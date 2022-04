–

Hoy el sarmiento funciona de Moreno a Liniers, ambos sentidos, por colisi贸n de un auto con el tren. Cosa de casi todos los d铆as.

Ocurri贸 en el paso a nivel Irigoyen, que no estaba cubierto por ning煤n banderillero/a. Por Villerxs Bord贸.

Obviamente cuando ocurre un accidente es porque se cruza con la barrera en baja, pero esto tiene un trasfondo que no se puede dejar pasar, el mal funcionamiento del sistema de se帽alamiento, la falta de inversi贸n en mantenimiento y la negligencia que dirige los trenes.

Hace a帽os atr谩s los/as ferroviarios/as de La Bordo, presentamos un proyecto donde decimos que el Soterramiento era un gasto absurdo e innecesario y que en lugar de tama帽a inversi贸n, con menos de la mitad de la plata se deb铆an hacer t煤neles o bajo a nivel y poner un sistema de se帽alamiento nuevo.

Claro esta que nadie nos dio bola, porque era necesario prevalecer la cajita que generaba plata en ese momento, el soterramiento.

Hoy vemos en toda la l铆nea como han comenzado a instalar puentes y eliminar barreras (creo que los/as ferroviarios/as lo hab铆amos dicho no?), claro esta que no es un problema, sino una soluci贸n que venimos pidiendo hace rato. Pero se transforma en una problem谩tica cuando lo llevan adelante gente corrupta.

Hoy el negocio es la obra publica de los puentes, pero como siempre, no se invierte en mantenimiento ni en seguridad.

Si en la barrera Irigoyen hab铆a un banderillero/a tal vez se pod铆a haber evitado el accidente, pero no hay, porque la empresa no tiene plata para tomar nuevos empleados para la seguridad del peat贸n, del automovilista o de quienes viajan arriba del tren, si hab铆a un t煤nel se evitaba.

Hace unas semanas atr谩s se impuso un nuevo diagrama de servicio, que hace que se vea para afuera, que hay m谩s trenes. Pero no es todo color de rosa. En lo que va desde esa implementacion ya ocurrieron TRES SEMICHOQUES!!! Si, tres, que no salieron en ning煤n noticiero, ning煤n bolet铆n oficial, ni mucho menos lo comunico la empresa.

Mientras tanto, los/as trabajadores seguimos laburando en muchas ocasiones, en condiciones paup茅rrimas, con lugares de trabajo que se llueven adentro, sin agua y un sin fin de cosas que podemos nombrar.

Mientras se siga priorizando robar con la obra p煤blica en lugar de invertir en mantenimiento y en realidades necesarias, vamos a seguir viendo im谩genes como estas, que pueden empeorar, chocando trenes por el paup茅rrimo sistema de se帽alamiento o causando m谩s v铆ctimas en los paso a nivel.

Que la empresa y la cartera de transporte a cargo del Masismo entiendan que robar en los ferrocarriles ya tuvo un costo y fue de 52 v铆ctimas.

No queremos que se vuelva a repetir.