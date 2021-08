–

De parte de EZLN August 16, 2021 46 puntos de vista

Ago162021

Tretji del: Naloga

<!–

23207

–>

Tretji del:

Naloga

december 2020

Kako je posku拧ala Defensa Zapatista Esperanzi pojasniti nalogo zapatizma in drugi radostni razmisleki.

禄Dobro. Razlo啪ila ti bom nekaj zelo pomembnega. A ne zapisuj si, razen v lastno glavo. Bele啪nico lahko kjerkoli pozabi拧, svojo glavo pa mora拧 vedno nositi s seboj.芦

Defensa Zapatista je korakala gor in dol, podobno kot je to po膷el pokojni SupMarcos, ko je razlagal kaj zelo pomembnega. Esperanza je sedela na drevesnem 拧toru, 膷ez katerega je preudarno polo啪ila plasti膷no ponjavo in z njo prekrila vla啪en les, prekrit z mahom, gobami in posu拧enimi vejicami.

禄Misli拧, da bomo lahko videle, kam nas bo pripeljal na拧 boj?芦 je izustila Defensa Zapatista in pri tem s svojimi malimi rokami kazala v nedolo膷no smer.

Esperanza je razmi拧ljala, kako naj ji odgovori, 膷eprav je bilo jasno, da je bilo Defensino vpra拧anje zgolj retori膷no. Odgovor je ni zanimal, razen v obliki vpra拧anj, ki bi sledila prvemu vpra拧anju. Kar se nje ti膷e, je Defensa Zapatista sledila znanstveni metodi.

禄Te啪ava namre膷 ni prispeti na cilj, temve膷 v gradnji poti. To pomeni, da 膷e poti ni, jo mora拧 narediti. To je edina mo啪nost,芦 je nadaljevala deklica, medtem ko je vihtela ma膷eto. Kdo ve, kje jo je dobila, a zagotovo jo v neki lopi nekdo i拧膷e.

禄Te啪ava se je torej spremenila 鈥 sedaj je najpomembnej拧a pot. 膶e do tam, kamor 啪eli拧 priti, ni poti, no, potem je to tvoja glavna skrb. Torej, kaj bomo naredile, 膷e do tam, kamor 啪elimo iti, ni poti?芦

Esperanza zadovoljno odgovori: 禄Po膷akale bomo, da neha de啪evati, da ne bomo med gradnjo poti mokre.芦

禄Ne!芦 vzklikne Defensa, si privije dlani na glavo in razmr拧i pri膷esko, ki jo je njena mama urejala pol ure.

Esperanza za hip okleva in nato poskusi 拧e enkrat: 禄沤e vem, Pedritu se bomo zlagale, da so na cilju sladkarije, a da do tja ne obstaja nobena pot. Kdorkoli najhitreje ustvari pot do tja, dobi sladkarije.芦

禄Misli拧, da bomo za pomo膷 prosile preklete mo拧ke? Niti pod razno! To bomo naredile same, kot 啪enske, kot to, kar smo,芦 odvrne Defensa.

禄Prav ima拧,芦 se strinja Esperanza. 禄In morda bodo tam na koncu res 膷okolade.芦

Defensa nadaljuje: 禄Kaj pa, 膷e se medtem, ko posku拧amo ustvariti pot, izgubimo?芦

Esperanza odgovori: 禄Kri膷ale bomo na pomo膷? Pri啪gale signalno raketo? Ali pa s seboj vzele 拧koljko, s katero bomo lahko poklicale v vas, da nas pridejo re拧it?芦

Defensa vidi, da Esperanza stvar jemlje precej dobesedno in 拧e huje, da ji vsi zbrani pritrjujejo. Ma膷ka-pes si denimo 啪e oblizuje ustnice z mislijo na lonec 膷okolade ob vzno啪ju mavrice, rjavec predvideva, da bo tam tudi koruza s soljo in morda 拧e en lonec, poln plastenk. Medtem Calamidad vadi koreografijo z imenom pas de chocolat, ki jo je ustvaril SupGaleano in pri kateri mora拧 v stilu nosoroga loviti ravnote啪je nad velikim loncem.

