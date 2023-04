–

De parte de Avispa Midia April 13, 2023 109 puntos de vista

En M茅xico no existen datos precisos sobre las operaciones de la miner铆a en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjunt贸 a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar m谩s de 100 mil registros geogr谩ficos para conocer la manera en que se realiza la gesti贸n ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigaci贸n revelan un panorama cr铆tico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de informaci贸n p煤blica sobre la gesti贸n ambiental.

De las 249 operaciones mineras met谩licas en M茅xico, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los 煤ltimos 17 a帽os, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

(RETC); 51% opera en acu铆feros sin disponibilidad de agua; 38% no tiene informaci贸n de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de informaci贸n sobre sus dep贸sitos de jales.

Te puede interesar – Gobierno de M茅xico desconoce cantidad de agua utilizada por miner铆a

El trabajo se concentra en la denominada Cartograf铆a de las Operaciones Mineras en M茅xico, una base de datos espacial 煤nica en M茅xico que permite identificar con precisi贸n cartogr谩fica la superficie de la operaci贸n de cada mina en el pa铆s, distinguiendo la actividad minera.

Tipo N煤mero de operaciones identificadas Superficie (ha) Carb贸n 62 18,073.2 Met谩lica 249 79,606.1 No met谩lica 182 8,256.8 Salina 38 56,022.0 Met谩lica (exploraci贸n) 343 26,362.4 Total 874 188,320

Fuente: CartoCr铆tica, con el apoyo de la Fundaci贸n Heinrich B枚ll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energ铆a y Cambio Clim谩tico

La investigaci贸n enfatiza la operaci贸n de 97 minas met谩licas a cielo abierto y otras 152 minas subterr谩neas, 鈥渟in estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas p煤blicamente de su producci贸n o de su gesti贸n ambiental鈥, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la 煤nica fuente de informaci贸n oficial sobre la operaci贸n de grandes minas y las concesiones en M茅xico est谩 a cargo de la Secretar铆a de Econom铆a. 鈥淪in embargo, esta informaci贸n no identifica, ni permite conocer la producci贸n, extensi贸n, minerales, t茅cnicas ni ninguna otra informaci贸n sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el pa铆s. No distingue si est谩n operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulaci贸n financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesi贸n minera, que dura 50 a帽os prorrogables por 50 m谩s鈥, resaltan los autores de la investigaci贸n.

Te puede interesar – Litio: modelo propuesto por M茅xico est谩 lejos de promover la nacionalizaci贸n del mineral

Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera p煤blica ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. 鈥淟as empresas mineras tampoco reportan cu谩ntas hect谩reas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utiliz贸, cu谩nta fue contaminada en sus procesos, ni cu谩nto pag贸 por ella鈥, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operaci贸n es apenas el punto de inicio para conocer la gesti贸n ambiental. 鈥淪i no sabemos cu谩ntas grandes minas operan en el pa铆s, 驴podremos efectivamente conocer cu谩ntas cumplen con sus obligaciones de gesti贸n ambiental?鈥, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 a帽os de vigencia de la ley minera en M茅xico.