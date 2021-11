–

A una semana de la aprobaci贸n de la importaci贸n por las autoridades regulatorias de Brasil del Trigo Transg茅nico HB4, que habilita a la empresa Bioceres a su liberaci贸n comercial en todo el territorio argentino, la Justicia Federal dict贸 una resoluci贸n judicial recepcionando los cuestionamientos de la sociedad civil y los planteos del Fiscal Federal Fabi谩n Canda y la Defensora P煤blica Florencia Plazas sobre dicho evento transg茅nico, ordenando varias medidas urgentes, en raz贸n del grave d茅ficit que presenta la autorizaci贸n del Estado Nacional, previo a resolver sobre la medida cautelar en la que se solicita su suspensi贸n. Por Naturaleza de Derechos.



Concretamente la justicia orden贸 que el Ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca de la Naci贸n en el t茅rmino de cinco d铆as proceda a publicar, sin restricciones y en su p谩gina web oficial, la totalidad de los informes (estudios y ensayos) de los que se hizo m茅rito en la Resoluci贸n nro. 41/2020 que libera comercialmente el Trigo de Bioceres. A su vez lo exhorta a que en el t茅rmino de veinte d铆as dise帽e, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participaci贸n ciudadana adecuado a los est谩ndares constitucionales aplicables (Acuerdo de Escaz煤, ley 27.566) que permita a la poblaci贸n ser escuchada respecto al Trigo Transg茅nico y asi pueda efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicaci贸n, las que deber谩n ser consideradas.

Asimismo ordena al Instituto Nacional de Semillas (INASE) que en el plazo de cinco d铆as publique en el Bolet铆n Oficial la Resoluci贸n INASE nro. 535/2021 y acompa帽e a la causa judicial la totalidad de los antecedentes de la mentada resoluci贸n; debiendo informar con periodicidad mensual, acerca del estado de cumplimiento por la empresa Bioceres SA de los requerimientos all铆 efectuados. Dicha Resoluci贸n del INASE da cuenta de los riesgos de la contaminaci贸n cruzada que representa el Trigo HB4, por lo tantom los fundamentos para el dictado de esa resoluci贸n como las medidas de cuidado que establece, son una prueba fundamental sobre la imposibilidad de coexistencia de un Trigo OGM y un Trigo tradicional, que agregada a la causa judicial podr谩 ser valorada debidamente por la justicia.

La orden judicial se dict贸 en el marco de la causa madre sobre los Organismos Gen茅ticamente Modificados (OGM) en Argentina 芦GIMENEZ, ALICIA FANY Y OTROS C/ EN- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y OTROS S/PROCESO DE CONOCIMIENTO禄, que tramita por ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo Nro 3 de la Capital Federal a cargo del Juez Santiago Carrillo.

La resoluci贸n de la justicia tambi茅n alcanza y cobija a los reclamos judiciales conexos que tramitan ante el mismo magistrado en los que se cuestiona y se plantea la inconstitucionalidad del sistema regulatorio de OGM en Argentina (reclamo de Naturaleza de Derechos iniciado en el a帽o 2013: Autos 芦CABALEIRO LUIS FERNANDO C/ EN-M搂 AGRICULTURA Y GANADERIA-SAG Y P Y OTRO S/PROCESO DE CONOCIMIENTO禄 6580/2013) y la protecci贸n de la producci贸n agroecol贸gica de Trigo (reclamo presentado el viernes 12 de Noviembre 2021 por emprendimientos agroecol贸gicos y asambleas y organizaciones de Pueblos Fumigados de la Provincia de Bs. As. ante la aprobaci贸n por la CNTBio de Brasil de la importaci贸n del Trigo Transg茅nico de Bioceres el 11 de Noviembre 2021: Autos 芦ARISNABARRETA, GABRIEL Y OTROS C/ EN Y OTRO S/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)禄 18983/2021).

Las medidas judiciales ordenadas dejan en evidencia los graves d茅ficits formales y materiales del sistema regulatorio de aprobaci贸n de OGM en Argentina, todos ellos denunciados por las organizaciones socioambientales desde hace m谩s de una d茅cada, dado que el modelo agroindustrial con la incorporaci贸n de los insumos externos, ademas de los ogm: agrot贸xicos y fertilizantes sint茅ticos, nunca ha tenido un tratamiento legislativo en nuestro pa铆s, a pesar de todos los impactos ambientales, sanitarios y clim谩ticos denunciados y documentados por centenares de asambleas y organizaciones de Pueblos Fumigados y evidenciados por la ciencia independiente. En consecuencia su legitimaci贸n est谩 dada por un bloque reglamentario permeable a los intereses y lobbys de las grandes corporaciones del agronegocio, que durante 25 a帽os han obtenido autorizaciones del Estado, basadas en la informaci贸n aportada por las propias empresas (que oculta los riesgos y da帽os que efectivamente provocan) y sin el debido control de la poblaci贸n mediante una instancia de participaci贸n ciudadana inclusiva.

