Los grandes medios reproducen desde hace semanas 鈥巌nterpretaciones sesgadas, cuando no mentirosas, de las informaciones provenientes de Nicaragua

Principalmente sobre la detenci贸n de varios dirigentes opositores e incluso ex sandinistas sospechosos de haber recibido financiamiento extranjero -proveniente sobre todo de EEUU. El economista argentino Mario Firmenich, ex secretario general de al organizaci贸n revolucionaria Montoneros, de Argentina, aporta al debate una serie de realidades que los grandes medios callan deliberadamente.

Seg煤n los sondeos, Daniel Ortega y el FSLN ganar铆an las elecciones muy c贸modamente con bastante m谩s del 50% de los votos

1. Las leyes electorales que rigen en Nicaragua fueron hechas por el 煤ltimo gobierno de la derecha que gobern贸 del 2001 al 2006. Como el FSLN gan贸 las elecciones del 2006, la derecha ya no quiere esas leyes.

Las 煤ltimas modificaciones a dichas leyes, con las que se acusa al gobierno de “montar un fraude“, se refieren a que el 50% de los cargos electivos deben ser ocupados por mujeres (隆Parece que la oposici贸n no tiene mujeres suficientes para completar las listas electorales!) y tambi茅n a la prohibici贸n de que los partidos pol铆ticos puedan ser financiados desde el exterior; esto 煤ltimo rige en cualquier pa铆s serio y [el presidente de M茅xico Andr茅s Manuel] L贸pez Obrador sufre un acoso de EEUU bajo el mismo pretexto.

2. La oposici贸n nicarag眉ense es una “bolsa de gatos” sin gran representatividad social. Sus partidos pol铆ticos no mantienen ninguna existencia org谩nica fuera de los per铆odos electorales.

El 煤nico partido que existe con gran organizaci贸n de modo permanente en todo el territorio nacional es el FSLN (Frente Sandinista de Liberaci贸n Nacional).

Hay 19 partidos pol铆ticos reconocidos legalmente. Uno es el FSLN. Otros 16 partidos (incluyendo varios partidos ind铆genas) son aliados del FSLN. S贸lo hay 2 partidos opositores inscriptos legalmente y adem谩s se pelean entre s铆.

La oposici贸n que participa de las elecciones no pretende ganarle la presidencia a Daniel Ortega porque sabe que es imposible. Se pelean entre s铆 para ver qui茅n es segundo, para acceder a las ventajas y prerrogativas que la ley electoral, que hizo la derecha, le concede al segundo.

La oposici贸n m谩s violenta intent贸 derrocar el gobierno por la fuerza en 2018 y luego pretendi贸 que el gobierno negociara con ella “reformas democr谩ticas” sin ser ni siquiera partidos pol铆ticos, sino “ONGs“, que se autotitulan “sociedad civil“, financiadas por la CIA y la USAID.

3. Las causas penales contra la Fundaci贸n Chamorro y sus miembros no son un invento de “lawfare“. El lavado de dinero existe porque esta fundaci贸n, que actuaba como fuerza opositora sin ser un partido pol铆tico, recib铆a expl铆citamente financiaci贸n de EEUU.

Al aprobarse la ley que proh铆be financiaci贸n extranjera a la actividad pol铆tica, esa fundaci贸n deb铆a registrarse como agente extranjero para quedar legalmente autorizada a seguir recibiendo tales financiaciones. Pero no quiso hacerlo porque eso la descalificaba pol铆ticamente y entonces se dedic贸 a blanquear en su contabilidad el dinero recibido de las agencias estatales de EEUU. Las pruebas documentadas del blanqueo de dinero son claras en los registros contables de la propia Fundaci贸n Chamorro.

4. Los ex sandinistas recientemente detenidos no son “la disidencia interna que cuestiona el poder personalista de Daniel Ortega“. 隆Son los que abandonaron el FSLN hace 30 a帽os cuando perdi贸 las elecciones! Est谩n procesados en causas penales por traici贸n a la patria porque conspiran ilegalmente con EEUU para sabotear las elecciones y derrocar el gobierno.

