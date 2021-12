–

De parte de ANRed December 11, 2021 49 puntos de vista

Estas fueron las palabras de Alejandra, mamá de Roxana Villalba en la conmemoración de un nuevo aniversario de su desaparición y la falta de avances judiciales en la causa. Por Cobertura Colaborativa*

Alejandra es la mamá de Roxana Paola Villalba, una joven que tenía 20 años al momento de su desaparición, en diciembre del 2018. Tienen información de que pudo haber sido secuestrada por una red de trata en la ciudad de La Plata, sin embargo la fiscal a cargo de la causa, Nuria Gutiérrez de la Unidad Fiscal de Instrucción N°4 de Florencio Varela, no hace nada para dar con el paradero de Roxana.

“Cuando fui a la comisaría tercera de la mujer, ¿saben lo que me dijeron? Me cuestionaron porque fui en un vestidito de verano a hacer la denuncia por la desaparición de mi hija. No anotaron los tatuajes de Roxana, no pusieron que era una transplantada hepática y que tenía una cicatriz en su estómago que es inconfundible. Quiero que compartan en redes sociales, alguien la tiene que haber visto, alguien tiene que saber algo”, dijo Alejandra este 7 de diciembre durante la movilización.

Roxana salió de su casa del barrio de Don Orione el 7 de diciembre del 2018, se había quedado en lo de su mamá por su cumpleaños. Alejandra se fue a trabajar y nunca más la vio. Roxana fue vista por última vez en el Hospital Argerich el 15 de diciembre, cuando fue por sus medicinas hepáticas. Luego de eso no se supo más nada de ella.

“Sus redes sociales siguen abiertas y eso es lo más extraño. Me llegó un mensaje desde Facebook con un signo de pregunta. ¿Qué significa eso? La justicia tiene que abrir el Facebook de ella, ver cuáles fueron los últimos mensajes que mandó”, explica su madre, aludiendo a que ella no tenía celular al momento de su desaparición y se comunicaban vía Facebook. La empresa se negó a ingresar a sus redes sociales.

“Así como mi hija está hace tres años desaparecida, hay muchas chicas que desaparecen y nunca vuelve. Y otras que, lamentablemente, vuelven sin vida. Conocí a muchas madres y tengo a muchas mamás acompañándome hoy, que tenemos un sentimiento encontrado con bronca, con ganas de prender fuego todo. Yo al principio decía ¿cómo podemos decir eso? Y simplemente hoy lo estoy sintiendo. Tengo ganas de prender fuego al Estado, sinceramente, porque no hacen nada para encontrar a Roxana. ¿Quién la tiene? ¿Dónde está? ¿Por qué no la dejan volver?”, finalizó.

A su vez, manifestantes autoconvocadas hicieron su aporte: «Hacemos un llamado a empatizar con el caso de Roxana y de todas las pibas que faltan en este distrito pero que sus casos quedan archivados, llamamos a no esperar a que nos falte una de las nuestras, salgamos a luchar por las que no conocemos también, no juzguemos cuando una piba es buscada y luego aparece sana y salva porque no tenemos que aparecer muertas para que valga la pena buscarnos: Busquémonos y busquémonos rápido, para que podamos volver a abrazar a nuestras familias, para que aparezcamos sanas y salvas».

Que la memoria y las ganas de cambiar la realidad se enciendan, estas son el instrumento que mantiene viva todas las luchas, es lo que nos impulsa a seguir a pesar del desgaste de los años, son la fuerza impulsora de la resistencia y es lo que necesitamos para no olvidarnos de nadie: ni de Lolo, ni de Johana, ni de Marita, ni de Tehuel, ni de Diana, de Lucila, de Araceli, de Micaela, ni de Anahí, de nadie.

Redes sociales de la búsqueda de Roxana Villalba

Instagram: https://instagram.com/buscamosaroxana?utm_medium=copy_link

Facebook: Buscamos a Roxana

*Cobertura colaborativa: Periódico Gatx Negrx + La Chispa Prensa + La Obrera Colectivo Fotográfico + Aislamiento Represivo