras llegar a la Plaza Catalunya, comienzaron las 鈥渂uenas tardes鈥 (bona tarda) y los 鈥渂ienvenidas, compa帽eras鈥 (benvingudes, companyeres), para luego llevar a cabo el acto en distintos idiomas. As铆 como ha ocurrido en actos de bienvenida de d铆as anteriores, el Escuadr贸n 421 salud贸 a sus anfitriones en voz de Marijose, Yuli, Ximena, Dar铆o, Carolina, Lupita y Bernal en castellano, ch鈥檕l, tzotzil y tojolabal.

Habla Marijose: Soy miembro del escuadr贸n 421, compa帽eroa, cien por ciento zapatista. Y me siento muy contenta en este d铆a en que estamos aqu铆 reunidos/as gracias a nuestros pueblos zapatistas que confiaron en nosotros para sembrar la semilla de rebeld铆a en sus corazones. Confiamos en que crezca en ustedes. Vamos por la vida, hermanos y hermanas.

Habla Yuli: soy parte del escuadr贸n, gracias por recibirnos y abrirnos la puerta de su continente, soy tojolabal. Soy cien por ciento zapatista.

A lo largo de cuatro horas de evento, en la Plaza Catalunya se escucharon participaciones que denotan una amplia gama de luchas colectivas.

El Movimiento de Migrantes denunci贸 los dolores que causa la Ley de Extranjer铆a, que propicia persecuci贸n y expulsi贸n de personas 鈥榮in papeles鈥, as铆 como mano de obra barata: 鈥淟as migrantes no nos rendimos y buscamos un caminar conjunto sabiendo que este camino no es nada f谩cil por las conciencias que hay que despertar (鈥) En el centro de la vida tambi茅n est谩n los cuidados (鈥) Nos convocamos desde nuestras resistencias y cosmovisiones para seguir en la lucha y en nuestro caminar鈥.

El Sindicato de manteros agradeci贸 al EZLN 鈥減or cruzar las fronteras y compartir experiencias鈥 pues, dijo, 鈥渢enemos la misma historia de esclavitud, colonizaci贸n del saqueo y del desplazamiento forzado鈥. Por eso agreg贸: 鈥淭enemos que unir todas las luchas del mundo, porque se trata de defender los derechos humanos en esta revoluci贸n que es para mejorar la vida humana鈥. El sindicato inform贸 que se reunieron 鈥減ara trabajar en varios ejes, educaci贸n, soberan铆a alimentaria, feminismo鈥, es decir, 鈥渓o b谩sico para asegurar la vida鈥.

El grupo de Poetisas feministas y antirracistas de M茅xico habl贸 de los 鈥渄olores y las penas arrancadas鈥, pero tambi茅n de la forma en que 鈥渓as compas zapatistas nos hacen tener la esperanza bien agarrada鈥 y 鈥渁ferrarnos a lo que nos quede de vida鈥. Luego acompa帽aron sus palabras con el poema 鈥楿stedes son mis maestras y maestros鈥, escrito a partir del genocidio en Guatemala y ahora dedicado al Escuadr贸n 421.

Vinieron luego varias horas de participaciones de voces colectivas que hablaron desde espacios ocupados, desde el Ripoll茅s, desde espacios autogestionados como Can Batll贸, desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, la PAH.

Espacios ocupados: 鈥淭ampoco pedimos permiso para ser libres, tomamos espacios y ocupamos para vivir la vida en libertad y autogestionarnos para solucionar nuestra necesidad de vivienda, para el desarrollo del arte, conciertos, talleres de oficios, espacios no mixtos de mujeres, bibliotecas, comedores populares, ocupamos para huertos urbanos y para hacer espacios de comunidad, gimnasio y un cine en Sant Andreu (鈥) Somos un magma, espacio diverso que sigue tras 25-30 a帽os ocupando y liberando espacios y aun con los desalojos de ayuntamientos que se dicen progresistas como el que hay aqu铆 (鈥) Esta ma帽ana baj茅 al huerto y vi que el ma铆z hab铆a florecido (鈥) M谩s seres les est谩n dando la bienvenida, la lucha sigue.鈥

