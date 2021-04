–

De parte de ANRed April 24, 2021 26 puntos de vista

Entrevista a Jorge P√©rez, miembro de la Agrupaci√≥n Docente Verde de Almirante Brown en el Encuentro Colectivo Docente, quien repasa los or√≠genes pol√≠ticos del actual Ministro de Educaci√≥n, Nicol√°s Trotta: de Gustavo B√©liz y V√≠ctor Santa Mar√≠a hasta llegar a armador de los equipos t√©cnicos de Alberto Fern√°ndez. ¬ęTrotta tiene un marcado tinte liberal que favorece lo privado pero negocia benefici√°ndose del Estado¬Ľ, afirma P√©rez. Por Corresponsal Popular para ANRed.

El art√≠culo ‚ÄúAl√≠ Baba y los cuarenta ladornes‚ÄĚ que antecede a la entrevista forma parte del libro ‚ÄúTextos pendencieros‚ÄĚ, publicado en la Editorial Manuel Su√°rez, en mayo-junio de 2003. Escrito por Jorge P√©rez, miembro de la Agrupaci√≥n Docente Verde de Brown en el Encuentro Colectivo Docente. En dicho art√≠culo, el autor se interroga si el joven Trotta cometi√≥ un error por ignorancia o fue un acto fallido que descubre su pretensi√≥n de eliminar preventivamente controles:

Alí Babá y los cuarenta ladrones (Mayo, junio 2003)

Al√≠ Bab√° era honesto, trabajador, bueno, le√Īador y pobre.

Su hermano Kassim era deshonesto, harag√°n, malo, usurero y rico.

‚ÄúAl√≠ Bab√° y los cuarenta ladrones‚ÄĚ, Las Mil y Una Noches.

I- Los jóvenes K

Ya tenemos nuevo presidente y, como es natural, √©ste cuenta con la adhesi√≥n de sectores juveniles, j√≥venes que en general son considerados como un saludable, brioso y no contaminado aporte, l√≥gico contrapeso de se√Īores y se√Īoras de mayor edad, menos confiables.

Tras lo expuesto, no puedo menos que expresar la inquietud que se ha apoderado de mí al leer un artículo de Clarín del lunes 5 de mayo de 2003, página 9, ángulo superior derecho:

¬ęLos j√≥venes k: Lo importante no es cambiar a los 40 ladrones, sino terminar con Al√≠ Bab√°, afirm√≥ Nicol√°s Trotta, coordinador de los kichneristas J√≥venes k¬Ľ. Los cambios impulsados en el entorno menemista no confundir√°n a ning√ļn argentino, todos tenemos demasiado fresco en la memoria a los Kohan, a los Alderete, a los Gostani√°n, a los Alsogaray, se√Īal√≥ Trotta. Los j√≥venes k preparan nuevos afiches de apoyo a N√©stor Kirchner en clave de humor.¬Ľ

En el texto, como podemos apreciar, aparece claramente la intenci√≥n de terminar con Al√≠ Bab√°. Debo confesar que me estremec√≠, habida cuenta que Al√≠ Bab√° era, seg√ļn la narraci√≥n de ¬ęLas Mil y Una Noches¬Ľ, un humilde le√Īador que contribuy√≥ a desbaratar la tarea de los cuarenta ladrones. La lectura del art√≠culo de marras me record√≥ adem√°s, las tribulaciones de la bella joven Scherezade que, para evitar la muerte, entreten√≠a con maravillosas narraciones al d√©spota Shastriar, e hice la comparaci√≥n con el ex presidente Menem que ech√≥ a los posibles Al√≠ Bab√°, liquidando todo tipo de controles y regulaciones.

Entonces, este joven K que quiere terminar con Alí Babá es como Menem que cita libros inexistentes (dijo que leyó a Sócrates) o que ataca a quien pudiera descubrir delitos.

El dirigente de los j√≥venes K, ¬Ņes s√≥lo alguien que dice cualquier cosa o es una persona que tiene un acto fallido y quiere preventivamente eliminar controles? ¬ŅO es ambas cosas a la vez? La historia lo dir√°.

-Pasados dieciochos a√Īos, ¬Ņcu√°l es su conclusi√≥n?

-Jorge Pérez: Que fue un acto fallido, porque de alguna manera hay una necesidad de evadir controles. Por otro lado su conducta delata su intencionalidad

-Hace dieciocho a√Īos, usted sentenci√≥ que la historia dir√° si los dichos de Trotta eran producto de un error o simplemente un acto fallido que encubr√≠a reales intenciones. ¬ŅCu√°l fue su an√°lisis en ese momento?

