La vuelta a la normalidad tras el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha supuesto, en la esfera internacional, el estreno de una era de recrudecimiento de la tensi贸n con China 鈥攗no de los debates del a帽o en la esfera del Pent谩gono es si ya se puede calificar a la situaci贸n actual de 鈥済uerra fr铆a鈥濃 y la espera de un 2022 de conflictos. Gideon Rachman, el comentarista principal de asuntos exteriores de Financial Times, publicaba recientemente una pieza en la que valoraba la posibilidad de que Estados Unidos se embarque en el a帽o que comienza en hasta tres conflictos. 鈥淣o existe un plan 煤nico que vincule las ambiciones de Pek铆n, Mosc煤 y Teher谩n鈥, reconoc铆a Rachman, pero s铆 hay un desaf铆o al equilibrio de poder global que, desde la II Guerra Mundial ha dominado Estados Unidos.

Global Times 鈥攍a mejor ventana para Occidente de la imagen que la China oficialista quiere proyectar a la esfera internacional鈥 abr铆a el pasado martes con una pi帽ata de art铆culos sobre los tres movimientos que, seg煤n el Gobierno chino, confirman la escalada ofensiva de Estados Unidos.

El control del Mar del Sur de China y de la isla de Taiw谩n, uno de esos conflictos arrastrados del siglo XX, es el escenario de conflicto m谩s improbable. En octubre, el presidente Xi Jinping prometi贸 cumplir 鈥渆l destino鈥 que lleva a la reunificaci贸n con Taiw谩n. La proclama estuvo acompa帽ada de un desfile de aviones que sobrevolaron la isla.

El gobierno taiwan茅s protest贸 y habl贸 de la peor situaci贸n militar de los 煤ltimos 40 a帽os. Estados Unidos, a trav茅s de su secretario de Defensa, ha deslizado que las maniobras parecen los ensayos para una invasi贸n a gran escala de la isla. El Ej茅rcito Popular de Liberaci贸n china (EPL), dicen las fuentes prooccidentales, ha ganado la capacidad militar de bloquear y controlar el Estrecho de Taiw谩n.

China acusa a Estados Unidos de crear 鈥渟imulacros y construcci贸n de campos de batalla鈥 en lo que consideran su espacio natural

Joseph Biden manifest贸 en el mismo mes de octubre, despu茅s de que trascendieran unos informes que se帽alaron que China prob贸 un misil hipers贸nico con capacidad nuclear a principios de este a帽o, que su Gobierno defender谩 a la isla 鈥攐ficialmente Rep煤blica de China鈥 si se produce un ataque por parte de la Rep煤blica Popular. China neg贸 esos informes e indic贸 que se trataba de una maniobra rutinaria.

La escalada, al menos en t茅rminos ret贸ricos, ha seguido durante el oto帽o. Estados Unidos fue calculadamente ambiguo durante d茅cadas sobre la posibilidad de la reunificaci贸n. Recientemente, el Pent谩gono ha sido algo m谩s expl铆cito para presentar esa opci贸n como peligrosa para los intereses de sus aliados en Oriente: Jap贸n y Filipinas.

China, por su parte, ha denunciado que aviones esp铆as estadounidenses 鈥渓levaron a cabo alrededor de 1.200 salidas a茅reas de reconocimiento y algunas de ellas se acercaron a 20 millas n谩uticas de la l铆nea de base territorial de China continental鈥. El 鈥渋mperio del centro鈥 acusa a Estados Unidos de crear 鈥渟imulacros y construcci贸n de campos de batalla鈥 en lo que consideran su espacio natural.

Global Times hila fino y ha publicado recientemente los resultados de una encuesta que indican que m谩s de la mitad de la poblaci贸n de Taiw谩n cree que su Gobierno 鈥攑residido por Tsai Ing-wen鈥 no est谩 en condiciones de sostener una guerra con China. Un porcentaje similar reconoce que no quiere que sus familiares participen en un posible conflicto.

Informe Ir谩n

Segundo frente abierto. Tras la espantada de Estados Unidos y el final pat茅tico de la 鈥淕uerra contra el terror鈥 que supuso el regreso de los talibanes al Gobierno de Afganist谩n, la siguiente parada en Oriente Medio es la recuperaci贸n del Acuerdo Nuclear con Ir谩n (JCPOA, por sus siglas en ingl茅s), que Trump rompi贸 en mayo de 2018. No parece tarea f谩cil retomar el camino saboteado por el expresidente, que hab铆a llevado a Ir谩n a cumplir sus objetivos de atraer inversiones extranjeras, convertirse en un exportador de petr贸leo pujante y reducir su inflaci贸n.

Estados Unidos acusa a Ir谩n de haber aprovechado la ruptura del acuerdo 鈥攓ue conllev贸 una nueva ronda de sanciones por parte de Washington鈥 para acelerar el enriquecimiento de uranio. Seg煤n su prensa af铆n, el r茅gimen de Ebrahim Raisi, que fue elegido en agosto de 2021, a tenor de la velocidad a la que ha desarrollado el enriquecimiento de uranio, tiene la capacidad de crear el arma nuclear 鈥渆n pocas semanas鈥.