5. La cultura pol铆tica del pueblo nicarag眉ense no es ni nunca ha sido demoliberal al estilo europeo. Su cultura tiene ra铆ces campesinas y 茅tnicas indoamericanas, con minor铆as afrodescendientes. El 40% de la poblaci贸n de Nicaragua es actualmente campesina y vive en las tierras concedidas hace 40 a帽os por la reforma agraria de la Revoluci贸n sandinista. Otro 30% de la poblaci贸n es campesina o son hijos de campesinos que se urbanizaron en peque帽as cabeceras de municipios, en ciudades medianas capitales de departamento y en algunos barrios de Managua.

La gran masa de este sector demogr谩fico es sandinista desde la Revoluci贸n de 1979 y vive con agradecimiento a las pol铆ticas del presidente Ortega, que desde 2007 le permiti贸 mejorar su nivel de ingresos y su calidad de vida (le proporcion贸 salud, educaci贸n, luz el茅ctrica, caminos pavimentados, alimentaci贸n para todos, capitalizaci贸n de la econom铆a familiar, sostenibilidad medioambiental y equidad de g茅nero). A esta poblaci贸n no le importa en lo m谩s m铆nimo que a la se帽ora Cristiana Chamorro y sus socios los encarcelen.

Hay un peque帽o porcentaje de poblaci贸n claramente blanca espa帽ola, la mayor parte de la cual son restos de la oligarqu铆a somocista y de los antiguos escasos sectores medios que estaban al servicio de aquella oligarqu铆a. Este sector es violentamente hostil al sandinismo; su 煤nica posibilidad de recuperar el poder ser铆a una intervenci贸n estadounidense para derrocar el gobierno y eso es lo que buscan.

El resto es una reducida clase media urbana surgida gracias al progreso econ贸mico y social de la gesti贸n presidida por Daniel Ortega entre 2007 y 2018, cuando el fallido intento de golpe de Estado violento interrumpi贸 el proceso de crecimiento econ贸mico. Se ha incorporado a esta clase media una poblaci贸n urbana, de base 茅tnica criollo-mestiza, dedicada al comercio y a otros servicios.

6. La realidad sociopol铆tica es que Daniel Ortega y el FSLN ganan las elecciones muy c贸modamente con bastante m谩s del 50% de los votos.

El encarcelamiento de opositores vinculados a la injerencia estadounidense, autotitulados “precandidatos” (aunque no est谩n inscriptos como tales por ning煤n partido legalmente habilitado para las elecciones), no es una “represi贸n totalitaria necesaria para ganar las elecciones“. Cristiana Chamorro, en las encuestas m谩s favorables (suponiendo que fuera candidata de la oposici贸n unificada) tiene un 21% de intenci贸n de voto y en las encuestas m谩s desfavorables (suponiendo que fuera candidata s贸lo de “su” partido, por ahora inexistente) tiene apenas un 5%.

Las 贸rdenes de prisi贸n preventiva por el blanqueo del dinero que financia la injerencia electoral estadounidense se ajustan al derecho. Para la cultura pol铆tica no demoliberal dominante en Nicaragua no tiene ninguna importancia que se los detenga cuando se est谩 iniciando el proceso electoral.

Obviamente para pa铆ses culturalmente demoliberales como los europeos occidentales (o quasi-demoliberales, como Argentina y M茅xico) esto parece un “atropello dictatorial que impide una justa competencia electoral“.

En Argentina “lo normal” habr铆a sido que los “operadores judiciales” (agentes de los servicios de inteligencia del Estado), cumpliendo indicaciones del presidente, ignorasen la divisi贸n de poderes y determinaran la fecha electoralmente m谩s conveniente para la orden judicial de detenci贸n.

En Nicaragua no existe esa hipocres铆a seudo-demoliberal y por eso los detienen en el momento procesal que toque, al margen de la campa帽a electoral, porque las elecciones las gana el FSLN de todos modos.

No existe ninguna movilizaci贸n social reclamando por las detenciones de los Chamorro y sus socios.

