TS. La copia básica de los contratos que se entrega a la RLT no tiene por qué contener el salario real. Son perfectamente válidas las expresiones «según pacto» o «según convenio» reproducidas del contrato original

Copia b谩sica de los contratos de trabajo que entrega la empresa a los representantes legales de los trabajadores (RLT). Contenido. Petici贸n de que contenga el salario real pactado y que no sea v谩lida la expresi贸n 芦seg煤n pacto禄 o el salario m铆nimo del convenio colectivo, si este no es el real.

Se帽ala el art铆culo 8.4 del ET, que el empresario ha de entregar una copia. Por tanto, no est谩 obligado a suministrar datos distintos de los que figuran en el documento original. Es m谩s, si as铆 lo hiciera no cumplir铆a el precepto. No ser铆a cumplir el mandato el que en el contrato original se exprese que el salario ser谩 seg煤n convenio y, posteriormente, en la copia fijar la cantidad num茅rica que corresponde. De obrarse as铆 es cuando se ocultar铆a al Comit茅 la posibilidad de comprobar si se estaba obrando o no correctamente.

