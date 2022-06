–

芦El gen HB4 es como un coche que va por una cornisa a 100 km por hora, no se da cuenta de que viene una curva cerrada sigue igual (鈥) sigue funcionando con los ojos cerrados y a mil禄 [1]. La met谩fora en relaci贸n al recientemente aprobado trigo resistente a sequ铆a es una cita textual de la nota del ingeniero agr贸nomo H茅ctor Huergo, ex presidente del Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria (INTA) y actualmente inversor en Bioceres (una de las principales empresas argentinas de biotecnolog铆a agropecuaria), prosecretario de redacci贸n de Clar铆n Rural, creador de Canal Rural y responsable del grupo Clar铆n. Volviendo a la met谩fora, imag铆nense lo que ocurre cuando se maneja con los ojos cerrados. Imag铆nense lo que ocurre cuando se sigue a 100 por hora, pero en un peaje, en una curva cerrada o en una senda peatonal por la que caminan ni帽as y ni帽os que salen de una escuela鈥 Ah铆 se pueden hacer una idea de lo que ocurre cuando se le agrega un contexto, cuando se le incorporan variables a un desarrollo tecnol贸gico.

Les propongo un recorrido por los principales mitos, los argumentos centrales intencionalmente vertidos junto con las bondades promocionadas por los creadores e impulsores estatales y corporativos del trigo HB4, de modo de poder comprender c贸mo caen por peso propio, como bien destacamos las cient铆ficas y cient铆ficos, profesores, t茅cnicas y t茅cnicos que componemos el Colectivo Trigo Limpio [2].

1) El trigo HB4 representa un avance porque no utiliza el tristemente c茅lebre glifosato

Quienes esgrimen de manera c铆nica este argumento han impulsado por a帽os el agronegocio basado en la utilizaci贸n de diferentes herbicidas, incluyendo al glifosato, negando sistem谩ticamente sus efectos t贸xicos en la salud de nuestros cuerpos y territorios, pese a la enorme cantidad de evidencia acumulada demostrando dicha toxicidad [3]. M谩s importante a煤n, lo que no mencionan generalmente es que el trigo HB4 reci茅ntemente desarrollado por el CONICET y la empresa Bioceres, es tolerante al herbicida glufosinato de amonio. El glufosinato de amonio es un qu铆mico cuyo riesgo es catalogado por SENASA como de banda azul (15 veces m谩s t贸xico que el glifosato catalogado banda verde). La exposici贸n a este herbicida durante el periodo prenatal genera una actividad locomotora reducida, produciendo un deterioro en los mecanismos de la memoria y comportamientos an谩logos al autismo en modelos experimentales de mam铆feros. Adem谩s, altera la calidad (morfolog铆a, movilidad) y el ADN de los espermatozoides de mam铆feros. De hecho, la Uni贸n Europea (Reglamento (CE) n.掳1107/2009) determina que esta sustancia est谩 prohibida para todos los usos en la categor铆a de 芦plaguicidas禄.

2) El herbicida para el cual es tolerante el trigo HB4 solo se utiliz贸 como un marcador de selecci贸n durante su creaci贸n y no es necesario utilizarlo en su siembra o cultivo

No es cierto que se haya debido usar como marcador justamente un gen que es particularmente relevante a posteriori para el agronegocio. Lo que no se dice es que es justamente la asociaci贸n con este gen de tolerancia a glufosinato de amonio el que le confiere rentabilidad al desarrollo. De hecho, la empresa Bioceres comercializa sus nuevos eventos de soja y trigo Hb4 como un 芦paquete tecnol贸gico禄 que incluye el herbicida glufosinato de amonio, tal como se puede ver en propagandas y capacitaciones [4]. La propia empresa desarroll贸 promociones evidenciando c贸mo el rendimiento del trigo transg茅nico era mayor utilizando glufosinato de amonio, luego de lo cual las retir贸 cuando se viralizaron publicaciones mostrando las contradicciones en el discurso de sus promotores. Un aspecto clave para comprender la tecnolog铆a de eventos apilados es que, como en la mayor铆a de los paquetes de la agricultura transg茅nica, constituyen una 芦estrategia de negocios禄 para la venta siempre creciente de herbicidas y otros agrot贸xicos, sin tomar en cuenta los da帽os que provocan en la salud y el ambiente. Es importante considerar que muchas de las empresas semilleras que producen variedades transg茅nicas, sobre todo las cuatro m谩s grandes del mercado global (denominadas Big 4), tambi茅n producen y comercializan herbicidas, multiplicando as铆 sus ganancias al hacer crecer la dependencia en los productores al imponer el paquete tecnol贸gico. De este modo, plantear como lo hizo Raquel Chan, la creadora de este desarrollo, que puede no utilizarse este herbicida si no se desea, o que 鈥渄eber铆a emplearse bien鈥 es tomarnos por idiotas. Si este fuera el caso, nadie estar铆a empleando 鈥搊 utilizando mal- el glifosato o cualquiera de los otros herbicidas y pesticidas que aparecen en nuestras aguas, cuerpos y alimentos. Parece que quienes han venido empleando herbicidas no se han dado cuenta que pueden no utilizarlo o de que pueden emplearlo 鈥渂ien鈥.

