TRES A脩OS DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPA脩ERO JOSE MANUEL GONZALEZ

FERNANDEZ DE LA CNT-AIT DE GIJON

Hoy 27 de Enero de 2019 nos llega la triste noticia de la

muerte de Jos茅 Manuel Gonz谩lez Fern谩ndez a los 65 a帽os compa帽ero de la CNT de

Gij贸n, infatigable luchador desempe帽贸 diferentes cargos en su sindicato y en la

Regional Asturleonesa de la CNT. Como a 茅l le gustaba decir “igual que

decimos si nadie trabaja por ti que nadie decida por ti, en el sindicato

debemos aplicar el si nadie decide por ti que nadie trabaje por ti”.

Compa帽ero en la lucha y amigo en la vida que deja una

imborrable huella entre quienes tuvimos el privilegio de compartir con 脡l una o

m谩s facetas de su vida.

A una edad (65 a帽os) que se considera 鈥渢emprana鈥 en los

tiempos que corren, la implacable 鈥減arca鈥 nos lo ha arrebatado. Una vida corta.

Corta, s铆, pero intensa. Tanto en lo laboral como en el compromiso social al

que nunca hizo ascos.

Nacido en unos

tiempos dif铆ciles (1953) y miembro de una familia numerosa (eran cinco hermanos)

pronto, al igual que muchos de sus coet谩neos, tuvo que abrirse camino en la

vida como mejor pudo. Y aunque algo estudi贸, hab铆a que comer. As铆 que鈥 su vida

laboral comenz贸 a temprana edad. Trabajando en la construcci贸n y, sobre todo en

el montaje, tuvo que 鈥減atearse鈥 m谩s de media pen铆nsula para procurarse el

sustento hasta que, ya bien avanzados los a帽os 80, consigui贸 entrar en la

factor铆a de la antigua ENSIDESA Veri帽a en la que desarroll贸 su labor

profesional hasta que fue pensionado por incapacidad, a causa del 鈥渄esgaste鈥 al

que nos somete el trabajo.

A la par, increment贸 y afianz贸 una 鈥渃onciencia de Clase鈥 que

ha mantenido hasta el 煤ltimo aliento. Quienes llevamos 40 o m谩s a帽os en la CNT

podemos recordar que ya en 1976 (a煤n en la clandestinidad), militaba en la

Organizaci贸n Gijonesa (primero en el Sindicato de la Construcci贸n y, despu茅s,

en el del Metal). Y era un Militante de los que nunca han abundado:

Comprometido, Solidario, Serio, Constante, Met贸dico (llevando cuentas u

organizando archivos no ha habido muchos como 脡l), lo cual no era 贸bice para

que se le viese en la lucha callejera o el el tajo en las que nunca se arredr贸.

Y siempre en disposici贸n de 鈥渁rrimar el hombro鈥 y aportar cuanto estuviese en

su mano.

En distintas 茅pocas, ocup贸 cargos diversos en la

Organizaci贸n Confederal, tanto a nivel Local como Regional sin que nadie haya

podido nunca poner objeci贸n alguna a las tareas de gesti贸n desarrolladas.

Deja un hijo (H茅ctor) que le ha dado un 煤nico nieto (una de

las mayores alegr铆as de su vida en los 煤ltimos a帽os), y una Compa帽era (Julia),

una larga familia biol贸gica, y una largu铆sima familia Confederal entre quienes

deja un vac铆o que va a ser muy dif铆cil (por no decir imposible) reemplazar.

Aunque sabemos que 鈥渓a muerte es el final de la vida鈥 al que todos,

irremediablemente, nos vemos abocados, no somos pocos quienes pensamos que 鈥渉ay

gente que nunca deber铆a morir鈥.

Y este, bien podr铆a ser uno de los casos. Para quienes le

hemos conocido y compartido vivencias, nunca dejar谩 de ser un referente y un

ejemplo a seguir. S铆, nos deja un gran vac铆o. Pero, a la vez, muchas ense帽anzas

que, a la postre, nos servir谩n para contribuir a que sus esfuerzos no hayan

sido bald铆os. Si, entre nosotros, solemos decir aquello de 鈥渜ue la tierra te

sea leve鈥, no va a ser el caso. De los cuatro elementos naturales, al final le

falt贸 el aire. Y 脡l ha elegido el fuego. Se dice que 鈥渆l fuego purifica鈥. Pero

como en Jos茅 no hay nada que purificar, no nos queda otra que desearte que 鈥渆l

fuego te d茅 el calor que, sin duda, te mereces.

HASTA SIEMPRE, COMPA脩ERO. (Texto de CNT Gij贸n)

El acto de despedida se oficiar谩 HOY LUNES, d铆a 28, a las

SIETE de la tarde, en el sal贸n de actos del Tanatorio Gij贸n-Cabue帽es y a

continuaci贸n sus restos mortales ser谩n incinerados en el mismo tanatorio.

Nuestro m谩s sentido

p茅same a su familia desde el SOV CNT-AIT de Puerto Real