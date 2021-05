–

A Coru帽a, 18 de maio de 2021

Asunto: Solicitud de supresi贸n de la tercera cama en las habitaciones del Servicio de Urolog铆a del CHUAC.

El Servicio de Urolog铆a del CHUAC est谩 dise帽ado para tener dos camas por habitaci贸n. Sin embargo, actualmente se ha a帽adido una tercera cama para la atenci贸n a pacientes con diversas patolog铆as, situaci贸n que provoca riesgos laborales en el personal de planta y disminuci贸n de la calidad asistencial a lxs pacientes. Los principales riesgos que se帽alamos son:

1.-INCUMPLIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE LAS CAMAS DE INGRESO HOSPITALARIO EN LA PLANTA DE UROLOG脥A: La distancia que existe actualmente entre cama y cama es inferior a 1,5 m, por lo cual se incumple por completo las medias de prevenci贸n del contagio del SAR-CoV-21. A los pacientes se les proporciona una mascarilla quir煤rgica que deber铆a tenerla las 24h, incluso durmiendo, pero en actividades tan elementales como comer se la tienen que sacar y en otras muchas como aplicaci贸n de tratamientos orales, en el aseo tampoco pueden estar con la mascarilla.

Esta situaci贸n comenz贸 al poner la tercera cama, el 18/Marzo/2021, despu茅s de dejar de ser unidad Covid por cuarta vez desde que se inici贸 la actual pandemia.

2.-SOBRECARGA DE TRABAJO: El personal que no tiene refuerzo de plantilla aunque ha aumentado la ratio personal sanitario/paciente. El personal tiene que mover obligatoriamente el mobiliario en funciones como el aseo del paciente, administraci贸n de medicamentos, regular oxigenoterapia, dar de comer o levantar al wc o al sill贸n( que tienen que estar al fondo de la habitaci贸n),

Tambi茅n est谩 el estado de la tercera cama que ni siquiera es el茅ctrica, es mec谩nica, con lo que sumamos m谩s carga de trabajo, pues hay que subir cabecero y piecero a mano, colocar al paciente, etc, muchas de las veces con la cama ocupada por pacientes total o parcialmente dependientes.

Otra actividad tan aparentemente simple como el vaciado de orina de bolsa de la sonda vesical o los drenajes que est谩n a uno u otro lado de la cama, tambi茅n suponen una verdadera odisea , porque hay que adoptar la postura de cuclillas lateral por la estrechez entre cama, levantarse con el recipiente que contiene dichos fluidos, que en muchas ocasiones est谩 en torno a 2 l y que en el caso de que el paciente o pacientes necesite terapia de suero lavador (en Urologia es muy frecuente esta t茅cnica), la operaci贸n se realiza innumerables veces por turno.

3.- MALAS CONDICIONES DE TRABAJO = MALA ATENCI脫N AL PACIENTE: Lxs pacientes m谩s dependientes no se pueden ni levantar al sill贸n porque dicho sill贸n no cabe al lado de su cama, donde tiene que estar para poder acceder al timbre por si necesita llamar al personal, por lo que se retrasa su recuperaci贸n.

No se puede acceder a la oxigenoterapia ni a las tomas de aspiraci贸n correctamente porque estas est谩n detr谩s o por encima de camas y mesillas, con lo que en caso de urgencia: desaturaci贸n de ox铆geno o atragantamiento , habr铆a que mover el mobiliario para acceder a dichas tomas, retrasando y poniendo en grave riesgo la salud del paciente. Y en caso m谩s graves como parada cardiorrespiratoria, no hay sitio para carro de parada y todo el personal sanitario que se precisa en esa situaci贸n cr铆tica, lo que obliga al personal a mantener posturas incorrectas en las maniobras de atenci贸n a una PCR, como masaje cardiaco, entubaci贸n (previo retirada de cabecero de la cama), canalizaci贸n de v铆as, colocaci贸n de SNG, monitorizaci贸n, realizaci贸n de EKG, etc.

Todo esto conlleva un riesgo elevado de contagio del SAR-CoV-21, tanto para el personal como para los pacientes. Adem谩s tambi茅n es desencadenante de lesiones, dolores, estr茅s, posturas forzadas y repetitivas, etc.

Por estos motivos, la secci贸n sincical CGT CHUAC SOLICITA:

鈥 Que se suprima la tercera cama en las habitaciones del Servicio de Urolog铆a y se busque otra forma de atender con calidad y prevenci贸n de riesgos laborales a lxs pacientes.

Secci贸n Sindical da CGT no Chuac