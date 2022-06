–

El passat 1 d鈥檃bril (divendres), Carmen L贸pez Delgado, flamant directora general de Recursos Humans de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut P煤blica convocava una borsa de treball extraordin脿ria d鈥檃rquitectes t猫cnics per a fer unes 鈥渘yapes鈥 urgents als centres sanitaris amb diners dels fons europeus Next Generation EU.

Com que hi ha tanta pressa per gastar-se els diners i aprofitant la pand猫mia abans que passe de moda, han recorregut a una borsa d鈥檜rg猫ncia en la qual nom茅s es demana el t铆tol d鈥檃rquitectura t猫cnica. Cal fixar-se en que la borsa va ser publicitada divendres i es va obrir la inscripci贸 la nit del diumenge (dilluns 4, a les 0:00 hores), estant publicitada nom茅s a la p脿gina web de la Conselleria. O siga, amb NOCTURNITAT I ALEVOSIA 鈥淓NCHUFAT脪RIA鈥.

Com que hu铆 en dia sembla que el m茅s important 茅s la competitivitat i la rapidesa i els nostres pol铆tics sempre volen triar als millors, han decidit que l鈥櫭簄ic m猫rit valorable per a ordenar els candidats a la borsa siga l鈥橭RDRE D鈥橧NSCRIPCI脫. Aix貌 de l鈥檈xperi猫ncia i els coneixements 茅s totalment secundari.

Ac铆 teniu el document, tota una joia del procediment administratiu: https://www.san.gva.es/es/web/dgrhs/procedimiento-extraordinario

Ens hauria agradat vore el fum que eixiria del tel猫fon d鈥檃questa creativa i ocurrent directora general tot el cap de setmana, avisant a amics i familiars amb coneixements d鈥檃rquitectura.

Nom茅s enterar-nos, vam interposar Recurs de Reposici贸 contra esta resoluci贸 per no complir els m铆nims criteris d鈥檌gualtat, m猫rit, capacitat i publicitat, sense obtenir cap resposta fins ara.

脡s una ll脿stima que tinga que ser un sindicat minoritari, sense subvencions i sense representaci贸 a la Conselleria de Sanitat qui tinga que denunciar estes corruptel.les, mentres miren cap a un altre costat els sindicats majoritaris. Potser van estar tamb茅 massa ocupats, avisant la seua gent i se鈥檒s va passar denunciar-ho (si cap d鈥檃quests sindicats ho ha denunciat, no tindrem cap problema en disculpar-nos i rectificar).

I 茅s que les borses s贸n com la loteria; a tots ha de tocar algo, ni que siga la posa, per a que el negoci continue.

D鈥櫭硁 hauran tret aquesta idea de la borsa per ordre d鈥檌nscripci贸? El cas 茅s que no s鈥檋o han inventat ells. Hi ha un altre tripartit que tamb茅 t茅 afici贸 a aquesta forma de contractaci贸:

La Junta de Andaluc铆a selecciona interinos en 24 horas, por orden de llegada y excluyendo embarazadas o mayores de 60

La convocatoria para arquitectos t茅cnicos, ingenieros de minas o trabajadores sociales se abri贸 el mi茅rcoles y dur贸 menos de 24 horas, con un 煤nico criterio de selecci贸n: la rapidez en la presentaci贸n de la solicitud

https://www.eldiario.es/andalucia/junta-andalucia-selecciona-interinos-24-horas-orden-llegada-excluyendo-embarazadas-mayores-60_1_6094652.html

Ser脿 que hi ha alguna Convenci贸 Internacional de Tripartits en la qual compartiran noves maneres d鈥檃gilitzar la contractaci贸 administrativa?

Ser脿 que la borsa extraordin脿ria, soles 茅s 鈥渆xtraordin脿ria鈥 per als qui tenen millors 鈥減adrins鈥?

Ser脿 heredit脿ria la rapidesa en apuntar-se a la borsa? Hem demanat per la Llei de Transpar猫ncia l鈥檈xpedient complet d鈥檃questa borsa i tenim unes ganes boges de vore qui s贸n els arquitectes m茅s r脿pids del pa铆s i mirarem el llistat amb lupa per intentar localitzar de qui s贸n amics o familiars.

TEST D鈥橝GUDESA VISUAL

Troba ressemblances entre els dos tripartits (a banda de les corbates, les mirades perdudes i les borses de treball d鈥檜rg猫ncia):

I aquest 茅s el motiu, amigues i amics, pel qual la CGT no es casa amb ning煤.