7. Los sectores m谩s conservadores de la iglesia cat贸lica impulsaron abiertamente el levantamiento golpista de 2018 desde los p煤lpitos, (de modo muy semejante al golpe contra Per贸n en 1955, identificado con el “Cristo Vence”). Hoy la iglesia cat贸lica tiene una posici贸n “opositora el铆ptica” en las homil铆as, pero llamando a la paz.

Todo parece indicar que el papa Francisco intervino, con la habitual discreci贸n vaticana, removiendo a los curas m谩s violentos e induciendo a este cambio de discurso pol铆tico. La figura y el mensaje del papa Francisco son p煤blicamente difundidos y destacados elogiosamente por el propio gobierno.

8. La Constituci贸n y la legislaci贸n electoral nicarag眉enses son jur铆dicamente democr谩ticas y pluralistas; en ese contexto, la realidad sociopol铆tica muestra un sistema pluralista de partido hegem贸nico.

Esto no es consecuencia de alguna maniobra proscriptora del sandinismo, sino la manifestaci贸n pol铆tica natural de una sociedad con muy escasa diversidad de clases sociales.

Existe una inmensa mayor铆a popular campesina pobre, hist贸ricamente explotada y postergada tanto por el capitalismo neocolonial del somocismo como por los partidos neoliberales que gobernaron entre 1991 y 2006.

No existen grandes masas de sectores medios que pudieran dar base social a un sistema, por ejemplo, de 3 grandes partidos que podr铆an alternarse en el poder formando coaliciones.

Existe una minor铆a social de ricos (algunos muy ricos) que son antisandinistas y una inmensa mayor铆a pobre que es sandinista porque goza de una sostenida mejora de su calidad de vida. La franja social de “independientes” o “apol铆ticos” no es pol铆ticamente significativa.

El partido hegem贸nico surge porque el FSLN es el 煤nico partido nacional que representa y favorece el progreso socioecon贸mico y el orgullo nacional de la inmensa mayor铆a indoamericana y afrodescendiente, siendo capaz de construir alianzas con los partidos regionales e ind铆genas.

9. La paz social que se observa a simple vista en Nicaragua es muy superior a la que existe en Argentina y en M茅xico (ni comparar con lo visto en Colombia, Ecuador o Chile).

No existen piquetes que corten calles o rutas; no hay huelgas sindicales ni hay lock out patronal que paralicen el pa铆s.

Tampoco existe violencia social/criminal del tipo de las maras salvadore帽as ni violencia de grandes bandas de crimen organizado. No hay asaltos a bancos, ni secuestros de empresarios, ni mafias violentas de narcotraficantes, como en M茅xico o como en la ciudad de Rosario, en Argentina.

Los mercados populares y los shopings y centros comerciales de la clase media y alta exhiben un funcionamiento socioecon贸mico normal, en paz y sin tensiones visibles.

10. En Nicaragua se ven libremente m谩s de 80 canales de televisi贸n.

Hay varios canales de TV nicarag眉enses privados independientes (los canales 10, 12, 14, 23) que expresan diversos grados de agresividad opositora. Gozan de una libertad de expresi贸n que puede considerarse hasta excesiva; el canal 10 es el m谩s violento y es normal escuchar cualquier d铆a que digan que “el dictador Daniel Ortega es un criminal que anda asesinando campesinos” 隆y no pasa nada!

Adem谩s, la iglesia cat贸lica tiene un canal propio que transmite con total libertad lo que se le ocurra, incluyendo las homil铆as del cardenal en todas sus misas en directo. Por otra parte, tambi茅n se ve el canal de televisi贸n del Vaticano en espa帽ol, que goza de id茅ntica libertad de expresi贸n.

Tambi茅n se pueden ver libremente la CNN en espa帽ol e ingl茅s, el canal Euronews, la TVE espa帽ola, la cadena Caracol de Colombia, varios canales mexicanos, TeleSUR, Russia Today y el canal chino CGTN en espa帽ol.

Como televisi贸n oficialista existen varios canales, algunos son privados afines al gobierno, y un canal oficial parlamentario.

