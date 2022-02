–

Miquel Ramos

Un v铆deo muestra a varios agentes rodeando una furgoneta mientras otros reducen a una persona en el suelo. Se oyen gritos y las sirenas de varios veh铆culos policiales. Las personas detenidas permanecen en un rinc贸n oscuro inmovilizadas por los polic铆as. Varias personas contemplan la escena at贸nitas y recriminan a los agentes su actitud. Estos, porra en mano, desalojan a los presentes mientras se escuchan gritos de la persona que est谩 siendo detenida a escasos metros. Un perro camina por la zona desorientado. Es la primera grabaci贸n a la que ha tenido acceso Lamarea.com sobre el inicio de los acontecimientos que denuncian tres j贸venes.

Seg煤n consta en la denuncia, los tres j贸venes 鈥渆scuchan c贸mo varios agentes de polic铆a se acercan al veh铆culo y dicen: 鈥楨stos son los rojos de mierda鈥, y comienzan a forzar la puerta de entrada lateral del veh铆culo sin mediar palabra y sin ning煤n motivo justificado鈥. Los denunciantes se encontraban en el interior, y ten铆an previsto entrar a la sala de conciertos El Tren, en Granada, cuando, seg煤n su versi贸n, los polic铆as rodearon el veh铆culo y empezaron a golpear y romper con sus defensas reglamentarias los cristales de este, hasta acceder a su interior y rociarlos con un gas de defensa.

Seg煤n el atestado policial, los agentes acudieron tras recibir una llamada por la presencia de numerosas personas 鈥渃olapsando la carretera鈥 adyacente a la sala El Tren. La versi贸n de los polic铆as es que, al llegar, 鈥渦n perro de raza peligrosa de tipo pitbull estaba suelto y agresivo鈥 y que, tras intentar morder a los agentes, se refugi贸 en una furgoneta. El relato policial asegura que fue entonces cuando los agentes se habr铆an dirigido al veh铆culo y solicitaron la identificaci贸n de los presentes, los cuales respondieron de manera violenta atac谩ndoles e incluso amenaz谩ndoles con una ballesta, aseguran. Los agentes, por su parte, tambi茅n han presentado un parte de lesiones y da帽os de los que acusan a los detenidos.





Imagen cedida por uno de los denunciantes.

El relato de los j贸venes, que consta en la denuncia, es totalmente opuesto al de los polic铆as. Seg煤n los j贸venes, el perro en cuesti贸n tiene 14 a帽os, no es de raza peligrosa y tiene varios problemas de salud. 鈥淓l animal solo come papillas, no puede ni morder y para nada es un perro agresivo鈥, explica a Lamarea.com uno de los denunciantes. La ballesta a la que hace referencia la polic铆a en su atestado es, seg煤n se observa en la imagen, un arma de juguete.

Uno de los detenidos explica que fueron sacados a la fuerza del veh铆culo por varios agentes tras romper los cristales y percatarse de que estaban grabando la actuaci贸n policial. Ya engrilletados, los agentes siguieron 鈥済olpe谩ndoles con la defensa y propin谩ndoles patadas por el cuerpo y la cabeza鈥 mientras permanec铆an inmovilizados. A una de estas personas, prosigue la denuncia, 鈥渓e cogen del pelo y le arrastran por el suelo, arranc谩ndole varias rastas mientras ella gritaba de dolor鈥. Una de las personas que se encontraba en el interior del veh铆culo asegura que grab贸 la escena con su tel茅fono, pero denuncia que los agentes le arrebataron el m贸vil.

En otro v铆deo al que ha tenido acceso Lamarea.com, grabado por un testigo de los hechos, se ve c贸mo uno de los detenidos permanece en el suelo mientras los agentes alejan a los testigos de la escena y los perros de los detenidos deambulan desconcertados oyendo los gritos de dolor de sus due帽os, que posteriormente fueron introducidos en diferentes veh铆culos policiales. A uno de ellos, tras advertir de la situaci贸n de sus mascotas, le dijeron: 鈥淎hora te vas a enterar, rojo de mierda鈥, asegura.