El铆as Contreras je medtem 啪e vse od prvega vpra拧anja naprej na obeh straneh brusil svojo ma膷eto.

Malo dlje od njega neko nedefinirano bitje, ki je izjemno podobno hro拧膷u in nosi znak z napisom 禄Kli膷i me Ishmael芦, razpravlja s starim Antoniem o prednostih negibnosti na suhi zemlji in trdi: 禄Res je, moj dragi Queequeg, noben beli kit se ne pribli啪a pristani拧膷u.芦 Staroselec in zapatist v 啪lahtnih letih, neprostovoljen u膷itelj generacije, ki se je z oro啪jem uprla leta 1994, si zvije cigareto in pazljivo poslu拧a hro拧膷eve argumente.

Deklica Defensa Zapatista predvideva, da je podobno kot znanost in umetnost tudi sama v zoprnem polo啪aju, saj jo narobe razumejo. Da je kot pas de deux brez objema, ki bi omogo膷il pirueto ali port茅. Kot film v zaporu plo膷evinaste kasete, ki 膷aka, da ga re拧i pogled. Kot pristani拧膷e brez ladje, ki bi v njem pristala. Kot cumbia, ki 膷aka boke, da ji dajo poslanstvo in usodo. Kot Cigalova konkava brez konvekse[1], kot Luz Casal na poti do obljubljenega cveta[2], kot Louis Lingg brez svojih punk Bomb[3], kot Panchito Varona, ki pogleduje za akordom izgubljenega aprila[4], kot ska brez prerivanja in kot sladoledni pralineji brez Supa, da bi v njih u啪ival.

Toda Defensa je obramba in tudi zapatistka, zato ne sprejme ni膷 od tega in v odporu ter uporu i拧膷e pomo膷 pri starem Antoniu.

禄Nevihte nikogar ne spo拧tujejo. Enako udrihajo po morju in po kopnem, po nebu in po zemlji. Drobovje zemlje se zvija, trpijo ljudje, rastline in 啪ivali. Ne glede na njihovo barvo, velikost in navade,芦 pridu拧eno re膷e stari Antonio.

Vsi nemo gledajo predse, deloma iz spo拧tovanja, deloma iz groze.

Stari Antonio nadaljuje: 禄沤enske in mo拧ki i拧膷ejo zavetje pred vetrom, de啪jem in zlomljenimi tlemi, kjer 膷akajo, da nevarnost mine, da bi lahko videli, kaj je ostalo in kaj ni. A zemlja naredi ve膷 od tega, saj se pripravlja na to, kar pride potem, na to, kar sledi. V tem procesu se za膷ne spreminjati: mati zemlja ne 膷aka na konec nevihte, da bi ugotovila, kaj bo naredila, graditi za膷ne 啪e precej prej. Zato najve膷ji modreci pravijo, da jutro ne pride samo od sebe, da se ne pojavi iznenada, temve膷 le啪i in 膷aka med sencami, preden za tiste, ki vedo usmeriti svoj pogled, naredi prvo razpoko v no膷. Zato mo拧ki in 啪enske koruze med njenim sejanjem sanjajo tortilje, atole, pozol, tamale in marquesote. 膶eprav jih sedaj 拧e ni, vedo, da bodo pri拧li, in to usmerja njihovo delo. Svoje polje in njegove sadove vidijo, 拧e preden se seme dotakne tal.芦

禄Ko mo拧ki in 啪enske koruze gledajo na ta svet in njegove bole膷ine, hkrati vidijo svet, ki bo moral 拧ele vzkliti, in gradijo pot do njega. Imajo tri poglede: enega za to, kar je bilo v preteklosti, enega za to, kar je, in enega za tisto, kar 拧ele prihaja. Tako vedo, da je to, kar sadijo, zaklad: pogled sam.芦

Defensa se navdu拧eno strinja. Razume, da stari Antonio razume trditev, ki je ni mogla razlo啪iti. Dve generaciji, razli膷ni po koledarjih in geografijah, zdru啪uje most, ki hkrati prihaja in odhaja 鈥 tako kot poti.