El 煤nico canal de televisi贸n que fue clausurado incurri贸 en graves delitos instigando expl铆citamente y dando instrucciones operativas en tiempo real para que las turbas golpistas destruyeran e incendiaran instalaciones p煤blicas y de militantes sandinistas durante el golpe fallido de 2018.

11. La edici贸n en papel del diario [opositor] La Prensa es limitada por la sencilla raz贸n de que no existen los kioscos de diarios y revistas ni los “canillitas” [vendedores ambulantes] que venden a viva voz los diarios en una esquina. El diario se vende por suscripci贸n a la reducida clase media y alta. La inmensa mayor铆a de la sociedad nicarag眉ense no lee diarios en papel.

La edici贸n digital del diario La Prensa se publica cotidianamente sin ning煤n problema.

12. Nicaragua no se parece en nada a un pa铆s comunista y su sistema econ贸mico est谩 lejos de ser estatista.

No existe un banco comercial del Estado, como el Banco Naci贸n o los Bancos Provincia o Banco Ciudad en la Argentina. La ley no autoriza la constituci贸n de bancos cooperativos. Todos los bancos comerciales son privados y opositores, que se dan el lujo de boicotear las operaciones financieras cotidianas del gobierno, al extremo de que hay empleados p煤blicos que tienen que cobrar sus salarios en el Banco Central.

No existen grandes empresas estatales. Hay libre convertibilidad monetaria entre el c贸rdoba [la moneda nicarag眉ense] y el d贸lar, pudiendo pagarse con d贸lares en cualquier comercio y no hay fijaci贸n de precios por el gobierno.

La planificaci贸n econ贸mica es indicativa y hecha a partir de la demanda; est谩 ejecutada por protagonistas privados de la econom铆a familiar y cooperativa. Las instituciones gubernamentales prestan su ayuda t茅cnica y financiera para que esos actores socioecon贸micos populares puedan implementar los planes nacionales del desarrollo econ贸mico y social.

La tasa m谩xima del impuesto a la renta era del 10% hasta 2019 y actualmente es del 15% (en Espa帽a es del 49%). Es habitual que empresarios obtengan del gobierno exoneraciones fiscales.

La tasa general del IVA es de 15% y los alimentos frescos est谩n exentos (en Argentina la tasa general del IVA es del 21%, del 27% para la electricidad y del 10,5% para alimentos frescos).

Hay grandes empresas extranjeras funcionando sin ning煤n inconveniente (incluyendo empresas como Cargill o cadenas hoteleras transnacionales). Las principales inversiones extranjeras est谩n dentro del r茅gimen de Zona Franca y por lo tanto no pagan ning煤n impuesto.

13. 驴C贸mo se explica que esta realidad merezca la avasallante y s煤bita campa帽a medi谩tica mundial para implantar, como “posverdad“, las fake news de que una dictadura populista-comunista est谩 suprimiendo la libertad de prensa, encarcelando a los candidatos opositores que ganar铆an las elecciones y persiguiendo a los disidentes sandinistas” que se opondr铆an dentro del partido oficialista al personalismo dictatorial de Daniel Ortega

Esta campa帽a de fake news de los multimedia oligopolizados en la globalizaci贸n neoliberal no es otra cosa que un bombardeo “de nuevo tipo” contra un Estado y un pueblo soberanos en la Tercera Guerra Mundial en curso.

Vivimos una guerra que es simult谩neamente una t铆pica disputa geopol铆tica entre potencias (por ahora sin disparos de misiles estrat茅gicos) y tambi茅n una guerra civil mundial genocida, declarada por el establishment econ贸mico de la globalizaci贸n contra los pobres del mundo; el objetivo es despojar a los pueblos pobres de su soberan铆a sobre los recursos naturales cada vez m谩s escasos y reducir la poblaci贸n mundial.

驴Qu茅 otra cosa que defenderse con sus propias leyes pueden hacer los Estados y pueblos soberanos cuando una potencia extranjera intenta promover una guerra civil interna para derrocar sus gobiernos y destruir su sistema social

