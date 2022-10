–

Un proyecto performativo donde treinta actrices trabajan de forma colaborativa para realizar una pieza sobre la memoria de las mujeres durante la dictadura militar argentina (1976-1983).

芦Se r铆en, ahogan las carcajadas, las desatan. Recuerdan los l铆mites. Se callan禄. Estas son algunas de las acciones que Alicia Kozameh describe en Bosquejo de alturas, un cuento autobiogr谩fico que recupera la memoria de treinta mujeres encerradas en los bajos de una comisar铆a de Rosario durante la dictadura militar: 芦Seiscientos dedos. Trescientos de manos y trescientos de pies (鈥) Treinta mujeres vibrando y comunic谩ndose, debati茅ndose en una estrechez de espacio intransgredible禄.

Treinta mujeres que durante catorce meses compartieron el dolor, la risa, la cultura, el miedo. Casi nunca lloraban, dice Alicia, 芦para no desalentar a las otras禄. Sin embargo, cuando hac铆an teatro, cuando inventaban historias y las representaban con una s谩bana como tel贸n de fondo, todas se permit铆an el lujo de compartir sus l谩grimas: 芦All铆 llor谩bamos a los muertos禄 dice Alicia y 芦no a los desaparecidos como se empe帽an en seguir llam谩ndoles禄. Sin embargo, no se sent铆an v铆ctimas 鈥攅llas no quer铆an que las llamases as铆鈥 porque esa palabra, que lleva en su ra铆z latina el vencido, el que est谩 destinado al sacrificio, est谩 lejos de lo que ellas fueron. Esa palabra no las representa, como quiz谩 tampoco representa a las m谩s de 8.500 personas consideradas desaparecidas en Argentina durante la dictadura c铆vico-militar autodenominada Reorganizaci贸n Nacional. Ellas eran presas pol铆ticas, activistas, solidarias, compa帽eras. Sobrevivieron al encierro, no fueron sacrificadas como la mayor parte de las personas a las que secuestraron. Algunas siguen vivas, otras ya murieron. 芦Cada vez que se ha muerto una se ha muerto algo en nosotras禄 dice Alicia. Haber sido un solo cuerpo formado por seiscientos dedos, cuarenta brazos, cuarenta ojos, es ser un cuerpo colectivo que no se olvida. Cada una, viviendo en un pa铆s distinto, ha seguido pegada a la otra. Sus recuerdos han sido un v铆nculo que ha afectado sus trayectorias vitales de forma distinta. Alicia Kozameh encontr贸 en la escritura un refugio.

Cuando Sylvie Moguin hace diez a帽os ley贸 Bosquejo de alturas sinti贸 un pellizco en el pecho. Ese pellizco la impuls贸 a dise帽ar un laboratorio itinerante que lleva diez a帽os desarrollando en distintos pa铆ses: Francia, Chile, M茅xico, Uruguay, Brasil, Argentina y ahora Espa帽a. En cada lugar la memoria se detiene para buscar ese cuerpo colectivo y en cada ciudad busca a una o dos directoras locales que la acompa帽en en el proceso.

En Madrid, Eva Redondo y yo hemos tenido la suerte de liderar esta creaci贸n. Digo liderar y no dirigir, porque no es direcci贸n lo que necesita una performance, sino gu铆a. Tener a Eva y Sylvie como compa帽eras denota c贸mo las directoras de escena, como ya adelant茅 en A despatriarcar las artes esc茅nicas (ver El Topo 52) tendemos una forma m谩s horizontal de conducir el hecho esc茅nico.

En Madrid el punto de encuentro fue el Teatro de la Abad铆a, espacio donde treinta mujeres hemos despertado la memoria personal y pol铆tica. Durante seis d铆as acuerparse ha sido remover los afectos para habitar y transitar los cuerpos de otras mujeres que vivieron antes que nosotras, en otros tiempos, en otros lugares: mujeres a las que no queremos llamar v铆ctimas porque fueron cuerpos heridos, personas agredidas, maltratadas, asesinadas.

La mirada de la justicia no se detiene si ponemos el foco en qui茅n abusa de su poder. Nos permite reflexionar y entender que siempre hay un responsable tras otro en la cadena. Sin embargo, cuando la mirada se detiene en el cuerpo victimizado no hay posibilidad de perspectiva. Si hablamos de v铆ctima, destinado al sacrificio como nos recuerda su etimolog铆a, la pena nos paraliza y congela la reflexi贸n pol铆tica. Pero si la mirada ciega de Temis 鈥攄iosa griega de la justicia鈥 se desvela y gira el foco hacia quien ejerce su poder sobre los cuerpos, el horizonte de justicia es m谩s amplio, nos permite mirar m谩s all谩 de lo ocurrido y entender lo que hay en la distancia: los intereses pol铆ticos, la jerarqu铆a, el abuso de unos cuerpos sobre otros, sociedades patriarcales que se han construido como una pir谩mide, ladrillo a ladrillo, para que siempre haya unas personas debajo de otras.

Desde hace cuatro a帽os trabajo la performance colectiva con la posibilidad de conciliar con otros cuerpos, ideas o proyectos que llegan al m铆o. Cuando las comparto, la generosidad de las personas eleva una idea individual a una creaci贸n colectiva que se enriquece gracias a la memoria de cada una. Estas performances delegadas, como las ha llamado la historiadora del arte Claire Bishop, son una posibilidad art铆stica de romper la pir谩mide, la jerarqu铆a y buscar desde la horizontalidad un horizonte que nos permite mirar m谩s all谩 de nosotras mismas para encontrar posibilidades de cambio. La transformaci贸n personal, el proceso casi alqu铆mico que provoca el arte performativo se comparte y se potencia en el cuerpo colectivo. Las piezas se convierten en la posibilidad de dejar de ver y nombrar a las mujeres como v铆ctimas y abrazar la potencia del feminismo para mirarlas como mujeres-fuerza que buscan desatar el pa帽uelo de la justicia, consiguiendo cambiar el foco. La mirada, que deja de estar en la individualidad de las mujeres victimizadas por ser asesinadas, agredidas o presas, se convierte en la posibilidad y el deseo de acabar con el patriarcado de ra铆z, para detener el abuso de poder y los intereses pol铆ticos. Esto es lo que nos mueve a trabajar en la performance Proyecto 30. Bosquejo de alturas, que se desarrollar谩 el pr贸ximo mes de marzo dentro del festival Ellas Crean y que ser谩 una pieza visual donde un grupo de mujeres diversas nos conduce a la reflexi贸n sobre el derecho a la libertad y a la vida.