–

De parte de ANRed July 28, 2021 73 puntos de vista

El lunes por la tarde se raliz贸 una movilizaci贸n frente a los Tribunales en la ciudad de Paran谩, Entre R铆os, para exigir justicia por Victoria Nu帽ez, la joven trans de 27 a帽os que falleci贸 durante un operativo policial que involucr贸 a m谩s de seis efectivos que acudieron a su hogar luego de una discusi贸n que Victoria tuvo su pareja que desencaden贸 en una crisis nerviosa. 芦Vicky estaba en una crisis de nervios y me la entregaron muerta禄 explic贸 su madre a medios locales. Por ANRedO

Un nuevo travesticidio ocurri贸 en Paran谩, Entre R铆os el mi茅rcoles pasado. Se trata de Victoria N煤帽ez, joven travesti de 27 a帽os que fue asesinada por un grupo de 6 polic铆as, quienes se hab铆an acudido al domicilio de la v铆ctima por una discusi贸n con su pareja que desencaden贸 en una crisis nerviosa. En ese momento, los efectivos policiales la retuvieron en el piso y la maltrataron hasta su muerte.

Marcela,madre de Victoria, coment贸 a medios locales que esa ma帽ana la joven la llam贸 a las 8:30 para decirle que iba a ir a comer a su casa. A los 15 minutos volvi贸 a comunicarse con su madre solicit谩ndole que por favor vaya lo m谩s pronto posible. 芦Llego all谩 y ella estaba en una crisis de miedo, cerraba todo, dec铆a que hab铆a alguien pero no hab铆a nadie, era un tacho de basura, nada m谩s lo que la asustaba. Ella no pod铆a ingresar porque hab铆a perdido la llave y cada vez estaba m谩s alterada y m谩s miedosa. Yo la abrazaba y me dec铆a que estaba bien pero ten铆a miedo禄 explic贸 la madre al medio Periodicas.

Debido a la situaci贸n de crisis que estaba atravesando Victoria, su pareja Jorge llam贸 al servicio de emergencias para pedir una ambulancia, pero le respondieron que la unidad no pod铆a ingresar al barrio sino lo hac铆a primero un patrullero policial. 芦Cuando yo logro sacarla de la cocina para el comedor hab铆a seis polic铆as adentro. Nos asustamos. Y ella comenz贸 a preguntar qu茅 le iban a hacer. Al salir al patio hab铆a muchos m谩s. Ambas nos alteramos y yo ya no pod铆a contenerla禄 dijo la mam谩.

Adem谩s aclara que la joven ten铆a un cuchillo para defenderse en ese contexto de descompensaci贸n. 芦Nunca atent贸 contra nadie. Ni contra m铆 ni contra la polic铆a禄. La familia logr贸 retirarle el elemento y ella vuelve a tomar otro, entonces su pareja se acerc贸 y logr贸 que ella se lo entregue.

芦Cuando vamos a salir al comedor nuevamente ah铆 se abalanzan todos para agarrarla. Rompen una pecera forcejeando y el agua babosa de la pecera cae al piso de cer谩mica. No me pod铆a levantar para ayudarla. La esposaron, la sacaron como a un delincuente por el fondo del patio. Yo no me pod铆a levantar y ve铆a que me la llevaban. Cuando llego al patio la sacan al port贸n de la calle, afuera. Y cuando llego afuera la ten铆an contra el port贸n y le digo que la suelten, me dicen que yo ya no pod铆a intervenir porque ya pertenec铆a al personal禄.

芦Solamente necesit谩bamos una ambulancia. No a ellos. Para entonces le hab铆an herido la pera, le hab铆an golpeado la cara, le hab铆an lastimado las manos con las esposas. Estaba toda raspada en el pecho禄 record贸 la mam谩.

Una vez afuera de la casa los efectivos le piden a la madre que busque la documentaci贸n. La mujer entra a cumplir con el pedido de los oficiales, al salir relata: 芦cuando la miro ya estaban todos los polic铆as lejos de ella. Les pregunto qu茅 paso y me responden que se durmi贸. Cuando me voy a acercar me empujan y me dicen 鈥榙茅jela se帽ora que esta dormida鈥. Le digo que no se puede haber dormido e insisten con que s铆, que se cans贸 por el forcejeo y se durmi贸. Cuando voy a tocarla ya no ten铆a pulso, fui con una campera a taparla y les dije que no ten铆a latido, y me dicen que no pod铆a ser禄.

Ah铆 mismo su pareja le realiza la reanimaci贸n y cuando los efectivos decidieron utilizar el reanimador cardio pulmonar port谩til la muchacha recuper贸 los latidos y arrib贸 la ambulancia. Sin embargo, Victoria lleg贸 sin vida al hospital.

El lunes por la tarde oganizaciones feministas acompa帽aron a la familia para realizar una manifestaci贸n frente a la fiscal铆a en Paran谩 y exigir justicia por Victoria.