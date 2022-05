–

Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno es un reconocido rapero argentino quien presentó su segundo disco «BIEN O MAL». El joven fue entrevistado por el medio Télam y contó sobre su nueva producción musical y dijo: “Ya no soy el freestyler, el que batallaba, el competidor. Soy un músico argentino y un vocero de la nueva generación». Durante la entrevista dialogó sobre su postura política al reivindicar a Santiago Maldonado, las consignas de Memoria, Verdad y Justicia y condenar la represión policial. «Es buenísimo que haya un tema como “TIERRA ZANTA» que habla de la dictadura que no vamos a permitir que pase nunca más. Por más que la policía nos quiera agarrar, desaparecer o secuestrar que hagan lo que quieran, la música habla por nosotros». Por ANRed

Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno es reconocido principalmente por su sesión de freestyle «Trueno: Bzrp Freestyle Sessions, Vol. 6», en colaboración con Bizarrap,​ y por la canción «Mamichula», en colaboración con Bizarrap y Nicki Nicole, que superó, en poco menos de seis meses, las 220 millones de reproducciones a través de YouTube.​ Comenzó su carrera en las batallas de freestyle a los catorce años, cuando intentó participar en los torneos porteños «A Cara de Perro Zoo Juniors» y «Red Bull Regional». Pero su carrera tomó relevancia tras ganar los torneos FMS Argentina y la edición argentina de la Batalla de Gallos de Red Bull en el año 2019.

En 2019 anunció su retiro de las batallas de freestyle y se centró principalmente en su carrera musical. El 23 de julio de 2020 publicó su álbum debut «Atrevido».

En el marco del estreno de su segundo disco «Bien o Mal» fue entrevistado por el medio Télam dónde habló sobre esta nueva etapa en la que se define como un músico argentino, vocero de las nuevas generaciones. “Ya no soy el freestyler, el que batallaba, el competidor. Soy un músico argentino y un vocero de la nueva generación” dijo.

«Me di cuenta del peso que tiene el mensaje que estamos dando. La dualidad del disco surgió cuando llegamos a la mitad de la grabación, porque había salido así el mensaje, con temas que van tanto para uno como para el otro concepto. Empieza del lado del mal, con la necesidad de gritar, hacer ruido y tratar de generar un cambio mediante la lucha y junto con toda la gente que tenemos atrás que es la juventud de nuestro país. Y con ellos también llegamos hasta la celebración. Se trata de protestar y luchar, y después festejar que lo logramos”, agregó.

Consultado sobre si espera recibir algún tipo de ataque por sus posicionamientos políticos al reivindicar a Santiago Maldonado, las consignas de Memoria, Verdad y Justicia y condenar la represión policial, Trueno explicó: «de mis enemigos favoritos, porque son justamente la gente que no quiero que sean mis amigos. Así que estamos contentos. Y es buenísimo que haya un tema como “TIERRA ZANTA» que habla de la dictadura que no vamos a permitir que pase nunca más. Por más que la policía nos quiera agarrar, desaparecer o secuestrar que hagan lo que quieran, la música habla por nosotros. Además, canta Víctor Heredia, que es una persona que sufrió la dictadura a flor de piel. Es un verdadero vocero de una generación que sufrió mucho más que la mía. Gracias a personas como él, a Mercedes Sosa, al rock y el folclore argentino, hoy sentimos una seguridad para decir lo que queremos. Si ellos se hubieran callado, habría ganado lo gubernamental y lo militar con el silencio y el poder. Pero hoy el poder lo tenemos nosotros en la música, que es una vibración del mundo, que sin ella sería una depresión. La gente habla, protesta, escupe y gana mediante la música. Y no nos pueden hacer nada, porque libertad de expresión va a haber siempre».

«La música es nuestro medio de expresión, nuestro medio de protesta y a la vez de diversión. Es nuestro medio de comunicación en esta sociedad para decir lo que queremos y de la manera que queremos» continuó.

Trueno ha tomado posición en reiteradas entrevistas sobre temas vinculados a los derechos humanos. En otra oportunidad opinó sobre el caso de Lucas González el joven asesinado por la policía en Barracas. En ese entonces dijo: «El gatillo fácil sigue existiendo lamentablemente, la policía sigue ejerciendo su poder y autoridad de mala manera. Hay muchos policías que salen a robar de civil, que organizan secuestros express, que organizan en los barrios para que la droga siga ahí y es un negocio que se mantiene firme por quienes lo manejan. Yo lo que combato es la desigualdad de la gente de barrio, como Lucas, que era un pibe que tenía un sueño, que estaba jugando a la pelota, le estaba yendo bien y estaba llevando el pan a su casa para su familia. Lamentablemente, estas cosas salen, televisadas o no, pasan todos los días en todos los barrios y es una realidad de Argentina que tenemos que cambiar nosotros como jóvenes, poner nuestro grano de arena, movilizarnos siempre para que éstas cosas no sigan pasando».