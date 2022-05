Trecientas hormigas: Contra la violencia machista y por la dignidad

El mi茅rcoles 4 de mayo de 2022 presentamos en el bello libro de nuestra querida Xunka, Juana Maria Ruiz Ortiz, Trecientas hormigas. La Galer铆a Kikimundo, que con tanto cari帽o nos acogi贸 , estaba repleta, y all铆, en ese espacio que alberga tantos y tan profundos encuentros, el dolor, la lucha y la esperanza que nos regala Xunka con su potente libro se hicieron presencia.

鈥淕racias por estar aqu铆 para escuchar mi dolor, mi tristeza, mi odio. Pero a partir de hoy dejar茅 de tener el odio. Aqu铆 me voy a limpiar. Aqu铆 voy a tener la sanaci贸n de mi sangre, la sanaci贸n de mi mente. Estoy muy agradecida con todos y todas. Ahorita me siento muy orgullosa, muy contenta, muy feliz. Es como que apenas estoy culminando la primaria. Porque cuando termin茅 la primaria no tuve a mi familia, nadie. Pero ahora me siento que apenas estoy terminando la primaria y estoy ac谩 con mi familia鈥, dijo Xunka.