Desde el Ripoll茅s hablaron 2 compa帽eras: 鈥淗oy acercamos nuestras voces desde la ruralidad del norte, r铆os que nutren y recorren la Garrotxa, r铆os que se despiden en l鈥橢mpord脿 y llegan al Mediterr谩neo. Son tierras que escuchan a abuelas, nietas, campesinas, sus sabidur铆as (鈥) Tierras llenas de vida que se encuentran con un modelo extractivo, que se encuentra con nuestros cuerpos, nos tritura d铆a a d铆a, nos oprime y nos ciega el modelo heteropatriarcal. Tierras que germinan para romper la violencia (鈥) Las ruralidades despertamos, recuperando procesos de gobernanza cooperativa, somos pueblos, barrios y r铆os que despertamos. Hoy estas tierras les abrazan y dan la bienvenida. Les acompa帽amos a crear este mundo donde quepan muchos mundos.鈥

Can Batll贸: 鈥淕racias por venir a traer la fuerza de los pueblos originarios y zapatistas (鈥) Venimos de un espacio autogestionado (鈥) Catalunya aglutina colectivos diversos: autogesti贸n, espacios de cuidado, artes, transfeminismo, vivienda, memoria hist贸rica, cultura, soberan铆a energ茅tica y alimentaria. Trabajamos interaccionando para la transformaci贸n para una econom铆a cooperativa, una educaci贸n autogestionada, un asociacionismo鈥. Entonces llamaron a 鈥済enerar lazos de comunicaci贸n鈥 porque hay 鈥済anas de compartir saberes, ignorancias y pesadillas (鈥) para continuar navegando en la corriente zapatista en la libertad, la democracia y la justicia.鈥

La PAH (Plataforma Afectados por las Hipotecas): 鈥淟a lucha es por la vivienda. Bienvenidas. Nuestro problema de vivienda afecta a toda la clase trabajadora, sobre todo a mujeres y migrantes鈥 que han perdido la vida. 鈥淪ufrimos la crisis provocada por la especulaci贸n, la salvaci贸n de la banca por dinero p煤blico (鈥) Paramos los desahucios, no hemos parado de crecer como plataforma.鈥 Terminaron su participaci贸n afirmando que hay que defender 鈥渆l derecho a habitar en este mundo鈥.

Hubo tambi茅n una amplia participaci贸n de quienes luchan desde el arte, la m煤sica, la poes铆a, la escritura. David Fern谩ndez cit贸, entre otros poemas, uno de Erri de Luca intitulado 鈥楧espr茅s鈥 (despu茅s) cuando 鈥榣a humanidad ser谩 poca e ir谩 a pie鈥. De Mireia Calafell retom贸 versos del 鈥榩orque hay revoluciones que son monosil谩bicas鈥. Tambi茅n recit贸 el contundente 鈥楴O鈥, acerca de la represi贸n del 1 de octubre de 2017 recitando 鈥楴o levant茅is la voz鈥 鈥榥o hag谩is memoria鈥 鈥楴o despert茅is los muertos鈥 鈥榥o quer茅is un S脥 que se pone en duda y que tiene identidades鈥 鈥榬egresad a casa, no lo quer谩is todo, que todo est谩 en camino y no hay tanta prisa鈥. David finaliz贸 dirigi茅ndose al Escuadr贸n 421 para decirles: 鈥渘o teng谩is tanta prisa en regresar鈥.

Unao compa帽erao ley贸 despu茅s el poema 鈥淎ncestra del futuro鈥: 鈥楧evu茅lvannos el oro鈥 como un grito de dolor, una herida colonial no cicatrizada. 鈥淓l futuro est谩 en el pasado鈥 fue le铆do en ingl茅s y en lengua castellana: 鈥淪i mi voz te incomoda prep谩rate, en el futuro seremos muchas (鈥) seguiremos disputando el tiempo robado (鈥) confrontaremos la imposibilidad del habla (鈥) el futuro est谩 siempre en el pasado.鈥

Tambi茅n cant贸 Adala su 鈥榤煤sica d鈥檃rrel鈥, m煤sica de ra铆z, que dio la bienvenida a las zapatistas: 鈥溌縌ui茅n puede comprar o tomar el cielo o la tierra? (鈥) No somos amos del aire y el reflejo del agua (鈥) Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo porque vive de la tierra y del r铆o (鈥) Somos iguales por dentro y es el mismo sol el que nos despierta (鈥) Conserven la tierra para vuestros hijos鈥. Su 煤ltimo canto fue una versi贸n en catal谩n de 鈥淭odo cambia鈥, de Mercedes Sosa: 鈥楽i tot canvia en aquest m贸n, que jo canvi no es estrany鈥, dijo al final.

