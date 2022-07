–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia





POR LA REAPERTURA DE LA LÍNEA DE TREN CONVENCIONAL ENTRE UTIEL Y CUENCA

CONTRA EL CIERRE EL PROXIMO 19 DE JULIO DE LA LINEA CUENCA-ARANJUEZ

QUEREMOS QUE LAS INVERIONES VAYAN DESTINADAS A LOS SERVICIOS QUE UTILIZA LA CIUDADANIA, Y NO A INFRAESTRUCTURAS INNECESARIAS

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) vamos a realizar un tren reivindicativo el último día de circulación ferroviaria entre Cuenca y Aranjuez; para mostrar así el rechazo absoluto al cierre de esta línea ferroviaria y a la implementación del proyecto Plan XCuenca con el que pretenden substituir-la por un servicio de autobús, que posterioridad se convertirá en un modelo a demanda.

Por ello, CGT y la Plataforma del PV per un tren públic, social i sostenible, que vertebre el territorio i refrede el planeta, junto a decenas de colectivos en defensa del ferrocarril, del territorio i del medio ambiente, así como sindicatos y partidos políticos; convoca una CONCENTRACIÓN el día 20 de julio de 2022 a las 19:30 horas en la PLAZA DE CARRUAJES DE l’ESTACIÓ DEL NORD, para mostrar el rechazo por el cierre definitivo de la línea Cuenca-Aranjuez, y a su vez denunciar los perjuicios que ocasiona en todas las comarcas de interior esta decisión.

El 7 de enero de 2022 hará exactamente un año que se cerró la línea de tren entre Utiel y Cuenca, en un principio por motivo de la tormenta Filomena, pero que finalmente continuó cerrada después de pasada la tormenta y sin servicio de autobús alternativo que no llegó hasta pasados los tres primeros meses.

Desde los colectivos en defensa del ferrocarril se ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación totalmente injustificada, considerando esta una estrategia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y de la propia Adif, para cerrar definitivamente la línea férrea. En este sentido, la línea Utiel-Aranjuez lleva más de 30 años sin ningún tipo de inversión económica, motivo por el cual solo se circula a 60 km/h en todo el trayecto, a lo que se suma el mal estado de la misma, llegando incluso en algunos casos a existir limitaciones de velocidad a 20 km/h que condicionan el servicio y obligan a las usuarias a utilizar el vehículo privado.

En este momento de emergencia climática, resulta cuanto menos paradójico que se estén cerrando líneas férreas como la de Utiel-Cuenca-Aranjuez, mientras desde la ciudadanía y voces expertas se está pidiendo un mayor impulso al ferrocarril al considerarse esta una herramienta para vertebrar el territorio a la par que para hacer frente al cambio climático.

A su vez, consideramos que es insultante que, al mismo tiempo que se cierra esta línea el día 20 de julio, el día 21 se inaugure una nueva línea de alta velocidad en Burgos. De este modo solo hacen que confirmar que sus intenciones son las de desviar recursos públicos en pro de potenciar un medio de trasporte tan lesivo para el medio ambiente como el AVE en detrimento del ferrocarril convencional, mucho más sostenible, efectivo y económico y vertebrador del territorio.

El próximo día 19 circulara el último tren entre Cuenca y Aranjuez; poniendo así fin a un servicio que, en muchos casos, es el único con el que cuentan estas comarcas, para sustituirlo por un servicio de autobús. La retirada de este servició se convertirá en un modelo a demanda al ser fuente de fuertes perjuicios en las personas usuarias, muchas de ellas de avanzada edad y con dificultades a la hora de acceder a la tecnología para utilizar dichos servicios. También hay que destacar que el servicio de bus no permite el transporte de bicicletas ni de personas de movilidad reducida, aumentando el tiempo de viaje en más de una hora al ya insufrible tiempo actual.

Con la implementación del Plan XCuenca, pretenden cerrar la línea de manera definitiva, implantar un bus, levantar las vías y convertirlas en vías verdes. En definitiva, un verdadero despropósito, ya que las vías verdes solo son útiles con una conexión adecuada de tren, que en este caso, desaparece por completo. Esta justificación no tiene fundamento, ya que el interior peninsular por donde discurre la línea cuenta con miles de caminos paralelos a la línea ferroviaria para poder realizar esta propuesta sin sustituir el servicio ferroviario. A todo ello se suma la urbanización de los entornos de las estaciones – sobre todo el de Cuenca – en un claro ejemplo de especulación urbanística.

