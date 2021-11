–

Tras la pol茅mica decisi贸n de la oficialista Lista Verde de resolver impugnar a la agrupaci贸n Multicolor, corriente opositora capaz de hacerle frente para las elecciones gremiales en el tren Roca a realizarse en diciembre, las y los trabajadores congregados en la lista vilipendiada resolvieron hacer visible y torcer un hecho que, adem谩s de considerarlo escandaloso por lo inconsistente, porta la grave cuesti贸n de incurrir en una situaci贸n abierta de prohibici贸n y censura. Fue a partir de una denuncia legal y la visibilizaci贸n del adverso escenario desde publicaciones, afiches y comunicados. No conformes con ello, y ante la falta de reacci贸n de las autoridades, es que dicha agrupaci贸n gremial, en conjunto con partidos pol铆ticos y sectores de lucha, concentrar谩 este viernes al mediod铆a en el Ministerio de Trabajo de la Naci贸n. Por M谩ximo Paz, para ANRed.

La lista opositora Multicolor volvi贸 a la carga cuando a fines de setiembre -despu茅s de idas y venidas- fue convocada la elecci贸n gremial en la L铆nea Roca de trenes para el 17 de diciembre del corriente a帽o. El elenco con aspiraciones a disputarle la larga hegemon铆a a la Lista Verde se trata de un combinado trotskista compuesto por las agrupaciones Gris (Partido Obrero), Naranja (Partido de los Trabajadores por el Socialismo), P煤rpura (Pol铆tica Obrera) y Bord贸 (Izquierda Socialista), m谩s el agregado de la Turquesa, un desprendido de peronistas opositores al oficialismo.

Las expectativas de hacerle frente hab铆an tenido su antecedente, cuando en las 煤ltimas elecciones 鈥揳帽o 2019-, la Multicolor hab铆a conseguido un 32% de apoyo en los comicios. Ahora, tras el desplome del entramado electoral del Gobierno en las recientes PASO, se estima que el fen贸meno pueda tener su correlato en todos los 贸rdenes de la pol铆tica, incluido 鈥揺n parte- el gremial.

De todos modos, los m谩s de 30 a帽os que ostenta la Verde en el frente de la l铆nea del ferrocarril que une con sus rieles a la Ciudad de Buenos Aires y la zona sur del Conurbano, incluye, m谩s all谩 de su sarta de sombras tenebrosas comprobadas y condenadas, acciones puestas en pr谩ctica una y otra vez a partir del oficio de la aparatosa artima帽a.

Por ello, los sucesores 鈥揝ergio Sasia, su l铆der, principalmente- que hoy ocupan el sill贸n de Jos茅 Pedraza, giraron una gastada carta: para el lunes 4 de octubre, la Junta Electoral -hueste radiante de la mesa chica de la Uni贸n Ferroviaria-, impugn贸 de lleno la presentaci贸n de la Multicolor a trav茅s de argumentos imposibles e invenciones sin sustento.

No fue todo. La treta continu贸 hasta el fondo: 芦Cuando determinados candidatos no cumplimenten los requisitos estatutarios, haya exceso o defecto de candidatos de determinados agrupamientos para aquellos 贸rganos cuya integraci贸n est茅 pautada estatutariamente, falten aceptaciones o datos necesarios o la cantidad de avales resulte insuficiente por no reunir algunos de los presentados las condiciones requeridas, se conceder谩 a la presentante un plazo adicional de setenta y dos horas para perfeccionar su presentaci贸n, produciendo los reemplazos que fueren menester o adjuntando la documentaci贸n faltante禄, asegura el Estatuto Social de la Uni贸n Ferroviaria, en su art铆culo 110, para cuando una lista que se mostrase a elecciones presente en ella alg煤n tipo de deficiencia.

Es decir, el p谩rrafo salvador del reglamento fue hundido en la censura y los 44 candidatos de la Izquierda, rechazados y puestos a la imposibilidad de enmendar en el plazo de tres d铆as lo que, seg煤n la Verde, apareci贸 fuera de lugar.

Y a煤n, eso no fue todo. La Junta, entusiasta, extendi贸 su ambici贸n. La Marr贸n del Belgrano Sur, la Marr贸n del San Martin y la Bordo-Roja del Belgrano Norte, igualmente sufrieron la impugnaci贸n. La 煤nica sobreviviente se trat贸 de la Bord贸 del Sarmiento, a cargo de Rub茅n 芦Pollo禄 Sobrero, opositor a la UF y al camionero Hugo Moyano (d煤o due帽o de la estrat茅gica CATT -Confederaci贸n Argentina de Trabajadores del Transporte- y en v铆speras de disputar el trono de la famosa CGT), qui茅n cuenta con el respaldo de Omar Maturano, cabecilla de los maquinistas que qued贸 fuera del banquete del transporte.

La Lista Multicolor pudo reaccionar a la maniobra proscriptiva mediante declaraciones comunicados y afiches, al tiempo que impuls贸 una presentaci贸n legal, dando cuenta de la acci贸n arbitraria y desp贸tica. Mismo, ayer jueves, militantes multicolores acompa帽aron a trabajadoras y trabajadores ferroviarios de distintas l铆neas desvinculados durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes realizaron una manifestaci贸n en el Puente Pueyrred贸n para potenciar su reclamo que exige la reincorporaci贸n inmediata a sus puestos por las circunstancias enga帽osas e irregulares de sus despidos.

All铆, no falt贸 lugar para recordar el recorrido fam茅lico del oficialismo en cuanto a su postura ante aquellos despedidos. Tampoco sobre las discusiones paritarias durante el a帽o, si se toma en cuenta que el acuerdo firmado por la UF alcanz贸 pobremente un exiguo 34%, repartido en cinco cuotas, llegando as铆 al mes de enero con tan s贸lo un a帽adido del 20%. Tambi茅n se record贸 cu谩nto es el sueldo actual: 51 mil pesos para la categor铆a inicial, por ejemplo.

Por otro lado, en donde un recuerdo trajo otro, adem谩s se mencionaron los recientes actos vand谩licos de los de Sergio Sasia, quienes rompieron y rayaron autos pertenecientes a la oposici贸n, en clara provocaci贸n vand谩lica con el fin de profundizar la contienda. Por supuesto, Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero asesinado en las v铆as del Roca por una patota de la Verde- estuvo presente mediante su evocaci贸n.

Mismo, el itinerario de la Multicolor desemboc贸 una reuni贸n de sus principales referentes m谩s el apoyo de figuras gremiales de sus propios partidos, entre otros. En aquella instancia se decidi贸 profundizar la lucha y, para otorgarle mayor 茅nfasis, se resolvi贸 efectuar una movilizaci贸n para denunciar el intento de proscripci贸n de la Lista Multicolor.

La protesta reclamar谩 que el Ministro de Trabajo autorice una audiencia inmediata para destrabar las maniobras de la Junta Electoral de la Verde, y, as铆, tratar de constituir la oficializaci贸n de una lista opositora que lleva un prolongado recorrido de construcci贸n sindical en el ferrocarril Roca. La concentraci贸n ser谩 a las 12:30 horas, desde Alem al 500, hacia el Ministerio de Trabajo.