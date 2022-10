–

Endika Alabort, economista y miembro de CNT * E.H

Hablar de la evoluci贸n socioecon贸mica de Euskal Herria (o de un territorio concreto) sin tener en consideraci贸n como les afecta a las diferentes clases sociales de este mismo territorio, nos puede llevar a realizar lecturas que, una vez se dirige la mirada a los sectores populares, pierden todo poder explicativo, al haber realizado un an谩lisis de manera sesgada.

Si atendemos a la Comunidad Aut贸noma del Pa铆s Vasco, resulta que ya en 2017 se hab铆a recuperado el nivel del Producto Interior Bruto previo a la Gran Recesi贸n. Tras el shock econ贸mico de 2020, el siguiente a帽o se volvi贸 a recuperar el nivel de 2017. Para la Comunidad Foral de Navarra m谩s de lo mismo. A falta de m谩s explicaciones, podr铆a parecer una buena din谩mica econ贸mica frente a las crisis.

Sin embargo, hay que recordar que la vara de medir utilizada, el PIB, es un indicador tendencioso que deja muchos factores indispensables para el sostenimiento de la vida fuera del mismo, al margen de no tener en consideraci贸n toda la econom铆a ilegal, que mueve miles de millones de euros al a帽o. Es un indicador que lleva tiempo siendo criticado por las mismas economistas. El PIB es una idea abstracta que, despu茅s de medio siglo de discusi贸n e intentos de estandarizaci贸n, ha llegado a ser extremadamente complicada, a lo que hay que a帽adir que revisiones estad铆sticas pueden variar su resultado. Por lo que la interpretaci贸n de la situaci贸n econ贸mica basada en este indicador, para decir que la situaci贸n 鈥渉a mejorado鈥 o que 鈥渟e ha superado la crisis鈥, es un argumento poco convincente si no se tienen en consideraci贸n otros elementos importantes.

Cuando se habla del empleo, la noticia es que se 鈥渉a generado empleo鈥, pero pocas veces hablan de su duraci贸n, del tipo de jornada, del salario real que perciben los y las trabajadoras. Y esto s铆 que es importante para la gran mayor铆a de la poblaci贸n. En la que las mujeres siguen siendo las que trabajan con contratos de menos horas, sin que haya habido variaciones en este 谩mbito en los 煤ltimos 10 a帽os. Tampoco hablan de que la mayor铆a de nuevos contratos indefinidos que se firman lo son a tiempo parcial. Adem谩s, en la gran mayor铆a de convenios colectivos la clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo desde, al menos, 2008, y se siguen firmando por debajo de la subida del coste de la vida. Tambi茅n se olvidan citar que, con las reformas laborales de comienzos de la d茅cada de 2010, el despido se abarat贸 para las empresas, algo que resultar谩 clave con la nueva generalizaci贸n del contrato indefinido tras la reforma laboral de diciembre de 2021.

Del desempleo, solo se dice que 鈥渄esciende鈥, que hay 鈥渦n tir贸n del empleo鈥. Sin embargo, entre el subempleo que no da para llegar a fin de mes, el paro que no se contabiliza y la cruda realidad de que la mitad de todas las personas desempleadas en Hego Euskal Herria no perciben prestaci贸n alguna, hace que citar la subida o bajada de n煤mero de personas registradas en los servicios p煤blicos de empleo no explique mucha cosa. Se podr铆a hablar de inestabilidad laboral que, seg煤n el informe FOESSA, los hogares en esta situaci贸n en Euskadi han pasado de ser 2,3% en 2018, a un 12,9% en 2021. Tampoco se tienen en cuenta al hablar de desempleo que, desde 2008, la pobreza severa se ha duplicado en el mismo territorio. Y la gran mayor铆a son personas o desempleadas, o subempleadas.

A todo esto hay que sumar la inflaci贸n que ha superado los dos d铆gitos. La primera propuesta que se hace es la de 鈥減acto de rentas鈥 (al currela no se le sube el sueldo, ya se mirar谩 que hacer con los empresarios) o 鈥渕oderaciones salariales鈥, otro enga帽o m谩s para la clase trabajadora, con c贸mplices sindicales. Hay cuestiones que se est谩n obviando: mientras los salarios no se han subido durante a帽os, el coste de la vida segu铆a subiendo, cosa que no reflejaba el IPC general, pero s铆 el precio de la vivienda, la energ铆a, la cesta de la compra, entre otros. Tras la pandemia, es cuando se ha acelerado, pero ya se part铆a de una subida durante a帽os. Estas subidas a quienes m谩s afectan son a quienes menos tienen. Y s铆, la subida del IPC se ir谩 moderando, pero el da帽o ya est谩 hecho y viene de hace tiempo.

Ante esto, las propuestas econ贸micas de los gobiernos y entidades supranacionales vuelven a la ortodoxia, tras parecer que, con las medidas de flexibilizaci贸n de endeudamiento p煤blico de 2020-2021, se hab铆a abandonado la misma. Los Bancos Centrales est谩n subiendo los tipos de inter茅s para controlar la inflaci贸n, pol铆tica claramente err贸nea y que viene a ser un tiro en el pie para la recuperaci贸n econ贸mica. Adem谩s, si los Bancos Centrales dejan de financiar al Tesoro P煤blico de los Estados, el riesgo evidente de desplome econ贸mico y desempleo est谩 a la vuelta de la esquina. En el Reino Unido ya se coquete贸 con la idea, pero ante las turbulencias econ贸micas de las 煤ltimas semanas, el Banco de Inglaterra se est谩 dedicando a comprar deuda p煤blica brit谩nica.

Aterrizando sobre este peque帽o territorio, queda claro que los gobiernos hacen una lectura de clase de la situaci贸n econ贸mica. Omiten, obvian o marginan lo que ser铆a una lectura global, haciendo una lectura sesgada de la situaci贸n. Porque es evidente que no les importan la situaci贸n de las clases populares, ni que la actual situaci贸n de crecimiento econ贸mico est茅 siendo acaparado por una peque帽a 茅lite, a cosa de la situaci贸n de los y las trabajadoras de este pa铆s. Que la situaci贸n no mejora para las personas que crean la riqueza, s贸lo para las que la est谩n acaparando. As铆 se puede explicar la lectura que hacen de la evoluci贸n econ贸mica, de la situaci贸n del empleo o desempleo, o de las medidas para apoyar a las personas ante la inflaci贸n y la subida de los precios de la energ铆a. As铆 es como se puede decir, sin complejo alguno, que prorrogar una medida como el de los descuentos al transporte es 鈥渃aro鈥, mientras que el Tren de Alta Velocidad en la CAV, con sobrecostes del 54,7% y del que se esconde el coste real, es una 鈥渋nfraestructura necesaria鈥. Son gobiernos de clase (burguesa), y ejercen como tal. S贸lo de esta manera se puede explicar el triunfalismo econ贸mico que transmiten.