Los denunciantes afirman que desconoc铆an el motivo de la detenci贸n ya que, en el momento de la llegada de los agentes, se encontraban tranquilamente en su veh铆culo-vivienda. Sin embargo, admiten conocer a uno de los polic铆as 鈥減or haber coincidido con 茅l en varias ocasiones, en las que, estando de servicio, le hab铆a proferido insultos relacionados con su est茅tica y hab铆a hecho comentarios en defensa del partido ultraderechista VOX鈥, relata el escrito de la abogada, Mar铆a Gallego.

Los hechos denunciados por estos j贸venes no terminar铆an aqu铆. Seg煤n prosigue la denuncia, los veh铆culos policiales que conduc铆an a los detenidos se detuvieron bajo un puente sobre el que pasan las v铆as del tren, bajando a uno de los denunciantes: 鈥淟e tiran al suelo y le propinan numerosas patadas y golpes con la defensa, mientras le profieren insultos como 鈥減uto guarro, rojo de mierda, puto mierda鈥. Una de las patadas, denuncian, impact贸 en la boca del detenido, que manten铆a abierta para poder respirar, y le fractur贸 tres incisivos.

Los detenidos fueron conducidos a diferentes centros de salud debido a las m煤ltiples heridas que presentaban. En la puerta del centro de salud de La Chana, donde llevaron a uno de ellos, los agentes volvieron a golpearle tras bajarlo del veh铆culo, hasta que se percataron de la existencia de una c谩mara de seguridad, denuncian. Las im谩genes han sido solicitadas por la abogada que lleva el caso.

Dentro del centro m茅dico, los agentes estuvieron en todo momento junto a los detenidos, quienes alertaron a los m茅dicos de los supuestos malos tratos que hab铆an recibido, a lo que, seg煤n la denuncia, hicieron caso omiso 鈥減ese a que [a uno de ellos] le sangraba la boca y estaba visiblemente policontusionado鈥. La letrada afirma que no han tenido acceso todav铆a al parte m茅dico de dicha atenci贸n.

Los denunciantes, que est谩n acusados de resistencia y atentado a la autoridad, tuvieron que volver a sus centros de salud al persistir las heridas y los efectos de la actuaci贸n policial, seg煤n relatan en la denuncia. Los partes m茅dicos a los que ha tenido acceso Lamarea.com se帽alan c贸mo uno de ellos sangraba por el o铆do incluso d铆as despu茅s de los hechos. Otro requiri贸 tres puntos de sutura en la cabeza, y fue explorado en varias ocasiones para descartar hematomas intracraneales. Y otro presentaba policontusiones en la rodilla y en una mano, cuyo dolor persisti贸 durante varios d铆as.

Los j贸venes han denunciado a cuatro agentes de la Polic铆a Local de Granada por varios delitos. En primer lugar, por un presunto delito de tortura del art铆culo 174 del C贸digo Penal, al considerar que hab铆an sido sometidos a un trato vejatorio y humillante. Por otro, les acusan de un delito de allanamiento de morada del art铆culo 202 CP en relaci贸n con el 204 del mismo texto legal, considerando que han entrado en morada ajena fuera de los casos permitidos por la ley, ya que el veh铆culo est谩 homologado como vivienda.

Tambi茅n denuncian a los polic铆as por detenci贸n ilegal del art铆culo 163 en relaci贸n con el 167 del C贸digo Penal, al considerar que esta 鈥渉a sido efectuada sin mediar causa por delito y no cumpliendo la misma con las prescripciones legales鈥. A estos se les suman los delitos de lesiones, da帽os, robo con violencia y abandono animal.

La acusaci贸n, adem谩s, presenta una lista de diez testigos que presenciaron los hechos, y a los que solicita tomar declaraci贸n cuanto antes y que las diligencias de investigaci贸n se practiquen de car谩cter urgente, aludiendo a que su pr谩ctica tard铆a ponga en riesgo su efectividad. Se alude a la exploraci贸n urgente de las lesiones y a las im谩genes de las c谩maras de seguridad.