El peri贸dico progubernamental Kayhan, a trav茅s de Hossein Shariatmadari, un representante de la considerada l铆nea dura del r茅gimen, reclam贸 el pasado 16 de diciembre que terminen 鈥渢odas鈥 las sanciones

El Organismo Internacional de Energ铆a At贸mica (IAEA), a trav茅s de su presidente ha declarado que no hay ninguna informaci贸n de que Ir谩n tenga un programa de armas nucleares ni que tenga alguna actividad que conduzca a un programa de armas nucleares. Estados Unidos advierte de que tiene sospechas de que la capacidad nuclear iran铆 ha avanzado extraordinariamente despu茅s de que el acuerdo JCPOA quedase en papel mojado.

Las conversaciones que, a lo largo del mes de diciembre, han tenido lugar en Viena (Austria) han querido resucitar el acuerdo como forma de que Teher谩n no desarrolle la bomba nuclear, un temor de Estados Unidos no del todo fundamentado 鈥擨r谩n sigue siendo un firmante del Tratado de No Proliferaci贸n de Armas Nucleares鈥 pero que marca la actitud del complejo militar-industrial ante un pa铆s considerado el centro del 鈥渆je del mal鈥.



En los or铆genes del antagonismo entre Ir谩n y Estados Unidos



La muerte del general iran铆 Qasem Soleimani, asesinado por un dron estadounidense, suena como una revancha para Estados Unidos contra su principal adversario geopol铆tico en Medio Oriente. Los m煤ltiples reveses diplom谩ticos infligidos por Ir谩n a Estados Unidos han contribuido a hacer de la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n un representante emblem谩tico del 鈥渆je del mal鈥 de los neoconservadores estadounidenses. Pero la hostilidad de los iran铆es hacia Estados Unidos encuentra sus ra铆ces en la voluntad estadounidense de apoderarse del petr贸leo iran铆.

Los intentos de llegar a un acuerdo provisional 鈥攓ue Ir谩n congele su programa nuclear a cambio de levantamiento de sanciones鈥 no satisfacen completamente a ninguna de las partes pero parecen los 煤nicos objetivos al alcance de la Conferencia de Viena.

El peri贸dico progubernamental Kayhan, a trav茅s de Hossein Shariatmadari, un representante de la considerada l铆nea dura del r茅gimen, reclam贸 el pasado 16 de diciembre que terminen 鈥渢odas鈥 las sanciones que 鈥渟e mantienen bajo pretextos enga帽osos y hostiles como derechos humanos, terrorismo, industrias de misiles, presencia regional, etc鈥.

Halcones del aparato industrial militar estadounidense como Mich猫le Flournoy, Leon Panetta, el general David Petraeus o Dennis Ross publicaron el 17 de diciembre una 鈥淒eclaraci贸n sobre la mejora del potencial de una resoluci贸n diplom谩tica al desaf铆o nuclear de Ir谩n鈥 en la que sugieren que Estados Unidos puede 鈥渙rquestar ejercicios militares de alto perfil (…) potencialmente en concierto con aliados y socios, que simulen lo que estar铆a involucrado en una operaci贸n tan significativa, incluido el ensayo de ataques aire-tierra sobre objetivos y la supresi贸n de bater铆as de misiles iran铆es鈥.

La experiencia de Afganist谩n podr铆a impulsar una escalada b茅lica por parte de Ir谩n, que tiene poco que perder en un escenario de ruptura con los pa铆ses occidentales con el estado actual de cosas y tras el shock del asesinato de Qasem Soleimani, alto mando militar iran铆, en las proximidades del aeropuerto de Bagdad (Iraq) en 2020. Estados Unidos dice confiar en la v铆a diplom谩tica pero 鈥渆star preparada para todo鈥 y acusa al r茅gimen de Ebrahim Raisi de haber intervenido en Iraq y llevar a cabo maniobras secretas en Arabia Saud铆. Los analistas no descartan ataques a茅reos contra instalaciones nucleares, una opci贸n menos arriesgada que la apertura de un conflicto con Rusia o China. Israel, principal aliado de Estados Unidos en la zona, tambi茅n refiere estar prepar谩ndose para un hipot茅tico conflicto con Ir谩n.

El articulista de The Intercept, Jeremy Scahill, resum铆a as铆 la situaci贸n: 鈥淟a administraci贸n Biden ha mantenido y, en algunos casos, ampliado las sanciones econ贸micas de Estados Unidos contra Ir谩n, lo que ha provocado acusaciones de Teher谩n de que Estados Unidos ya est谩 librando una guerra no militar contra civiles iran铆es. Ir谩n exige el cese de las sanciones como condici贸n previa para volver a las negociaciones鈥.

