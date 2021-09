–

Organizaciones sociales de Neuqu茅n nucleadas en el frente piquetero comenzaron este jueves un acampe en los bloqueos y cortes de ruta que mantienen desde el mi茅rcoles en los puentes carreteros, para reclamar trabajo genuino y obras p煤blicas.

En la provincia de Neuqu茅n el Gobierno se niega a establecer un di谩logo con las organizaciones sociales, que mantienen cortadas las v铆as de acceso, en los puentes que unen la ciudad rionegrina de Cipolletti con la capital neuquina, en el tercer puente biprovincial y en tres puntos m谩s de la provincia.

鈥淓ste plan de lucha se inici贸 hace muchos meses atr谩s, donde venimos anunciando que las medidas cada iban a ser m谩s fuertes si el gobierno no se sienta a negociar con nosotros. Estamos pidiendo trabajo genuino, en las obras p煤blicas y no somos escuchados. El gobierno cerr贸 todas las negociaciones cuando empezamos el acampe, apagaron todos los tel茅fonos, nadie nos contestaba. Y ahora dicen que nosotros queremos subsidios, queremos m谩s planes, y dicen que llaman a una mesa de di谩logo para despu茅s de las elecciones, la cual sabemos que es una mesa vac铆a, porque entendemos que si hoy no nos podemos sentar es porque no tienen nada para nosotros.鈥 La explicaci贸n para estas medidas las brinda con bronca e impotencia Ana, vocera del FOL Neuqu茅n.

La fuerza de la lucha y organizaci贸n por trabajo, hizo que las distintas agrupaciones, cooperativas y movimientos sociales coordinen bloqueos en la ruta nacional 40 a la altura de Chos Malal y en ruta nacional 22 en Zapala, y cortes entre las localidades neuquinas de Senillosa y Arroyito

鈥淓sto ya nos pas贸 en abril, cuando levantamos un acampe y nos llevaron a una mesa vac铆a, sin nada para ofrecernos y la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, se comprometi贸 a discutir el tema laboral y nada sucedi贸. Por todo esto, nos encontramos hoy en un plan de lucha extensivo, sin levantamiento del corte aun ante el clima, que est谩 bastante feo ac谩鈥, prosigue Ana.

Este viernes prosigue la medida de lucha ya con el acampe instalado hasta el s谩bado. Es bastante parad贸jico que las mismas organizaciones sociales que durante toda la pandemia paliaron el hambre en los barrios populares de la provincia, ahora no tengan respuestas. Entre ellas no s贸lo el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), sino tambi茅n la Confederaci贸n de Trabajadores de la Econom铆a Popular (CTEP), el Frente Dar铆o Santill谩n y el Polo Obrero.

鈥淧or ahora no tenemos ninguna novedad del Gobierno, solo que sale en los medios a desprestigiarnos, y que nos achacan una campa帽a pol铆tica en su contra. Lo cierto es que no tienen nada para ofrecernos鈥 finaliza Ana.

