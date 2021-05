–

Cuatro de cada diez personas encuestadas afirman haber tenido problemas de salud mental desde el inicio de la pandemia, pero menos de una cuarta parte de ellos (23,4%) recibieron alg煤n tipo de atenci贸n. Es una de las principales conclusiones del recientemente publicado estudio Psi-covid-19, realizado por la c谩tedra Contra el Estigma de Grupo 5 y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para analizar el impacto psicol贸gico en la poblaci贸n espa帽ola tras la pandemia.

El estudio, que ha contado con cuatro fases de encuestas 鈥攄urante la declaraci贸n del estado de alarma de marzo de 2020, abril de 2020, la desescalada del confinamiento a finales de mayo de 2020 y una cuarta oleada en marzo de 2021鈥, revela datos significativos sobre el resentimiento de la salud mental un a帽o despu茅s de la pandemia: los s铆ntomas de depresi贸n y ansiedad, as铆 como los ataques de p谩nico, aumentaron durante el primer trimestre de 2021 鈥減areciendo indicar una situaci贸n de desgaste y de indefensi贸n de la poblaci贸n espa帽ola al enfrentarse a una cantidad elevada de sucesos estresantes durante un tiempo prolongado 鈥12 meses鈥, cuyo final es indefinido y dif铆cil de controlar鈥. Las mujeres y los j贸venes 鈥攅ntre 18 a 30 a帽os鈥 muestran una mayor sintomatolog铆a de depresi贸n y ansiedad que el resto de grupos poblacionales.

Entre los principales motivos por los que los encuestados afirman no haber pedido ayuda a pesar de remitir mala salud mental en ese 40% de los casos, destacan quienes aseguraron 鈥渟er capaces de resolver sus problemas por s铆 mismos鈥 (33%), quienes afirmaron que 鈥渕ejoraran solos鈥 (20%) y un porcentaje especialmente preocupante: el 17% reconoci贸 que no pod铆a pagar un tratamiento. A ello se suma un 5% que advirti贸 no poder obtener cita y otro 5% que no recurri贸 a la atenci贸n psicol贸gica por cuestiones de estigma.

De ese 23,4% de personas que recibieron alg煤n tipo de atenci贸n, un 62% se engloba en la psicoterapia, pero un 25% de la muestra admiti贸 haber recurrido a tratamientos psiqui谩tricos o farmacol贸gicos, una tendencia sobre la que colectivos y expertos vienen advirtiendo.

Soledad no deseada

La percepci贸n de soledad no deseada tambi茅n ha aumentado a lo largo de estos doce meses: aunque durante la desescalada del confinamiento (mayo-junio 2020) esta sensaci贸n disminuy贸 progresivamente, las personas encuestadas 鈥攕obre todo, de nuevo, las j贸venes鈥 volvieron a remitir en marzo de 2021 un aumento muy significativo de la sensaci贸n de soledad que los investigadores achacan al mantenimiento de las medidas de distancia social f铆sica. La percepci贸n de apoyo social, adem谩s, disminuy贸 en marzo de 2021 con respecto a marzo de 2020, igual que lo hicieron la sensaci贸n de bienestar y de autocompasi贸n.

Si bien son mujeres y j贸venes quienes m谩s remiten s铆ntomas de mala salud mental, son mayoritariamente hombres y de mayor edad, seg煤n se expone en la investigaci贸n, quienes han sufrido un mayor n煤mero de sucesos estresantes en el 煤ltimo a帽o y los que han podido verse m谩s afectados a nivel m茅dico por el virus: 鈥淟as personas del grupo de 31-59 y las personas mayores de 60 son las que sufren m谩s sucesos vitales estresantes y, a pesar de este hecho, sobrellevan mejor la situaci贸n de confinamiento鈥, apuntan los autores en las conclusiones de la investigaci贸n.

Entre los sucesos vitales traum谩ticos m谩s repetidos en el 煤ltimo a帽o de pandemia se encuentran la enfermedad de un familiar (46,2% seg煤n los datos recogidos en marzo de este a帽o), el fallecimiento de una persona cercana (42,5%), un problema de amistad (16,5%) o ruptura sentimental (8%), lesi贸n, agresi贸n o enfermedad propia (11,5%), p茅rdida de empleo (14,4%), crisis econ贸mica (9,3%) y despido (6,5%). En este sentido, colectivos como Orgullo Loco Madrid recordaban recientemente que la salud mental debe ser una prioridad pol铆tica鈥 鈥減orque las consecuencias de las condiciones materiales, producto de un sistema capitalista, se patologizan, y as铆 se medica el estr茅s laboral en vez de mejorar las condiciones de trabajo鈥.

Sobre la evoluci贸n de la salud mental, los investigadores advierten que, 鈥渁 pesar de la disminuci贸n de los efectos psicol贸gicos con la superaci贸n de la crisis inicial y relajaci贸n de las medidas de confinamiento en junio de 2020鈥, la poblaci贸n contin煤a sufriendo un desgaste psicol贸gico y 鈥渆stamos lejos a煤n de una recuperaci贸n psicol贸gica total鈥.

Para paliar esta situaci贸n, los autores del estudio apuestan, entre otras medidas, por la necesidad de 鈥渁umentar la detecci贸n de problemas de salud mental en la poblaci贸n general desde atenci贸n primaria y su posterior intervenci贸n, aumentado los recursos p煤blicos de atenci贸n a la salud mental鈥 y tomar medidas para contrarrestar la discriminaci贸n que pueden sufrir algunos grupos vulnerables.