Por otra parte, el anuncio del Gobierno sobre la gratuidad del servicio ferroviario de Cercanías y Media Distancia, siendo a priori una buena noticia, se convierte puesta en contexto en un arma envenenada y poco efectiva para revitalizar el ferrocarril. Al no ir esta medida acompañada de la mejora del servicio ferroviario y del aumento de frecuencias para cubrir las expectativas de las usuarias – llegar a la hora del trabajo, de las clases, o de las citas médicas… -, no será útil por muy gratuito que sea el servicio ferroviario.

En definitiva, esta medida pretende desactivar las reivindicaciones, poniendo gratis un mal servicio en vez de mejorarlo con el riesgo de que se cree una demanda inducida e innecesaria que colapse el servicio sin mejorar el resultado de la disminución de los vehículos en las carreteras.

Decimos no a esta propuesta, un calco evidente de la instaurada en Alemania para bajar el IPC de manera drástica, que no tiene en cuenta que, a diferencia de en Alemania, en España – a excepción de Madrid y ciertas líneas de Catalunya – la mayoría de líneas de la red nacional son un auténtico desastre con un pésimo servicio.

Es de justicia recalcar el ingente gasto económico que suponen las grandes infraestructuras anunciadas y que, en vez de dar un servicio a la ciudadanía, nos van a endeudar todavía más, dilapidando y/o trasvasando los recursos económicos de donde verdaderamente son necesarios.

Horario del tren reivindicativo:

Salida de Cuenca: 10,45, llegada a Aranjuez 13,10h

Concentración en Aranjuez 13,15 a 14h

Comida: 14h a 16h

Salida de Aranjuez: 16,31h llegada a Cuenca 18,56h

Concentración en Cuenca de 19h a 19,20h.

PER LA REOBERTURA DE LA LÍNIA DE TREN CONVENCIONAL ENTRE UTIEL I CONCA

CONTRA EL TANCAMENT EL PROXIM 19 DE JULIOL DE LA LÍNIA CONCA-ARANJUEZ

VOLEM QUE LES INVERIONS VAGIN DESTINADES ALS SERVEIS QUE UTILITZA LA CIUTADANIA, I NO A INFRAESTRUCTURES INNECESSÀRIES

Des de la Confederació General del Treball (CGT) anem a fer un tren reivindicatiu l’últim dia de circulació ferrovià ria entre Conca i Aranjuez; per mostrar així el rebuig absolut al tancament d’ aquesta línia ferrovià ria i a la implementació del projecte Pla XCuenca amb el qual pretenen substituir-la per un servei d’ autobús, que en posterioritat es convertirà en un model a demanda.

Per això, CGT i la Plataforma del PV per un tren públic, social i sostenible, que vertebre el territori i refrede el planeta, al costat de desenes de col·lectius en defensa del ferrocarril, del territori i del medi ambient, així com sindicats i partits polítics; convoca una CONCENTRACIÓ el dia 20 de juliol de 2022 a les 19:30 hores a la PLAÇA DE CARRUATGES DE l’ESTACIÓ DEL NORD, per mostrar el rebuig pel tancament definitiu de la línia Conca-Aranjuez, i alhora denunciar els perjudicis que ocasiona a totes les comarques d’interior aquesta decisió.

El 7 de gener de 2022 farà exactament un any que es va tancar la línia de tren entre Utiel i Conca, en un principi per la tempesta Filomena, però que finalment va continuar tancada després de passada la tempesta i sense servei d’autobús alternatiu que no va arribar fins passats els tres primers mesos.

Des dels col·lectius en defensa del ferrocarril s’ha denunciat en reiterades ocasions la situació totalment injustificada, considerant aquesta una estratègia del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) i de la mateixa Adif, per tancar definitivament la línia fèrria. En aquest sentit, la línia Utiel-Aranjuez porta més de 30 anys sense cap tipus d’inversió econòmica, motiu pel qual només se circula a 60 km/h en tot el trajecte, al que se suma el mal estat de la mateixa, arribant fins i tot en alguns casos a existir limitacions de velocitat a 20 km/h que condicionen el servei i obliguen les usuà ries a utilitzar el vehicle privat.

