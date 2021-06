–

De parte de ANRed June 23, 2021 85 puntos de vista

Wanda Soraya, una mujer trans y migrante fue baleada el pasado s谩bado por la madrugada en un nuevo crimen de odio contra el colectivo trans travesti. El hecho ocurri贸 en la zona de diagonal 73 y 64, en la localidad de La Plata. 芦Denunciamos la violencia institucional que sufrieron nuestras compa帽eras. Debido a que luego del ataque, 3 de ellas trasladaron la Soraya en un taxi hasta el Hospital Guti茅rrez de La Plata, donde la polic铆a, sin mediar palabra, las detuvieron禄 explic贸 mediante un comunicado Otrans Argentina. Ayer por la tarde se realiz贸 una movilizaci贸n para exigir justicia por Soraya. Por ANRed

Wanda Soraya, una mujer trans y migrante fue baleada el pasado s谩bado por la madrugada en un nuevo crimen de odio contra el colectivo trans travesti. El hecho ocurri贸 en la zona de diagonal 73 y 64, en la localidad de La Plata, pasadas las 3 de la ma帽ana, cuando un hombre le disparo a quemarropa. Seg煤n testigos, aseguran que el sujeto iba en b煤squeda de droga y 芦Como nosotras no vendemos, 茅l se fue enojado y al rato regreso y le dispar贸禄 explic贸 mediante un comunicado Otrans Argentina.



Asimismo agregaron 芦denunciamos la violencia institucional que sufrieron nuestras compa帽eras. Debido a que luego del ataque, 3 de ellas trasladaron a Soraya en un taxi hasta el Hospital Guti茅rrez de La Plata, donde la polic铆a, sin mediar palabra, las detuvieron禄.

Desde Otrans responsabilizan al Intendente de La Plata Julio Garro por la falta de pol铆ticas p煤blicas para el colectivo trans travesti. 芦Desde Desde inicio de sus gestiones se ha mostrado indiferente respecto a las problem谩ticas que atraviesa nuestro colectivoPor ello, exigimos que el caso sea investigado con perspectiva de g茅nero y que la fiscal铆a en turno a cargo de Virginia Bravo (UFI 7), toma cartas en el asunto禄 explicaron.

Ayer a las 15hs se realiz贸 una movilizaci贸n convocada por organizaciones LGTBIQ, para exigir justicia por Soraya.

芦Estamos furiosxs y cansadxs de que nos arrebaten la vida, de que intenten desterrarnos del espacio p煤blico, de que no nos dejen trabajar, de que nos hostiguen, nos desaparezcan y nos maten por el simple hecho de existir y resistir禄 explicaron desde el colectivo Venganza Afectiva.

En di谩logo con ANRed Valent铆na Pereyra Secretaria General de Ammar La Plata dijo 芦este es un hecho sumamente lamentable y preocupante. Soraya es una trabajadora sexual trans migrante, en este contexto en el cual estamos sumamente expuestas las feminidades desntro de este sistema machista y patriarcal, las personas trans son objeto de violencias sistem谩ticas por parte de distintos sectores de la sociedad. Este no es un hecho aislado que sucede en la ciudad de La Plata. El a帽o pasado en septiembre, Soraya hab铆a sido atacada con arma de fuego en la zona de trabajo sexual, fue hospitalizada. En ese entonces no se investig贸. A la desigualdad estructural se suma la desigualdad judicial, no importamos ni vivas, ni muertas. 脡ste caso no es aislado pero nos pone en un lugar de desigualdad a la hora de tener justicia, a煤n muertas 鈥 asesinadas. Por eso marchamos ayer para gritar fuertemente que no nos sigan matando. Que no haya ninguna puta, trans, migrante menos. El pr贸ximo domingo en conmemoraci贸n de la revuelta de Stonewall, es un d铆a de orgullo, pero en este contexo es un d铆a de bronca de gritar fuerte y alzar nuestras voces para que no vuelva a pasar. Justicia ser铆a que no vuelva a pasar y que haya pol铆ticas p煤blicas reales para que las personas que no quieren ejercer el trabajo sexual tengan otra alternativa laboral, y para quienes decidimos ejercerlo tengamos garant铆as y no terminar muertas禄.