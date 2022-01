–

De parte de SAS Madrid January 10, 2022 87 puntos de vista

Todo el mundo espera que este a帽o sea mejor que los dos a帽os previos, un 2020 y un 2021 marcados por la inseguridad vital derivada de la pandemia. 2022 tambi茅n puede ser un a帽o importante para el avance contra otro tipo de inseguridad, 茅sta preexistente a la pandemia pero que se ha exacerbado como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas tomadas para combatirla: la inseguridad econ贸mica y material que aqueja a una parte importante de la poblaci贸n, 12 millones de personas que sobreviven en situaci贸n de pobreza y exclusi贸n social en el estado espa帽ol, y con un 45,2% de la ciudadan铆a con dificultades para llegar a final de mes, seg煤n el informe del estado de la pobreza de EAPN.

Ser铆a un prop贸sito de a帽o nuevo poco realista pensar que en los pr贸ximos doce meses se implemente una renta b谩sica universal, pero quienes creen en la urgencia y la necesidad de esta pol铆tica de redistribuci贸n para combatir la pobreza y la dependencia de un mercado laboral precario e inestable, tienen tres citas ineludibles en las que esperan dar una zancada adelante en la concreci贸n de una medida en torno a la cual se ha intensificado el debate en los 煤ltimos a帽os. Tres hitos que no son una puerta abierta para la entrada de un ingreso ciudadano incondicional en el edificio de las pol铆ticas institucionales pero tal vez s铆, tres ventanas por las que la propuesta podr铆a colarse: un experimento a gran escala en Catalunya, el debate de una Iniciativa Legislativa Popular en el Pa铆s Vasco y los 煤ltimos meses para que la poblaci贸n comunitaria apoye, a trav茅s de un mill贸n de firmas, la llegada de la medida a Bruselas.

Un ambicioso plan piloto

Desde el pasado septiembre, el activista a favor de la renta b谩sica y miembro de la Red Renta B谩sica, Sergi Ravent贸s, ocupa un despacho en el Palau de la Generalitat de Catalunya. Desde ah铆, este doctor en sociolog铆a y trabajador social coordina algo que hace unos a帽os no hubiese imaginado: un plan piloto sobre renta b谩sica universal que podr铆a alcanzar a unas 5.000 personas y durar dos a帽os. Ante el desaf铆o, Ravent贸s dice oscilar entre la satisfacci贸n y el sentido de responsabilidad ante un proyecto de tal envergadura, que, explica, es producto de varios factores:

El primero, el caldo de cultivo que supuso la proliferaci贸n de manifiestos a favor de la renta b谩sica tras el inicio de la pandemia. Estos documentos promovidos por la comunidad LGTBI, profesionales del 谩mbito social, personas del sector de la cultura, del movimiento en primera persona por la salud mental, junto al plan de choque social incorporando la renta b谩sica de emergencia o los sindicatos de inquilinos y algunos sindicatos alternativos abogando por la implementaci贸n de la medida, conformaron un ambiente propicio de una amplitud nunca vista de actores y colectivos demandando la renta b谩sica.

El segundo, la incorporaci贸n de la medida en la agenda electoral a trav茅s de la CUP, receptiva a la demanda, que incluy贸 la renta b谩sica como medida estrella en su programa tras la celebraci贸n de 鈥渦nas jornadas en Barcelona, en el Ateneu de Nou Barris 鈥攓ue es un sitio emblem谩tico de los movimientos sociales鈥 y a las que se invitaron a todos los manifiestos鈥, rememora Ravent贸s.

La CUP mantuvo su postura y en los acuerdos de investidura obtuvieron el compromiso de financiar un experimento: 鈥淪e puso en contacto con la red y nos dijeron: 鈥榊a sabemos que aqu铆 en Catalunya esto de la renta b谩sica est谩 un poco jodido por todo el tema fiscal. Pero qu茅 tal os parecer铆a pensar en un plan piloto ambicioso鈥.

Tras el sobresalto que supuso el veto de la CUP a los presupuestos de Aragon茅s 鈥攓ue finalmente salieron adelante con el apoyo de Els Comuns鈥 y con las cosas encaminadas, tocaba plantearse a qui茅nes va a implicar el plan piloto. Con un equipo peque帽o pero interdisciplinar, y el acompa帽amiento de la red y aquellos colectivos implicados en los manifiestos, se empieza a pensar a dar forma al proyecto. La idea inicial es tomar a dos grupos de poblaci贸n, personas j贸venes y personas cercanas a la jubilaci贸n. Pero entonces lleg贸 el referente internacional de la defensa de la renta b谩sica Guy Standing a Barcelona, con el fin de participar en unas jornadas, y el rumbo cambi贸. 鈥淪tanding nos plantea: creo que estar铆a bien hacerlo en una comunidad, un experimento saturado a nivel t茅cnico, que se llama. Que sea toda una comunidad quien recibe la renta b谩sica, una o varias comunidades representativas del territorio鈥.