禄Tako je!芦 skorajda zavpije deklica in z naklonjenostjo gleda starega mo啪a.

Nato doda: 禄膶e 啪e vemo, kam 啪elimo iti, to pomeni, da vemo tudi, kam ne 啪elimo. Zato nas vsak korak pelje proti neki poti in stran od druge. Tja 拧e vedno nismo pri拧le, a pot, po kateri hodimo, nam bo pokazala na拧 cilj. 膶e ho膷emo jesti tamale, ne bomo gojile bu膷.芦

Vsa dru拧膷ina si v mislih predstavlja grozno bu膷no juho in se nanjo odzove z lahko razumljivo gesto gnusa.

禄Nevihto bomo pre啪ivele, kot vemo in znamo, a 啪e danes moramo za膷eti graditi tisto, kar ji bo sledilo. Imamo samo eno prilo啪nost. Zato moramo besedo ponesti dale膷. Ni pomembno, 膷e 膷loveka, ki jo je prvi izustil, ni ve膷, pomembno je, da seme pade v plodno zemljo in zraste. Oziroma daje oporo. To je na拧a misija: smo seme, ki i拧膷e druga semena,芦 razglasi Defensa Zapatista in s pogledom, uprtim v Esperanzo, vpra拧a: 禄Razume拧?芦

Esperanza vstane in z vso sve膷anostjo, ki jo pri svojih devetih letih premore, odgovori: 禄Da, seveda. Razumela sem. 膶e gremo, bomo vsi umrli grozljive smrti.芦

A takoj nato doda: 禄Ampak to bomo naredili tako, da bo vredno.芦

Vsi ploskajo.

Da bi podprl Esperanzin 禄tako, da bo vredno芦, stari Antonio iz svoje torbe vzame vre膷ko 膷okoladnih 禄poljub膷kov芦.

Ma膷ka-pes jih na en mah pogoltne lepo 拧tevilo, rjavec pa raje 拧e naprej 啪ve膷i svojo plastenko.

El铆as Contreras iz preiskovalne komisije EZLN s pridu拧enim glasom ponovi: 禄To bomo naredili tako, da bo vredno.芦 Njegovo srce in misli odtavajo k bratu Samirju Floresu in vsem, ki se z dostojanstvom kot svojim edinim oro啪jem zoperstavljajo gobezdavemu tatu vode in 啪ivljenja, skrivajo膷emu se za oro啪jem nadzornika, ki tudi sam kar naprej blebeta, da bi skril slepo poslu拧nost svojemu Vladarju. Ta je najprej denar, nato 拧e ve膷 denarja in na koncu 拧e vedno denar. Ne pravica, tudi ne svoboda in nikoli 啪ivljenje.

Hro拧膷 za膷ne razlagati, kako ga je 膷okoladna plo拧膷ica re拧ila pred gotovo smrtjo na ozemlju Selkupov v sibirski stepi, ko je potoval iz de啪ele Samijev, kjer je pel yoik[5], _da bi se poklonil cedri, drevesu 啪ivljenja. 禄艩el sem, da bi se u膷il, temu so namenjena potovanja. Obstajajo odpori in upori, ki samo zato, ker so dale膷, niso ni膷 manj pomembni in herojski,芦 je rekel, medtem ko je v isti sapi s svojimi 拧tevilnimi nogami 膷okolado osvobodil aluminijaste folije, si zaploskal, in pogoltnil en velik del.