Bruno, poeta palestino y activista transfeminista, agradeci贸 a Marijose especialmente por ser un referente, pues 鈥渆l binarismo es un invento colonial, las personas trans siempre hemos existido y estamos por todas partes鈥.

El colectivo transfeminista 鈥楳ariCarmen鈥 lleg贸 desde Collserola para recordar que 鈥渘os queremos vivas, no queremos machos ni TERFS (habla del asesinato de un compa帽ero Samuel en A Coru帽a por su orientaci贸n sexual). 鈥淨ue nadie nos cuestione nuestra identidad. Cuestion茅monos los privilegios, apoyemos, amor y cari帽o para todos, todas y todes. Nos queremos vives鈥.

Montserrat Vilaplana del Grupo Llibertat per la Juani hizo un llamado a la solidaridad con Juana Ruiz y todas las presas pol铆ticas palestinas. Juana Ruiz ser谩 juzgada por Israel el 27 de julio. Fue detenida el pasado 13 de abril por 30 militares. Desde entonces, 鈥淛uani ha sufrido vulneraciones de derechos humanos, sin lentes para leer, no solo lo vive Juani, es una constante de Israel a la poblaci贸n palestina en general. Juani es internacionalista que apoyaba al pueblo palestino y por eso la detuvieron, est谩 este proceso de enjuiciamiento y los canales diplom谩ticos prometidos por el gobierno no hacen nada. La organizaci贸n para la que trabajaba tambi茅n la arrasaron (鈥) La lucha es una misma lucha. 隆Visca Palestina Lliure!, 隆Solidaritat amb el poble palest铆!, 隆Juani, t鈥檈stimem i et volem a casa!

Es entonces cuando mujeres migradas cantaron juntas 鈥淪in Miedo鈥, de Vivir Quintana, con mantas de 鈥淢茅xico Feminicida鈥, 鈥淔uria Mexicana, al sororo rugir del amor鈥. Tras el canto, gritaron al un铆sono sobre el escenario: 鈥楨uropa, Europa, cuestiona tu riqueza, tu comodidad es nuestra pobreza鈥 (鈥) 鈥楬ay que quemar, hay que quemar, hay que quemar el sistema por racista, colonial y patriarcal鈥.

Lleg贸 el turno de Cumbia Kaos, cumbia chilena, m煤sica combativa que entonaron letras en donde se escuch贸 鈥榤ar Mediterr谩neo como mar muerto y podrido, como las democracias en las que hemos vivido鈥. 鈥溌enuncia, Pi帽era, asesino! Que renuncien todos los asesinos, que aguanten las luchas de este territorio y las del otro lado del charco (鈥) Es la cumbia antisistema y la canto pa鈥 vencer. Asambleas libertarias otra vez鈥 (鈥) 鈥楨xpropiar a los burgueses su poder鈥. Mientras la gente bailaba, Marijose grababa con su tel茅fono celular.

Para cerrar, hablaron mujeres migrantes y racializadas: 鈥淟a otra Europa tambi茅n nos violenta, no vamos a permitir m谩s, ya son m谩s de 500 a帽os, aqu铆 est谩n sus hermanas y hermanos鈥. Nos hablaron de las resistencias en Colombia, de la Europa extractivista, 鈥渓a Europa que acosa en el metro llam谩ndonos sudacas, la Europa que nos ve y se agarra el bolso. Abrazamos a los hermanos y hermanas de Abya Yala, indias, campesinas. Que nos d茅 fuerza, ya nos est谩 dando fuerza. Y de nuevo se escucharon fuerte las exclamaciones en la plaza 隆Hay que quemar el sistema por racista y colonial! 隆De sur a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste!

Lleg贸 entonces el momento de la partida del Escuadr贸n 421, tras haber recorrido diversas regiones del Estado Espa帽ol. Como en todos los eventos de bienvenida, estxs siete navegantes levantaron olas en tierra y se retiraron escuchando consignas que empapan acantilados en muchas lenguas: 隆Visca, visca, visca, la lluita zapatista!