鈥淣osotros cuando hablamos de la renta b谩sica no estamos hablando de 鈥榁enga, aqu铆 damos dinero para todo el mundo鈥, sino que queremos decir que esto hay que financiarlo por parte de la gente con m谩s dinero o con m谩s poder econ贸mico鈥

La idea es bienvenida por dos razones: la primera, elimina el choque de que en una misma comunidad, barrio, ciudad, haya personas que la cobran y personas que no, evitando el riesgo de que las primeras sean se帽aladas. La segunda, permite ver los efectos de la renta b谩sica desde una dimensi贸n colectiva, apuntando a c贸mo reaccionar铆a toda una comunidad. Para ello, ponderan que el piloto se implemente en pueblos de pocos habitantes junto a alg煤n barrio de Barcelona. Desde esa perspectiva, considera Ravent贸s, el experimento ser铆a muy interesante, pero cuenta con varias limitaciones. La principal: Al no poder incidir en la pol铆tica fiscal se pierde el potencial redistributivo de la medida.

Para esta 煤ltima problem谩tica, Ravent贸s y su equipo valoran la posibilidad de excluir al 20% m谩s rico de la recepci贸n del ingreso. La cifra no es casual, parten de las estimaciones de Jordi Arcarons, Daniel Ravent贸s y Llu铆s Torrens que apuntan a que ese 20% m谩s rico saldr铆a perdiendo con la implementaci贸n de una renta b谩sica. 鈥淪i esta gente no lo cobra, haces ver a la poblaci贸n que est谩s tocando a los ricos. Esto hay que hacerlo entender: nosotros cuando hablamos de la renta b谩sica no estamos hablando de 鈥榁enga, aqu铆 damos dinero para todo el mundo鈥, sino que queremos decir que esto hay que financiarlo por parte de la gente con m谩s dinero o con m谩s poder econ贸mico鈥.

Mientras hay cuestiones que estar铆an ya claras, como el hecho de que esta renta b谩sica experimental respete el criterio de suficiencia y sea igual al umbral de la pobreza, inc贸gnitas como cu谩nto dinero deber铆an recibir los y las menores de edad, c贸mo interactuar铆a esta ayuda con la Renta Garantizada, o qu茅 pasar铆a con las personas migrantes en situaci贸n irregular 鈥攁 quienes Ravent贸s desear铆a incluir鈥 quedar铆an por resolver. Son muchas las cuestiones a estudiar por lo que el equipo interdisciplinar que se ha armado para investigar todos los detalles estima que el piloto no comenzar谩 hasta diciembre de este a帽o.

Adem谩s de avanzar en la definici贸n de la medida, toca estar atento a las vicisitudes pol铆ticas, algo que preocupa a quienes avanzan con la propuesta, pues, valora Ravent贸s, un experimento as铆 necesita estabilidad pol铆tica, que no sea interrumpido sorpresivamente dejando a la gente abandonada. Pese a todas las dificultades, limitaciones e incertidumbres Ravent贸s celebra lo conquistado: 鈥渆star aqu铆 y poder hablar de la renta b谩sica sin tapujos, charlar a tope sobre el tema con diferentes medios, poder hacer encuentros, difusi贸n, comunicaci贸n sobre la renta b谩sica… De entrada esto ya lo tenemos ganado鈥

Por ahora, tienen por delante un a帽o de investigaci贸n, de selecci贸n de las comunidades con las que trabajar 鈥攕irvi茅ndose probablemente de un sistema combinado de mapeo y sorteo鈥, de hablar de la experiencia y escuchar sobre otros planes pilotos previos, como el finland茅s o el canadiense, y prepararse para encarar los ataques pol铆ticos que muy probablemente se dar谩n a medida que se avance en el proyecto.

Llamando a las puertas del parlamento vasco

El pasado martes 4 de enero se entregaron en el parlamento vasco las 22.075 que respaldan la ILP por una Renta B谩sica. La propuesta ha conseguido as铆 m谩s del doble de las r煤bricas necesarias para ser debatida en sede parlamentaria. Sus promotores, cuenta el activista Iosu Balmaseda, no est谩n sorprendidos por la acogida de la propuesta, pero s铆 contentos y contentas. 鈥淓stamos acostumbrados a las firmas contra esto o lo otro, pero esto va m谩s all谩鈥, si bien no ha sido f谩cil explicar la diferencia entre la renta de garant铆a de ingreso (RGI) ya existente en la comunidad aut贸noma, y la propuesta de una renta b谩sica incondicional, se ha tratado de un trabajo 鈥渁bsolutamente interesante que es llegar a toda la ciudadan铆a explicando la propuesta. Hoy somos conscientes de que, cuatro meses despu茅s, hay mucha m谩s gente que conoce, entiende y apoya la renta b谩sica que antes de empezar este proceso鈥.