GOVERNE QUI GOVERNE, ELS DRETS ES DEFENEN

TRIPARTITO O TRIF脕SICO

El pasado 1 de abril (viernes), Carmen L贸pez Delgado, flamante directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud P煤blica convocaba una bolsa de trabajo extraordinaria de arquitectos t茅cnicos para hacer una 鈥溍盿pas鈥 urgentes a los centros sanitarios con dinero de los fondos europeos Next Generation EU.

Como que hay tanta prisa por gastarse el dinero y aprovechando la pandemia antes que pase de moda, han recurrido a una bolsa de urgencia en la que solo se pide el t铆tulo de arquitectura t茅cnica. Hay que fijarse en que la bolsa fu茅 publicitada viernes y se abri贸 la inscripci贸n la noche del domingo (lunes 4, a las 0:00 horas), estando publicitada solo en la p谩gina web de la Conselleria. O sea, con NOCTURNIDAD Y ALEVOS脥A 鈥淓NCHUFATORIA鈥.

Como que hoy en d铆a parece que lo m谩s importante es la competitividad y la rapidez y nuestros pol铆ticos siempre quieren elegir a los mejores, han decidido que el 煤nico m茅rito valorable para ordenar a los candidatos en la bolsa sea el 脫RDEN DE INSCRIPCI脫N. Eso de la experiencia y los conocimientos es totalmente secundario.

Aqu铆 teneis el documento, toda una joya del procedimiento administrativo: https://www.san.gva.es/es/web/dgrhs/procedimiento-extraordinario

Nos habr铆a gustado ver el humo que saldr铆a del tel茅fono de esta creativa y ocurrente directora general todo el fin de semana, avisando a amigos y familiares con conocimientos de arquitectura.

Nada m谩s enterarnos, interpusimos Recurso de Reposici贸n contra esta resoluci贸n por no cumplir los m铆nimos criterios de igualdad, m茅rito, capacidad y publicidad, sin obtener respuesta hasta ahora.

Es una l谩stima que tenga que ser un sindicato minoritario, sin subvenciones y sin representaci贸n en la Conselleria de Sanidad quien tenga que denunciar estas corruptelas, mientras miran para otro lado los sindicatos mayoritarios. Puede que hubieran estado tambi茅n demasiado ocupados, avisando a sus allegados y se les olvid贸 denunciarlo (si alguno de estos sindicatos lo ha denunciado, no tendremos ning煤n problema en disculparnos y rectificar).

Y es que las bolsas son como la loter铆a; a todos toca algo, aunque sea la pedrea, para que el negocio contin煤e.

驴De donde habr谩n sacado esta idea de la bolsa por orden de inscripci贸n? El caso es que no se lo han inventado ellos. Hay otro tripartito que tambi茅n tiene afici贸n a esta forma de contrataci贸n:

La Junta de Andaluc铆a selecciona interinos en 24 horas, por orden de llegada y excluyendo embarazadas o mayores de 60

La convocatoria para arquitectos t茅cnicos, ingenieros de minas o trabajadores sociales se abri贸 el mi茅rcoles y dur贸 menos de 24 horas, con un 煤nico criterio de selecci贸n: la rapidez en la presentaci贸n de la solicitud

https://www.eldiario.es/andalucia/junta-andalucia-selecciona-interinos-24-horas-orden-llegada-excluyendo-embarazadas-mayores-60_1_6094652.html

驴Ser谩 que hay alguna Convenci贸n Internacional de Tripartitos en la que compartir谩n nuevas maneras de agilizar la contrataci贸n administrativa?

驴Ser谩 que la bolsa extraordinaria, solo es 鈥渆xtraordinaria鈥 para los que tienen mejores 鈥減adrinos鈥?

驴Ser谩 hereditaria la rapidez en apuntarse a la bolsa? Hemos pedido por la Ley de Transparencia el expediente completo de esta bolsa y tenemos unas ganas locas de ver quienes son los arquitectos m谩s r谩pidos del pa铆s y miraremos con lupa el listado para intentar localizar de quien son amigos o familiares.

TEST DE AGUDEZA VISUAL

Encuentra parecidos entre los dos tripartitos (aparte de las corbatas, las miradas perdidas y las bolsas de trabajo de urgencia).

Y este es el motivo, amigas y amigos, por el que la CGT no se casa con nadie.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LOS DERECHOS SE DEFIENDEN