–

De parte de ANRed February 9, 2022 78 puntos de vista

Mediante un video publicado en redes sociales la actriz Thelma Fardin explic贸 que un tribunal de Brasil decidi贸 volver a cero el juicio contra Juan Dath茅s acusado por el delito de abuso sexual, porque no hay jurisdicci贸n. 芦En un juicio como en el mio en el colaboraron tres ministerios p煤blicos fiscales de tres pa铆ses, operaciones internacionales, movimientos de mujeres y un sin fin de herramientas para llegar a la justicia, me responden con 茅sta barbaridad. Es una aberraci贸n. Sin en un caso como el mio para esto 驴qu茅 queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia?禄. Por ANRed

La actriz Thelma Fardin explic贸 mediante un video publicado en redes sociales que se suspendi贸 el juicio a Juan Darth茅s por violaci贸n cuando estaba entrando en su etapa final.

芦Un Tribunal Superior de Brasil decidi贸 volver a cero el juicio contra Juan Darth茅s que ya estaba pr谩cticamente sobre el final. Un juicio que cost贸 much铆simo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades sino porque un Tribunal dice que no hay jurisdicci贸n. Un mont贸n de tecnicismo insoportables e injustos. Pero el mensaje hoy es la impunidad. Viaj茅 a Nicaragua y all铆 dijeron que hab铆a que juzgarlo, pero 茅ste tipo se profug贸 a Brasil. All铆 dijeron que ten铆an jurisdicci贸n para juzgarlo y sin embargo luego que la justicia me escuch贸 y a un mont贸n de testigos, esto significa un nivel de revictimizaci贸n violento禄 explic贸 la joven.

En relaci贸n al nivel de exposici贸n que tuvo el juicio que marc贸 un punto de inflexi贸n en la lucha contra las violencias machistas, lament贸 la decisi贸n de la justicia. 芦En un juicio como en el mio en el colaboraron tres ministerios p煤blicos fiscales de tres pa铆ses, operaciones internacionales, movimientos de mujeres y un sin fin de herramientas para llegar a la justicia, me responden con 茅sta barbaridad. Es una aberraci贸n. Sin en un caso como el mio para esto qu茅 queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la justicia禄 agreg贸.

芦Sab铆amos que nos 铆bamos a encontrar con piedras en el camino, no sab铆amos que nos 铆bamos a encontrar con cosas as铆 de raras porque es raro. Hasta qu茅 punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y se encontraba en su etapa final y que, evidentemente, lo que no quieren es que se juzgue porque es tan contundente la prueba que lo 煤nico que quieren es evitar la Justicia, pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia. Fuimos a la justicia, estamos en la Justicia y esto es lo que est谩n diciendo. Esta bestialidad, que todo lo hecho hasta ac谩 no sirve de nada禄 explic贸 visiblemente angustiada.

鈥淧ero este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, la Corte Suprema ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina ac谩, estoy cansada, pero no estoy vencida鈥, concluy贸.