Muchas de las personas activistas integrantes de la promotora llevan ya tres d茅cadas luchando contra la pobreza, enfrentando los recortes que el gobierno vasco implement贸 sobre la RGI hace ya veinte a帽os, y observando c贸mo, independientemente de la situaci贸n econ贸mica, 鈥渃on las pol铆ticas actuales el 30% de la gente que es pobre no puede acceder a ellas y el 34% de la gente que accede sigue siendo pobre tras cobrarlas鈥, en definitiva, denunciando c贸mo las rentas condicionadas no acaban con la pobreza, explica Balmaseda.

鈥淪omos conscientes de que, cuatro meses despu茅s de iniciar la recogida de firmas para la ILP, hay mucha m谩s gente que conoce, entiende y apoya la renta b谩sica que antes de empezar este proceso鈥

Si decidieron lanzarse hacia la presentaci贸n de la ILP fue porque 鈥渆ntend铆amos que la propuesta de renta b谩sica incondicional estaba suficientemente madura cient铆fica e intelectualmente, y suficientemente estudiada su viabilidad. En definitiva, que ya hab铆a llegado el momento en el que una propuesta as铆 podr铆a aplicarse en una comunidad aut贸noma, en este caso en la vasca鈥.

Durante cuatro meses, los activistas han puesto m谩s de un centenar de mesas en la calle y organizado una veintena de charlas, consiguiendo trascender los l铆mites de las redes sociales. Han distribuido m谩s de 100.000 tr铆pticos, 鈥渜ue no se han repartido como quien reparte propaganda, lo hemos repartido para que firmase la gente: a quien le d谩bamos el papel le explic谩bamos, algunos firmaban y otros no. Ha sido un trabajo de muchas horas, de mucho estar en la calle y aprovecharlo porque lo quer铆amos as铆, quer铆amos hablar a la gente de la propuesta鈥. Es justamente por la v铆a del cara a cara que han recogido la mayor铆a de las firmas, pues a trav茅s de la campa帽a en redes, solo se consiguieron unas 3.000 firmas por v铆a telem谩tica.

La propuesta que ha llegado al parlamento es sencilla: 鈥淯na renta universal e incondicional que cubre desde los cero a帽os hasta que te mueres y s贸lo establece tres rentas diferentes en base a la edad, de cero a 14, de 14 y 18 y luego, las personas mayores de edad鈥, resume Balmaseda. Entienden que sin embargo la implementaci贸n de una medida as铆 comportar铆a dificultades de gesti贸n y necesitar铆a una reforma fiscal, algo complejo cuando no se tienen las competencias. Sin entrar en este debate, recuerdan que ser铆a posible financiarla, como se demostr贸 en un estudio hecho en base a la provincia de Guip煤zcoa. As铆, explica Balmaseda, la propuesta aboga por que en caso de ser aprobada, se cuente con un a帽o para su estudio y su implementaci贸n.

Mientras explicaban la medida en las calles se fueron encontrando con los t铆picos argumentos en contra. 鈥淧ero entonces qui茅n va a querer currar, pero esto no se va a poder pagar鈥, explica Balmaseda. El activista apunta a que en la mayor铆a de los casos, cuando se pod铆a dialogar con las personas, no era dif铆cil vencer estas resistencias, 鈥渟on mitos que no son reales. Las experiencias piloto, los estudios, demuestran que la gente sigue buscando empleo, lo que hace es que deja de buscar empleo precario, de baja calidad, mal pagado, eso es lo que deja de buscar鈥, y tambi茅n, enfatiza el activista, no faltan las investigaciones que demuestran la viabilidad de esta medida redistributiva.

En estos meses la promotora ha encontrado otra resistencia de base, lamenta Balmaseda, m谩s realista, la sensaci贸n de que la propuesta puede no servir para nada. 鈥淣o me extra帽a que la gente piense eso cuando despu茅s de cuatro meses de preparar esta propuesta, en la mesa del parlamento a d铆a de hoy no hayamos tenido ni una posici贸n p煤blica de ninguno de los partidos que tienen representaci贸n鈥. Con la presentaci贸n de la ILP sin embargo, las distintas formaciones pol铆ticas est谩n obligadas a posicionarse. Aclarar, advierte Balmaseda, si quieren mantener unas pol铆ticas que no han acabado con la pobreza o apostar por una renta b谩sica incondicional 鈥渜ue garantice el derecho a una vida digna鈥.

