–

De parte de Acracia February 14, 2022 88 puntos de vista

Alucino bastante con la tira de premios nacionales, esos que no s茅 por qu茅 diablos llevan el nombre de un pintor, que se ha llevado 芦El buen patr贸n禄, una pel铆cula para el que suscribe harto mediocre. Y, yendo m谩s all谩 de su escasa calidad cinematogr谩fica, creo recordar mi desaz贸n al salir de aquella sala de proyecci贸n tambi茅n por otros motivos; uno se preguntaba angustiado si era eso todo lo que ten铆a que ofrecer, culturamente, cierta izquierda para confrontar un sistema basado en la explotaci贸n del trabajo ajeno. Hubo un tiempo que Fern谩ndo Le贸n nos ofrec铆a alg煤n que otro film impregnado de talento, pero seamos claros y honestos, como artiller铆a progresista no fue nunca m谩s all谩 de aliviar alguna que otra conciencia cin茅fila burguesa. Para mayor escarnio, lo que pretende ser una s谩tira de denuncia de los abusos empresariales est谩 dirigida nada menos que por el tremendamente izquierdista magnate de la prensa Jaume Roures.

Este fulano, que se llen贸 la boca de denuncia social al recoger su premio a la mejor pel铆cula, dej贸 en la calle hace una d茅cada a no pocos trabajadores al cerrar la edici贸n en papel del diario P煤blico. El buen patr贸n Roures, que ha llegado a decir que su premiado film naci贸 como cr铆tica a la inicua reforma laboral del Partido Popular, recientemente maquillada por el gobierno de coalici贸n de progreso, al parecer se aprovech贸 de aquello para, primero, lanzar un ERE brutal con despidos y rebaja de sueldo, y poco despu茅s mandar a los trabajadores al Fondo de Garant铆a Salarial con rid铆culas compensaciones. Quien desee conocer los detalles de aquella maniobra, incluso con un proyecto por parte de los trabajadores para autogestionar el diario que fue finalmente defenestrado, solo tiene que indagar y esforzarse un poco en esta sociedad del mero postureo. Los magnates capitalistas que est谩n al frente de otros grandes diarios explotan igualmente por doquier, no nos cabe la m谩s m铆nima duda, por no hablar de la manipulaci贸n medi谩tica constante, pero al menos no tienen la caradura de producir una pel铆cula llamada 芦El buen patr贸n禄.

Lo hablaba recientemente con una amiga con la que comparto sesudas sesiones cinematogr谩ficas, entre las que se encuentra tambi茅n, como no pod铆a ser de otra manera, la denuncia pol铆tica y social; me preguntaba si todas estas herramientas culturales, loables en muchos casos, no son en el fondo meros productos del sistema para un p煤blico inc贸modo con la sociedad que le ha tocado vivir otorgando por el camino cierta dosis de tranquilidad existencial. Es cada vez m谩s obvio que el sistema econ贸mico posee la facultad de fagocitar toda disidencia cultural e incluso encontrarle rentabilidad comercial; 隆es el mercado, amigos! Lo que ocurre es que nunca imagin茅 que la cosa llegar铆a al esperpento de un magnate de la prensa, autodenominado trotsquista, capaz de producir un film con el sarc谩stico t铆tulo de 芦El buen patr贸n禄, mientras no le tiembla el pulso al emplear las peores artima帽as del capitalismo. Quiz谩 lo m谩s espeluznante del asunto es el silencio, precisamente, de la prensa progre sobre este tipo, mientras la carcunda medi谩tica sonr铆e socarronamente y solo algunas voces, verdaderamente cr铆ticas y transformadoras, se帽alan lo evidente. 芦El buen patron禄, s谩tira cinematogr谩fica fallida; 隆la realidad la supera con creces!

Juan C谩spar