-Jorge Pérez: Considero que el escenario político, luego de la dictadura militar, se concentra en torno a dos opciones que constituyen dos bandos: los populistas y los neoliberales. Dos opciones siempre presentes a lo largo de varias décadas. Lamentablemente, los bandos tienden a convertirse en bandas y Trotta nunca fue la excepción a la regla.

-De igual modo, los inicios pol√≠ticos de Trotta delatan su direccionalidad en el tiempo: ¬Ņc√≥mo marcan esos inicios sus formas de hacer pol√≠tica?

-Jorge P√©rez: Trotta tiene un marcado tinte liberal que favorece lo privado pero negocia benefici√°ndose del Estado. Sus primeros pasos, de muy joven, fueron de la mano de Gustavo B√©liz, ex ministro de Menem. Para el a√Īo 1997 Trotta ir√° de candidato a legislador en la boleta de Beliz-Cavallo en la lista ‚ÄúNueva dirigencia‚ÄĚ. Luego, en el 2000, Trotta ser√° el Jefe de Asesores de Nueva Dirigencia, el partido de Beliz en la Legislatura porte√Īa. En la lista de Cavallo-Beliz del a√Īo 2000 aparecen el actual padrino de Trotta, V√≠ctor Santa Mar√≠a; Diego Santilli (hoy con Larreta), Lorenzo Borocot√≥ que pasar√≠a del PRO al Kirchnerismo. Tambi√©n la actriz Elena Cruz, que en 2001 reivindic√≥ al genocida Videla. El candidato V√≠ctor Santa Mar√≠a tuvo que renunciar a su banca de legislador porte√Īo en 2001 por su procesamiento en la causa del vaciamiento del Banco Patricios, luego se hizo cargo del sindicato Suterh y convirti√≥ a Trotta en administrador de consorcios y desde all√≠ a manejar la Asociaci√≥n de Administradores.

Trotta fue uno de los armadores de los equipos técnicos de Alberto Fernández y por eso muchos funcionarios del nuevo gobierno pasaron por la UMET, fundada por el sindicalista Víctor Santa María, y cuyos sueldos de sus investigadores los abona el Estado. En sus aulas se diagramaron muchos de los lineamientos de la gestión.

-¬ŅHay alguna denuncia contra Trotta?

-Jorge P√©rez: Existe una denuncia que indica que Trotta tiene una empresa offshore en Miami junto a su socio Rafael Prieto. Ellos constituyeron esa offshore en 2014 como Consultor√≠a sobre An√°lisis de Medios y otros servicios, seg√ļn lo denuncia Verbitzky. Y al decir de Alberto Fern√°ndez: ‚Äúnadie constituye una empresa offshore si no tiene el fin de ocultar algo. Ser director de una offshore es una mancha‚Ķ porque quiere lavar dinero o quiere eludir impuestos en la Argentina‚ÄĚ.

-¬ŅCu√°l es el pasado oscuro de la familia del ministro?

-Jorge P√©rez: Nicol√°s Trotta es el hijo del represor Teniente Primero Alfredo Trotta, quien luego de egresar de la escuela militar fue enviado a la Escuela de las Am√©ricas, cuna del Plan C√≥ndor y de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Act√ļa descaradamente durante la dictadura militar. A principios de 1978, fue gravemente herido por el Ej√©rcito Revolucionario del Pueblo (ERP) en el Operativo Independencia, quedando inmovilizado por lo que fue considerado ‚Äúh√©roe de la lucha contra la subversi√≥n‚ÄĚ por un decreto del propio Videla, y enviado por el Gobierno militar a un hospital de rehabilitaci√≥n de veteranos de guerra en los Estados Unidos, con gastos cubiertos por el estado durante dos a√Īos.

Tambi√©n su otro familiar represor, el c√©lebre genocida comisario √Āngel ‚ÄúEl Ganga‚ÄĚ Trotta, es uno de los acusados por Julio L√≥pez. En sus declaraciones, L√≥pez habl√≥ varias veces de un hombre ‚Äúgangoso‚ÄĚ como el ejecutor de tres secuestros: Patricia Dell‚ÄôOrto, Ambrosio De Marco y Norberto Rodas. ‚ÄúA la chica vino una patota y la mataron de un tiro. La mat√≥ un se√Īor que hablaba gangoso‚ÄĚ, dijo en el Juicio por la Verdad. Seis a√Īos despu√©s, cuando declar√≥ por los cr√≠menes de la comisar√≠a Quinta, lo mencion√≥ como ‚Äúel Ganga Trotta‚ÄĚ.