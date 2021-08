–

鈥揈l rechazo del libro. Como representaci贸n, como mentira, como alejamiento de la vida. Salir del Libro, ir a las cosas mismas, sin mediaciones. La mejor lectura es la acci贸n misma. 鈥淟os fil贸sofos hasta ahora se han limitado a interpretar鈥︹. La palabra como traici贸n a la intensidad, 鈥渓a poes铆a es el cementerio de los instantes vividos鈥. Los libros m谩s inspiradores son los que denuncian la insuficiencia de todos los libros, los que llaman a ir m谩s all谩, como el 鈥淭ratado del saber vivir鈥 de Vaneigem o 鈥淒o it鈥 de Jerry Rubin.

鈥揈l libro como herramienta. Leer, s铆, pero para intensificar las pr谩cticas, contribuyendo a darles nombres. La verdad del libro est谩 fuera del libro, en las experiencias colectivas, leer desde ellas, juzgar desde ellas la pertinencia o no de los libros. Contra el fetichismo del libro, contra la lectura en circuito cerrado, el libro como instrumento o caja de herramientas. Las luchas organizando el sentido, leer en funci贸n de algo que est谩 m谩s all谩 del libro, mapa y territorio. Pr谩cticas de escucha de lo social y de intensificaci贸n a trav茅s de la palabra, como en Socialismo o Barbarie o la Izquierda Proletaria.

鈥揈l libro como pr谩ctica. 鈥淧ensar no sirve para luchar, sino que 茅l mismo es ya lucha鈥. Horizontalidad de los libros y de la vida, ni son una mentira ni detentan la verdad. Leer con la misma atenci贸n e intensidad con la que se est谩 en la plaza. Con la misma escucha. No como mapa, sino como acci贸n, otro trozo m谩s de territorio, acontecimiento. No como instrumento de, sino como otra pr谩ctica m谩s. Pr谩ctica de transformaci贸n. Para leer hay que activar el cuerpo, para entender hay que movilizar los afectos. Salir del libro como circuito cerrado sin salir del libro, sino saliendo de cierta forma de leer. La que repite, la que no prolonga. Leer como otra aventura m谩s, igual de apasionada o perturbadora que las otras. 驴Qu茅 tipo de intervenci贸n pol铆tica es la que se abre desde ah铆?