Hasta que se d茅 el primer pleno en el parlamento, algo que no pasar谩 hasta febrero, lo que persigue la promotora es que se habilite un debate argumentado y profundo sobre la medida, una discusi贸n en el que los partidos expliquen su posici贸n, y donde se impliquen tambi茅n otros actores como las organizaciones sindicales y sociales. 鈥淟a campa帽a social sigue ah铆 y a partir del pr贸ximo lunes vamos a seguir en la calle y vamos a intentar abrir el debate en el mayor 谩mbito posible dentro de la sociedad鈥.

La ICE busca impulso

Un mill贸n de firmas son las que necesita la Iniciativa Ciudadana Europea para ser debatida en las instituciones comunitarias. El horizonte a煤n queda lejos, a menos de seis meses de que concluya el plazo 鈥攅l 25 de junio鈥 son algo m谩s de 168.000 las firmas conseguidas entre todos los pa铆ses. Solo Eslovenia ha logrado superar el umbral marcado. El estado espa帽ol, con 30.592 firmas, que suponen un 73,55% del m铆nimo necesario, es uno de los mejor posicionados. 鈥淎l inicio de la campa帽a (entre septiembre y diciembre de 2020), se recogieron muchas firmas muy r谩pido. Despu茅s, pasado el entusiasmo inicial y tras haber firmado los activistas y simpatizantes de la renta b谩sica, la Iniciativa se desinfl贸 y el ritmo de recogida de firmas se dio en plan cuentagotas鈥, explica 脕ngel Bravo de la plataforma Eureka, que coordina la campa帽a a nivel estatal.

鈥淟a mayor parte de la poblaci贸n cree que el IMV es una renta b谩sica de subsistencia. A esta confusi贸n han contribuido grandemente los medios de difusi贸n, no s贸lo los espa帽oles, tambi茅n los extranjeros, particularmente los angloparlantes, que saludaron el IMV como la implantaci贸n de la renta b谩sica universal en Espa帽a鈥

Tras el empuje inicial, en un momento en el que el debate sobre la renta b谩sica viv铆a un cierto dinamismo avivado por los primeros meses de pandemia, llegaron algunos pocos picos m谩s en lo relativo a las firmas, 鈥淓l D铆a de la firma de las ICE’s, el 9 de mayo de 2021, la Semana Internacional de la Renta B谩sica Internacional, entre el 19 y el 26 de septiembre de 2021, o la publicaci贸n de la ICE en la web de change.org ha supuesto un empuj贸n en las 煤ltimas semanas鈥, enumera Bravo.

Las personas activistas que llevan ya m谩s de un a帽o en la recogida de firmas, han reflexionado sobre c贸mo conseguir m谩s adhesiones. 鈥淟a Iniciativa llega s贸lo a las personas sensibilizadas respecto al tema de la urgencia de la RBI, la ciudadan铆a en general no se ha enterado de la propuesta. Esto es debido a que los grandes medios, organizaciones importantes y personajes famosos no se hacen eco de la Iniciativa, quiz谩s porque no la consideran interesante o 煤til鈥, lamenta Bravo.

Otro problema, se帽ala el activista, es que sigue habiendo confusi贸n entre la renta b谩sica y las rentas m铆nimas condicionadas. 鈥淟a mayor parte de la poblaci贸n llama a todo renta b谩sica, cree que el IMV es una renta b谩sica de subsistencia. A esta confusi贸n han contribuido grandemente los medios de difusi贸n, no s贸lo los espa帽oles, tambi茅n los extranjeros, particularmente los angloparlantes, que saludaron el IMV como la implantaci贸n de la renta b谩sica universal en Espa帽a鈥, resume el integrante de Eureka. Un malentendido que, reflexiona, intencionado o no, conduce a gran parte de la poblaci贸n a creer que la renta b谩sica es, como todas las ayudas, condicionada, insuficiente y limitadas en el tiempo.

C贸mo revertir esta desinformaci贸n. Desde Eureka apuestan tambi茅n por la v铆a 鈥渧asca鈥, desplegar una mayor presencia en las calles, 鈥減ara as铆 salir del c铆rculo en el que nos movemos y romper el encerramiento que los algoritmos de las redes sociales ejercen sobre sus usuarios, permiti茅ndonos conectarnos s贸lo con personas de parecidas ideas y forma de ver el mundo鈥.

La ICE ha obtenido tres pr贸rrogas desde su presentaci贸n, que le han dotado finalmente de nueve meses m谩s para juntar el mill贸n de firmas necesarias. En los pr贸ximos meses, quienes apuntan a elevar el debate a la Uni贸n Europea para que pueda desde all铆 volver a las administraciones de los estados miembros con el aval comunitario, necesitan un empuj贸n que ponga en marcha el contador de adhesiones. Adem谩s de buscar la respuesta en la calle, explica Bravo: 鈥渃ontinuamos albergando la esperanza de que alg煤n gran medio de difusi贸n, organizaci贸n importante o influencer difundan nuestra Iniciativa, as铆 que seguiremos tratando de llegar hasta ellos鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (09/01/2022).