Foto: Fundaci贸n Amigos de Rusia



El conflicto con Rusia

Apenas un mes y medio despu茅s de su investidura, Biden llam贸 asesino a Vladimir Putin, presidente de la Federaci贸n Rusa. El a帽o termina, sin embargo, con los dos mandatarios dialogando por tel茅fono 鈥減ara discutir una variedad de temas鈥 en dos llamadas telef贸nicas que pretenden atenuar la creciente tensi贸n en la frontera ucraniana, donde Rusia ha destacado a un n煤mero no inferior a cien mil soldados en las 煤ltimas semanas.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses no ha sido tan rotundo al asegurar que habr谩 una respuesta militar contra Rusia como lo ha sido con un hipot茅tico conflicto en torno a Taiw谩n

Desde hace semanas, el Pent谩gono valora la posibilidad de que 鈥渢an pronto como a principios de 2022鈥 Rusia decida cruzar la frontera para 鈥減roteger鈥 a los ciudadanos rusos que, seg煤n el Gobierno de Putin, est谩n siendo hostigados en el Donb谩s en las provincias de Donetsk y Lugansk, en disputa desde el cambio de gobierno en Kiev en 2014.

Internacional

Cr贸nica desde Odesa, Ucrania



En un pa铆s en guerra el lenguaje es otro campo de batalla y el uso de una palabra u otra identifica la simpat铆a por uno u otro bando: nacionalistas, provincias sublevadas, liberadas, rebeldes, terroristas, pro-maidan, prorrusos, operaci贸n antiterrorista, guerra civil鈥 Otra batalla.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses no ha sido tan rotundo al asegurar que habr谩 una respuesta militar contra Rusia como lo ha sido con un hipot茅tico conflicto en torno a Taiw谩n. Estados Unidos, hasta el momento, ha amenazado con una tormenta de sanciones y un incremento de las ayudas militares tanto a Kiev como a los aliados de la OTAN en el entorno oriental y central de Europa.

Rusia pretende que Estados Unidos frene su expansi贸n, a trav茅s de la Alianza Atl谩ntica, entre las naciones de su esfera de influencia y as铆 lo expres贸 en dos borradores de acuerdo enviados en diciembre a los pa铆ses occidentales. Los casos de Ucrania y Georgia y su adhesi贸n a la OTAN preocupan a Putin y su sistema de Defensa. La interpretaci贸n de los acuerdos alcanzados en la 煤ltima d茅cada del siglo XX tras la desintegraci贸n de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas es hoy un tema de conflicto en s铆 mismo. Jens Stoltenberg, m谩ximo responsable de la OTAN, defiende que esta organizaci贸n 鈥渘unca prometi贸 no expandirse鈥 en torno a la Federaci贸n Rusa. Putin ha recordado estos d铆as que Mijail Gorbachov recibi贸 garant铆as de que esa expansi贸n no se iba a producir y reclama ahora que esas garant铆as queden por escrito.

Las opciones permanecen abiertas: van desde el lanzamiento de misiles de precisi贸n, hasta una incursi贸n limitada y otra no tan limitada con el apoyo de sistemas cibern茅ticos. Aunque una encuesta sit煤a a los ucranianos como dispuestos a entrar en guerra contra su vecino, sobra decir que Ucrania no tiene capacidad de sostener una guerra con Rusia y que a un hipot茅tico ataque suceder铆a la capitulaci贸n de Kiev y la apertura de v铆as diplom谩ticas para reencauzar la relaci贸n con Rusia de la Uni贸n Europea 鈥攁trapada entre su seguidismo de Estados Unidos y su dependencia de las fuentes energ茅ticas rusas鈥 y con la estrategia de Washington.



Biden toca tambores de guerra



Ha sido durante el breve periodo de gobierno de Joseph Biden en el que ha comenzado una ofensiva en toda la regla contra Rusia.

Cuando se va a cumplir un a帽o de la asunci贸n por parte de Biden de la presidencia de Estados Unidos, el presupuesto militar sigue creciendo a raz贸n de un 5% anual. La Ley de Autorizaci贸n de Defensa Nacional promulgada este oto帽o autoriza 778.000 millones de d贸lares en gasto militar. Se trata de una partida que duplica el plan estrella de Reconstrucci贸n, en t茅rminos de gasto social y clima, con que los dem贸cratas esperan ganar las elecciones midterm que tendr谩n lugar en oto帽o de 2022.

Pese a la salida de Afganist谩n, el incremento del presupuesto y de la capacidad militar de Estados Unidos han llevado a veteranos escritores del antimilitarismo a alertar sobre la posibilidad de una nueva Guerra Mundial, que comenzar铆a en el que hoy parece el escenario m谩s improbable de guerra abierta: el mar meridional de China. Quiz谩 la vuelta a la normalidad tras el periodo de Trump sea simplemente el regreso de una posibilidad para la que el poderoso aparato militar estadounidense se ha mostrado entusi谩sticamente preparada durante mucho tiempo.