El ferrocarril convencional està en perill des de fa dècades, sobretot pel desviament d’inversions a l’AVE, suposant aquesta una despesa ingent que beneficia només el 3,8% de les persones usuà ries, deixant zones d’interior incomunicades, com és el cas de la línia que uneix Utiel, Conca i Aranjuez.

En aquest moment d’emergència climà tica, resulta com a mínim paradoxal que s’estiguin tancant línies fèrries com la d’Utiel-Cuenca-Aranjuez, mentre des de la ciutadania i veus expertes s’està demanant un major impuls al ferrocarril en considerar-se aquesta una eina per vertebrar el territori i per fer front al canvi climà tic.

Al seu torn, considerem que és insultant que, alhora que es tanca aquesta línia el dia 20 de juliol, el dia 21 s’inaugure una nova línia d’alta velocitat a Burgos. D’aquesta manera només fan que confirmar que les seues intencions són les de desviar recursos públics en pro de potenciar un medi de transport tan lesiu per al medi ambient com l’AVE en detriment del ferrocarril convencional, molt més sostenible, efectiu i econòmic i vertebrador del territori.

El proper dia 19 circularà l’últim tren entre Conca i Aranjuez; posant així fi a un servei que, en molts casos, és l’únic amb el qual compten aquestes comarques, per substituir-lo per un servei d’autobús. La retirada d’aquest servei es convertirà en un model a demanda, ja que és font de forts perjudicis en les persones usuà ries, moltes d’elles d’avançada edat i amb dificultats a l’hora d’accedir a la tecnologia per a emprar aquests serveis. També cal destacar que el servei de bus no permet el transport de bicicletes ni de persones de mobilitat reduïda, augmentant el temps de viatge en més d’una hora al ja insofrible temps actual.

Amb la implementació del Pla XCuenca, pretenen tancar la línia de manera definitiva, implantar un bus, aixecar les vies i convertir-les en vies verdes. En definitiva, un veritable despropòsit, ja que les vies verdes només són útils amb una connexió adequada de tren que, en aquest cas, desapareix per complet. Aquesta justificació no te fonament ja que l’interior peninsular per on discorre la línia compta amb milers de camins paral·lels a la línia ferrovià ria per poder realitzar aquesta proposta sense substituir el servei ferroviari. A tot això s’hi suma la urbanització dels entorns de les estacions – sobretot el de Conca – en un clar exemple d’especulació urbanística.

D’altra banda, l’anunci del Govern sobre la gratuïtat del servei ferroviari de Rodalies i Mitja Distà ncia, sent a priori una bona notícia, es converteix posada en context en una arma enverinada i poc efectiva per revitalitzar el ferrocarril. En no anar aquesta mesura acompanyada de la millora del servei ferroviari i de l’augment de freqüències per cobrir les expectatives de les usuà ries – arribar a l’hora de la feina, de les classes, o de les cites mèdiques… -, no serà útil per molt gratuït que sigui el servei ferroviari.

En definitiva, aquesta mesura pretén desactivar les reivindicacions, posant gratis un mal servei en comptes de millorar-lo amb el risc que es cree una demanda induïda i innecessà ria que col·lapse el servei sense millorar el resultat de la disminució dels vehicles a les carreteres.

Diem no a aquesta proposta, un calc evident de la instaurada a Alemanya per baixar l’IPC de manera drà stica, que no té en compte que, a diferència d’Alemanya, a Espanya – a excepció de Madrid i certes línies de Catalunya – la majoria de línies de la xarxa nacional són un autèntic desastre amb un pèssim servei.

És de justícia recalcar la ingent despesa econòmica que suposen les grans infraestructures anunciades i que, en comptes de donar un servei a la ciutadania, ens van a endeutar encara més, dilapidant i/o transvasant els recursos econòmics d’on veritablement són necessaris.

Horari del tren reivindicatiu:

Eixida de Conca: 10,45, arribada a Aranjuez 13,10h

Concentració a Aranjuez 13,15 a 14h

Dinar: 14h a 16h

Sortida d’Aranjuez: 16,31h arribada a Conca 18,56h

Concentració a Conca de 19h a 19,20h.