3) Esta tecnolog铆a representa un avance para enfrentar las sequ铆as

Esta tecnolog铆a, en lugar de promocionarse como un gran negocio para sus inversores, se propagandiza apelando a su contribuci贸n al problema de las sequ铆as. Por el contrario, el desarrollo de este OGM resultar谩 no solo en una mayor contaminaci贸n por agrot贸xicos, que de por s铆 ya es alt铆sima e inaceptable, sino tambi茅n en la expansi贸n de los cultivos de soja en detrimento de ecosistemas semi谩ridos de Argentina. La deforestaci贸n de los ecosistemas secos tropicales y subtropicales es una pr谩ctica claramente irresponsable en el marco del dram谩tico contexto de cambio clim谩tico global que estamos transitando. En este sentido, cabe advertir que los actuales modos de producci贸n y apropiaci贸n de la naturaleza en sinergia con el cambio clim谩tico derivado del calentamiento global y la consecuente p茅rdida de biodiversidad, est谩n acercando peligrosamente a la biosfera hacia los l铆mites de posibilidad de la vida misma. Por ello, urge pensar en nuevos modos de producci贸n de alimentos sanos en contextos socio-ambientalmente justos, en vez de seguir repitiendo la misma receta que tantos problemas est谩 generando.

4) Este nuevo Organismo Gen茅ticamente Modificado (OGM) es un desarrollo estatal, a diferencia de los anteriores

Reci茅ntemente una nota promocionaba el desarrollo del trigo HB4 bajo la dicotom铆a Estado o Monsanto [5]. Este planteo es falso de toda falsedad. En primer lugar, el agronegocio y el uso de herbicidas es pol铆tica de Estado, gobierno tras gobierno, desde la introducci贸n del paquete de Soja RR y glifosato por parte de Carlos Menem y Felipe Sol谩 en el a帽o 1996, resultando el Estado, lejos de lo otro del inter茅s corporativo, su socio y garante necesario. Todos los acuerdos con Monsanto, Bayer o Syngenta, requirieron el visto bueno y el impulso que les dio el Estado, un Estado que no estuvo ausente sino m谩s presente que nunca en este tipo de pol铆ticas. M谩s importante, este presunto desarrollo estatal tiene como parte fundamental a Bioceres. Entre los principales beneficiados del desarrollo, se encuentran Sigman y Grobocopatel. Y su defensa a ultranza por parte del grupo Clar铆n deber铆a al menos hacer dudar a quienes han le铆do que esta producci贸n es acaso nacional o popular.

5) Este desarrollo permitir谩 mitigar los problemas de hambre y contribuir a nuestro desarrollo nacional

Mientras el desarrollo del trigo Hb4 se promociona como una soluci贸n combinada al problema de la sequ铆a y del hambre, el resultado probable es que solo servir谩 para profundizar ambas problem谩ticas, particularmente dentro de nuestro propio pa铆s. La promesa de crecimiento y bienestar mal condice con los niveles crecientes de dependencia econ贸mica, con el escandaloso incremento de la pobreza, del hambre y con los bajos salarios asociados a la reprimarizaci贸n de nuestra econom铆a (vuelta al modelo de granero del mundo) y al aumento en la concentraci贸n de la riqueza. Lejos de servir para alimentar a nuestra poblaci贸n, el agronegocio sirve para generar commodities en un sistema de extractivismo de lo que empresas y Estados denominan 鈥渞ecursos naturales鈥 asociado a un extractivismo de conocimiento de recursos humanos en nuestras universidades p煤blicas y en nuestras instituciones cient铆ficas como el CONICET. Frente a acuerdos como el 煤ltimo que se desarroll贸 con el FMI, el gobierno sale a buscar d贸lares y nuestros pueblos pierden, en poder adquisitivo y en salud, mientras que los intereses corporativos siguen concentrando ganancia.

Frente a este modelo cient铆fico hegem贸nico, frente a este discurso dominante cient铆fico, necesitamos otro tipo de ciencia, que plantee por sobre lo privado, lo p煤blico, incluso mejor, lo popular; por sobre el competir, el compartir, el cooperar, la ayuda mutua. Un tipo de ciencia que no solamente se plantee la producci贸n p煤blica de medicamentos y vacunas frente al aumento de epidemias y pandemias de origen zoon贸tico ligadas al extractivismo, sino que est茅 un paso antes y en vez de ser parte del saqueo, en lugar de ser parte de la contaminaci贸n o de la expansi贸n de la frontera del agronegocio, pase a investigar cu谩les son los determinantes sociales y ambientales de la enfermedad, deje de producir una ciencia al servicio del extractivismo y genere otro tipo de ciencia al servicio de los pueblos, escuchando a esos pueblos que resisten, que luchan. Una ciencia para, por y con el poder directo del pueblo.

*Mat铆as Blaustein es Bi贸logo y Fil贸sofo, Investigador del CONICET y Docente de laUBA. Es Coordinador del Grupo de Biolog铆a de Sistemas y Filosof铆a del C谩ncer y Corresponsable de la Pr谩ctica Social Educativa 芦Aspectos Sociales del C谩ncer禄.