Calamidad je medtem popolnoma razumela, kaj pomeni misliti na tisto, kar 拧ele prihaja, in s svojimi od 膷okolade umazanimi rokami navdu拧eno vzkliknila: 禄Pojdimo se igrat kokice!芦

Iz zapatisti膷nega Centra za pomorsko-zemeljske priprave

SupGaleano med delavnico 鈥榤ednarodnega bruhanja鈥

Mehika, december 2020

Iz bele啪nice Ma膷ke-Psa

Zaklad je drugo

禄Za konec me je s svojim edinim o膷esom po膷asi pogledal in rekel: 鈥樐宎kal sem te, Don Durito. Vedeti mora拧, da sem zadnji pravi 拧e 啪ive膷i pirat na svetu. 鈥楶ravi鈥 sem rekel zato, ker je dandanes ne拧teto 鈥榩iratov鈥 v finan膷nih sredi拧膷ih in velikih vladnih pala膷ah, ki kradejo, ubijajo, uni膷ujejo in plenijo, ne da bi se kadarkoli dotaknili kak拧ne vode, 膷e ne 拧tejemo tiste v njihovih kopalnih kadeh. Tu je tvoja misija (poda mi fascikel starih listin): najdi zaklad in ga prenesi na varno. Zdaj pa mi mora拧 oprostiti, umreti moram.鈥 Komaj je izgovoril te zadnje besede, je njegova glava padla na mizo. Da, bil je mrtev. Papiga je zletela skozi okno in vzkliknila: 鈥楿mrl je izgnanec iz Mitilen, umrl je pankrt Lezbosa, mrtev je ponos Egejskega morja. Odpri vseh svojih devet vrat, stra拧ni pekel, kajti tam bo po膷ival veliki Rde膷ebradec. Na拧el je 膷loveka, ki ga bo nasledil, in ta, ki je ocean spremenil v solzo, zdaj spi. Ponos vseh pravih piratov bo zdaj plul na 膶rnem 拧膷itu.鈥 Pod oknom se je raztezalo 拧vedsko pristani拧膷e G枚teborg, v daljavi je jokala nyckelharpa[6].芦

Don Durito iz Lakandonskega pragozda, oktober 1999

Secci贸n: Tres delirios, dos grupos y un amotinado.

Si seguimos la ruta del Almirante Maxo, creo que llegamos m谩s r谩pido si nos vamos caminando por el estrecho de Bering



Por ovarios no paramos



Ya est谩 el motor, ya s贸lo falta鈥 隆驴la lancha?!



La tripulaci贸n I



La tripulaci贸n II



No tenemos todav铆a barco, pero ya hay quien encabece el mot铆n a bordo



[1]Concavo y convexo (Konkava in konveksa) je naslov ljubezenske pesmi pevca flamenka Diega el Cigala.

[2]Flor prometida (Obljubljeni cvet) je naslovna pesem 拧panskega pop umetnika Luza Casala na njegovi sedmi studijski plo拧膷i.

[3]Louis Lingg and the Bombs je francoski anarhisti膷ni bend, ki nosi ime po 膷ika拧kemu anarhistu Louisu Linggu, ki je bil leta 1887 obsojen na smrt, ker naj bi domnevno izdelal bombe, ki so bile uporabljene v nemirih na trgu Haymarket. Lingg je v zaporu, raje, kot da bi ga umorili, naredil samomor z eksplozivno napravo.

[4]驴Qui茅n me ha robado el mes de abril? (Kdo mi je ukradel mesec april?) je skladba, ki jo je napisal znani 拧panski rokovski tekstopisec in producent Panchito Varona. Poje jo 拧panski tekstopisec in glasbenik Joaqu铆n Sabina.

[5]Tradicionalna oblika pesmi med Samiji.

[6]V Skandinaviji tradicionalni instrument s strunami in tipkami, ki se nahajajo pod njimi. Igra se z lokom.

No hay comentarios todav铆a.